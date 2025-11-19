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Новини Мирний план США Зустріч Зеленського та Віткоффа
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Зустріч Зеленського і Віткоффа в Анкарі зірвалася через розбіжності в мирних планах, - Axios

Представник Трампа та Зеленський не змогли зустрітися через кардинальні відмінності у баченні миру

У середу, 19 листопада, спецпредставник президента США Стів Віткофф планував зустрітися в Туреччині з президентом Володимиром Зеленським для обговорення нового американського мирного плану. Проте ця зустріч не відбулася.

Про це пише видання Axios з посиланням на джерела, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Розбіжність планів 

За словами неназваного американського посадовця, Віткофф мав намір провести тристоронню зустріч із Зеленським та міністром закордонних справ Туреччини Хаканом Фіданом.

Однак зустріч відклали, коли стало зрозуміло, що Зеленський не зацікавлений в обговоренні плану США. Натомість Зеленський прибув до Анкари з іншим мирним планом - розробленим разом з європейськими партнерами, який "Росія ніколи не прийме", говорить американський представник. 

Водночас український посадовець розповів, що зустріч перенесли, оскільки Зеленський попросив обговорити план у ширшому форматі - із залученням європейських союзників.

Читайте також: План Трампа вимагає від України поступитися територіями Росії в обмін на гарантії безпеки, - Axios

Ще одна причина - корупційний скандал

За словами іншого американського посадовця, ще одна причина, яка вплинула на рішення скасувати зустріч - це внутрішньополітичний скандал в Україні, пов’язаний з розслідуванням корупції в оточенні Зеленського.

Посадовець розповів журналістам, що Трамп уповноважив Віткоффа спробувати досягти угоди із Зеленським у Туреччині і підтримав рішення скасувати зустріч з українським президентом.

"Зараз ми будемо чекати. М'яч на боці Зеленського", – сказав американський посадовець.

Читайте також: Зустріч Єрмака з Віткоффом скасована через корупційний скандал в Україні, - The Economist

Новий мирний план США

Читайте також: Мирний план США передбачає від України поступки територіями та скорочення ЗСУ, - Reuters

Автор: 

Зеленський Володимир (27909) Віткофф Стів (315)
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Топ коментарі
+48
Зеля звичайно корупційне чмо.
Але ось так в наглу, примушувати його підписати капітуляцію,,,
Трамп це просто виглядом, він чомусь українців не рахуючи за людей.
Він що не розуміє, що він не зелю примушує підписати капітуляцію а примушує Україну добровільно припинити існувати як незалежну державу в угоду пуйлу.
Пішов ти нах... шістка пуйла трамп.
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19.11.2025 23:58 Відповісти
+41
Ну зірвалася, так зірвалася. На фіг потрібні такі зустрічі, які нічого Україні не дають.
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19.11.2025 23:55 Відповісти
+30
- Я з зашквареним завгоспом не розмовляю.
- А я без нього не розмовляю.
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19.11.2025 23:54 Відповісти
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...i дiйсно, трампо-шлеперо-зебiли - при владi.
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20.11.2025 01:33 Відповісти
А от цікаво що може зробити трамп Україні, якщо українці відмовляться від нав'язаної капітуляції яку трамп ********** разом з пуйлом?
Буде допомагати пуйлу бомбити Україну?
Це фантастика, цього не буде.
Припинить постачання зброї і грошей?
Але він вже давно це припинив і навіть заявив про це.
Введе санкції проти України?
Цього ніколи не буде. Навіть Конгрес не проголосує за такий маразм.
Бо все ж таки в більшості, громадська думка у США на боці України.
Зніме санкції з рашки?
Це не реально. По тій же причині.
Єдине що може погіршити, так це припинити передавати Україні дані з американських космічних супутників.
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20.11.2025 01:41 Відповісти
Шансы персональных санкций против Зели 95% если артачиться будет
Потом экстрадиция, суд за воровство американских денег и пожизненное
Хороший стимул быть послушным

Но сначала пидозра от набу
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20.11.2025 04:56 Відповісти
Хто такий відкоф це американський єврей ,шахрай який грає на стороні росії .
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20.11.2025 01:27 Відповісти
зустріч з Віткофом планувалась завчасно, чи раптом виникла в звʼязку з корупційним скандалом
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20.11.2025 01:33 Відповісти
...завчасно, чи раптово? - виникла в звʼязку з клятвой на пятiконечной звезде.
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20.11.2025 01:36 Відповісти
Привіт , пане Шамов. Цікаве відео знайшла на цю тему

