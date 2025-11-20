Коррупционный скандал представляет наибольшую угрозу для правительства Зеленского с февраля 2022 года, - AP
На президента Владимира Зеленского усиливается давление, чтобы он принял решительные меры для демонстрации ответственности в связи с коррупционным скандалом, который представляет наибольшую угрозу для его правительства с начала полномасштабного вторжения РФ.
Об этом пишет Associated Press, информирует Цензор.НЕТ.
Подробности
Издание отмечает, что на прошлой неделе Зеленский инициировал увольнение двух высокопоставленных чиновников и ввел санкции против своих близких союзников после того, как следователи обнаружили, что из энергетического сектора страны было разворовано 100 млн долларов через откаты, которые выплачивали подрядчики.
"Но это не успокоило политическую бурю. После более чем трех лет войны, в которой украинцы регулярно сталкиваются с отключениями электроэнергии в результате обстрелов России, коррупция в энергетическом секторе не нравится общественности.
Растут призывы к Зеленскому отстранить от должности своего давнего руководителя аппарата Андрея Ермака, которого многие считают фактическим вице-президентом Украины", - отмечают авторы.
Журналисты пишут, что ни Зеленского, ни Ермака следователи не обвиняли в правонарушениях. Однако оппоненты президента и его окружения опасаются, что скандал может ослабить их парламентскую коалицию.
По их словам, для восстановления доверия общественности необходимо привлечь к ответственности более высокопоставленных руководителей.
Критики Зеленского говорят, что также важно укрепить доверие к Украине со стороны западных партнеров, чья поддержка жизненно важна для военных усилий и, в конечном итоге, для переговоров о прекращении конфликта.
Два чиновника Офиса Президента заявили, что Зеленский не принимал никакого решения об увольнении Ермака.
Журналисты отмечают, что Ермак пытается укрепить свою поддержку в правительстве.
Миндичгейт
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что НАБУ проводит обыски у Миндича, который выехал из Украины за несколько часов до обысков.
- Как сообщалось, во вторник, 4 ноября, в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом" прошли обыски по делу о коррупции.
- Также НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Энергоатоме".
- НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
- Действующая министр энергетики Светлана Гринчук фигурирует на записях НАБУ в рамках расследования коррупции в энергетике.
- Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро разоблачило офис в центре Киева, принадлежавший семье экс-нардепа и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача. Там вели "черную бухгалтерию", учет денег и организовывали отмывание.
- 11 ноября НАБУ обнародовало записи, на которых фигурируют министр Галущенко и Миндич.
- Чернышову сообщено о подозрении в незаконном обогащении в рамках операции "Мідас".
- Одного из подозреваемых - Дмитрия Басова - отправили под стражу с залогом в 40 млн грн.
- Экс-советника Галущенко Миронюка отправили под стражу с залогом в 126 млн грн.
- Кабинет Министров внес на рассмотрение СНБО предложения о применении персональных санкций в отношении Тимура Миндича и Александра Цукермана после расследования НАБУ о коррупции в энергетике.
- Ранее под стражу на 60 дней отправили Игоря Миронюка и исполнительного директора по безопасности "Энергоатома" Дмитрия Басова, фигурировавшего на пленках НАБУ под прозвищем Тенор.
- Также на 60 дней в СИЗО отправили другую фигурантку – Лесю Устименко.
- Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для подозреваемого по делу о коррупции в энергетике Игоря Фурсенко (на записях НАБУ – Рёшик).
- 13 ноября ВАКС арестовал Людмилу Зорину, залог – 12 млн грн.
- Зеленский ввел санкции против Миндича и Цукермана.
