БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
2 170 6

Колишній "Альфа-Банк" офіційно став державним, – НБУ

сенс

Міністерство фінансів та Фонд гарантування вкладів фізичних осіб уклали договір купівлі-продажу 100% акцій АТ "Сенс Банк" (колишній "Альфа-Банк"), відповідно до якого банк переходить у власність держави.

Про це повідомляє пресслужба Національного банку.

"Зазначений крок сприятиме захисту інтересів вкладників банку і дозволить уникнути загроз для фінансової стабільності в Україні", – наголосили у регуляторі.

У Нацбанку додали, що відповідно до вимог закону Фонд гарантування призначив керівників банку. Відповідні кандидатури за поданням Міністерства фінансів були погоджені на посади Нацанком і вони приступають до виконання своїх обов’язків з моменту припинення Фондом тимчасової адміністрації.

Головою правління АТ "Сенс Банк" визначено Дмитра Кузьміна.

Як повідомлялося, 20 липня правління НБУ ухвалило рішення про виведення з ринку системно важливого "Сенс Банку". З ранку 21 липня Фонд гарантування вкладів запровадив у банку тимчасову адміністрацію. 

Крім того, уряд ухвалив постанову, відповідно до якої Міністерство фінансів має викупити 100% акцій "Сенс Банку" у Фонду гарантування за 1 грн. Мінфін визеачено органом управління корпоративними правами за акціями банку. 

Нагадаємо, у червні президент Володимир Зеленський підписав закон про виведення з ринку системних банків з підсанкційними власниками.

5 липня президент Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО про запровадження санкцій проти низки компаній,більшість з яких пов'язані з російськими олігархами Михайлом Фрідманом, Германом Ханом та Петром Авеном. Серед них – люксембурзька ABH Holdings SA та кіпрська ABH Ukraine Limited. Саме ці дві компанії є безпосередніми акціонерами українського "Сенс Банку" (раніше – "Альфа-Банк Україна").

Автор: 

Мінфін (2928) націоналізація (178) НБУ (9266) Фонд гарантування вкладів (1450) Альфа-банк (294) Сенс Банк (35)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
І шо? Ніхто не верещить, яко колись було з Приватом? Та невже?
показати весь коментар
23.07.2023 10:30 Відповісти
Сенс банк хоть один кредит видав повязаним особам? чи рефінанс не повертав? чи просто тупо крав гроші як приват? Сенс банк націоналізований через свинособак які двинулись мозгами і не дають жити не тільки нам Українцям а і самі себе топлять. Тому для банка і для клієнтів це найкраще рішення!!
показати весь коментар
23.07.2023 12:26 Відповісти
а яка різниця з яких причин його націоналізували? Головне, що верещали лише проти націоналізації Привату, бо то Порошенко робив - і правильно робив. А тут Зеля - і всі язики в сраці, хоч теж правильне рішення. Подвійні стандарти !
показати весь коментар
23.07.2023 16:10 Відповісти
та шо ти носишся з тим порошенком, він такий же гандон як і клоун, все забудь його, крапка, у нього був шанс і він його просрав , А от цікаво він знову буде рошен продавати щоб ти його вибрав А по суті бєня з боголюбовим самі писали листа НБУ на націоналізацію десь в 2016 коли всі бабки вивели, причом з 2014 року там сидів куратор з НБУ, но вони дрочили на акції 1+1 так само як арахамія на лондонський млрд.
показати весь коментар
23.07.2023 18:28 Відповісти
це у нас БУВ шанс і ми його просрали. Решти брехні вимагає доказів, яких ніхто не має і не знайде
показати весь коментар
25.07.2023 18:54 Відповісти
ще б прибрали комісію за "обслуговування" карти...
злетіла вдвічі
показати весь коментар
23.07.2023 16:56 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 