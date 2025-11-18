Новини Міндічгейт
"Міндічгейт": У Нацбанку не змогли пояснити, звідки могли взятися вилучені під час обшуків упаковки з доларами

У Міндіча вилучили упаковки з доларами з маркуванням банків США

Від початку повномасштабного вторгнення українським банкам заборонено видавати такі обсяги валюти і у такому пакованні, як вилучені під час проведених Національним антикорупційним бюро обшуків у межах операції "Мідас".

Про це у Нацбанку повідомили у відповідь на запит ЕП.

"Починаючи з 24 лютого 2022 року, банки не мають права видавати клієнтам готівкову іноземну валюту в пакуванні банкнот номіналом 100 доларів США з маркуванням емітента", – повідомили у Нацбанку.

Там додали, що з тієї ж дати на період дії воєнного стану в Україні встановлено обмеження на видачу з рахунку готівки в день – не більше 100 тис. грн в еквіваленті (орієнтовно $2 380 за поточним курсом, – ред.)", – йдеться у відповіді регулятора.

У Нацбанку зауважили, що таке обмеження на обсяг зняття готівкової валюти поширюється як на фізичних, так і на юридичних осіб. Обходити його банкам забороняється.

"При виявлені порушень НБУ вживає до банків адекватні заходи впливу, розмір штрафних санкцій може доходити до 1% статутного капіталу, а посадові особи банків можуть бути дискваліфіковані. При проведенні перевірок НБУ опрацьовує будь-яку інформацію, яка може бути врахована під час банківського нагляду", – запевнили у Нацбанку.

Раніше народний депутат Ярослав Железняк ("Голос") повідомляв, що до відмивання коштів учасниками корупційних схем у закупівлях "Енергоатому" міг бути причетний державний "Сенс банк". Також, за словами нардепа, на цей банк міг мати вплив фігурант розслідування НАБУ Тімур Міндіч.

За даними НБУ державний "Сенс банк" дійсно був серед тих установ, які здійснювали ввезення готівкової валюти з-за кордону на територію України. Крім нього такі операції здійснювали ще 7 банків: "Ощадбанк", "Приватбанк", "Райффайзен банк", ПУМБ, "Південний", "Кредобанк" та "РВС Банк".

Як повідомлялося, напередодні голова правління державного "Сенс Банку" Олексій Ступак заперечив наявність "смотрящих" від влади у банку, а також його причетність до угрупування Тімура Міндіча.

Операція "Мідас": що відомо?

Як повідомлялося, у понеділок, 10 жовтня НАБУ та САП провели масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики. Зокрема, схема включала незаконний вплив на стратегічні державні енергетичні підприємства.

За даними слідства, викрита злочинна організація організувала схему систематичного отримання "відкатів" від контрагентів "Енергоатому" у розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів. За це їм обіцяли не блокувати розрахунки з боку державної компанії за надані послуги чи поставлену продукцію.

Легалізацією незаконних коштів займався окремий офіс злочинної організації. Він розташовувався в приміщенні в центрі Києва, яке належало родині колишнього нардепа-зрадника, а нині сенатора РФ Андрія Деркача, обвинуваченого НАБУ і САП в іншому кримінальному провадженні. Загалом через так звану "пральню", за даними правоохоронців, пройшло близько $100 млн.

При цьому під час обшуків правоохоронці вилучили упаковки доларів, на яких видно позначки ATLANTA та KAN CITY - це банки Федерального резерву США.

11 листопада НАБУ оприлюднило записи, на яких фігурують міністр енергетики Герман Галущенко та колишній бізнес-партнер та товариш президента Тімур Міндіч. Крім того, в оприлюднених НАБУ плівках згадується розмова Міндіча з Веселим і "Сенс банк", зазначав народний депутат Ярослав Железняк.

Окрім самого Міндіча підозри у справі отримали ще шість членів злочинної організації.

+39
Порох підкинув
18.11.2025 09:38 Відповісти
+36
Пишний не може? Найух з роботи! Фінмон не в курсі? Під слідство! Це буде диво-зцілення - одразу все пригадають та зможуть пояснити!
18.11.2025 09:42 Відповісти
+35
Нічого ФБР розбереться з маркуванням доларів, зебілятка
18.11.2025 09:41 Відповісти
Остання версія - то Бєня...
18.11.2025 10:28 Відповісти
Фірташ з януковичем, мабуть, передали гроші з Federal Reserve System (FRS) або просто the Fed) - незалежне федеральне агентство для виконання функцій центрального банку і здійснення централізованого контролю над комерційною банківською системою Сполучених Штатів Америки, коломойському і шуфричу, щоб вони передали умерову для життя у Філадельфії США ???
Зараз вже минув час,коли Порох міг підкидати.Зараз підкидають Пороху...
Нічого ФБР розбереться з маркуванням доларів, зебілятка
Нацбанк теж може легко встановити звідки валюта по номерам купюр...
Але чомусь не робить цього...
вони ж сказали, що не можуть пояснити
Вони просто в шоці, що ці "срілочники" (коломойша) даже не розпечатали їх тим самим спалили сам нацбанк...
Воно так, але хто той потужніч?
От якби Пишний шаги ввівби то такого б не було
зелений Карєйкін дай міліончік
Та ФСБ дало раз не Пишний, зелені вилупки то їх агентура.
Ничего, фбр разберется, они таких говноедов как ваша коррумпированная зелень на раз два щелкают
щоб видати тільки одну стопку бабла в банку потрібно окремий відділ створювати - 50 мулів кожного дня отримую по 2000 дол., а це відкриття і ведення рахунків, з паперовою волокітою, так банально 50 підписів потрібно в день підробити
так що вичислити банк можна за один робочий день для НБУ....
Які мули, там пачки нерозпечатані.
мул - це той хто віддав свій рахунок другим людям на користування за винагороду. 50 мулів одночасно проганяються по касі в рамках НБУ ліміту в 2000 дол. і заберється ця пачка в 100000 дол.в день
Смотрящі в банках, прачечна, двушкитрьошки - альо, гараж! Яке ЄС!
Яке НАТО!
Ви кончені просто
Ну ви зразу Пишний, Пишний?
Подивіться в його чесні очі!
(Правору Пишний, хто не знає )
Тилова прикормлена СБУ та кишеньковий Кравченко викриють, ага, готуйте феєрверки для святкування потужної пабєди над корупцією...
ФБР краще розбереться!
Але може шантажувати Зе щодо поступок!
а ви пишного підвішайте за яя , і він скоренько все розкаже. реформатор банківський хЄров.
земіндич ще не осознав в що він вляпався, ФБР - це не печерський суд
Нам Порошенко підкинув!!!
Sens банк це колишній кацапський Альфа - банк, це так для роздумів...
Альфа-банк не націоналізували - цей банк і надалі власність москальського олігарха Фрідмана.
Цей банк на період дії санкцій Зеленського лишень передали в управління держави і змінили назву на Сенс-банк.
Менеджмент банку і його політика повністю підпорядковується Зеленському і Пишному.
європошту,хчейнж,китів не питали?
Щось мені нашіптує, що коли нове керівництво держави добереться до секретів Нацбанку, нас чекатимуть очешуїтєльні історії разом з порожніми сховищами.
"У Нацбанку не змогли пояснити..."

Хай непіздять.
валіть все на кірюшу шевченко, він все одно у Відні.
