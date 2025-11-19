РУС
Миндичгейт
НАБУ сообщило о подозрении Миндичу по нескольким статьям. Есть упоминание о дружеских отношениях с Зеленским. ДОКУМЕНТ

НАБУ сообщило о подозрении бизнесмену Тимуру Миндичу по нескольким статьям.

Об этом сообщил в телеграм-канале нардеп "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко, информирует Цензор.НЕТ.

В частности, речь идет о:

  • 1. Создание преступной организации
  • 2. Незаконное влияние на министра энергетики и обороны
  • 3. Контроль за финансовыми потоками в энергетике
  • 4. Отмывание средств
    5. Вербовка участников преступной организации.

Подозрение Миндичу
"И это все, как описывается в тексте подозрения, - при содействии ХОРОШИХ ОТНОШЕНИЙ С ЗЕЛЕНСКИМ!", - отметил нардеп.

Миндичгейт

+7
цап відбувайло для вкраїнчиків знайдений! звісно ж ЗЕ ніпрічом....
19.11.2025 09:30 Ответить
+5
Є згадка про дружні відносини із Зеленським

Це пом'якшуюча обставина
19.11.2025 09:43 Ответить
+4
І що? Йому холодно чи спекотно від того???
19.11.2025 09:40 Ответить
цап відбувайло для вкраїнчиків знайдений! звісно ж ЗЕ ніпрічом....
19.11.2025 09:30 Ответить
Так він вже не є громадянином України.
19.11.2025 09:31 Ответить
А де за державну зраду?????
А, забула. Його ж свідомо і негайно позбавив ще українського громадянствп, щоб срати міндіч хотів на ці підозри, тим більше перебуваючі в Ізраілі.
19.11.2025 09:38 Ответить
За державну зраду банді міндічам і їх покровителю мали б зачитати підозру СБУ. Але їх полокина на фронті, а інша, жирна половина СБУ обслуговує цю зелену банду, фальшуючи кримінальні справи на тих, хто насмівлився з ними боротися.
19.11.2025 09:59 Ответить
А він про це знає ?
Ой, як йому страшно !
19.11.2025 09:32 Ответить
І що? Йому холодно чи спекотно від того???
19.11.2025 09:40 Ответить
Є згадка про дружні відносини із Зеленським

Це пом'якшуюча обставина
19.11.2025 09:43 Ответить
відносини міндіча з зеленським були дружніми чи дуже дружніми ?
19.11.2025 09:50 Ответить
Крепкая мужская дружба.Но не такая крепкая,как у потужного с Али-Бабой.Нет того налета романтиЗЬму.
19.11.2025 10:05 Ответить
Без Зеленського ніяких міндічів і цукерманів в Україні не було. Невже це комусь не зрозуміло?
19.11.2025 09:52 Ответить
Це ж не Свинарчуки, рожевих свинок нікому кидати.
19.11.2025 10:03 Ответить
Тех кто кидался розовыми свинками в Порошенко, у половины из них уже где-то под бахмутом косточки белеют ((всё им дал Господь-и храбрость и доблесть и силу. Обделил только в одном-не дал ума..
19.11.2025 10:15 Ответить
Перший пункт під дуже великим сумнівом.
НАБУ вже почало прикривати справжніх організаторів?
19.11.2025 09:53 Ответить
Отож. Якось дивно, що справу вели півтора роки і дали втекти одному з головних фігурантів...
19.11.2025 10:08 Ответить
В Україні урядова криза, плюс на носі парламентська , тотальний корупційний зашквар. А Зєля з Умеровим ніяк не можуть долетіти додому. Кружать по Греціяз, Туреччинах, Франція, США, Іспанія, знов Туреччина - додому сцуть вертатись - щоб ввдразу з трапа літака не поїхати з підозрою в СІЗО! І не вернутись не можна, і вертатись сцикотно!
19.11.2025 09:54 Ответить
Славень 3-4 менеджерів ( було ж 5-6, Портнов фсьо, Міндіч фсьо) та Слуг *****:
Батько наш Zеленський, Корупція мати.
Ми за нашу Корупцію будем з народом воювати.
19.11.2025 09:57 Ответить
Та невже? Може нарешті заарештують його майно та подадуть у розшук?
19.11.2025 10:05 Ответить
 
 