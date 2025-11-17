"Плівки Міндіча": Голова "Сенс Банку" заперечує наявність "смотрящих" від влади
Голова правління державного "Сенс Банку" Олексій Ступак заперечує наявність "смотрящих" від влади у банку.
Про це він заявив на засіданні тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань економічної безпеки щодо викритої НАБУ злочинної організації під керівництвом Тімура Міндіча, передає Liga.net.
Він запевнив, що колишній радник наглядової ради банку Василь Веселий, якого ЗМІ називали "смотрящим" у банку, там вже не працює.
"Василь Веселий був радником попередньої наглядової ради, якого призначила вона. Зі складанням повноважень попередньою наглядовою радою повноваження Василя Веселого втратили чинність", – сказав банкір.
"Я з ним спілкувався кілька разів. Якихось доручень мені особисто він мені не давав", – додав Ступак.
Він наголосив, що Веселий у банку більше "нічим не займається" і "не буває в офісі".
Нагадаємо, у червні 2023 року президент Володимир Зеленський підписав закон про виведення з ринку системних банків з підсанкційними власниками, а 5 липня увів у дію рішення РНБО про запровадження санкцій проти низки компаній,більшість з яких пов'язані з російськими олігархами Михайлом Фрідманом, Германом Ханом та Петром Авеном.
Серед них – люксембурзька ABH Holdings SA та кіпрська ABH Ukraine Limited. Саме ці дві компанії є безпосередніми акціонерами українського "Сенс Банку" (раніше – "Альфа-Банк Україна"). У липні 2023 року уряд і Національний банк завершили процедуру націоналізації Sense Bank (колишній "Альфа-Банк").
У грудні минулого року видання УП із посиланням на джерела писало, що Василя Веселого називали "смотрящім" від влади за націоналізованим "Сенс банком". При цьому Веселий ніколи не мав жодного стосунку до банківської сфери.
У січні 2025 року Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) уклало угоду із "Сенс Банком" для розміщення арештованих коштів.
У березні 2025 року НАЕ "Енергоатом" та державний "Сенс Банк" підписали меморандум про співробітництво для пошуку фінансування на добудову блоків Хмельницької АЕС, для чого планували купити реактори російського виробництва у Болгарії.
Операція "Мідас": що відомо?
Як повідомлялося, у понеділок, 10 жовтня НАБУ та САП провели масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики. Зокрема, схема включала незаконний вплив на стратегічні державні енергетичні підприємства.
За даними слідства, викрита злочинна організація організувала схему систематичного отримання "відкатів" від контрагентів "Енергоатому" у розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів. За це їм обіцяли не блокувати розрахунки з боку державної компанії за надані послуги чи поставлену продукцію.
Легалізацією незаконних коштів займався окремий офіс злочинної організації. Він розташовувався в приміщенні в центрі Києва, яке належало родині колишнього нардепа-зрадника, а нині сенатора РФ Андрія Деркача, обвинуваченого НАБУ і САП в іншому кримінальному провадженні. Загалом через так звану "пральню", за даними правоохоронців, пройшло близько $100 млн.
11 листопада НАБУ оприлюднило записи, на яких фігурують міністр енергетики Герман Галущенко та колишній бізнес-партнер та товариш президента Тімур Міндіч. Крім того, в оприлюднених НАБУ плівках згадується розмова Міндіча з Веселим і "Сенс банк", зазначав народний депутат Ярослав Железняк.
Окрім самого Міндіча підозри у справі отримали ще шість членів злочинної організації.
