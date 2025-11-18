"Міндічгейт": У Нацбанку не змогли пояснити, звідки могли взятися вилучені під час обшуків упаковки з доларами

Від початку повномасштабного вторгнення українським банкам заборонено видавати такі обсяги валюти і у такому пакованні, як вилучені під час проведених Національним антикорупційним бюро обшуків у межах операції "Мідас".

Про це у Нацбанку повідомили у відповідь на запит ЕП.

"Починаючи з 24 лютого 2022 року, банки не мають права видавати клієнтам готівкову іноземну валюту в пакуванні банкнот номіналом 100 доларів США з маркуванням емітента", – повідомили у Нацбанку.

Там додали, що з тієї ж дати на період дії воєнного стану в Україні встановлено обмеження на видачу з рахунку готівки в день – не більше 100 тис. грн в еквіваленті (орієнтовно $2 380 за поточним курсом, – ред.)", – йдеться у відповіді регулятора.

У Нацбанку зауважили, що таке обмеження на обсяг зняття готівкової валюти поширюється як на фізичних, так і на юридичних осіб. Обходити його банкам забороняється.

"При виявлені порушень НБУ вживає до банків адекватні заходи впливу, розмір штрафних санкцій може доходити до 1% статутного капіталу, а посадові особи банків можуть бути дискваліфіковані. При проведенні перевірок НБУ опрацьовує будь-яку інформацію, яка може бути врахована під час банківського нагляду", – запевнили у Нацбанку.

Раніше народний депутат Ярослав Железняк ("Голос") повідомляв, що до відмивання коштів учасниками корупційних схем у закупівлях "Енергоатому" міг бути причетний державний "Сенс банк". Також, за словами нардепа, на цей банк міг мати вплив фігурант розслідування НАБУ Тімур Міндіч.

За даними НБУ державний "Сенс банк" дійсно був серед тих установ, які здійснювали ввезення готівкової валюти з-за кордону на територію України. Крім нього такі операції здійснювали ще 7 банків: "Ощадбанк", "Приватбанк", "Райффайзен банк", ПУМБ, "Південний", "Кредобанк" та "РВС Банк".

Як повідомлялося, напередодні голова правління державного "Сенс Банку" Олексій Ступак заперечив наявність "смотрящих" від влади у банку, а також його причетність до угрупування Тімура Міндіча.

Операція "Мідас": що відомо?

Як повідомлялося, у понеділок, 10 жовтня НАБУ та САП провели масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики. Зокрема, схема включала незаконний вплив на стратегічні державні енергетичні підприємства.

Читайте також: Карлсон та друзі: Що відомо про схему Міндіча в "Енергоатомі"

За даними слідства, викрита злочинна організація організувала схему систематичного отримання "відкатів" від контрагентів "Енергоатому" у розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів. За це їм обіцяли не блокувати розрахунки з боку державної компанії за надані послуги чи поставлену продукцію.

Легалізацією незаконних коштів займався окремий офіс злочинної організації. Він розташовувався в приміщенні в центрі Києва, яке належало родині колишнього нардепа-зрадника, а нині сенатора РФ Андрія Деркача, обвинуваченого НАБУ і САП в іншому кримінальному провадженні. Загалом через так звану "пральню", за даними правоохоронців, пройшло близько $100 млн.

При цьому під час обшуків правоохоронці вилучили упаковки доларів, на яких видно позначки ATLANTA та KAN CITY - це банки Федерального резерву США.

11 листопада НАБУ оприлюднило записи, на яких фігурують міністр енергетики Герман Галущенко та колишній бізнес-партнер та товариш президента Тімур Міндіч. Крім того, в оприлюднених НАБУ плівках згадується розмова Міндіча з Веселим і "Сенс банк", зазначав народний депутат Ярослав Железняк.

Окрім самого Міндіча підозри у справі отримали ще шість членів злочинної організації.