Міндічгейт: Зеленського інформують про можливий вплив Коломойського
Голова Офісу Президента Андрій Єрмак намагається переконати Володимира Зеленського, що олігарх Ігор Коломойський стоїть за корупційним скандалом, який виник після розслідування у справі "Мідас".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі "Української правди" "Міндічгейт. Що відбувається у владі за тиждень після антикорупційного "землетрусу".
Видання з посиланням на співрозмовників в уряді та ОП зазначає, що Єрмак нібито пояснює президенту, що корупційні проблеми, які спалахнули після публікації розслідування, можуть бути пов’язані з Коломойським, який перебуває у СІЗО. Високопосадовці додають, що на Банковій часто використовують стратегію пошуку зовнішнього винуватця, щоб уникати визнання власної провини.
Коломойський коментує "Міндічгейт"
Сам Коломойський активно почав коментувати "Міндічгейт" під час судових засідань, називаючи Міндіча "стрілочником" і людиною, яка "не тягне на главу мафії".
За словами багатьох співрозмовників УП із політичних кіл, наразі керівництво держави найбільше турбує те, чи може Єрмак отримати офіційну підозру під час розслідування діяльності злочинної організації Карлсона.
"У нас всередині системи всі розуміють, що хто саме був драйвером наїзду на НАБУ у липні.
Якби тоді цього не почали, якби не обіс..ались, якби після того, замість заспокоїтись, не почали копати під Клименка (керівник САП. – УП), то весь цей "Мідас" виліз би десь через рік, а не зараз, і не в такій формі.
Все було б, як завжди, когось би тихо звільнили, когось тихо притягнули б і розійшлись.
А так через цей наїзд у НАБУ не було варіантів, крім робити такий скандал. Тому всі розуміють, хто насправді цю кашу заварив", - розповів УП співрозмовник з команди Зеленського.
Що передувало?
Нардеп Ярослав Железняк заявив, що голова Офісу Президента Андрій Єрмак фігурує на "плівках Міндіча", оприлюднених НАБУ.
На вчорашній погоджувальній раді Ростислав Павленко озвучив позицію «Європейської Солідарності», оприлюднену лідером Петром Порошенком.
Корупційні скандали, непрофесійність, некомпетентність влади спричинили глибоку політичну кризу в країні. В час, коли всі сили мають бути зосереджені на підтримці фронту і Армії, влада краде, перераховує мільйони країні - агресору. Країна втрачає керованість, знищені державні інституції, парламент і уряд втратили субʼєктність, міністрів призначає міндіч, а не депутати, КМ підконтрольний Банковій, а не підзвітний ВР. Парламент нині демонструє злочинну бездіяльність, не спроможний сформувати відповідь на корупційний скандал. Слуги і ОПЗЖ мають відповісти за свої недолугі кадрові рішення.
Ми маємо зберегти державність. Маємо відновити довіру партнерів і суспільства. Без довіри і єдності Україна не встоїть.
Це потребує відновлення субʼєктності парламенту і підзвітності уряду. Звільнення лише двох міністрів, засвічених в гучному корупційному скандалі, коли коло причетних - набагато ширше, включаючи керівництво державних компаній, фінмоніторингу, наглядових рад - не вирішує ситуацію. Адже всіх цих людей призначав уряд, особисто Свириденко подавала їх кандидатури, під диктовку Банкової.
Ми вимагаємо від голови ВР публічної заяви про розвал монобільшості, якої не існує вже 3 роки. Мають негайно початися коаліційні переговори всіх проукраїнських політичних сил у ВР. Які повинні взяти відповідальність за державу і сформувати уряд національного порятунку. Навколо підтримки Армії, посилення ЗСУ, відновлення субʼєктності ВР, демократії і євроінтеграції. Іншого шляху виходу з глибокої політичної кризи не існує.
«ЄС» звертається до всіх притомних депутатів СН із закликом - не дозволяйте більше використовувати вас в найбрудніших схемах Банкової. Згадайте про репутацію. Про фронт, де дуже важко. Про Україну. Станьте дорослими і відповідальними політиками. Час відновити субʼєктність парламенту.
Зеленський оголосив, що зустрінеться з депутатами від Слуги Народу.
Я вже писав про те, що Раду Зеленський втрачає. Звісно, депутати, які все ще вірять в НАЧАЛЬНИКА залишаються, але все більше і більше вони починають розуміти, що відбувається.
Єдине рішення, яке може врятувати політичну систему та країну:
Оголошення про припинення існування коаліції. Нова коаліція Національної Єдності. Новий Кабмін. І повна влада у Верховної Ради.
Те, що намагається зробити Зеленський зараз - це РОЗХИТАТИ ЧОВЕН. Його особисті амбіції і жага до влади стоять на одній стороні, на іншій - майбутнє нашої країни.
