Кабмін ухвалив рішення про націоналізацію колишнього "Альфа Банку" за 1 гривню (оновлено)

Кабінет міністрів прийняв пропозицію Національного банку щодо участі держави у виведенні з ринку системно важливого АТ "Сенс Банк" (раніше "Альфа-Банк").

Про це повідомив перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк у Telegram.

Згідно з постановою уряду, Міністерство фінансів викупить 100% акцій "Сенс Банку" у Фонду гарантування вкладів фізичних осіб за 1 грн.

Згодом ухвалення такого рішення підтвердили у пресслужбі уряду. Відповідна постанова Кабінету міністрів №739 від 21 червня "Про участь держави у виведенні системно важливого банку з ринку" вже оприлюднена на офіційному урядовому порталі.

У пресслужбі Міністерства фінансів пояснили, що рішення про участь держави у виведенні системно важливого "Сенс Банку" з ринку ухвалене на підставі пропозиції Національного банку, у відповідності до норм закону "Про банки і банківську діяльність", встановлених на період воєнного стану. Йдеться про застосування санкцій до власників банку.

"Участь держави у виведенні з ринку системно важливого банку є необхідним кроком задля збереження стабільності банківської системи та ефективним методом захисту вкладників та інших кредиторів банку, у разі застосування до власників істотної участі у банку санкцій", – зазначається у повідомленні.

У Мінфіні зауважили, що націоналізація банку відповідає принципам державної санкційної політики та дає змогу мінімізувати витрати державного бюджету.

Так, у разі відмови від участі держави у виведенні системно важливого банку "Сенс Банку" з ринку, станом на 1 липня сума можливого відшкодування вкладів фізичних осіб (у тому числі фізичних осіб - підприємців) склала б 43,99 мільярда гривень. Для виплати цих коштів держава мала б додатково виділити Фонду гарантування вкладів фізичних осіб орієнтовно 12 мільярдів гривень.

У Мінфіні додали, що процедуру націоналізації банку, у тому числі, призначення нового керівництва буде забезпечено у найкоротші терміни. Після закінчення дії воєнного стану Мінфін планує залучити інвесторів для продажу АТ "Сенс Банк".

"Сенс Банк" є системно важливим банком та на 1 липня займав 11 місце у банківській системі за розміром активів (3,3 % загальних активів банківської системи). Крім того, Національний банк у квітні 2023 року визначив "Сенс Банк" критично важливим для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

Детальніше читайте у матеріалі БізнесЦензора: Останній банк "хороших" росіян: Як держава націоналізує "Альфа-Банк" Фрідмана

Як повідомлялося, 20 липня правління НБУ ухвалило рішення про виведення з ринку системно важливого "Сенс Банку". З ранку 21 липня Фонд гарантування вкладів запровадив у банку тимчасову адміністрацію. Після ухвалення урядом рішення про участь держави у виведенні банку з ринку тимчасова адміністрація триватиме не більше двох днів.

Нагадаємо, у червні президент Володимир Зеленський підписав закон про виведення з ринку системних банків з підсанкційними власниками.

5 липня президент Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО про запровадження санкцій проти низки компаній,більшість з яких пов'язані з російськими олігархами Михайлом Фрідманом, Германом Ханом та Петром Авеном. Серед них – люксембурзька ABH Holdings SA та кіпрська ABH Ukraine Limited. Саме ці дві компанії є безпосередніми акціонерами українського "Сенс Банку" (раніше – "Альфа-Банк Україна").