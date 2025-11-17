"Плівки Міндіча": Голова "Сенс Банку" заперечує наявність "смотрящих" від влади

Голова правління державного "Сенс Банку" Олексій Ступак заперечує наявність "смотрящих" від влади у банку.

Про це він заявив на засіданні тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань економічної безпеки щодо викритої НАБУ злочинної організації під керівництвом Тімура Міндіча, передає Liga.net.

Він запевнив, що колишній радник наглядової ради банку Василь Веселий, якого ЗМІ називали "смотрящим" у банку, там вже не працює.

"Василь Веселий був радником попередньої наглядової ради, якого призначила вона. Зі складанням повноважень попередньою наглядовою радою повноваження Василя Веселого втратили чинність", – сказав банкір.

"Я з ним спілкувався кілька разів. Якихось доручень мені особисто він мені не давав", – додав Ступак.

Він наголосив, що Веселий у банку більше "нічим не займається" і "не буває в офісі".

Операція "Мідас": що відомо?

Як повідомлялося, у понеділок, 10 жовтня НАБУ та САП провели масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики. Зокрема, схема включала незаконний вплив на стратегічні державні енергетичні підприємства.

За даними слідства, викрита злочинна організація організувала схему систематичного отримання "відкатів" від контрагентів "Енергоатому" у розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів. За це їм обіцяли не блокувати розрахунки з боку державної компанії за надані послуги чи поставлену продукцію.

Легалізацією незаконних коштів займався окремий офіс злочинної організації. Він розташовувався в приміщенні в центрі Києва, яке належало родині колишнього нардепа-зрадника, а нині сенатора РФ Андрія Деркача, обвинуваченого НАБУ і САП в іншому кримінальному провадженні. Загалом через так звану "пральню", за даними правоохоронців, пройшло близько $100 млн.

11 листопада НАБУ оприлюднило записи, на яких фігурують міністр енергетики Герман Галущенко та колишній бізнес-партнер та товариш президента Тімур Міндіч. Крім того, в оприлюднених НАБУ плівках згадується розмова Міндіча з Веселим і "Сенс банк", зазначав народний депутат Ярослав Железняк.

Окрім самого Міндіча підозри у справі отримали ще шість членів злочинної організації.