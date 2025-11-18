Миндичгейт: Зеленского информируют о возможном влиянии Коломойского

Глава Офиса Президента Андрей Ермак пытается убедить Владимира Зеленского, что олигарх Игорь Коломойский стоит за коррупционным скандалом, который возник после расследования по делу "Мидас".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале "Украинской правды" "Миндичгейт. Что происходит во власти через неделю после антикоррупционного "землетрясения".

Издание со ссылкой на собеседников в правительстве и ОП отмечает, что Ермак якобы объясняет президенту, что коррупционные проблемы, вспыхнувшие после публикации расследования, могут быть связаны с Коломойским, который находится в СИЗО. Высокопоставленные чиновники добавляют, что на Банковой часто используют стратегию поиска внешнего виновника, чтобы избежать признания собственной вины.

Коломойский комментирует "Миндичгейт"

Сам Коломойский активно начал комментировать "Миндичгейт" во время судебных заседаний, называя Миндича "стрелочником" и человеком, который "не тянет на главу мафии".

По словам многих собеседников УП из политических кругов, сейчас руководство государства больше всего беспокоит то, может ли Ермак получить официальное подозрение в ходе расследования деятельности преступной организации "Карлсона".

"У нас внутри системы все понимают, кто именно был драйвером наезда на НАБУ в июле.

Если бы тогда этого не начали, если бы не обос...лись, если бы после этого, вместо того чтобы успокоиться, не начали копать под Клименко (руководитель САП – УП), то весь этот "Мидас" вылез бы где-то через год, а не сейчас, и не в такой форме.

Все было бы, как всегда, кого-то бы тихо уволили, кого-то тихо привлекли бы и разошлись.

А так из-за этого наезда у НАБУ не было вариантов, кроме как устроить такой скандал. Поэтому все понимают, кто на самом деле эту кашу заварил", - рассказал УП собеседник из команды Зеленского.

Что предшествовало?

Нардеп Ярослав Железняк заявил, что глава Офиса Президента Андрей Ермак фигурирует на "пленках Миндича", обнародованных НАБУ.

