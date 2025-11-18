ВАКС продолжает избирать меру пресечения Чернышову (обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Высший антикоррупционный суд продолжает избирать меру пресечения экс-вице-премьеру Алексею Чернышову, которого подозревают в незаконном обогащении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Перед началом заседания Чернышов заявил, что считает подозрение необоснованным.

Также он заявил, что кроме содержания под стражей в отношении него можно применить меру пресечения в виде домашнего ареста или взятия на поруки, поскольку он не собирается никуда бежать.













"Нам демонстрируют диалоги третьих лиц, которые обсуждают разные вопросы. Они обсуждают некоего Че Гевару, который, по данным следствия, каким-то образом связан со мной. Хочу всем сообщить, что моя фамилия Чернышев. Расстройствами идентичности пока не страдаю. Отношения к Че Геваре не имею", – заявил Чернышев в суде.





Чернышев считает, что "здесь может быть какая-то ошибка" и никаких упомянутых фигурантов не знает и никогда их не знал. "Когда двое обсуждают третьего и непонятно какого третьего, за это точно нельзя давать подозрение и тем более сажать за решетку. Подозрение является пустым", - заявил бывший вице-премьер.





Два человека изъявили желание взять Чернышева на поруки и прибыли в ВАКС. Это Александр Савченко – директор ГП "Научно-исследовательский институт строительного производства" и иерарх Константинопольского Патриархата, экзарх Вселенского патриарха в Украине, титулярный епископ Команский Михаил, в мире – Анищенко Михаил.







Читайте: Увольнение двух министров не решит кризис - нужна полная перезагрузка власти, - Порошенко. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Миндичгейт

Читайте: В деле Чернышова следствие установило роль его жены