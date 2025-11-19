Зустріч Зеленського і Віткоффа в Анкарі зірвалася через розбіжності в мирних планах, - Axios

У середу, 19 листопада, спецпредставник президента США Стів Віткофф планував зустрітися в Туреччині з президентом Володимиром Зеленським для обговорення нового американського мирного плану. Проте ця зустріч не відбулася.

Про це пише видання Axios з посиланням на джерела, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Розбіжність планів

За словами неназваного американського посадовця, Віткофф мав намір провести тристоронню зустріч із Зеленським та міністром закордонних справ Туреччини Хаканом Фіданом.

Однак зустріч відклали, коли стало зрозуміло, що Зеленський не зацікавлений в обговоренні плану США. Натомість Зеленський прибув до Анкари з іншим мирним планом - розробленим разом з європейськими партнерами, який "Росія ніколи не прийме", говорить американський представник.

Водночас український посадовець розповів, що зустріч перенесли, оскільки Зеленський попросив обговорити план у ширшому форматі - із залученням європейських союзників.

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Ще одна причина - корупційний скандал

За словами іншого американського посадовця, ще одна причина, яка вплинула на рішення скасувати зустріч - це внутрішньополітичний скандал в Україні, пов’язаний з розслідуванням корупції в оточенні Зеленського.

Посадовець розповів журналістам, що Трамп уповноважив Віткоффа спробувати досягти угоди із Зеленським у Туреччині і підтримав рішення скасувати зустріч з українським президентом.

"Зараз ми будемо чекати. М'яч на боці Зеленського", – сказав американський посадовець.

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Новий мирний план США

Раніше видання Politico повідомило, що США можуть представити Україні рамкову угоду щодо припинення війни з Росією вже найближчим часом.

ЗМІ також писали, що Трамп відправив до Києва представників Пентагону, щоб поновити мирні переговори.

Також агентство Reuters писало, що Україна отримала від Сполучених Штатів низку сигналів щодо пропозицій по угоді про припинення війни. Київ участі в обговоренні не брав.

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