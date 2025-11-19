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Втратити Єрмака чи про#рати країну? // Трамп домовився з путіним? 🔴 БЕЗ ЦЕНЗУРИ. ВIДЕО
"Без цензури наживо" з Мариною Данилюк-Ярмолаєвою та Богданом Буткевичем.
Обговорюємо нові деталі у справі Тимура Міндіча, говоримо про політичну відповідальність та чому питання відставки Андрія Єрмака знову опинилося в центрі уваги.
Окрема тема — домовленості Дональда Трампа та Володимира Путіна про "мир" в Україні. Що стоїть за цими переговорами? Які ризики для нашої держави? І як це вплине на війну та позицію наших партнерів?
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Топ коментарі
+12 Mart
показати весь коментар19.11.2025 21:04 Відповісти Посилання
+12 Погрібний Олександр
показати весь коментар19.11.2025 21:14 Відповісти Посилання
+11 Oleksandr Valovyi
показати весь коментар19.11.2025 21:08 Відповісти Посилання
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Україна - це на віки, а шушера, яка ошивається в Урядовому кварталі, шляхом виборчих маніпуляцій, це сьогоденний мотлох!!
Дружина чекає!
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