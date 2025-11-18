РУС
3 203 26

ВАКС продолжает избирать меру пресечения Чернышову (обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Высший антикоррупционный суд продолжает избирать меру пресечения экс-вице-премьеру Алексею Чернышову, которого подозревают в незаконном обогащении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Перед началом заседания Чернышов заявил, что считает подозрение необоснованным.

Также он заявил, что кроме содержания под стражей в отношении него можно применить меру пресечения в виде домашнего ареста или взятия на поруки, поскольку он не собирается никуда бежать.

Чернишову продовжують обирати запобіжний захід
Чернишову продовжують обирати запобіжний захід
Чернишову продовжують обирати запобіжний захід
Чернишову продовжують обирати запобіжний захід

Чернишов у ВАКС

"Нам демонстрируют диалоги третьих лиц, которые обсуждают разные вопросы. Они обсуждают некоего Че Гевару, который, по данным следствия, каким-то образом связан со мной. Хочу всем сообщить, что моя фамилия Чернышев. Расстройствами идентичности пока не страдаю. Отношения к Че Геваре не имею", – заявил Чернышев в суде.


Чернишов у ВАКС

Чернышев считает, что "здесь может быть какая-то ошибка" и никаких упомянутых фигурантов не знает и никогда их не знал. "Когда двое обсуждают третьего и непонятно какого третьего, за это точно нельзя давать подозрение и тем более сажать за решетку. Подозрение является пустым", - заявил бывший вице-премьер.


Чернишов у ВАКС

Два человека изъявили желание взять Чернышева на поруки и прибыли в ВАКС. Это Александр Савченко – директор ГП "Научно-исследовательский институт строительного производства" и иерарх Константинопольского Патриархата, экзарх Вселенского патриарха в Украине, титулярный епископ Команский Михаил, в мире – Анищенко Михаил.


Чернишов у ВАКС
Чернишов у ВАКС

Миндичгейт

Ще й посміхається.

Що там обирати? До камери, без права внесення застави. Як схильного до втечі. Арештувати всі рахунки й майно його та рідних/друзів.
А шо там обирати, за ноги і в бус (чи дастер), посидить на підвалі подумає й сам зрозуміє, що закон порушував. Робоча схема.
Чергова реприза для гоїв від 95-го кварталу.
А шо там обирати, за ноги і в бус (чи дастер), посидить на підвалі подумає й сам зрозуміє, що закон порушував. Робоча схема.
знову буде щось показушне. Суддя куплений з потрохами.
Старт тягомотіни до фіналу строку давності
Чергова реприза для гоїв від 95-го кварталу.
Ще й посміхається.

Що там обирати? До камери, без права внесення застави. Як схильного до втечі. Арештувати всі рахунки й майно його та рідних/друзів.
А також сусідів і взагалі бажано арештувати рахунки усіх у радіусі 50 км
Да там походу випалювати треба все, що поряд рухалося чи дихало з ним одним повітрям.
Що там обирати, вивести на задній двір, і розстріляти
не тратить пулю- в бочку с говном вниз головой
Типові жести чинуші.
І смішно йому, просто капєц як йому хочеться поржати
Він впевнени, що ВАКС по традиції всіх хто крав валізами бакси, ешелонами гуманітарку, будуть на волі під смішну заставу яку потім скасують і браслет знімуть як з крупи.
Ви знаєте, хоч когось кого вони з владних вищих кіл посадили?
Ото ж.
Для нього це просто смішний квест)

Добре, що саме такий СКЛАД ВККС обрав жернаков, голова фундаціїє деюре і голова рад ху..чесності, хоча був тим хто карав активістів на Майдані в залі суду, будучі головуючим суддею і виконуїчі забаганки януковоща.
Идет торг с судом, сколько стоит застава
а чого воно таке довольне сидить ?
давно прикупив зебіла і всіх суддів ?
У ВАКСа ломки - кум Зелі - кореш
ВАКС усе чекає й чекає, коли вже кум головного ухилянта Держави за кордон злиняє.
Едальнік з посмішкою, ніби недоторканий, гнидота безстрашна, міркує що пронесе, кум Самого.
от прилетів би дрон в дупу і недоторканість пропала ,а другий подумав перш ніж красти .
От класна робота, обирають собі і обирають.
Шоу для лохів - по морді видно що все "порішало"
кінчені підари.....шо нелох шо вся ця зешобла ******...
А шо це на поруки за ієрарх Вселенського патріархату?
З дуба впали?

Такого в нашого шапіто ще й не було.
Церква мафіозі бере на поруки?
Чи то ряжений ієрарх?
"можна купить в любому воєнторзі" (с)
- Как ты думаешь, мог суд отпустить на волю этого .... ?

- Мог, если отпустил?

- Но, КАК? Наверное деньги большие заслал судье?

- Как ты можешь такое говорить? Это же СУД! Там одни святые люди служат справедливости! И никогда никому не говори такое - посадют за клевету... Это же посягательство на само государство... Это же подрыв государственной безопасности... Это же...
Кто-то на каком-то уровне торгуется.
А этот суд - декорация для публики.
Яке ж воно лайно
шнобель задоволений, бо курва знає що в камеру не поїде
Плював він на усіх. Спокійно й, з посмішкою.
А ви лошари терпить далі.
