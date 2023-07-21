У колишньому "Альфа-Банку" запровадили тимчасову адміністрацію

У п’ятницю, 21 липня, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб запровадив тимчасову адміністрацію в АТ "Сенс Банк" (колишній "Альфа-Банк".

Про це повідомляє пресслужба Фонду.

"Сьогодні, відповідно до рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних, в АТ "Сенс Банк" було запроваджено тимчасову адміністрацію. Команда Фонду уже працює в банку і здійснює усі заходи в межах повноважень, визначених законодавством", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що наразі сервіси банку для фізичних осіб працюють у звичайному режимі. Зокрема, здійснення платежів та отримання коштів у банкоматах доступні у межах звичних лімітів, без додаткових обмежень. Також без обмежень приймаються платежі юридичних осіб.

У Фонді нагадали, що зважаючи на те, що "Сенс Банк" входить до переліку системно важливих банків, Національний банк направив до Кабінету міністрів пропозицію щодо участі держави у виведенні банку з ринку.

Після ухвалення урядом рішення про участь держави у виведенні банку з ринку тимчасова адміністрація триватиме не більше двох днів. Після продажу акцій АТ "Сенс Банк" Міністерству фінансів, власником банку стане держава.

Як повідомлялося, 20 липня правління НБУ ухвалило рішення про виведення з ринку системно важливого "Сенс Банку".

Детальніше читайте у матеріалі БізнесЦензора: Останній банк "хороших" росіян: Як держава націоналізує "Альфа-Банк" Фрідмана

Як повідомлялося, у червні президент Володимир Зеленський підписав закон про виведення з ринку системних банків з підсанкційними власниками.

5 липня президент Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО про запровадження санкцій проти низки компаній,більшість з яких пов'язані з російськими олігархами Михайлом Фрідманом, Германом Ханом та Петром Авеном. Серед них – люксембурзька ABH Holdings SA та кіпрська ABH Ukraine Limited. Саме ці дві компанії є безпосередніми акціонерами українського "Сенс Банку" (раніше – "Альфа-Банк Україна").