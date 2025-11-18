Чернышов о содержании под стражей: Шокирующее и абсурдное решение, доказательств недостаточно
Бывший вице-премьер-министр Алексей Чернышов считает, что доказательств против него в подозрении НАБУ и САП недостаточно для такой строгой меры пресечения, как содержание под стражей.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"Такое решение для меня выглядит шокирующим. Я считаю его достаточно абсурдным. Хочу подчеркнуть, что, по нашему мнению, подозрение является необоснованным, доказательств недостаточно для того, чтобы вводить такие строгие меры, тем более что я не скрываюсь, нахожусь постоянно в Украине, прибываю по первому вызову в ВАКС, НАБУ, САП", - сказал Чернышов после избрания ему меры пресечения.
На вопрос, намерен ли Чернышов вносить залог, он заявил, что лично этого сделать не может, потому что его счета арестованы. "Будем, наверное, что-то думать в этом направлении", - добавил бывший вице-премьер.
Напоминаем, ВАКС избрал Чернышову меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней до 16 января 2026 года с альтернативой залога в 51,6 млн грн.
Миндичгейт
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что НАБУ проводит обыски у Миндича, который выехал из Украины за несколько часов до обысков.
- Как сообщалось, во вторник, 4 ноября, в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом" прошли обыски по делу о коррупции.
- Также НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Энергоатоме".
- НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
- Действующая министр энергетики Светлана Гринчук фигурирует на записях НАБУ в рамках расследования коррупции в энергетике.
- Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро разоблачило офис в центре Киева, принадлежавший семье экс-нардепа и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача. Там вели "черную бухгалтерию", учет денег и организовывали отмывание.
- 11 ноября НАБУ обнародовало записи, на которых фигурируют министр Галущенко и Миндич.
- Чернышову сообщено о подозрении в незаконном обогащении в рамках операции "Мидас".
- Одного из подозреваемых - Дмитрия Басова - отправили под стражу с залогом в 40 млн грн.
- Экс-советника Галущенко Миронюка отправили под стражу с залогом в 126 млн грн.
- Кабинет Министров внес на рассмотрение СНБО предложения о применении персональных санкций в отношении Тимура Миндича и Александра Цукермана после расследования НАБУ о коррупции в энергетике.
- Ранее под стражу на 60 дней отправили Игоря Миронюка и исполнительного директора по безопасности "Энергоатома" Дмитрия Басова, фигурировавшего на пленках НАБУ под прозвищем Тенор.
- Также на 60 дней в СИЗО отправили другую фигурантку – Лесю Устименко.
- Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для подозреваемого по делу о коррупции в энергетике Игоря Фурсенко (на записях НАБУ – Рёшик).
- 13 ноября ВАКС арестовал Людмилу Зорину, залог – 12 млн грн.
- Зеленский ввел санкции против Миндича и Цукермана.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
во дайот !
давно тебе миндич з Австрії привіз ?
.
Це тебе таке без-законня досі не хвилювало?
Вважав, що тебе, "слугу" це не торкнеться?
Жери, те, що твій Булочка для ВСІХ підготував.
Для вас в'язниця дуже лагідне покарання, прийміть за милість долі
Бажано конфіскувати награбоване