Увольнение двух министров не решит кризис – нужна полная перезагрузка власти, - Порошенко. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Петр Порошенко во время заявления "Европейской Солидарности" в Верховной Раде жестко раскритиковал попытку власти "выпустить пар" коррупционного скандала путем символического увольнения двух министров.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "Евросолидарности".
Как отмечается, пятый президент заявил, что на фоне вызовов, стоящих перед страной, необходима срочная перезагрузка парламентской коалиции и назначение нового состава правительства.
Али-Баба на "пленках Миндича
"Вчера мы услышали продолжение публикации так называемых "пленок Миндича". Вчера на заседании ВСК мы услышали "Электроника" из "Fire Point", который разворовывает средства оборонного бюджета. Вчера наконец мы услышали об "Али-Бабе". Я зашел в искусственный интеллект и посмотрел, а кто такой Али-Баба? Зачитываю дословно: "Персонаж арабской сказки случайно узнает заклинание к сокровищнице и становится очень богатым". Кроме того, "имя Али-Баба используется как псевдоним для руководителя Офиса Президента Украины в связи с коррупционным скандалом". Не могу не согласиться с искусственным интеллектом", - отметил Порошенко.
"Украина переживает самую большую угрозу своего существования с двадцать четвертого февраля двадцать второго года. Какие вопросы нужно решать сейчас? Это вопрос доверия украинского народа к власти, к Верховной Раде. Это вопрос доверия партнеров к государству Украина. И это вопрос доверия фронта к тылу. И вы этими двумя жалкими козлами отпущения хотите решить вопрос доверия? Когда доказано, что сотни миллионов долларов и миллиарды гривен командой Али-Бабы и сорока разбойников правительства, пяти-шести менеджеров разворовывались и планируют продолжать разворовывать? Вы ведете к уничтожению Верховной Рады, уничтожению власти и уничтожению украинского государства", - возмутился Порошенко.
"Европейская Солидарность" начала сбор подписей за отставку правительства. Почему правительства, спросите вы? А что вы будете делать, если отстраните двух министров, а на пленках есть еще пять? Снова будете собираться? А что вы будете делать с Финмониторингом, Прониным, который инструктирует, как обходить финансовую разведку? А что вы будете делать с Антимонопольным комитетом, который расследуется НАБУ, и предъявленным обвинением? А что вы будете делать с членами наблюдательных советов, которые разворовывают государственный бюджет, воруя средства у военнослужащих, которые умирают на фронте? А что вы в конце концов будете делать с фронтом, который недофинансирован? Что вы собираетесь делать с бюджетом коррумпированного правительства, который направлен на поддержание деятельности миндичей, али-бабы и других бандитов? Что вы будете делать с ГБР? Или, как его на пленках называют "Базар-вокзал", который получает указания для того, чтобы преследовать НАБУ, преследовать САП, преследовать Порошенко, преследовать общественных активистов. Что вы в конце концов будете делать со своей совестью?", - спросил лидер оппозиции.
"Сегодня Господь дает нам шанс восстановить доверие, шанс сформировать коалицию национального единства, встретиться с Зеленским и начать честный диалог национального спасения. Это шанс для всех", - отметил Порошенко.
Он поблагодарил народных депутатов, которые поставили свои подписи под требованием отставки правительства. "Мы сегодня не дадим голосовать этим двум министрам. Мы ответственно заявляем, мы не будем голосовать за попытку выпустить пар, сохранить коррупционную вертикаль. Мы призываем решительно остановить правительство Али-Бабы, решительно сформировать коалицию, перераспределить деньги для фронта, восстановить доверие партнеров и народа и спасти Украину. Я верю в вас и призываю ставить подписи", – призвал Порошенко.
Миндичгейт
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что НАБУ проводит обыски у Миндича, который выехал из Украины за несколько часов до обысков.
- Как сообщалось, во вторник, 4 ноября, в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом" прошли обыски по делу о коррупции.
- Также НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Энергоатоме".
- НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
- Действующая министр энергетики Светлана Гринчук фигурирует на записях НАБУ в рамках расследования коррупции в энергетике.
- Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро разоблачило офис в центре Киева, принадлежавший семье экс-нардепа и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача. Там вели "черную бухгалтерию", учет денег и организовывали отмывание.
- 11 ноября НАБУ обнародовало записи, на которых фигурируют министр Галущенко и Миндич.
- Чернышову сообщено о подозрении в незаконном обогащении в рамках операции "Мидас".
- Одного из подозреваемых - Дмитрия Басова - отправили под стражу с залогом в 40 млн грн.
- Экс-советника Галущенко Миронюка отправили под стражу с залогом в 126 млн грн.
- Кабинет Министров внес на рассмотрение СНБО предложения о применении персональных санкций в отношении Тимура Миндича и Александра Цукермана после расследования НАБУ о коррупции в энергетике.
- Ранее под стражу на 60 дней отправили Игоря Миронюка и исполнительного директора по безопасности "Энергоатома" Дмитрия Басова, фигурировавшего на пленках НАБУ под прозвищем Тенор.
- Также на 60 дней в СИЗО отправили другую фигурантку – Лесю Устименко.
- Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для подозреваемого по делу о коррупции в энергетике Игоря Фурсенко (на записях НАБУ – Рёшик).
- 13 ноября ВАКС арестовал Людмилу Зорину, залог – 12 млн грн.
- Зеленский ввел санкции против Миндича и Цукермана.
