Миндичгейт: Зеленского информируют о возможном влиянии Коломойского

Ермак объясняет Зеленскому роль Коломойского в скандале Миндичгейт

Глава Офиса Президента Андрей Ермак пытается убедить Владимира Зеленского, что олигарх Игорь Коломойский стоит за коррупционным скандалом, который возник после расследования по делу "Мидас".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале "Украинской правды" "Миндичгейт. Что происходит во власти через неделю после антикоррупционного "землетрясения".

Издание со ссылкой на собеседников в правительстве и ОП отмечает, что Ермак якобы объясняет президенту, что коррупционные проблемы, вспыхнувшие после публикации расследования, могут быть связаны с Коломойским, который находится в СИЗО. Высокопоставленные чиновники добавляют, что на Банковой часто используют стратегию поиска внешнего виновника, чтобы избежать признания собственной вины.

Коломойский комментирует "Миндичгейт"

Сам Коломойский активно начал комментировать "Миндичгейт" во время судебных заседаний, называя Миндича "стрелочником" и человеком, который "не тянет на главу мафии".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Коломойский: "Миндич - "стрелочник", он не тянет на главу мафии"

По словам многих собеседников УП из политических кругов, сейчас руководство государства больше всего беспокоит то, может ли Ермак получить официальное подозрение в ходе расследования деятельности преступной организации "Карлсона".

"У нас внутри системы все понимают, кто именно был драйвером наезда на НАБУ в июле.

Если бы тогда этого не начали, если бы не обос...лись, если бы после этого, вместо того чтобы успокоиться, не начали копать под Клименко (руководитель САП – УП), то весь этот "Мидас" вылез бы где-то через год, а не сейчас, и не в такой форме.

Все было бы, как всегда, кого-то бы тихо уволили, кого-то тихо привлекли бы и разошлись.

А так из-за этого наезда у НАБУ не было вариантов, кроме как устроить такой скандал. Поэтому все понимают, кто на самом деле эту кашу заварил", - рассказал УП собеседник из команды Зеленского.

Что предшествовало?

Нардеп Ярослав Железняк заявил, что глава Офиса Президента Андрей Ермак фигурирует на "пленках Миндича", обнародованных НАБУ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Миндичгейт": В Нацбанке не смогли объяснить, откуда могли взяться изъятые во время обысков упаковки с долларами

