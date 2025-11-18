Міндічгейт: Зеленського інформують про можливий вплив Коломойського

Єрмак пояснює Зеленському роль Коломойського у скандалі Міндічгейт

Голова Офісу Президента Андрій Єрмак намагається переконати Володимира Зеленського, що олігарх Ігор Коломойський стоїть за корупційним скандалом, який виник після розслідування у справі "Мідас".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі "Української правди" "Міндічгейт. Що відбувається у владі за тиждень після антикорупційного "землетрусу".

Видання з посиланням на співрозмовників в уряді та ОП зазначає, що Єрмак нібито пояснює президенту, що корупційні проблеми, які спалахнули після публікації розслідування, можуть бути пов’язані з Коломойським, який перебуває у СІЗО. Високопосадовці додають, що на Банковій часто використовують стратегію пошуку зовнішнього винуватця, щоб уникати визнання власної провини.

Коломойський коментує "Міндічгейт"

Сам Коломойський активно почав коментувати "Міндічгейт" під час судових засідань, називаючи Міндіча "стрілочником" і людиною, яка "не тягне на главу мафії".

За словами багатьох співрозмовників УП із політичних кіл, наразі керівництво держави найбільше турбує те, чи може Єрмак отримати офіційну підозру під час розслідування діяльності злочинної організації Карлсона.

"У нас всередині системи всі розуміють, що хто саме був драйвером наїзду на НАБУ у липні.

Якби тоді цього не почали, якби не обіс..ались, якби після того, замість заспокоїтись, не почали копати під Клименка (керівник САП. – УП), то весь цей "Мідас" виліз би десь через рік, а не зараз, і не в такій формі.

Все було б, як завжди, когось би тихо звільнили, когось тихо притягнули б і розійшлись.

А так через цей наїзд у НАБУ не було варіантів, крім робити такий скандал. Тому всі розуміють, хто насправді цю кашу заварив", - розповів УП співрозмовник з команди Зеленського.

Що передувало?

Нардеп Ярослав Железняк заявив, що голова Офісу Президента Андрій Єрмак фігурує на "плівках Міндіча", оприлюднених НАБУ.

