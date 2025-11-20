Залог за Чернышова внесли лица, связанные с Миндичем, - Железняк
Одним из тех, кто внес залог за вице-премьера Алексея Чернышова, может быть связан с окружением Миндича адвокат.
Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.
Он напомнил, что за Чернышова внес 30 млн грн залога Андрей Процик - адвокат, управляющий партнер юридической фирмы "Процик и Партнеры".
По данным СМИ, Процик может заниматься "курированием вопросов на рынке аптек".
"И здесь я хочу вернуться к очень известному фото (его обрезали, обычно оставляют Миндича и Цукермана), но я дам полное - третий на фото справа это Игорь Червоненко. Пишут, что он совладелец сети аптек "Доброго дня".
Наши источники говорят, что он был в сентябре этого года на дне рождения Миндича в Герцлии (Израиль ) в отеле DAN ACCADIA HERTZLIA", - рассказал парламентарий.
Источники Железняка утверждают, что именно Процик может представлять интересы Червоненко на фармрынке.
"Даже говорят, что там в аптечном бизнесе может иметь долю и сам Миндич. Особенно после вчерашних обысков НАБУ в этой сфере в рамках операции "Мідас".
Поэтому думаю, такой логики нужно придерживаться, когда мы ищем, кто внес новый залог", - подытожил он.
Напомним, что за бывшего вице-премьер-министра Алексея Чернышова, подозреваемого в незаконном обогащении, 19 ноября внесли 51 миллион гривен залога. Он должен выйти из СИЗО в ближайшее время.
Миндичгейт
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что НАБУ проводит обыски у Миндича, который выехал из Украины за несколько часов до обысков.
- Как сообщалось, во вторник, 4 ноября, в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом" прошли обыски по делу о коррупции.
- Также НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Энергоатоме".
- НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
- Действующая министр энергетики Светлана Гринчук фигурирует на записях НАБУ в рамках расследования коррупции в энергетике.
- Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро разоблачило офис в центре Киева, принадлежавший семье экс-нардепа и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача. Там вели "черную бухгалтерию", учет денег и организовывали отмывание.
- 11 ноября НАБУ обнародовало записи, на которых фигурируют министр Галущенко и Миндич.
- Чернышову сообщено о подозрении в незаконном обогащении в рамках операции "Мідас".
- Одного из подозреваемых - Дмитрия Басова - отправили под стражу с залогом в 40 млн грн.
- Экс-советника Галущенко Миронюка отправили под стражу с залогом в 126 млн грн.
- Кабинет Министров внес на рассмотрение СНБО предложения о применении персональных санкций в отношении Тимура Миндича и Александра Цукермана после расследования НАБУ о коррупции в энергетике.
- Ранее под стражу на 60 дней отправили Игоря Миронюка и исполнительного директора по безопасности "Энергоатома" Дмитрия Басова, фигурировавшего на пленках НАБУ под прозвищем Тенор.
- Также на 60 дней в СИЗО отправили другую фигурантку – Лесю Устименко.
- Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для подозреваемого по делу о коррупции в энергетике Игоря Фурсенко (на записях НАБУ – Рёшик).
- 13 ноября ВАКС арестовал Людмилу Зорину, залог – 12 млн грн.
- Зеленский ввел санкции против Миндича и Цукермана.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
«Я ваш вирок!»(цар)
А ви шо,хотіли б щоб заставу вносили "чужі люде"?
РодінуБабло"
Це перше негласне правило корупційного кодексу зеленського і його банди.
об'єктивно підтвердженої відповіді відправити цього 'поручителя' до сусідньої камери. І щодо розміру застави. За тою ж самою логікою, вона має разів в 10 перевищувати розмір виявленого зловживання. Чомусь за безквитковий проїзд в транспорті штрафують 'зайця' саме в такій пропорції, в не пропонують йому просто придбати квиток. А в корупційних справах чомусь діє принцип: якщо все ж раптом піймають, то просто віддам гроші (а то й навіть не всі) і проблема вичерпана.