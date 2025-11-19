Распространение конспирологии о том, что США запустили "пленки Миндича" для капитуляции Украины - дичь, не имеющая ничего общего с реальностью, - Стерненко

Распространение конспирологических тезисов о том, что США "запустили тему с пленками Миндича, чтобы принудить Украину к капитуляции" - это очковтирательство и попытка сместить акценты.

Об этом в соцсети Facebook написал блогер и волонтер Сергей Стерненко, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

"Вижу разгон конспирологии, что "это американцы запустили тему с пленками Миндича, чтобы заставить Украину капитулировать". Сначала говорили, что это Коломойский, но теперь пластинка сменилась. Дичь, которая не имеет ничего общего с реальностью", - написал Стерненко.

Так он отреагировал на заявление телеведущей Натальи Мосейчук, которая написала, что "антикоррупционный скандал совпал с капитуляцией, которую предлагают Украине в Анкаре".

"Это Трамп с Деркачем имел дело? Это Рубио отправлял "двушку в Москву"? Это Виткофф нес тяжелую сумку с долларами? Или, может, это Келлог вносил за себя залог из коррупционной кассы? Эта конспирология - очковтирательство. Попытка сместить акценты. И оставить все, как есть. Толкать эту дичь - работать против государства. Только кардинальные изменения способны сейчас спасти Украину", - заявил волонтер.

Смотрите также: Миндич и Цукерман незаконно легализовали средств на сумму более 311 млн грн, - данные НАБУ. ДОКУМЕНТ

Миндичгейт

Читайте также: Залог за Чернышова в размере 51 млн гривен внесли Андрей Процик и Ирина Федорович, - журналист Ткач