Усі роки великої війни переважна більшість з нас, виходячи назовні, підтримувала лінію Президента. Навіть там, де це було важко, ми стримували себе і не критикували дії влади. Це внутрішньо можна багато сказати, але назовні - зважувати кожне слово. І повірте, навіть ті, хто зараз дуже критичний до Президента, усю дорогу не переходили межу і ще й захищали Президента на багатьох майданчиках. Я була свідком цього неодноразово.
Але виглядає, що цей час минув. Не лише українці деморалізовані останніми подіями. Міжнародні партнери теж.
Нині багато комунікую з представниками урядів, які підтримують Україну всі ці роки і без чиєї допомоги наша економіка впала б уже давним-давно. І фронт, напевно, теж.
Ось тезово суть більшості розмов:
- Цей скандал точно не є внутрішнім українським питанням. Багато країн вкладають дуже і дуже багато грошей в Україну. І нас, хто адвокатує Україну всередині своїх країн, просячи виділити вам гроші, стає дедалі менше. Це б'є по нашій репутації, репутації наших урядів в очах виборців.
- Питання, яке озвучують усі - чи знав Зеленський? І обидві відповіді дуже погані. Якщо знав, то він частина злочинного угруповання, яке обкрадало країну під час страшної екзистенційної війни. Якщо не знав, але тримав цих людей поруч усі роки, тоді постає питання про його когнітивні здібності. Ну не може Президент бути аж настільки блаженним і далеким від реальності.
- Як ще говорити про неприпустимість корупції та шкоду від оточення? Президент неодноразово був забрифований західними розвідками про загрози присутності Єрмака. Американці робили це дуже чітко і недвозначно. Зеленський мав нагоду ознайомитись з усіма доказами, але вперто давав Єрмаку розбудовувати свій вплив.
- "Вашого Президента дуже добре приймають у західних столицях. Здається, він на цьому ґрунті відростив завелике его. Він наплутав: це не його так приймають, а український народ в його особі.
- Багатьох дратує, що на офіційних переговорах у представників України низький рівень компетентності. Єрмак замінив МЗС, він і його заступники керують цілими міністерствами. При цьому рівень їхньої обізнаності та професійності настільки низький, що слухати ці погано структуровані та нелогічні промови на зустрічах найвищого рівня вже фізично боляче. Натомість ті, хто розбирається в питанні, просто не потрапляють на них.
- Особливо всіх хвилює оборонна сфера. Чи є докази корупції в оборонці. Велика недовіра до Умєрова. Не знаю, чи бачила я хоч раз людину, яка б компліментарно і з повагою до нього ставилась. Здається, ні. Порушує домовленості, неетичний, не дає доступ до інформації - такий імідж заробив собі, ймовірно, найслабший міністр оборони за післямайданної України.
- Публічно поки жорсткої критики не буде. Все залежить від того, як закінчиться розслідування і які будуть дії Зеленського. Поки що його кроки стримано вітають. І дуже уважно слідкують за розвитком ситуації. Люди менш обізнані з внутрішньою повісткою, виявляють повагу, що Україна має антикорупційні інституції (ха-ха).
За моїми спостереженнями, українці дуже чітко артикулюють зараз Зеленському, що вони розуміють усі ризики, а тому готові дійти з ним до кінця війни. Але лише з ним, не з його друзями, яких ніхто ніколи не обирав на ці ролі, на ці посади, і які дорвались до чужих грошей. І дійти з ним лише в межах тих обов'язків, які окреслені в Конституції України. Він мусить скинути цей баласт. Не петляти, не прикидатися, що цього всього нема і або якось воно мине, не карати опозицію та громадськість. А прийняти, що помилився. Це його люди, яких він привів. Незалежно від того, був він частиною схеми чи ні. Він винен у тому, що сталось. Треба просто визнати це. Відмотати назад не вийде. Закрити усіх, хто проти, не вийде. Бо їх ставатиме лише більше. Його завдання - зробити усе, щоб ми дійшли зі збереженою державністю та збереженими життями до кінця війни.
Для того щоб ми могли продовжити спротив росіянам, щоб дотягнути до точки, коли в них вичерпаються гроші на війну, нам внутрішньо потрібна справедливість, готовність Президента не йти на ескалацію і працюючі інституції.
Заодно це хороша нагода усім правоохоронцям подумати, кому саме вони служать. Кільком боягузливим ненажерливим покидькам чи українському народові. Бо сьогодні Єрмак дуже сильний і впливовий, а завтра вам буде соромно мати з ним спільні фото. Не Єрмак дає собі владу, люди навколо наділяють його нею, тому це особистий вибір кожного - слухатись його чи ні.
І наостанок. Навіть не уявляю, з яким презирством і зневагою дивляться на друзів Президента усі ці сміливі люди, які залишили все і зараз ризикують своїм життям, аби не пустити ворога. Які воюють у холод і сирість в окопах, без ротації та надії на демобілізацію. Президент мусить розуміти ці настрої і в якому напрямку вони можуть розвиватись.
Монобільшість у Раді, якою формально володіє президентська фракція "Слуга народу", по-перше, існує тільки на папері, а по-друге, у світлі останніх подій почувається настільки загубленою і деморалізованою, що не відчуває ані сил, ані бажання "вписуватися" за сценарій, написаний у тому ж Офісі президента, і який до того ж може несподівано помінятися по ходу п'єси.
Можлива відставка Єрмака неминуче призведе до переосмислення ролі самого президента у політичній системі країни.