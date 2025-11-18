ВАКС продолжает избирать меру пресечения Чернышову (обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Высший антикоррупционный суд продолжает избирать меру пресечения экс-вице-премьеру Алексею Чернышову, которого подозревают в незаконном обогащении.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Перед началом заседания Чернышов заявил, что считает подозрение необоснованным.
Также он заявил, что кроме содержания под стражей в отношении него можно применить меру пресечения в виде домашнего ареста или взятия на поруки, поскольку он не собирается никуда бежать.
"Нам демонстрируют диалоги третьих лиц, которые обсуждают разные вопросы. Они обсуждают некоего Че Гевару, который, по данным следствия, каким-то образом связан со мной. Хочу всем сообщить, что моя фамилия Чернышев. Расстройствами идентичности пока не страдаю. Отношения к Че Геваре не имею", – заявил Чернышев в суде.
Чернышев считает, что "здесь может быть какая-то ошибка" и никаких упомянутых фигурантов не знает и никогда их не знал. "Когда двое обсуждают третьего и непонятно какого третьего, за это точно нельзя давать подозрение и тем более сажать за решетку. Подозрение является пустым", - заявил бывший вице-премьер.
Два человека изъявили желание взять Чернышева на поруки и прибыли в ВАКС. Это Александр Савченко – директор ГП "Научно-исследовательский институт строительного производства" и иерарх Константинопольского Патриархата, экзарх Вселенского патриарха в Украине, титулярный епископ Команский Михаил, в мире – Анищенко Михаил.
Миндичгейт
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что НАБУ проводит обыски у Миндича, который выехал из Украины за несколько часов до обысков.
- Как сообщалось, во вторник, 4 ноября, в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом" прошли обыски по делу о коррупции.
- Также НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Энергоатоме".
- НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
- Действующая министр энергетики Светлана Гринчук фигурирует на записях НАБУ в рамках расследования коррупции в энергетике.
- Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро разоблачило офис в центре Киева, принадлежавший семье экс-нардепа и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача. Там вели "черную бухгалтерию", учет денег и организовывали отмывание.
- 11 ноября НАБУ обнародовало записи, на которых фигурируют министр Галущенко и Миндич.
- Чернышову сообщено о подозрении в незаконном обогащении в рамках операции "Мидас".
- Одного из подозреваемых - Дмитрия Басова - отправили под стражу с залогом в 40 млн грн.
- Экс-советника Галущенко Миронюка отправили под стражу с залогом в 126 млн грн.
- Кабинет Министров внес на рассмотрение СНБО предложения о применении персональных санкций в отношении Тимура Миндича и Александра Цукермана после расследования НАБУ о коррупции в энергетике.
- Ранее под стражу на 60 дней отправили Игоря Миронюка и исполнительного директора по безопасности "Энергоатома" Дмитрия Басова, фигурировавшего на пленках НАБУ под прозвищем Тенор.
- Также на 60 дней в СИЗО отправили другую фигурантку – Лесю Устименко.
- Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для подозреваемого по делу о коррупции в энергетике Игоря Фурсенко (на записях НАБУ – Рёшик).
- 13 ноября ВАКС арестовал Людмилу Зорину, залог – 12 млн грн.
- Зеленский ввел санкции против Миндича и Цукермана.
Що там обирати? До камери, без права внесення застави. Як схильного до втечі. Арештувати всі рахунки й майно його та рідних/друзів.
І смішно йому, просто капєц як йому хочеться поржати
Ви знаєте, хоч когось кого вони з владних вищих кіл посадили?
Ото ж.
Для нього це просто смішний квест)
Добре, що саме такий СКЛАД ВККС обрав жернаков, голова фундаціїє деюре і голова рад ху..чесності, хоча був тим хто карав активістів на Майдані в залі суду, будучі головуючим суддею і виконуїчі забаганки януковоща.
давно прикупив зебіла і всіх суддів ?
З дуба впали?
Такого в нашого шапіто ще й не було.
Церква мафіозі бере на поруки?
Чи то ряжений ієрарх?
"можна купить в любому воєнторзі" (с)
- Мог, если отпустил?
- Но, КАК? Наверное деньги большие заслал судье?
- Как ты можешь такое говорить? Это же СУД! Там одни святые люди служат справедливости! И никогда никому не говори такое - посадют за клевету... Это же посягательство на само государство... Это же подрыв государственной безопасности... Это же...
А этот суд - декорация для публики.
А ви лошари терпить далі.