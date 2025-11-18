РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7085 посетителей онлайн
Новости Дело Чернышова Миндичгейт
3 254 27

Чернышов о содержании под стражей: Шокирующее и абсурдное решение, доказательств недостаточно

Чернышов в суде

Бывший вице-премьер-министр Алексей Чернышов считает, что доказательств против него в подозрении НАБУ и САП недостаточно для такой строгой меры пресечения, как содержание под стражей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

"Такое решение для меня выглядит шокирующим. Я считаю его достаточно абсурдным. Хочу подчеркнуть, что, по нашему мнению, подозрение является необоснованным, доказательств недостаточно для того, чтобы вводить такие строгие меры, тем более что я не скрываюсь, нахожусь постоянно в Украине, прибываю по первому вызову в ВАКС, НАБУ, САП", - сказал Чернышов после избрания ему меры пресечения.

На вопрос, намерен ли Чернышов вносить залог, он заявил, что лично этого сделать не может, потому что его счета арестованы. "Будем, наверное, что-то думать в этом направлении", - добавил бывший вице-премьер.

Напоминаем, ВАКС избрал Чернышову меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней до 16 января 2026 года с альтернативой залога в 51,6 млн грн.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": ВАКС продолжает выбирать меру пресечения Чернышову (обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Миндичгейт

Читайте: В деле Чернышова следствие установило роль его жены

Автор: 

Антикоррупционный суд (1315) мера пресечения (556) Чернышов Алексей (225)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+20
Шокує лише розмір застави
показать весь комментарий
18.11.2025 21:25 Ответить
+14
"Шокуючим" даже расстрел бы не был
показать весь комментарий
18.11.2025 21:28 Ответить
+14
Коли кидали у клітку Червінського, військових, скинувши на них свої пр))(оби, то це не шокувало, як же. Бажаю їм всім і кожному персональну мотузку і каштан на Хрещатику.
показать весь комментарий
18.11.2025 21:34 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Шокує лише розмір застави
показать весь комментарий
18.11.2025 21:25 Ответить
Тому, що у гривнях? 🤔 Ну так, це ж йому тепер бакси на гривні міняти треба. А так 51 мільйон баксів - і без обмінника.
показать весь комментарий
18.11.2025 21:28 Ответить
Приблизно 12 кілограм - донесе.
показать весь комментарий
18.11.2025 21:37 Ответить
"....я не переховуюся, знаходжуся постійно в Україні....

во дайот !
давно тебе миндич з Австрії привіз ?

.
показать весь комментарий
18.11.2025 22:35 Ответить
Хоть би прикро, та не повісився чернишов, або ще один «Портнов» буде??
показать весь комментарий
18.11.2025 22:37 Ответить
"Шокуючим" даже расстрел бы не был
показать весь комментарий
18.11.2025 21:28 Ответить
Ого як заспівав - боїться камери з "бувалими"
показать весь комментарий
18.11.2025 21:30 Ответить
"доказів недостатньо". Але ж вони є?
показать весь комментарий
18.11.2025 21:30 Ответить
Для його "шанувальників" ця застава,як ...одна вечірка в Козині. Шокує те,що Гарант ,який так любить піаритись на військових,мовчить про цю мразоти біля себе...
показать весь комментарий
18.11.2025 21:31 Ответить
А як десятки бізнесменів та військових зараз сидять у СІЗО під слідством, вже по 2-3 роки без жодних доказів?
Це тебе таке без-законня досі не хвилювало?
Вважав, що тебе, "слугу" це не торкнеться?
Жери, те, що твій Булочка для ВСІХ підготував.
показать весь комментарий
18.11.2025 21:33 Ответить
Коли кидали у клітку Червінського, військових, скинувши на них свої пр))(оби, то це не шокувало, як же. Бажаю їм всім і кожному персональну мотузку і каштан на Хрещатику.
показать весь комментарий
18.11.2025 21:34 Ответить
Так що Умеров повертається? Як там співпраця с FBR
показать весь комментарий
18.11.2025 21:34 Ответить
Зауважте, а до Резнікова так і немає претензій
показать весь комментарий
18.11.2025 21:37 Ответить
тому що цей цирк - не про справедливість. просто хочуть загнати боневтіка в кут, щоб не рипався і робив що скажуть.
показать весь комментарий
18.11.2025 21:42 Ответить
А рішення РНБО про накладання санкцій БЕЗ рішення суду (читай - без доказів) - норм? Тоді відгрібай своє і стули пельку! Тебе використали і викинули, як "виріб №2". Ви "зробили це разом" - насолоджуйся!
показать весь комментарий
18.11.2025 21:39 Ответить
Шокує що ви крали і вважали відповідати не прийдеться
Для вас в'язниця дуже лагідне покарання, прийміть за милість долі
Бажано конфіскувати награбоване
показать весь комментарий
18.11.2025 21:46 Ответить
Це ще не повна ганьба, повна буде коли Сирський втіче до батьків в росію (c)
показать весь комментарий
18.11.2025 21:47 Ответить
Гандон, а не людина.
показать весь комментарий
18.11.2025 21:51 Ответить
«підозра є необгрунтованою, доказів недостатньо…» - он воно що, - пацієнт зізнався лише поскаржився що доказів мало зібрали.
показать весь комментарий
18.11.2025 21:52 Ответить
Для них 50 лямів,що для нас 50 грн.Непосильною працею заробляв.
показать весь комментарий
18.11.2025 21:59 Ответить
показать весь комментарий
18.11.2025 22:16 Ответить
Так, призначення застави для злочинця, який мародерив підчас війни - це дійсно абсурд!
показать весь комментарий
18.11.2025 22:19 Ответить
Воно вважає що знаходитись в Україні та ходити на допити це і є покарання...
показать весь комментарий
18.11.2025 22:40 Ответить
В "гарєм" його
показать весь комментарий
18.11.2025 23:11 Ответить
 
 