ВАКС отправил Чернышова под стражу с альтернативой залога 51 млн грн

Высший антикоррупционный суд избрал бывшему вице-премьер-министру Алексею Чернышову, подозреваемому в незаконном обогащении, меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 51 млн грн.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

По результатам заседания судья ВАКС принял решение применить к Чернышову меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней до 16 января 2026 года включительно с альтернативой залога в 51 млн 600 тыс. грн.

В случае внесения залога на Чернышева будут возложены следующие обязанности:

прибывать к правоохранителям и в суд по первому требованию;

не отлучаться из Киевской области без разрешения детективов, прокуроров и суда;

сообщать об изменении места жительства;

воздерживаться от общения с Тимуром Миндичем, Александром Цукерманом и другими фигурантами данного расследования;

сдать на хранение все заграничные и внутренние паспорта; носить электронный браслет.

На постановление ВАКС в течение пяти дней может быть подана апелляционная жалоба.

Полный текст постановления по мотивам принятого решения будет провозглашен 21 ноября в 15:00.

Смотрите также: ВАКС продолжает избирать меру пресечения Чернышову (обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Миндичгейт

Читайте также: В деле Чернышова следствие установило роль его жены