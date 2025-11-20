Залог за Чернышова внесли лица, связанные с Миндичем, - Железняк

Одним из тех, кто внес залог за вице-премьера Алексея Чернышова, может быть связан с окружением Миндича адвокат.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.

Он напомнил, что за Чернышова внес 30 млн грн залога Андрей Процик - адвокат, управляющий партнер юридической фирмы "Процик и Партнеры".

По данным СМИ, Процик может заниматься "курированием вопросов на рынке аптек".

"И здесь я хочу вернуться к очень известному фото (его обрезали, обычно оставляют Миндича и Цукермана), но я дам полное - третий на фото справа это Игорь Червоненко. Пишут, что он совладелец сети аптек "Доброго дня".

Наши источники говорят, что он был в сентябре этого года на дне рождения Миндича в Герцлии (Израиль ) в отеле DAN ACCADIA HERTZLIA", - рассказал парламентарий.

Источники Железняка утверждают, что именно Процик может представлять интересы Червоненко на фармрынке.

"Даже говорят, что там в аптечном бизнесе может иметь долю и сам Миндич. Особенно после вчерашних обысков НАБУ в этой сфере в рамках операции "Мідас".

Поэтому думаю, такой логики нужно придерживаться, когда мы ищем, кто внес новый залог", - подытожил он.

Напомним, что за бывшего вице-премьер-министра Алексея Чернышова, подозреваемого в незаконном обогащении, 19 ноября внесли 51 миллион гривен залога. Он должен выйти из СИЗО в ближайшее время.

Миндичгейт