Зеленский Владимир (22618) Коломойский Игорь (1803) Ермак Андрей (1332)
+19
вже думалось що гірше януковича просто не може бути президента
але українці і зебілич перевершили самі себе
18.11.2025 09:40 Ответить
+15
Беня примушував Міндичів ******* гроші? - оце погнав!
18.11.2025 09:42 Ответить
+11
https://t.me/officialeurosolidarity/17608 Ірина Геращенко, співголова фракції «ЄС» в Верховній Раді:
На вчорашній погоджувальній раді Ростислав Павленко озвучив позицію «Європейської Солідарності», оприлюднену лідером Петром Порошенком.
Корупційні скандали, непрофесійність, некомпетентність влади спричинили глибоку політичну кризу в країні. В час, коли всі сили мають бути зосереджені на підтримці фронту і Армії, влада краде, перераховує мільйони країні - агресору. Країна втрачає керованість, знищені державні інституції, парламент і уряд втратили субʼєктність, міністрів призначає міндіч, а не депутати, КМ підконтрольний Банковій, а не підзвітний ВР. Парламент нині демонструє злочинну бездіяльність, не спроможний сформувати відповідь на корупційний скандал. Слуги і ОПЗЖ мають відповісти за свої недолугі кадрові рішення.
Ми маємо зберегти державність. Маємо відновити довіру партнерів і суспільства. Без довіри і єдності Україна не встоїть.
Це потребує відновлення субʼєктності парламенту і підзвітності уряду. Звільнення лише двох міністрів, засвічених в гучному корупційному скандалі, коли коло причетних - набагато ширше, включаючи керівництво державних компаній, фінмоніторингу, наглядових рад - не вирішує ситуацію. Адже всіх цих людей призначав уряд, особисто Свириденко подавала їх кандидатури, під диктовку Банкової.
Ми вимагаємо від голови ВР публічної заяви про розвал монобільшості, якої не існує вже 3 роки. Мають негайно початися коаліційні переговори всіх проукраїнських політичних сил у ВР. Які повинні взяти відповідальність за державу і сформувати уряд національного порятунку. Навколо підтримки Армії, посилення ЗСУ, відновлення субʼєктності ВР, демократії і євроінтеграції. Іншого шляху виходу з глибокої політичної кризи не існує.
«ЄС» звертається до всіх притомних депутатів СН із закликом - не дозволяйте більше використовувати вас в найбрудніших схемах Банкової. Згадайте про репутацію. Про фронт, де дуже важко. Про Україну. Станьте дорослими і відповідальними політиками. Час відновити субʼєктність парламенту.
18.11.2025 09:49 Ответить
вже думалось що гірше януковича просто не може бути президента
але українці і зебілич перевершили самі себе
18.11.2025 09:40 Ответить
не оценили пересичные армию, веру, мову
18.11.2025 09:48 Ответить
Вам не думалось? А ЧОМУ Вам не думалось?
Як шо так, пані, то вам замість гінеколога треба ходити до асенізатора чи слюсаря, або до електрозвраника ручного зварювання а замість стоматолого до бетоняра тощо. Гірше ж не будед.
18.11.2025 09:49 Ответить
вам більше немає де про свої хвороби погомоніти ? тільки під моїми каментами ?
18.11.2025 10:42 Ответить
Та янукович з його командою у порівнянні з нинішніми - це просто хлопчиська у шортиках!
18.11.2025 09:51 Ответить
як тільки з'явилася кандідатура 🤡 на посаду президента , розумні люди не тількі в Одесі а і в Миколаєві ,казали ,шо ця людина буде гірша за януковича ,він здасть Україну і потопить її в крові, але були і такі ,шо відкрито раділи та казали шо майданівці ще заплатять велику ціну і зеленський покаже українцям їх місце...парадокс тільки у тому , шо тепер в Україні нема місця ні вашим ,а ні нашим...
18.11.2025 09:54 Ответить
Ті розумні люли були тоді в абсолютній меншості, як білі ворони, тоді ніби всі масово подуріли - носились з тим зе.
18.11.2025 10:08 Ответить
Одеса і Миколаїв дали блазню майже по 90%, більше тільки Дніпро. Тому.... нехай їдять великими ложками зелено лайно
18.11.2025 10:26 Ответить
Беня примушував Міндичів ******* гроші? - оце погнав!
18.11.2025 09:42 Ответить
Блохи застрибали на сковороді
18.11.2025 09:55 Ответить
********, скажить а чому завгосп, навіть не держслужбовець а якийсь завгосп, який до цього був ларьочником, шось коментує? Ви його вибирали? Його ПІБ було в якомусь бюлетні у 2019 році?
18.11.2025 09:44 Ответить
Цікаво, хто? Може сам бєня?
18.11.2025 09:44 Ответить
дєрмак працює по кремлівським темниках , цьому поцу як і зеленському 🤡 треба зберегти посади ,вони повинні підписати капітуляцію України ,як мінімум половини України ...
18.11.2025 09:47 Ответить
Коломойський, Порошенко, роісія руки викручували піонєру вові, щоб той крав гроші.
Піонєр Вова довго " сопротівлявся", підписав Є-бабусяфоном 28 " бєзпєкових" угод, але не витримав- вкрав річний бюджет України
18.11.2025 09:47 Ответить
От саме так воно все й було
18.11.2025 09:57 Ответить
https://t.me/officialeurosolidarity/17608 Ірина Геращенко, співголова фракції «ЄС» в Верховній Раді:
На вчорашній погоджувальній раді Ростислав Павленко озвучив позицію «Європейської Солідарності», оприлюднену лідером Петром Порошенком.
Корупційні скандали, непрофесійність, некомпетентність влади спричинили глибоку політичну кризу в країні. В час, коли всі сили мають бути зосереджені на підтримці фронту і Армії, влада краде, перераховує мільйони країні - агресору. Країна втрачає керованість, знищені державні інституції, парламент і уряд втратили субʼєктність, міністрів призначає міндіч, а не депутати, КМ підконтрольний Банковій, а не підзвітний ВР. Парламент нині демонструє злочинну бездіяльність, не спроможний сформувати відповідь на корупційний скандал. Слуги і ОПЗЖ мають відповісти за свої недолугі кадрові рішення.
Ми маємо зберегти державність. Маємо відновити довіру партнерів і суспільства. Без довіри і єдності Україна не встоїть.
Це потребує відновлення субʼєктності парламенту і підзвітності уряду. Звільнення лише двох міністрів, засвічених в гучному корупційному скандалі, коли коло причетних - набагато ширше, включаючи керівництво державних компаній, фінмоніторингу, наглядових рад - не вирішує ситуацію. Адже всіх цих людей призначав уряд, особисто Свириденко подавала їх кандидатури, під диктовку Банкової.
Ми вимагаємо від голови ВР публічної заяви про розвал монобільшості, якої не існує вже 3 роки. Мають негайно початися коаліційні переговори всіх проукраїнських політичних сил у ВР. Які повинні взяти відповідальність за державу і сформувати уряд національного порятунку. Навколо підтримки Армії, посилення ЗСУ, відновлення субʼєктності ВР, демократії і євроінтеграції. Іншого шляху виходу з глибокої політичної кризи не існує.
«ЄС» звертається до всіх притомних депутатів СН із закликом - не дозволяйте більше використовувати вас в найбрудніших схемах Банкової. Згадайте про репутацію. Про фронт, де дуже важко. Про Україну. Станьте дорослими і відповідальними політиками. Час відновити субʼєктність парламенту.
18.11.2025 09:49 Ответить
Єрмак переводить стрілки з себе на кого може
18.11.2025 09:50 Ответить
На Беню як громовідвід, той у сізо
18.11.2025 09:58 Ответить
Розкрилася страшна правда про казку з «1001 ніч» - Алібаба з його дружиною ЗЕйнаб виявилися розбійниками!
18.11.2025 09:54 Ответить
Янєлох у всій красі. Він не тільки може роздавати божу росу, але й йому можуть націдити у вуха золотого дощу.
18.11.2025 09:55 Ответить
Це хуцпа від ОП.
В таке може повірити тільки розумово нерозвинений зебуїн
18.11.2025 09:59 Ответить
Якщо ЗЄшобло розганяє відмазку «ЗЄля нічоготне знав», то у відповідь отримують нагадування «я ж нєлох» - цугцванг.
18.11.2025 10:33 Ответить
😹😹😹
Шо *****?)))
Їрмак переконував зебіла що Міндіч крав бабло не за дорученням і з благословення самого зебіла - а за командою від Коломоя який керує країною з СІЗО (не привертаючи уваги охорони)

