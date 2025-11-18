Миндичгейт: Зеленского информируют о возможном влиянии Коломойского
Глава Офиса Президента Андрей Ермак пытается убедить Владимира Зеленского, что олигарх Игорь Коломойский стоит за коррупционным скандалом, который возник после расследования по делу "Мидас".
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале "Украинской правды" "Миндичгейт. Что происходит во власти через неделю после антикоррупционного "землетрясения".
Издание со ссылкой на собеседников в правительстве и ОП отмечает, что Ермак якобы объясняет президенту, что коррупционные проблемы, вспыхнувшие после публикации расследования, могут быть связаны с Коломойским, который находится в СИЗО. Высокопоставленные чиновники добавляют, что на Банковой часто используют стратегию поиска внешнего виновника, чтобы избежать признания собственной вины.
Коломойский комментирует "Миндичгейт"
Сам Коломойский активно начал комментировать "Миндичгейт" во время судебных заседаний, называя Миндича "стрелочником" и человеком, который "не тянет на главу мафии".
По словам многих собеседников УП из политических кругов, сейчас руководство государства больше всего беспокоит то, может ли Ермак получить официальное подозрение в ходе расследования деятельности преступной организации "Карлсона".
"У нас внутри системы все понимают, кто именно был драйвером наезда на НАБУ в июле.
Если бы тогда этого не начали, если бы не обос...лись, если бы после этого, вместо того чтобы успокоиться, не начали копать под Клименко (руководитель САП – УП), то весь этот "Мидас" вылез бы где-то через год, а не сейчас, и не в такой форме.
Все было бы, как всегда, кого-то бы тихо уволили, кого-то тихо привлекли бы и разошлись.
А так из-за этого наезда у НАБУ не было вариантов, кроме как устроить такой скандал. Поэтому все понимают, кто на самом деле эту кашу заварил", - рассказал УП собеседник из команды Зеленского.
Что предшествовало?
Нардеп Ярослав Железняк заявил, что глава Офиса Президента Андрей Ермак фигурирует на "пленках Миндича", обнародованных НАБУ.
На вчорашній погоджувальній раді Ростислав Павленко озвучив позицію «Європейської Солідарності», оприлюднену лідером Петром Порошенком.
Корупційні скандали, непрофесійність, некомпетентність влади спричинили глибоку політичну кризу в країні. В час, коли всі сили мають бути зосереджені на підтримці фронту і Армії, влада краде, перераховує мільйони країні - агресору. Країна втрачає керованість, знищені державні інституції, парламент і уряд втратили субʼєктність, міністрів призначає міндіч, а не депутати, КМ підконтрольний Банковій, а не підзвітний ВР. Парламент нині демонструє злочинну бездіяльність, не спроможний сформувати відповідь на корупційний скандал. Слуги і ОПЗЖ мають відповісти за свої недолугі кадрові рішення.
Ми маємо зберегти державність. Маємо відновити довіру партнерів і суспільства. Без довіри і єдності Україна не встоїть.
Це потребує відновлення субʼєктності парламенту і підзвітності уряду. Звільнення лише двох міністрів, засвічених в гучному корупційному скандалі, коли коло причетних - набагато ширше, включаючи керівництво державних компаній, фінмоніторингу, наглядових рад - не вирішує ситуацію. Адже всіх цих людей призначав уряд, особисто Свириденко подавала їх кандидатури, під диктовку Банкової.
Ми вимагаємо від голови ВР публічної заяви про розвал монобільшості, якої не існує вже 3 роки. Мають негайно початися коаліційні переговори всіх проукраїнських політичних сил у ВР. Які повинні взяти відповідальність за державу і сформувати уряд національного порятунку. Навколо підтримки Армії, посилення ЗСУ, відновлення субʼєктності ВР, демократії і євроінтеграції. Іншого шляху виходу з глибокої політичної кризи не існує.
«ЄС» звертається до всіх притомних депутатів СН із закликом - не дозволяйте більше використовувати вас в найбрудніших схемах Банкової. Згадайте про репутацію. Про фронт, де дуже важко. Про Україну. Станьте дорослими і відповідальними політиками. Час відновити субʼєктність парламенту.
Шо *****?)))
Зеленський оголосив, що зустрінеться з депутатами від Слуги Народу.
Я вже писав про те, що Раду Зеленський втрачає. Звісно, депутати, які все ще вірять в НАЧАЛЬНИКА залишаються, але все більше і більше вони починають розуміти, що відбувається.
Єдине рішення, яке може врятувати політичну систему та країну:
Оголошення про припинення існування коаліції. Нова коаліція Національної Єдності. Новий Кабмін. І повна влада у Верховної Ради.
Те, що намагається зробити Зеленський зараз - це РОЗХИТАТИ ЧОВЕН. Його особисті амбіції і жага до влади стоять на одній стороні, на іншій - майбутнє нашої країни.