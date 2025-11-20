РУС
Миндичгейт
Залог за Чернышова внесли лица, связанные с Миндичем, - Железняк

Одним из тех, кто внес залог за вице-премьера Алексея Чернышова, может быть связан с окружением Миндича адвокат.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.

Он напомнил, что за Чернышова внес 30 млн грн залога Андрей Процик - адвокат, управляющий партнер юридической фирмы "Процик и Партнеры".

По данным СМИ, Процик может заниматься "курированием вопросов на рынке аптек".

"И здесь я хочу вернуться к очень известному фото (его обрезали, обычно оставляют Миндича и Цукермана), но я дам полное - третий на фото справа это Игорь Червоненко. Пишут, что он совладелец сети аптек "Доброго дня".

Кто внес залог за Чернышова? Новые подробности

Наши источники говорят, что он был в сентябре этого года на дне рождения Миндича в Герцлии (Израиль 🇮🇱) в отеле DAN ACCADIA HERTZLIA", - рассказал парламентарий.

Источники Железняка утверждают, что именно Процик может представлять интересы Червоненко на фармрынке.

"Даже говорят, что там в аптечном бизнесе может иметь долю и сам Миндич. Особенно после вчерашних обысков НАБУ в этой сфере в рамках операции "Мідас".

Поэтому думаю, такой логики нужно придерживаться, когда мы ищем, кто внес новый залог", - подытожил он.

Напомним, что за бывшего вице-премьер-министра Алексея Чернышова, подозреваемого в незаконном обогащении, 19 ноября внесли 51 миллион гривен залога. Он должен выйти из СИЗО в ближайшее время.

Миндичгейт

Автор: 

залог (551) Чернышов Алексей (229) Миндич Тимур (129)
+19
Давайте вже називати зло своїм іменем. І це імʼя зеленський!
показать весь комментарий
20.11.2025 10:44 Ответить
+18
Спрут імені Гундоса Потужно-Брехливого продовжує і далі корумпувати Україну. Витягує своїх поддельнічков за гроші, які накрали в дуржави. Що ж ви наробили 73%???
показать весь комментарий
20.11.2025 10:43 Ответить
+9
Які щірі українці, аднака
показать весь комментарий
20.11.2025 10:51 Ответить
показать весь комментарий
20.11.2025 10:39 Ответить
своїх не бросают.
показать весь комментарий
20.11.2025 10:41 Ответить
Спрут імені Гундоса Потужно-Брехливого продовжує і далі корумпувати Україну. Витягує своїх поддельнічков за гроші, які накрали в дуржави. Що ж ви наробили 73%???
показать весь комментарий
20.11.2025 10:43 Ответить
Та забийте вже на ті 73%, як мантру оту повторюєте. Легше не стане..
показать весь комментарий
20.11.2025 10:48 Ответить
Так їх заклинило, бо свого нічого запропунувати не можуть. В таких завжди хтось винен, але не я.
показать весь комментарий
20.11.2025 13:00 Ответить
Давайте вже називати зло своїм іменем. І це імʼя зеленський!
показать весь комментарий
20.11.2025 10:44 Ответить
Він не стільки зло скільки вирок ху...а Україні.
«Я ваш вирок!»(цар)
показать весь комментарий
20.11.2025 10:48 Ответить
вони реально провокують на голокост чи що ? заїбали.
показать весь комментарий
20.11.2025 10:46 Ответить
Євреї ненавидять Богдана Хмельницького мабуть ще дужче ніж гітлера, а козацькі повстання (в першу чергу Коліївщина) в них асоціюються з національною трагедією не меншою за значенням ніж холокост.
показать весь комментарий
20.11.2025 11:37 Ответить
ахто його проплачувати буде?
показать весь комментарий
20.11.2025 11:22 Ответить
"Заставу... внесли особи, пов'язані із Міндічем,,," Джерело: https://censor.net/ua/n3586007

А ви шо,хотіли б щоб заставу вносили "чужі люде"?
показать весь комментарий
20.11.2025 10:49 Ответить
👏
показать весь комментарий
20.11.2025 11:18 Ответить
А чому не від Порошенкаааааа?!!!! 🤢
показать весь комментарий
20.11.2025 11:25 Ответить
А ваш Порошенко - жадний бариґа! На краві!! В 82 раза!!! Апшори!!!! Апшори!!!!
показать весь комментарий
20.11.2025 12:58 Ответить
Які щірі українці, аднака
показать весь комментарий
20.11.2025 10:51 Ответить
Потвори
показать весь комментарий
20.11.2025 10:53 Ответить
"Они сражались за Родину" - (відома радянська кінострічка.)
показать весь комментарий
20.11.2025 10:55 Ответить
"Ані срвжалісь за Родіну Бабло"
показать весь комментарий
20.11.2025 13:13 Ответить
Это - ******!
показать весь комментарий
20.11.2025 11:09 Ответить
1% виділили міндичі з каси награбованого общака і вуаля, ти вільний і можеш і далі мародерити під час війни.
Це перше негласне правило корупційного кодексу зеленського і його банди.
показать весь комментарий
20.11.2025 11:10 Ответить
Своїх не кидають.
показать весь комментарий
20.11.2025 11:11 Ответить
Три кошерных мушкеитёра.
показать весь комментарий
20.11.2025 11:18 Ответить
Ізраель ,алеее, пора вгамувати апетити ваших діточок... я розумію шо важко кинути одразу погані звичкі за 90 років з ленінських часів ...але може хоч спробуїте ? порядні люди скоро на вулицю виходити незможуть ...
показать весь комментарий
20.11.2025 11:22 Ответить
Тапочки на фото прям справжні "українці", ще й у вишиванках😆🤣🤣🤣
показать весь комментарий
20.11.2025 11:30 Ответить
Вышиванки красивые. В последнее время именно по вышиванкам можно определить, кто больше украл из бюджета Украины.
показать весь комментарий
20.11.2025 11:36 Ответить
Значить і їх за хобот і в буцугарню треба!
показать весь комментарий
20.11.2025 11:39 Ответить
Логіка і здоровий глузд підказують, перше, що треба зробити при внесенні застави будь-ким, крім підозрюваного, це поцікавитися в нього: 'А звідки дровішки (тобто гроші)?'. І при відсутності правдоподібної та
об'єктивно підтвердженої відповіді відправити цього 'поручителя' до сусідньої камери. І щодо розміру застави. За тою ж самою логікою, вона має разів в 10 перевищувати розмір виявленого зловживання. Чомусь за безквитковий проїзд в транспорті штрафують 'зайця' саме в такій пропорції, в не пропонують йому просто придбати квиток. А в корупційних справах чомусь діє принцип: якщо все ж раптом піймають, то просто віддам гроші (а то й навіть не всі) і проблема вичерпана.
показать весь комментарий
20.11.2025 11:47 Ответить
яка логіка? В Україні? Коли в ній була логіка? Чортяча хіба логіка.
показать весь комментарий
20.11.2025 12:01 Ответить
Вы наивный). Так те кто воруют, те и правила пишут)
показать весь комментарий
20.11.2025 12:20 Ответить
Законами портнова все передбачено: "заставовносець - внє падазрєній". Навіть дивно, що закон не дозволяє вносити заставу анонімно.
показать весь комментарий
20.11.2025 13:11 Ответить
заставу? чергове дурилово. в тюрягу на довічне з конфіскацією всього майна.
показать весь комментарий
20.11.2025 11:59 Ответить
 
 