ОП і зеленярня тримають українців і ЗМІ за останніх лохів.
18.11.2025 09:58 Ответить
Петро Олексійович винен, до ворожки не ходити! Це він зеленим лялькам Вуду спокою не дає булавками!!! Штрикає і штрикає бідну Zеко-манду!!!
18.11.2025 10:00 Ответить
А голобородько нічого не знає, "ні слухом ні духом" звідки взагалі взялася якась корупція і чому виник скандал? Віримо, звісно. А пряма вказівка голобородька прибрати до рук НАБУ та САП влітку - то просто він так пожартував, еге ж? І вся фракція "слуг урода" дружно "підмахнула" своєму вошдю, ні про що не здогадуючись. Віримо!
18.11.2025 10:00 Ответить
Странно что креативному завскладом не удалось приплести сюда руку кремля или ногу орбана
18.11.2025 10:02 Ответить
https://t.me/oleksiihoncharenko/50936 Олексій ГОНЧАРЕНКО:
Зеленський оголосив, що зустрінеться з депутатами від Слуги Народу.
Я вже писав про те, що Раду Зеленський втрачає. Звісно, депутати, які все ще вірять в НАЧАЛЬНИКА залишаються, але все більше і більше вони починають розуміти, що відбувається.
Єдине рішення, яке може врятувати політичну систему та країну:
Оголошення про припинення існування коаліції. Нова коаліція Національної Єдності. Новий Кабмін. І повна влада у Верховної Ради.
Те, що намагається зробити Зеленський зараз - це РОЗХИТАТИ ЧОВЕН. Його особисті амбіції і жага до влади стоять на одній стороні, на іншій - майбутнє нашої країни.
18.11.2025 10:03 Ответить
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html tZe inform від 18.‎11.‎2025:. «"Ключові радники", "фракція рішучих", тощо з депутатського корпусу в ВР просить Зеленського звільнити Єрмака. Але чому Єрмака ? Формально Єрмак - юридично ніщо. "Офіс президента" - позавладна структура забезпечення діяльності президента. Крім технічного апарату президента всі інші навіть не державні службовці. Все, що робить Єрмак робиться "іменем президента". Звільняти треба саме президента. Якщо президент не знає, що творить його "офіс" він не здатен керувати державою. Справа зовсім в іншому - Єрмак , це просто парасолька, яка захищає Зеленського від потоку негативу і не більше. Прибрати його - означає стати під все це самому»
18.11.2025 10:15 Ответить
Бєня главарь цієї мафіозної структури. Шут, єрмаки, міндічі - розхідний матеріал. Кого визнати винним вирішує Бєня, в залежності, що допоможе йому зберегти владу
18.11.2025 10:17 Ответить
То так. Вони всі білі та пухнасті, а то невістка всралася.
18.11.2025 10:18 Ответить
Опг з 90 х
18.11.2025 10:19 Ответить
Точно він, непомітно для Пишного замотував долари і мериканські стрічки ,і тайно від вамьки пістолета засновував володьці в тумбочку.Гад однозначно.
18.11.2025 10:22 Ответить
та нє, то всьо Парашенка
18.11.2025 10:26 Ответить
д,Ермак чомусь думає, що українці такі-ж дебіли , як і його підлеглий, бубочка. Це типовий розвідняк, тільки ніхто в цю маячню не повірить.
18.11.2025 10:27 Ответить
Тут і до гадалки не ходи.Грабувати державні підприємства - Бєнє рівних немає. Коломойському стало образливо,що якомусь його прислузі приписують схему. На черговому засіданні суду сам заявив- нє по-Сєнькє шапка.
18.11.2025 10:40 Ответить
Видно, як Ермак боїться Беню. А той прямо сказав на суді; " Наполеона -ІV не буде".
18.11.2025 10:41 Ответить
 
 