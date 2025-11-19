Втратити Єрмака чи про#рати країну? // Трамп домовився з путіним? 🔴 БЕЗ ЦЕНЗУРИ. ВIДЕО

"Без цензури наживо" з Мариною Данилюк-Ярмолаєвою та Богданом Буткевичем.

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Обговорюємо нові деталі у справі Тимура Міндіча, говоримо про політичну відповідальність та чому питання відставки Андрія Єрмака знову опинилося в центрі уваги.

Окрема тема — домовленості Дональда Трампа та Володимира Путіна про "мир" в Україні. Що стоїть за цими переговорами? Які ризики для нашої держави? І як це вплине на війну та позицію наших партнерів?

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