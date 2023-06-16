Зеленський підписав закон для націоналізації колишнього "Альфа-банку" росіян
Президент Володимир Зеленський підписав законопроект 9107-1 про виведення з ринку системних банків з підсанкційними власниками.
Про це повідомив народний депутат від фракції "Голос", перший заступник голови парламентського Комітету з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк у Telegram.
"Він вступає в силу через день після опублікування, тобто вже на цьому тижні. А далі НБУ зобовʼязаний розпочати процедуру націоналізації одного банка, тобто екс-Альфи", – зазначив він.
Як повідомлялося прийняття цього закону передбачено програмою співпраці з МВФ. Верховна Рада ухвалила його 29 травня.
Ним пропонується надати Нацбанку повноваження за певних обставин, пов’язаних із застосуванням санкцій до банку та/або власників істотної участі у банку, ухвалювати рішення про:
- заборону підсакційній особі (фізичній та/або юридичній особі) набувати або збільшувати істотну участь в банку;
- відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку (що не визначений системно важливим) або про виведення з ринку системно важливого банку (націоналізація).
При цьому запроваджується можливість виведення системно важливого банку з ринку за відсутності у нього ознак неплатоспроможності – у разі застосування до банку або власника істотної участі у ньому блокуючих санкції.
Раніше стало відомо, що Національний банк готує зміни до закону, які дозволять націоналізувати "Сенс банк" (колишній "Альфа-банк"), номінальними власниками якого залишаються російські олігархи Міхаіл Фрідман та Пьотр Авен. Це єдиний системно важливий банк, власником якого є підсанкційні росіяни.
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Нагадаємо, наприкінці жовтня минулого року президент Володимир Зеленський підписав закон про виведення з ринку системно важливих банків під час воєнного стану. Однак цей закон передбачав націоналізацію банків підсанкційних власників лише у випадку, якщо такий банк відчуватиме нестачу капіталу, а у "Сенс банку" цього досі не зафіксовано.
Водночас Нацбанк виводить з ринку інші банки підсанкційних росіян: 8 березня Національний банк вирішив ліквідувати "Форвард Банк", який належить підсанкційному російському магнату Рустаму Таріко. Крім того, 27 лютого Вищий антикорупційний суд (ВАКС) стягнув у дохід держави 88,89% акцій "Першого інвестиційного банку" (PIN Bank), які належать президенту московського ЦСКА Євгенію Гінеру.
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Пишуть, що в рамках ініціативи, щодо єдності суспільства, Зеленський хоче позбавити киян обраного ними голови виконавчого органу (КМДА) Кличка і призначити на цю посаду фіг знає кого. Це буде другий випадок після Януковича, коли у киян забирають законно обрану владу.
Просто нагадаю, що за місяць до вторгнення зелені злочинці забороняли Кличку та іншим мерам міст утворювати ТРО. Всі склади зі зброєю та воєнкоми на 24.02 були зачинені, а мєнти втекли
Хроника одного президента
16.06.2023
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html У Зеленського є максимум півроку, щоб продемонструвати своїм союзникам в США і Європі реальні результати в бойових у звільненні українських територій. Далі режим буде визнано недієздатним з усіма наслідками, що з цього випливають.