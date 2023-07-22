Колишній "Альфа-Банк" офіційно став державним, – НБУ

Міністерство фінансів та Фонд гарантування вкладів фізичних осіб уклали договір купівлі-продажу 100% акцій АТ "Сенс Банк" (колишній "Альфа-Банк"), відповідно до якого банк переходить у власність держави.

Про це повідомляє пресслужба Національного банку.

"Зазначений крок сприятиме захисту інтересів вкладників банку і дозволить уникнути загроз для фінансової стабільності в Україні", – наголосили у регуляторі.

У Нацбанку додали, що відповідно до вимог закону Фонд гарантування призначив керівників банку. Відповідні кандидатури за поданням Міністерства фінансів були погоджені на посади Нацанком і вони приступають до виконання своїх обов’язків з моменту припинення Фондом тимчасової адміністрації.

Головою правління АТ "Сенс Банк" визначено Дмитра Кузьміна.

Як повідомлялося, 20 липня правління НБУ ухвалило рішення про виведення з ринку системно важливого "Сенс Банку". З ранку 21 липня Фонд гарантування вкладів запровадив у банку тимчасову адміністрацію.

Крім того, уряд ухвалив постанову, відповідно до якої Міністерство фінансів має викупити 100% акцій "Сенс Банку" у Фонду гарантування за 1 грн. Мінфін визеачено органом управління корпоративними правами за акціями банку.

Нагадаємо, у червні президент Володимир Зеленський підписав закон про виведення з ринку системних банків з підсанкційними власниками.

5 липня президент Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО про запровадження санкцій проти низки компаній,більшість з яких пов'язані з російськими олігархами Михайлом Фрідманом, Германом Ханом та Петром Авеном. Серед них – люксембурзька ABH Holdings SA та кіпрська ABH Ukraine Limited. Саме ці дві компанії є безпосередніми акціонерами українського "Сенс Банку" (раніше – "Альфа-Банк Україна").