НАБУ сообщило о подозрении Миндичу по нескольким статьям. Есть упоминание о дружеских отношениях с Зеленским. ДОКУМЕНТ

НАБУ сообщило о подозрении бизнесмену Тимуру Миндичу по нескольким статьям.

Об этом сообщил в телеграм-канале нардеп "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко, информирует Цензор.НЕТ.

В частности, речь идет о:

1. Создание преступной организации

2. Незаконное влияние на министра энергетики и обороны

3. Контроль за финансовыми потоками в энергетике

4. Отмывание средств

5. Вербовка участников преступной организации.







"И это все, как описывается в тексте подозрения, - при содействии ХОРОШИХ ОТНОШЕНИЙ С ЗЕЛЕНСКИМ!", - отметил нардеп.

Миндичгейт

