ВАКС отправил Чернышова под стражу с альтернативой залога 51 млн грн

Чернышов в суде

Высший антикоррупционный суд избрал бывшему вице-премьер-министру Алексею Чернышову, подозреваемому в незаконном обогащении, меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 51 млн грн.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

По результатам заседания судья ВАКС принял решение применить к Чернышову меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней до 16 января 2026 года включительно с альтернативой залога в 51 млн 600 тыс. грн.

В случае внесения залога на Чернышева будут возложены следующие обязанности:

  • прибывать к правоохранителям и в суд по первому требованию;
  • не отлучаться из Киевской области без разрешения детективов, прокуроров и суда;
  • сообщать об изменении места жительства;
  • воздерживаться от общения с Тимуром Миндичем, Александром Цукерманом и другими фигурантами данного расследования;
  • сдать на хранение все заграничные и внутренние паспорта; носить электронный браслет.

На постановление ВАКС в течение пяти дней может быть подана апелляционная жалоба.

Полный текст постановления по мотивам принятого решения будет провозглашен 21 ноября в 15:00.

Миндичгейт

Топ комментарии
+5
Тобто вечеряти він буде вже вдома
показать весь комментарий
18.11.2025 20:48 Ответить
+3
Так вже несуть - навіть в камеру не зайде
показать весь комментарий
18.11.2025 20:46 Ответить
+3
Хатят всє карманниє дєньгі атабрать ізвєргі...
показать весь комментарий
18.11.2025 20:48 Ответить
Так вже несуть - навіть в камеру не зайде
показать весь комментарий
18.11.2025 20:46 Ответить
Тобто вечеряти він буде вже вдома
показать весь комментарий
18.11.2025 20:48 Ответить
Хатят всє карманниє дєньгі атабрать ізвєргі...
показать весь комментарий
18.11.2025 20:48 Ответить
51млн???!!! Серйозно ТОДІ "КВИТКИ" на концерт200
показать весь комментарий
18.11.2025 20:48 Ответить
вора вже зареєстрували ТОВ "Мінєд" з уставним фондом тисяча гривень. Завтра занесуть заставу 51 мільйон.
показать весь комментарий
18.11.2025 20:51 Ответить
*вчора

Хоча можно було не виправляти, бо і так зрозуміло хто зареєстрував.
показать весь комментарий
18.11.2025 20:58 Ответить
*ТОВ "Мінєт"
показать весь комментарий
18.11.2025 21:26 Ответить
чудны твои дела, господи
показать весь комментарий
18.11.2025 20:52 Ответить
Дивно, але міндічі прикупили екзарха, щоб той взяв на поруки злодія!
Може, за цей намір потрібно звернутися до Варфоломія, щоб той відкликав цього представника?
показать весь комментарий
18.11.2025 20:54 Ответить
видно вже сьогодні на преміум таксі перетне кордон. А там пляж, південний берег франції, кухня вишукана і все таке інше хороше.
Ну і звичайно вечірнє ностальджі, туга щоночі за Україною і біль за все те, щоб ще міг зробити та не зробив
показать весь комментарий
18.11.2025 20:54 Ответить
Зхудне общак на 50 лімонів - от і всі проблеми!
показать весь комментарий
18.11.2025 20:54 Ответить
ГУР заманила повернутися в Україну - хай і заставу вносе, - сказав Че Гевара Зе-Чмо і почав наярювати Буданову...
показать весь комментарий
18.11.2025 20:56 Ответить
Як його взагалі випустили з залу суду. Йому сидіти в камері цій потворі. Сукі повідкуплюються і візьмуться за старе
показать весь комментарий
18.11.2025 21:05 Ответить
Интересно, а в какой стране он засветится через пару дней?
показать весь комментарий
18.11.2025 21:10 Ответить
Той, з якою немає договору проекстрадицію, або у Швейцарії..
показать весь комментарий
18.11.2025 21:18 Ответить
Зелені щурі, які прогризли Україну.
показать весь комментарий
18.11.2025 21:23 Ответить
 
 