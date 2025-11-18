Увольнение двух министров не решит кризис – нужна полная перезагрузка власти, - Порошенко. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Петр Порошенко во время заявления "Европейской Солидарности" в Верховной Раде жестко раскритиковал попытку власти "выпустить пар" коррупционного скандала путем символического увольнения двух министров.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "Евросолидарности".

Как отмечается, пятый президент заявил, что на фоне вызовов, стоящих перед страной, необходима срочная перезагрузка парламентской коалиции и назначение нового состава правительства.









Али-Баба на "пленках Миндича

"Вчера мы услышали продолжение публикации так называемых "пленок Миндича". Вчера на заседании ВСК мы услышали "Электроника" из "Fire Point", который разворовывает средства оборонного бюджета. Вчера наконец мы услышали об "Али-Бабе". Я зашел в искусственный интеллект и посмотрел, а кто такой Али-Баба? Зачитываю дословно: "Персонаж арабской сказки случайно узнает заклинание к сокровищнице и становится очень богатым". Кроме того, "имя Али-Баба используется как псевдоним для руководителя Офиса Президента Украины в связи с коррупционным скандалом". Не могу не согласиться с искусственным интеллектом", - отметил Порошенко.

"Украина переживает самую большую угрозу своего существования с двадцать четвертого февраля двадцать второго года. Какие вопросы нужно решать сейчас? Это вопрос доверия украинского народа к власти, к Верховной Раде. Это вопрос доверия партнеров к государству Украина. И это вопрос доверия фронта к тылу. И вы этими двумя жалкими козлами отпущения хотите решить вопрос доверия? Когда доказано, что сотни миллионов долларов и миллиарды гривен командой Али-Бабы и сорока разбойников правительства, пяти-шести менеджеров разворовывались и планируют продолжать разворовывать? Вы ведете к уничтожению Верховной Рады, уничтожению власти и уничтожению украинского государства", - возмутился Порошенко.

"Европейская Солидарность" начала сбор подписей за отставку правительства. Почему правительства, спросите вы? А что вы будете делать, если отстраните двух министров, а на пленках есть еще пять? Снова будете собираться? А что вы будете делать с Финмониторингом, Прониным, который инструктирует, как обходить финансовую разведку? А что вы будете делать с Антимонопольным комитетом, который расследуется НАБУ, и предъявленным обвинением? А что вы будете делать с членами наблюдательных советов, которые разворовывают государственный бюджет, воруя средства у военнослужащих, которые умирают на фронте? А что вы в конце концов будете делать с фронтом, который недофинансирован? Что вы собираетесь делать с бюджетом коррумпированного правительства, который направлен на поддержание деятельности миндичей, али-бабы и других бандитов? Что вы будете делать с ГБР? Или, как его на пленках называют "Базар-вокзал", который получает указания для того, чтобы преследовать НАБУ, преследовать САП, преследовать Порошенко, преследовать общественных активистов. Что вы в конце концов будете делать со своей совестью?", - спросил лидер оппозиции.

"Сегодня Господь дает нам шанс восстановить доверие, шанс сформировать коалицию национального единства, встретиться с Зеленским и начать честный диалог национального спасения. Это шанс для всех", - отметил Порошенко.

Он поблагодарил народных депутатов, которые поставили свои подписи под требованием отставки правительства. "Мы сегодня не дадим голосовать этим двум министрам. Мы ответственно заявляем, мы не будем голосовать за попытку выпустить пар, сохранить коррупционную вертикаль. Мы призываем решительно остановить правительство Али-Бабы, решительно сформировать коалицию, перераспределить деньги для фронта, восстановить доверие партнеров и народа и спасти Украину. Я верю в вас и призываю ставить подписи", – призвал Порошенко.

