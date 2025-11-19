2 784 17
НАБУ сообщило о подозрении Миндичу по нескольким статьям. Есть упоминание о дружеских отношениях с Зеленским. ДОКУМЕНТ
НАБУ сообщило о подозрении бизнесмену Тимуру Миндичу по нескольким статьям.
Об этом сообщил в телеграм-канале нардеп "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко, информирует Цензор.НЕТ.
В частности, речь идет о:
- 1. Создание преступной организации
- 2. Незаконное влияние на министра энергетики и обороны
- 3. Контроль за финансовыми потоками в энергетике
- 4. Отмывание средств
5. Вербовка участников преступной организации.
"И это все, как описывается в тексте подозрения, - при содействии ХОРОШИХ ОТНОШЕНИЙ С ЗЕЛЕНСКИМ!", - отметил нардеп.
Миндичгейт
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что НАБУ проводит обыски у Миндича, который выехал из Украины за несколько часов до обысков.
- Как сообщалось, во вторник, 4 ноября, в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом" прошли обыски по делу о коррупции.
- Также НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Энергоатоме".
- НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
- Действующая министр энергетики Светлана Гринчук фигурирует на записях НАБУ в рамках расследования коррупции в энергетике.
- Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро разоблачило офис в центре Киева, принадлежавший семье экс-нардепа и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача. Там вели "черную бухгалтерию", учет денег и организовывали отмывание.
- 11 ноября НАБУ обнародовало записи, на которых фигурируют министр Галущенко и Миндич.
- Чернышову сообщено о подозрении в незаконном обогащении в рамках операции "Мидас".
- Одного из подозреваемых - Дмитрия Басова - отправили под стражу с залогом в 40 млн грн.
- Экс-советника Галущенко Миронюка отправили под стражу с залогом в 126 млн грн.
- Кабинет Министров внес на рассмотрение СНБО предложения о применении персональных санкций в отношении Тимура Миндича и Александра Цукермана после расследования НАБУ о коррупции в энергетике.
- Ранее под стражу на 60 дней отправили Игоря Миронюка и исполнительного директора по безопасности "Энергоатома" Дмитрия Басова, фигурировавшего на пленках НАБУ под прозвищем Тенор.
- Также на 60 дней в СИЗО отправили другую фигурантку – Лесю Устименко.
- Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для подозреваемого по делу о коррупции в энергетике Игоря Фурсенко (на записях НАБУ – Рёшик).
- 13 ноября ВАКС арестовал Людмилу Зорину, залог – 12 млн грн.
- Зеленский ввел санкции против Миндича и Цукермана.
Топ комментарии
Diesel_Sasha
показать весь комментарий19.11.2025 09:30 Ответить Ссылка
Підлога Маккартні
показать весь комментарий19.11.2025 09:43 Ответить Ссылка
Frol Fedoroff
показать весь комментарий19.11.2025 09:40 Ответить Ссылка
А, забула. Його ж свідомо і негайно позбавив ще українського громадянствп, щоб срати міндіч хотів на ці підозри, тим більше перебуваючі в Ізраілі.
Ой, як йому страшно !
Це пом'якшуюча обставина
НАБУ вже почало прикривати справжніх організаторів?
Батько наш Zеленський, Корупція мати.
Ми за нашу Корупцію будем з народом воювати.