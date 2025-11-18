Міндічгейт: Зеленського інформують про можливий вплив Коломойського

Голова Офісу Президента Андрій Єрмак намагається переконати Володимира Зеленського, що олігарх Ігор Коломойський стоїть за корупційним скандалом, який виник після розслідування у справі "Мідас".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі "Української правди" "Міндічгейт. Що відбувається у владі за тиждень після антикорупційного "землетрусу".

Видання з посиланням на співрозмовників в уряді та ОП зазначає, що Єрмак нібито пояснює президенту, що корупційні проблеми, які спалахнули після публікації розслідування, можуть бути пов’язані з Коломойським, який перебуває у СІЗО. Високопосадовці додають, що на Банковій часто використовують стратегію пошуку зовнішнього винуватця, щоб уникати визнання власної провини.

Коломойський коментує "Міндічгейт"

Сам Коломойський активно почав коментувати "Міндічгейт" під час судових засідань, називаючи Міндіча "стрілочником" і людиною, яка "не тягне на главу мафії".

За словами багатьох співрозмовників УП із політичних кіл, наразі керівництво держави найбільше турбує те, чи може Єрмак отримати офіційну підозру під час розслідування діяльності злочинної організації Карлсона.

"У нас всередині системи всі розуміють, що хто саме був драйвером наїзду на НАБУ у липні.

Якби тоді цього не почали, якби не обіс..ались, якби після того, замість заспокоїтись, не почали копати під Клименка (керівник САП. – УП), то весь цей "Мідас" виліз би десь через рік, а не зараз, і не в такій формі.

Все було б, як завжди, когось би тихо звільнили, когось тихо притягнули б і розійшлись.

А так через цей наїзд у НАБУ не було варіантів, крім робити такий скандал. Тому всі розуміють, хто насправді цю кашу заварив", - розповів УП співрозмовник з команди Зеленського.

Що передувало?

Нардеп Ярослав Железняк заявив, що голова Офісу Президента Андрій Єрмак фігурує на "плівках Міндіча", оприлюднених НАБУ.