Зеленський Володимир Коломойський Ігор Єрмак Андрій
вже думалось що гірше януковича просто не може бути президента
але українці і зебілич перевершили самі себе
18.11.2025 09:40 Відповісти
+25
Беня примушував Міндичів ******* гроші? - оце погнав!
18.11.2025 09:42 Відповісти
+22
https://t.me/officialeurosolidarity/17608 Ірина Геращенко, співголова фракції «ЄС» в Верховній Раді:
На вчорашній погоджувальній раді Ростислав Павленко озвучив позицію «Європейської Солідарності», оприлюднену лідером Петром Порошенком.
Корупційні скандали, непрофесійність, некомпетентність влади спричинили глибоку політичну кризу в країні. В час, коли всі сили мають бути зосереджені на підтримці фронту і Армії, влада краде, перераховує мільйони країні - агресору. Країна втрачає керованість, знищені державні інституції, парламент і уряд втратили субʼєктність, міністрів призначає міндіч, а не депутати, КМ підконтрольний Банковій, а не підзвітний ВР. Парламент нині демонструє злочинну бездіяльність, не спроможний сформувати відповідь на корупційний скандал. Слуги і ОПЗЖ мають відповісти за свої недолугі кадрові рішення.
Ми маємо зберегти державність. Маємо відновити довіру партнерів і суспільства. Без довіри і єдності Україна не встоїть.
Це потребує відновлення субʼєктності парламенту і підзвітності уряду. Звільнення лише двох міністрів, засвічених в гучному корупційному скандалі, коли коло причетних - набагато ширше, включаючи керівництво державних компаній, фінмоніторингу, наглядових рад - не вирішує ситуацію. Адже всіх цих людей призначав уряд, особисто Свириденко подавала їх кандидатури, під диктовку Банкової.
Ми вимагаємо від голови ВР публічної заяви про розвал монобільшості, якої не існує вже 3 роки. Мають негайно початися коаліційні переговори всіх проукраїнських політичних сил у ВР. Які повинні взяти відповідальність за державу і сформувати уряд національного порятунку. Навколо підтримки Армії, посилення ЗСУ, відновлення субʼєктності ВР, демократії і євроінтеграції. Іншого шляху виходу з глибокої політичної кризи не існує.
«ЄС» звертається до всіх притомних депутатів СН із закликом - не дозволяйте більше використовувати вас в найбрудніших схемах Банкової. Згадайте про репутацію. Про фронт, де дуже важко. Про Україну. Станьте дорослими і відповідальними політиками. Час відновити субʼєктність парламенту.
18.11.2025 09:49 Відповісти
вже думалось що гірше януковича просто не може бути президента
але українці і зебілич перевершили самі себе
18.11.2025 09:40 Відповісти
Вам не думалось? А ЧОМУ Вам не думалось?
Як шо так, пані, то вам замість гінеколога треба ходити до асенізатора чи слюсаря, або до електрозвраника ручного зварювання а замість стоматолого до бетоняра тощо. Гірше ж не будед.
18.11.2025 09:49 Відповісти
вам більше немає де про свої хвороби погомоніти ? тільки під моїми каментами ?
18.11.2025 10:42 Відповісти
Я шось написав десь про чтісь хвороби? Де? Коли? Чи просто пораду ви вважаете якойсь не такій як вам треба?
18.11.2025 12:02 Відповісти
Та янукович з його командою у порівнянні з нинішніми - це просто хлопчиська у шортиках!
18.11.2025 09:51 Відповісти
як тільки з'явилася кандідатура 🤡 на посаду президента , розумні люди не тількі в Одесі а і в Миколаєві ,казали ,шо ця людина буде гірша за януковича ,він здасть Україну і потопить її в крові, але були і такі ,шо відкрито раділи та казали шо майданівці ще заплатять велику ціну і зеленський покаже українцям їх місце...парадокс тільки у тому , шо тепер в Україні нема місця ні вашим ,а ні нашим...
18.11.2025 09:54 Відповісти
Ті розумні люли були тоді в абсолютній меншості, як білі ворони, тоді ніби всі масово подуріли - носились з тим зе.
18.11.2025 10:08 Відповісти
Одеса і Миколаїв дали блазню майже по 90%, більше тільки Дніпро. Тому.... нехай їдять великими ложками зелено лайно
18.11.2025 10:26 Відповісти
але ..я теж Миколаїв ...
18.11.2025 12:40 Відповісти
18.11.2025 10:46 Відповісти
Беня примушував Міндичів ******* гроші? - оце погнав!
18.11.2025 09:42 Відповісти
Блохи застрибали на сковороді
18.11.2025 09:55 Відповісти
Ну це ж класика! Винні не ті, котрі крадуть, не ті, хто дозволяє це робити, а Коломойський (що сталося вперше), Порошенко (як завжди), Байден, Трамп, Обама (ці - періодично, але стабільно) ну і війна, яка рросто змушує красти і ставати негідниками таких достойних (насправді - ні) людей ( насправді сволоту).
18.11.2025 10:47 Відповісти
********, скажить а чому завгосп, навіть не держслужбовець а якийсь завгосп, який до цього був ларьочником, шось коментує? Ви його вибирали? Його ПІБ було в якомусь бюлетні у 2019 році?
18.11.2025 09:44 Відповісти
Цікаво, хто? Може сам бєня?
18.11.2025 09:44 Відповісти
дєрмак працює по кремлівським темниках , цьому поцу як і зеленському 🤡 треба зберегти посади ,вони повинні підписати капітуляцію України ,як мінімум половини України ...
18.11.2025 09:47 Відповісти
Коломойський, Порошенко, роісія руки викручували піонєру вові, щоб той крав гроші.
Піонєр Вова довго " сопротівлявся", підписав Є-бабусяфоном 28 " бєзпєкових" угод, але не витримав- вкрав річний бюджет України
18.11.2025 09:47 Відповісти
От саме так воно все й було
18.11.2025 09:57 Відповісти
18.11.2025 09:49 Відповісти
Єрмак переводить стрілки з себе на кого може
18.11.2025 09:50 Відповісти
На Беню як громовідвід, той у сізо
18.11.2025 09:58 Відповісти
Розкрилася страшна правда про казку з «1001 ніч» - Алібаба з його дружиною ЗЕйнаб виявилися розбійниками!
18.11.2025 09:54 Відповісти
Янєлох у всій красі. Він не тільки може роздавати божу росу, але й йому можуть націдити у вуха золотого дощу.
18.11.2025 09:55 Відповісти
Це хуцпа від ОП.
В таке може повірити тільки розумово нерозвинений зебуїн
18.11.2025 09:59 Відповісти
Якщо ЗЄшобло розганяє відмазку «ЗЄля нічоготне знав», то у відповідь отримують нагадування «я ж нєлох» - цугцванг.
18.11.2025 10:33 Відповісти
😹😹😹
Шо *****?)))
Їрмак переконував зебіла що Міндіч крав бабло не за дорученням і з благословення самого зебіла - а за командою від Коломоя який керує країною з СІЗО (не привертаючи уваги охорони)