До виборів "міндичі" вважаються українцями, тікаючи від українського правосуддя знову стають євреями

https://youtu.be/kuh4bi6rhXU?si=6ZbvJaXd4mljAnjW
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20.11.2025 08:51 Відповісти
Спрашиваете за что воевали? Ну вот чтобы спилить денег и воевали. Не было бы денег не было бы войны. Но дело в том что все знали что воруют с самого начала , пока нарк был удобен это закрывали глаза. Теперь нарк мешает. У нарка шансов нет. Даже если там простят найдутся неравнодушные украинцы
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20.11.2025 04:52 Відповісти
Справді в усьому винні гроші. А путін тут нічого !
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20.11.2025 07:43 Відповісти
Та кацап гонить російську пропаганду на російській мові
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20.11.2025 08:48 Відповісти
Не вчасно.. У ЗЕ на ту хвилину був пронос і так як не було під рукою туалетного папіру, він підтер дупу тим що було в папці зверху... Віткоф. який сидів поряд в кабіні теж з проносом і без туалетного папіру обідився на те що Володя не поділився і чекав поки дупа висохне
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20.11.2025 05:00 Відповісти
Ішак сподівається, як завжди, на диво з надією якось "вирулити" та уникнути сухої верби. Все інше (доля країни, трагедія народу) для цього мудака навіть не другорядне. Питання щодо цього дегенерата вже давно зрозуміле. Головне - не дати мудаку здриснути, справедлива сатисфакція обовязково мусить бути.
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20.11.2025 05:58 Відповісти
а чому когось має турбувати чи погодитьс якась парашка на мирний план, їх треба примусити, а не йти на поступки злочинця і окупанта.
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20.11.2025 07:37 Відповісти
Хто повинен примусити і як?
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20.11.2025 08:11 Відповісти
Е один варіант - вбити того *****
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20.11.2025 08:45 Відповісти
а Гітлера хто примусив і як?
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20.11.2025 12:44 Відповісти
"Зараз ми будемо чекати. М'яч на боці Зеленського", - сказав американський посадовець. Джерело: https://censor.net/ua/n3585960
Коні бігали по колу, коням було весело.
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20.11.2025 07:40 Відповісти
поки хлопці гинуть, ці с..ки в "футбол" грають...
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20.11.2025 08:24 Відповісти
Тобто мирний план пуйлотрампа привіз вітков? Капітуляцію України і відмову від міжнародного права?
План лише один - міжнародне право!
По ньому мокша агрессор і має вийти з території України, видати всіх воєнних злочинців і виплатити репарації і контрибуції! Все інше це привід розпочинати пуйлу війну проти Європи!
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20.11.2025 08:58 Відповісти
Трампу терміново потрібна перед виборами якась "перемога", тому він поспішає й давить. На те, що цей "план" порушує міжнародне право й відкриває ящик пандори для інших покидьків, йому плювати.
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20.11.2025 09:22 Відповісти
Шнирь коломойського стає нерукопожатним
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20.11.2025 09:09 Відповісти
Те що я і казав, ішак хоть і мерзота але чудово розуміе що за один пункт про скорочення зсу йому голову тут відірвуть.
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20.11.2025 09:17 Відповісти
Не зрозуміло, чому знову сплив цей Віткофф.
І куди зник найкращій відомий науці кіт - Кіт Келлоґ?
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20.11.2025 09:19 Відповісти
https://spektrnews.in.ua/news/novini-z-ssha-sereda-19-listopada-2025---igor-aizenberg/180900#gsc.tab=0 Igor Aizenberg:
Публікація виданням Axios інформації щодо «мирного» «плану Віткоффа» чи «Віткоффа-Дмітрієва» з 28-ми пунктів, який «буде доведено» до України та європейців, стала чи не основною темою в Україні. Це зрозуміло.
Кілька міркувань з цього приводу.
1. Доволі очевидно, що з першої зустрічі Віткоффа з путіним останній вміло використовує американського мільярдера як свого корисного ідіота. Віткофф - людина абсолютно без дипломатичного досвіду, без належної освіти, яка отримала посаду посередника по врегулюванню міжнародних конфліктів виключно через свою особисту дружбу з Трампом. Доволі точним порівнянням тут буде, наприклад, призначення в 2019 році на посаду керівника СБУ пана Баканова. Лише тому, що він був особистим другом президента.
Дональд Трамп під час свого другого президентства спирається практично лише на своїх особистих друзів, або на близьких колег по бізнесу, або на колишніх телеведучих каналу Фокс, які йому подобалися як постійному телеглядачу, або на своїх особистих адвокатів по кримінальних справах та процесів імпічменту, або на тих, хто перейшов до нього, порвавши з демократичною партією, та брав участь у його передвиборчій кампанії (міністр охорони здоров'я Кеннеді та директорка Національної Розвідки Габард).
