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Новини
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Рада прийняла закон для націоналізації колишнього "Альфа-банку" росіян

банк,альфа,фридман,фрідман,авен

Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення процедури виведення з ринку банку в умовах воєнного стану", який дозволяє націоналізувати банки підсанкційних власників.

За прийняття відповідного законопроєкту №9107-1 у другому читанні проголосували 305 нардепів, повідомив народний депутат від фракції "Голос", перший заступник голови парламентського Комітету з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк у Telegram.

"Законопроект дозволяє НБУ націоналізувати банки підсанкційних власників (але тільки системні банки)", – уточнив депутат.

Як повідомлялося прийняття цього закону передбачено програмою співпраці з МВФ.

Ним пропонується надати Нацбанку повноваження за певних обставин, пов’язаних із застосуванням санкцій до банку та/або власників істотної участі у банку, ухвалювати рішення про:

  • заборону підсакційній особі (фізичній та/або юридичній особі) набувати або збільшувати істотну участь в банку;
  • відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку (що не визначений системно важливим) або про виведення з ринку системно важливого банку (націоналізація).

При цьому запроваджується можливість виведення системно важливого банку з ринку за відсутності у нього ознак неплатоспроможності – у разі застосування до банку або власника істотної участі у ньому блокуючих санкції.

Раніше стало відомо, що Національний банк готує зміни до закону, які дозволять націоналізувати "Сенс банк" (колишній "Альфа-банк"), номінальними власниками якого залишаються російські олігархи Міхаіл Фрідман та Пьотр Авен. Це єдиний системно важливий банк, власником якого є підсанкційні росіяни.

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Нагадаємо, наприкінці жовтня минулого року президент Володимир Зеленський підписав закон про виведення з ринку системно важливих банків під час воєнного стану. Однак цей закон передбачав націоналізацію банків підсанкційних власників лише у випадку, якщо такий банк відчуватиме нестачу капіталу, а у "Сенс банку" цього досі не зафіксовано.

Водночас Нацбанк виводить з ринку інші банки підсанкційних росіян: 8 березня Національний банк вирішив ліквідувати "Форвард Банк", який належить підсанкційному російському магнату Рустаму Таріко. Крім того, 27 лютого Вищий антикорупційний суд (ВАКС) стягнув у дохід держави 88,89% акцій "Першого інвестиційного банку" (PIN Bank), які належать президенту московського ЦСКА Євгенію Гінеру.

Автор: 

банки (6954) закон (1481) націоналізація (178) росія (14183) Альфа-банк (294) Михайло Фрідман (142)


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Топ коментарі
+3
А Київстар?
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29.05.2023 16:34
+1
При чому тут рошен,зеленоботе?
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29.05.2023 16:54
+1
OTP в першу чергу
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29.05.2023 19:04
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А Київстар?
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29.05.2023 16:34 Відповісти
Моршинська теж
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30.05.2023 15:07 Відповісти
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30.05.2023 18:13 Відповісти
При чому тут рошен,зеленоботе?
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29.05.2023 16:54 Відповісти
OTP в першу чергу
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29.05.2023 19:04 Відповісти
поцчіму, просто маланські розборки
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30.05.2023 07:13 Відповісти
І правильно. Бо в цього банку в Україні, який спробував закамуфлюватись від назви *альфа-банк* так і перло московщиною в їх рекламних постах і банерах. То пам'ятник Богдану Хмельницькому зобразять саме в імперському варіанті, який навіть у 19ст. не пройшов. То козаки у них виключно кінця 18ст. в імперських строях типу *вєрного казачества-черноморского* Тож висновок - все, що від московітів - в напрямі русского воєнного корабля, а нині підводного човна. Окрім того, що може принести користь )
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30.05.2023 09:12 Відповісти
торговались, торговались ....... Не смог Миша с Петюшей порешать в Лондонах, там даже посмеялись над Агрохимией.....
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30.05.2023 09:41 Відповісти

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