ОП і зеленярня тримають українців і ЗМІ за останніх лохів.
18.11.2025 09:58 Відповісти
Петро Олексійович винен, до ворожки не ходити! Це він зеленим лялькам Вуду спокою не дає булавками!!! Штрикає і штрикає бідну Zеко-манду!!!
18.11.2025 10:00 Відповісти
А голобородько нічого не знає, "ні слухом ні духом" звідки взагалі взялася якась корупція і чому виник скандал? Віримо, звісно. А пряма вказівка голобородька прибрати до рук НАБУ та САП влітку - то просто він так пожартував, еге ж? І вся фракція "слуг урода" дружно "підмахнула" своєму вошдю, ні про що не здогадуючись. Віримо!
18.11.2025 10:00 Відповісти
Странно что креативному завскладом не удалось приплести сюда руку кремля или ногу орбана
18.11.2025 10:02 Відповісти
https://t.me/oleksiihoncharenko/50936 Олексій ГОНЧАРЕНКО:
Зеленський оголосив, що зустрінеться з депутатами від Слуги Народу.
Я вже писав про те, що Раду Зеленський втрачає. Звісно, депутати, які все ще вірять в НАЧАЛЬНИКА залишаються, але все більше і більше вони починають розуміти, що відбувається.
Єдине рішення, яке може врятувати політичну систему та країну:
Оголошення про припинення існування коаліції. Нова коаліція Національної Єдності. Новий Кабмін. І повна влада у Верховної Ради.
Те, що намагається зробити Зеленський зараз - це РОЗХИТАТИ ЧОВЕН. Його особисті амбіції і жага до влади стоять на одній стороні, на іншій - майбутнє нашої країни.
18.11.2025 10:03 Відповісти
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html tZe inform від 18.‎11.‎2025:. «"Ключові радники", "фракція рішучих", тощо з депутатського корпусу в ВР просить Зеленського звільнити Єрмака. Але чому Єрмака ? Формально Єрмак - юридично ніщо. "Офіс президента" - позавладна структура забезпечення діяльності президента. Крім технічного апарату президента всі інші навіть не державні службовці. Все, що робить Єрмак робиться "іменем президента". Звільняти треба саме президента. Якщо президент не знає, що творить його "офіс" він не здатен керувати державою. Справа зовсім в іншому - Єрмак , це просто парасолька, яка захищає Зеленського від потоку негативу і не більше. Прибрати його - означає стати під все це самому»
18.11.2025 10:15 Відповісти
Бєня главарь цієї мафіозної структури. Шут, єрмаки, міндічі - розхідний матеріал. Кого визнати винним вирішує Бєня, в залежності, що допоможе йому зберегти владу
18.11.2025 10:17 Відповісти
То так. Вони всі білі та пухнасті, а то невістка всралася.
18.11.2025 10:18 Відповісти
Опг з 90 х
18.11.2025 10:19 Відповісти
Точно він, непомітно для Пишного замотував долари і мериканські стрічки ,і тайно від вамьки пістолета засновував володьці в тумбочку.Гад однозначно.
18.11.2025 10:22 Відповісти
та нє, то всьо Парашенка
18.11.2025 10:26 Відповісти
д,Ермак чомусь думає, що українці такі-ж дебіли , як і його підлеглий, бубочка. Це типовий розвідняк, тільки ніхто в цю маячню не повірить.
18.11.2025 10:27 Відповісти
Тут і до гадалки не ходи.Грабувати державні підприємства - Бєнє рівних немає. Коломойському стало образливо,що якомусь його прислузі приписують схему. На черговому засіданні суду сам заявив- нє по-Сєнькє шапка.
18.11.2025 10:40 Відповісти
Видно, як Ермак боїться Беню. А той прямо сказав на суді; " Наполеона -ІV не буде".
18.11.2025 10:41 Відповісти
- Портрет, поверь! Эта все Беня! Он по ночам из тюрьмы сбегал, грабил ЭнергоАтом, а деньги тебе под подушку подсовывал. Все так и было, век откатов не брать. Мля буду, зуб даю.
18.11.2025 10:53 Відповісти
Діаспора Канади збирає великі гроші і направляє українцям. Діаспори інших країн також допомагають, а діаспора Зе - міндічі, ці гроші і гроші українців тирять і перевозять в Ізраїль та навіть на росію. Без вумних українців 73% цього б ніколи не сталося.
18.11.2025 11:04 Відповісти
Вирішили на бєню повісити свої дикі оборутки?🤡
Щоби це зробити треба бєню завалити - щоби рота не роз3рив і не розповів всю правду за цю зелену зграю дегенератів-злодіїв і зрадників.
То тепер бєнє тре берегтись більш уважно, бо буде як з борею беорезовським, якого грохнув його буратін-*****.😎
18.11.2025 11:36 Відповісти
Ішак з дєрмаком терміново покинули країну та ошиваються на просторах поки-що Європи. Басурманське бидло осіло, наразі, в США, спостерігаючи за розвитком подій. Зелена банда під орудою ішака - мародера в очікуванні другої серії.
18.11.2025 11:40 Відповісти
 
 