Єдиним виключенням з цього правила є держсекретар Рубіо. Але це єдине виключення лише підкреслює правило. В оточенні 47-го президента, в його кабінеті міністрів просто немає традиційних республіканських політиків, за виключенням Рубіо.
Це, як ******* казати в Америці (коли хочуть сказати, що щось є дуже простим для розуміння) «не наука про ракети», щоб зрозуміти, що з першої зустрічі в Віткоффом путін збагнув, що може його використовувати, як захоче, навчаючи його своєму курсу «історії», малюючи йому картини надприбуткового бізнесу, який він, його друг Трамп та інші їхні друзі будуть вести в Росії, щойно вони забезпечать закінчення війни. Саме тому путін витягнув з рукава Дмітрієва, доручивши йому обробляти Віткоффа, малюючи ці «потьомкінскіє дєрєвні» «необмежених бізнес-проєктів у Росії» (останній вираз - це цитата з Трампа).
Тому є абсолютно очевидним, що тут і рівняння ніякого немає, бо немає невідомої. Хто такий Віткофф та чого від нього можна очікувати, абсолютно зрозуміло.
2. Щодо «плану з 28-ми пунктів». Те, як описали цей так званий «план» спочатку Axios та Politico, а потім низка інших видань (зокрема, у середу вийшла велика стаття у Нью-Йорк Таймс), це, звичайно, не план, а акт капітуляції України. В цьому плані, власне, немає нічого нового - про все це ми вже чули багато разів після повернення Трампа у Білий Дім у січні, і ще більше разів після весни 2022 року, коли Росія висунула Україні ті ж самі умови.
План «Віткоффа», чи «Віткоффа-Дмітрієва» - це продиктовані Росією умови капітуляції України. Оцінювати цей «план» ніяк інакше не можна, якщо видання, які подають його зміст, дійсно з ним знайомі.
3. Зрозуміло, що Україна з цим «планом» погодитися не може та не погодиться. Надзвичайно важливим є те, чи виступлять провідні європейські лідери знову єдиним фронтом на підтримку України, як вони зробили це на початку березня після того, як 47-й президент США фактично вимагав від України того ж самого, що міститься в цьому «плані».
Гіпотетична капітуляція України для Європи означитиме таку ж смертельну загрозу, яка нависла над нею після захоплення гітлером Чехословаччини. Це мають добре розуміти і Кір Стармер, і Емануель Макрон, і Фрідріх Мерц, і Джорджія Мелоні, і Александр Стубб, і Марк Рютте, і Урсула фон дер Ляєн, і Дональд Туск, і інші європейські лідери. Від підписання мюнхенських угод наприкінці вересня 1938 року до зникнення Чехословаччини у березні 1939 року, з фактичною анексією Німеччиною Чехії та створенням маріонеткової держави у Словаччині пройшло всього півроку. Ще через півроку світ горів у Другій світовій війні.
Відповідальність європейських лідерів полягає у тому, що вони не повинні допустити подібного розвитку подій. Занадто багато спільного в тій історії з теперішньою.
Капітуляція України була би такою ж капітуляцією цивілізованого світу перед антицивілізацією, яка відбулась, коли тодішні цивілізований світ вирішив принести в жертву антицивілізації Чехословаччину.
4. Міністр армії США Деніел Дрісколл знаходиться зараз у Києві. Його посада буквально перекладається як «секретар Армії». Де-факто ця посада є посадою першого заступника міністра оборони з питань комплектації та забезпечення збройних сил. Як повідомляє Politico, він має повідомити керівництву України деталі «плану Віткоффа», після чого вирушить на зустрічі з представниками кількох країн НАТО, яких він також проінформує про цей «план». Відтак, реакції від європейських очільників можна очікувати, коли вони отримують офіційну інформацію.
Повторюю, реакція європейських лідерів є вкрай важливою. Хочеться сподіватись, що ця реакція буде такою ж твердою та одностайною, як на початку березня.
5. Ще на одну цікаву деталь вказує Politico у публікації в середу ввечері. Згідно з інформації анонімних джерел видання до розробки «плану Віткоффа» не залучалися представники Держдепартаменту та Ради Національної Безпеки. Цей «план» взагалі не проходив стандартну урядову протокольну процедуру міжвідомчого узгодження. За цією процедурою подібна ініціатива мала проходити узгодження та експертизу принаймні в Держдепартаменті, Раді Національної Безпеки та Пентагоні.
6. Позиція України в сьогоднішній ситуації стала би значно сильнішою, якби в Україні був сформований уряд національної єдності за участі усіх проукраїнських політичних сил. Корупційний скандал, звичайно, не пройшов повз увагу світу. Для того, щоб мати підтримку своїх виборців у продовженні повної підтримки України, тим же європейським лідерам треба мати міцне підґрунтя, впевненість, що підтримка, допомога - це підтримка та допомога народу України, а не засіб для збагачення тих, хто вважає, що їм усе дозволено. Створення коаліційного уряду було би суттєвим та дуже правильним кроком.
Дякую усім, хто прочитав. Україна є і буде завжди. А зло буде переможене та покаране. І це неодмінно.
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20.11.2025 09:20 Відповісти
Який нах мирний план, доні ? Не сци в очі іди за руським караблом !
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20.11.2025 09:30 Відповісти
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