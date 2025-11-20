Коррупционный скандал представляет наибольшую угрозу для правительства Зеленского с февраля 2022 года, - AP

На президента Владимира Зеленского усиливается давление, чтобы он принял решительные меры для демонстрации ответственности в связи с коррупционным скандалом, который представляет наибольшую угрозу для его правительства с начала полномасштабного вторжения РФ.

Об этом пишет Associated Press, информирует Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

Издание отмечает, что на прошлой неделе Зеленский инициировал увольнение двух высокопоставленных чиновников и ввел санкции против своих близких союзников после того, как следователи обнаружили, что из энергетического сектора страны было разворовано 100 млн долларов через откаты, которые выплачивали подрядчики.

"Но это не успокоило политическую бурю. После более чем трех лет войны, в которой украинцы регулярно сталкиваются с отключениями электроэнергии в результате обстрелов России, коррупция в энергетическом секторе не нравится общественности.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский может уволить Ермака, если на записях НАБУ будет прямой разговор с главой ОП о коррупции, - источники

Растут призывы к Зеленскому отстранить от должности своего давнего руководителя аппарата Андрея Ермака, которого многие считают фактическим вице-президентом Украины", - отмечают авторы.

Журналисты пишут, что ни Зеленского, ни Ермака следователи не обвиняли в правонарушениях. Однако оппоненты президента и его окружения опасаются, что скандал может ослабить их парламентскую коалицию.

Читайте также: Зеленскому стоит уволить Ермака и начать работать с оппозицией, - FT

По их словам, для восстановления доверия общественности необходимо привлечь к ответственности более высокопоставленных руководителей.

Критики Зеленского говорят, что также важно укрепить доверие к Украине со стороны западных партнеров, чья поддержка жизненно важна для военных усилий и, в конечном итоге, для переговоров о прекращении конфликта.

Два чиновника Офиса Президента заявили, что Зеленский не принимал никакого решения об увольнении Ермака.

Журналисты отмечают, что Ермак пытается укрепить свою поддержку в правительстве.

Смотрите: Миндич и Цукерман проводили тайные встречи на Трухановом острове в Киеве, - СМИ. ВИДЕО

Миндичгейт

Читайте: Залог за Чернышова внесли лица, связанные с Миндичем, - Железняк