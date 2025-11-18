1 178 16
ВАКС отправил Чернышова под стражу с альтернативой залога 51 млн грн
Высший антикоррупционный суд избрал бывшему вице-премьер-министру Алексею Чернышову, подозреваемому в незаконном обогащении, меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 51 млн грн.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
По результатам заседания судья ВАКС принял решение применить к Чернышову меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней до 16 января 2026 года включительно с альтернативой залога в 51 млн 600 тыс. грн.
В случае внесения залога на Чернышева будут возложены следующие обязанности:
- прибывать к правоохранителям и в суд по первому требованию;
- не отлучаться из Киевской области без разрешения детективов, прокуроров и суда;
- сообщать об изменении места жительства;
- воздерживаться от общения с Тимуром Миндичем, Александром Цукерманом и другими фигурантами данного расследования;
- сдать на хранение все заграничные и внутренние паспорта; носить электронный браслет.
На постановление ВАКС в течение пяти дней может быть подана апелляционная жалоба.
Полный текст постановления по мотивам принятого решения будет провозглашен 21 ноября в 15:00.
Миндичгейт
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что НАБУ проводит обыски у Миндича, который выехал из Украины за несколько часов до обысков.
- Как сообщалось, во вторник, 4 ноября, в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом" прошли обыски по делу о коррупции.
- Также НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Энергоатоме".
- НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
- Действующая министр энергетики Светлана Гринчук фигурирует на записях НАБУ в рамках расследования коррупции в энергетике.
- Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро разоблачило офис в центре Киева, принадлежавший семье экс-нардепа и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача. Там вели "черную бухгалтерию", учет денег и организовывали отмывание.
- 11 ноября НАБУ обнародовало записи, на которых фигурируют министр Галущенко и Миндич.
- Чернышову сообщено о подозрении в незаконном обогащении в рамках операции "Мидас".
- Одного из подозреваемых - Дмитрия Басова - отправили под стражу с залогом в 40 млн грн.
- Экс-советника Галущенко Миронюка отправили под стражу с залогом в 126 млн грн.
- Кабинет Министров внес на рассмотрение СНБО предложения о применении персональных санкций в отношении Тимура Миндича и Александра Цукермана после расследования НАБУ о коррупции в энергетике.
- Ранее под стражу на 60 дней отправили Игоря Миронюка и исполнительного директора по безопасности "Энергоатома" Дмитрия Басова, фигурировавшего на пленках НАБУ под прозвищем Тенор.
- Также на 60 дней в СИЗО отправили другую фигурантку – Лесю Устименко.
- Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для подозреваемого по делу о коррупции в энергетике Игоря Фурсенко (на записях НАБУ – Рёшик).
- 13 ноября ВАКС арестовал Людмилу Зорину, залог – 12 млн грн.
- Зеленский ввел санкции против Миндича и Цукермана.
