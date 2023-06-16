Зеленський підписав закон для націоналізації колишнього "Альфа-банку" росіян

Президент Володимир Зеленський підписав законопроект 9107-1 про виведення з ринку системних банків з підсанкційними власниками.

Про це повідомив народний депутат від фракції "Голос", перший заступник голови парламентського Комітету з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк у Telegram.

"Він вступає в силу через день після опублікування, тобто вже на цьому тижні. А далі НБУ зобовʼязаний розпочати процедуру націоналізації одного банка, тобто екс-Альфи", – зазначив він.

Як повідомлялося прийняття цього закону передбачено програмою співпраці з МВФ. Верховна Рада ухвалила його 29 травня.

Ним пропонується надати Нацбанку повноваження за певних обставин, пов’язаних із застосуванням санкцій до банку та/або власників істотної участі у банку, ухвалювати рішення про:

заборону підсакційній особі (фізичній та/або юридичній особі) набувати або збільшувати істотну участь в банку;

відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку (що не визначений системно важливим) або про виведення з ринку системно важливого банку (націоналізація).

При цьому запроваджується можливість виведення системно важливого банку з ринку за відсутності у нього ознак неплатоспроможності – у разі застосування до банку або власника істотної участі у ньому блокуючих санкції.

Раніше стало відомо, що Національний банк готує зміни до закону, які дозволять націоналізувати "Сенс банк" (колишній "Альфа-банк"), номінальними власниками якого залишаються російські олігархи Міхаіл Фрідман та Пьотр Авен. Це єдиний системно важливий банк, власником якого є підсанкційні росіяни.

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Нагадаємо, наприкінці жовтня минулого року президент Володимир Зеленський підписав закон про виведення з ринку системно важливих банків під час воєнного стану. Однак цей закон передбачав націоналізацію банків підсанкційних власників лише у випадку, якщо такий банк відчуватиме нестачу капіталу, а у "Сенс банку" цього досі не зафіксовано.

Водночас Нацбанк виводить з ринку інші банки підсанкційних росіян: 8 березня Національний банк вирішив ліквідувати "Форвард Банк", який належить підсанкційному російському магнату Рустаму Таріко. Крім того, 27 лютого Вищий антикорупційний суд (ВАКС) стягнув у дохід держави 88,89% акцій "Першого інвестиційного банку" (PIN Bank), які належать президенту московського ЦСКА Євгенію Гінеру.