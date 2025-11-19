Распространение конспирологии о том, что США запустили "пленки Миндича" для капитуляции Украины - дичь, не имеющая ничего общего с реальностью, - Стерненко
Распространение конспирологических тезисов о том, что США "запустили тему с пленками Миндича, чтобы принудить Украину к капитуляции" - это очковтирательство и попытка сместить акценты.
Об этом в соцсети Facebook написал блогер и волонтер Сергей Стерненко, информирует Цензор.НЕТ.
"Вижу разгон конспирологии, что "это американцы запустили тему с пленками Миндича, чтобы заставить Украину капитулировать". Сначала говорили, что это Коломойский, но теперь пластинка сменилась. Дичь, которая не имеет ничего общего с реальностью", - написал Стерненко.
Так он отреагировал на заявление телеведущей Натальи Мосейчук, которая написала, что "антикоррупционный скандал совпал с капитуляцией, которую предлагают Украине в Анкаре".
"Это Трамп с Деркачем имел дело? Это Рубио отправлял "двушку в Москву"? Это Виткофф нес тяжелую сумку с долларами? Или, может, это Келлог вносил за себя залог из коррупционной кассы? Эта конспирология - очковтирательство. Попытка сместить акценты. И оставить все, как есть. Толкать эту дичь - работать против государства. Только кардинальные изменения способны сейчас спасти Украину", - заявил волонтер.
Миндичгейт
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что НАБУ проводит обыски у Миндича, который выехал из Украины за несколько часов до обысков.
- Как сообщалось, во вторник, 4 ноября, в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом" прошли обыски по делу о коррупции.
- Также НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Энергоатоме".
- НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
- Действующая министр энергетики Светлана Гринчук фигурирует на записях НАБУ в рамках расследования коррупции в энергетике.
- Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро разоблачило офис в центре Киева, принадлежавший семье экс-нардепа и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача. Там вели "черную бухгалтерию", учет денег и организовывали отмывание.
- 11 ноября НАБУ обнародовало записи, на которых фигурируют министр Галущенко и Миндич.
- Чернышову сообщено о подозрении в незаконном обогащении в рамках операции "Мідас".
- Одного из подозреваемых - Дмитрия Басова - отправили под стражу с залогом в 40 млн грн.
- Экс-советника Галущенко Миронюка отправили под стражу с залогом в 126 млн грн.
- Кабинет Министров внес на рассмотрение СНБО предложения о применении персональных санкций в отношении Тимура Миндича и Александра Цукермана после расследования НАБУ о коррупции в энергетике.
- Ранее под стражу на 60 дней отправили Игоря Миронюка и исполнительного директора по безопасности "Энергоатома" Дмитрия Басова, фигурировавшего на пленках НАБУ под прозвищем Тенор.
- Также на 60 дней в СИЗО отправили другую фигурантку – Лесю Устименко.
- Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для подозреваемого по делу о коррупции в энергетике Игоря Фурсенко (на записях НАБУ – Рёшик).
- 13 ноября ВАКС арестовал Людмилу Зорину, залог – 12 млн грн.
- Зеленский ввел санкции против Миндича и Цукермана.
Насправді Ішака не любить ніхто. В нього нема ні корінного електорату, ні відданих соратників.
Одні пристосуванці, рішали, смотрящі від русні та олігархів і корєша яких він здає коли стає гаряче і які з радістю здадуть і його самого.
Хто правий, Мусійчук чи Стерненко?
Суть в тому, що Мусейчук стверджує чи натякає, що це американці організували корупційний скандал з плівками, щоб послабити зелю і тим самим підштовхнули його до капітуляції.
А Стерненко каже що це влада сама винна що розвела корупцію і американці тут ні до чого.
Щось по суті скажете чи боїтесь?
Вангувати у нас вміють - через одного!
Нє думаю
Мосійчук захищає зеленського, під приводом, що корупційний скандал організували американці щоб послаблений цим зеля підписав капітуляцію.
А Стерненко спростовував це і каже , що такою брехнею влада хоче відволікти увагу людей і зам'яти скандал з корупцією зеленського.
Зелененко каже: факт корупції/бездарного керування/провальної організації доведено, але це не стосується Зеленського.
В чому Стерненко зараз не правий?
І тільки зараз коли пішов роздрай у моносброді - його повідець трошки послабили і дозволили погавкати.
Наїздами силовиків і звинуваченнями у залежності від недружнього закордонного впливу.
Наче зеленський і без того мало натворив, щоб справа йшла до поразки:
недофінансування війська;
втручання разом з єрмаком у військові справи, будучи при цьому абсолютними профанами;
призначення некомпетентних кадрів;
зрив нормальної мобілізації;
непереведення країни на військові рейки;
розкрадання, розкрадання і ще раз розкрадання і т.д. і т.п.