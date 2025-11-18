Чернышов о содержании под стражей: Шокирующее и абсурдное решение, доказательств недостаточно

Бывший вице-премьер-министр Алексей Чернышов считает, что доказательств против него в подозрении НАБУ и САП недостаточно для такой строгой меры пресечения, как содержание под стражей.

"Такое решение для меня выглядит шокирующим. Я считаю его достаточно абсурдным. Хочу подчеркнуть, что, по нашему мнению, подозрение является необоснованным, доказательств недостаточно для того, чтобы вводить такие строгие меры, тем более что я не скрываюсь, нахожусь постоянно в Украине, прибываю по первому вызову в ВАКС, НАБУ, САП", - сказал Чернышов после избрания ему меры пресечения.

На вопрос, намерен ли Чернышов вносить залог, он заявил, что лично этого сделать не может, потому что его счета арестованы. "Будем, наверное, что-то думать в этом направлении", - добавил бывший вице-премьер.

Напоминаем, ВАКС избрал Чернышову меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней до 16 января 2026 года с альтернативой залога в 51,6 млн грн.

