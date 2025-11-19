УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12603 відвідувача онлайн
Новини Відео Без цензури Міндічгейт
6 237 28

Втратити Єрмака чи про#рати країну? // Трамп домовився з путіним? 🔴 БЕЗ ЦЕНЗУРИ. ВIДЕО

"Без цензури наживо" з Мариною Данилюк-Ярмолаєвою та Богданом Буткевичем.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Обговорюємо нові деталі у справі Тимура Міндіча, говоримо про політичну відповідальність та чому питання відставки Андрія Єрмака знову опинилося в центрі уваги.

Окрема тема — домовленості Дональда Трампа та Володимира Путіна про "мир" в Україні. Що стоїть за цими переговорами? Які ризики для нашої держави? І як це вплине на війну та позицію наших партнерів?

Дивіться на Цензор.НЕТ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зеленський на плівках Міндіча! Все про кеш, корупцію на енергетиці та державну зраду // БЕЗ ЦЕНЗУРИ. ВIДЕО

Автор: 

Єрмак Андрій (1779) Данилюк-Ярмолаєва Марина (462) Буткевич Богдан (453)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+12
Що це за маніпулятивне формулювання: "Втратити Єрмака чи про#рати країну?"
показати весь коментар
19.11.2025 21:04 Відповісти
+12
Втрата єрмака була б непоганим здобутком країни, а якби ще й зеленського, тоді взагалі зʼявилася б надія!
показати весь коментар
19.11.2025 21:14 Відповісти
+11
ЗелЄрмак, це вирок для України!!
Україна - це на віки, а шушера, яка ошивається в Урядовому кварталі, шляхом виборчих маніпуляцій, це сьогоденний мотлох!!
показати весь коментар
19.11.2025 21:08 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Запам'ятайте 73%, як казав Найвєлічайший Лідор ********** і його дружбан по деребану України "Алі Баба" "мінська 3" не буде, а буде велика ганьба і капітуляція.
показати весь коментар
19.11.2025 21:04 Відповісти
Що це за маніпулятивне формулювання: "Втратити Єрмака чи про#рати країну?"
показати весь коментар
19.11.2025 21:04 Відповісти
Просто йому вже набридло сидіти в крїні , в якої нема світла. Мабуть йому хочеться чогось, накшалт карибських островів...
показати весь коментар
20.11.2025 05:19 Відповісти
Почет грає короля. Без Єрмака президент перетвориться у гарбуза.
показати весь коментар
19.11.2025 21:09 Відповісти
Президенту треба поділитись відповідальністю за долю України з депутатами ВР, вибраним ВР новим коаліційним Урядом народної довіри, потрібно негайно звільнити"токсичних"(соратніков по борьбє) , люто покарати корупціонерів ...?! Правда, якщо йому болить доля існування України і його майбутнє, бо багато ж зроблено, є міжнародний авторитет і поки що довіра народу? Але як кажуть:"Від любові до ненависті один крок..." А ненависть, розбрат під час війни дуже небезпечна для Держави, для всіх і на руку лютому ворогу !!!.
показати весь коментар
20.11.2025 19:44 Відповісти
Кому треба та Україна. Навіть українцям по барабану
показати весь коментар
19.11.2025 21:05 Відповісти
Тут ви десь праві
показати весь коментар
19.11.2025 21:07 Відповісти
Євреям вона точно не потрібна.
показати весь коментар
19.11.2025 22:12 Відповісти
кацапам тварям тварям потрібно весь світ засрати своею мерзостью
показати весь коментар
20.11.2025 02:56 Відповісти
ЗелЄрмак, це вирок для України!!
Україна - це на віки, а шушера, яка ошивається в Урядовому кварталі, шляхом виборчих маніпуляцій, це сьогоденний мотлох!!
показати весь коментар
19.11.2025 21:08 Відповісти
Не можу себе заставити слухати цю парочку. Я ще й досі пам'ятаю всі ті помиї, що вони в двох виливали на Порошенко. Тепер вони "раптом" перевзулись і почали поливати вже в інший бік, коли цьго рудого взяли за ср*ку і вони тут же прокололись, що працювали на СБУ(?). Недорогенькі шалави, які так дорого коштують нашій державі, нашій Україні, всім нам.
показати весь коментар
19.11.2025 21:13 Відповісти
Втрата єрмака була б непоганим здобутком країни, а якби ще й зеленського, тоді взагалі зʼявилася б надія!
показати весь коментар
19.11.2025 21:14 Відповісти
Кращі сини України гинуть а ці покидьки на чолі із зеленським ніяк нажертися не можуть, тому і зняли Героя України Залужного
показати весь коментар
19.11.2025 21:15 Відповісти
жарт?
показати весь коментар
19.11.2025 21:21 Відповісти
Ні. Так і є.
показати весь коментар
19.11.2025 22:03 Відповісти
Слабкість вищої влади - це найстрашніше нещастя народів. А ще гірше, коли шпигун у владних структурах замінює 200 000 людей на фронті.
показати весь коментар
19.11.2025 21:23 Відповісти
так кого же будет тюкать напалевон,если аллу борисовну уберут?
показати весь коментар
19.11.2025 21:35 Відповісти
Пропоную багато коментів не писати - щоб Богдан не витрачав час на читання....
Дружина чекає!
показати весь коментар
19.11.2025 21:39 Відповісти
для зе вибір очевидний і єдий-просрати країну
показати весь коментар
19.11.2025 21:45 Відповісти
Цікаво,а на які кошти Єрмак буде жити у Монако??? Може,звісно,як "син полка"...Але ж у нього сім'я... А вони як???? Одразу таки на думку спадають оті бідолашні "Міндичи"....."Кофе пити будемо??..."
показати весь коментар
19.11.2025 22:02 Відповісти
>про#рати країну
это
показати весь коментар
19.11.2025 22:29 Відповісти
 
 