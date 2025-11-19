РУС
Новости Миндичгейт
1 941 38

Распространение конспирологии о том, что США запустили "пленки Миндича" для капитуляции Украины - дичь, не имеющая ничего общего с реальностью, - Стерненко

Стерненко опровергает слухи о том, что пленки запустили "американцы для капитуляции"

Распространение конспирологических тезисов о том, что США "запустили тему с пленками Миндича, чтобы принудить Украину к капитуляции" - это очковтирательство и попытка сместить акценты.

Об этом в соцсети Facebook написал блогер и волонтер Сергей Стерненко, информирует Цензор.НЕТ.

"Вижу разгон конспирологии, что "это американцы запустили тему с пленками Миндича, чтобы заставить Украину капитулировать". Сначала говорили, что это Коломойский, но теперь пластинка сменилась. Дичь, которая не имеет ничего общего с реальностью", - написал Стерненко.

Так он отреагировал на заявление телеведущей Натальи Мосейчук, которая написала, что "антикоррупционный скандал совпал с капитуляцией, которую предлагают Украине в Анкаре".

"Это Трамп с Деркачем имел дело? Это Рубио отправлял "двушку в Москву"? Это Виткофф нес тяжелую сумку с долларами? Или, может, это Келлог вносил за себя залог из коррупционной кассы? Эта конспирология - очковтирательство. Попытка сместить акценты. И оставить все, как есть. Толкать эту дичь - работать против государства. Только кардинальные изменения способны сейчас спасти Украину", - заявил волонтер.

Миндич и Цукерман незаконно легализовали средств на сумму более 311 млн грн, - данные НАБУ.

Миндичгейт

Залог за Чернышова в размере 51 млн гривен внесли Андрей Процик и Ирина Федорович, - журналист Ткач

коррупция (8791) пропаганда (3779) Стерненко Сергей (414)
+10
Стерненко і мосійчучка з пів вареником - це авторитетні представники суспільства. Давайте ще їх послухаємо. Богуцька вже виступала.
показать весь комментарий
19.11.2025 23:27 Ответить
+9
Ого, розкол у придворних блогерів. Чому б це🤔.
показать весь комментарий
19.11.2025 23:26 Ответить
+6
США варто запровадити санкції проти професійної онуки Геббельса мосейчук-раєвської, її дітей і її нинішнього чоловіка.
показать весь комментарий
19.11.2025 23:33 Ответить
Ого, розкол у придворних блогерів. Чому б це🤔.
показать весь комментарий
19.11.2025 23:26 Ответить
Це натяк Зю від Малюка.
Насправді Ішака не любить ніхто. В нього нема ні корінного електорату, ні відданих соратників.
Одні пристосуванці, рішали, смотрящі від русні та олігархів і корєша яких він здає коли стає гаряче і які з радістю здадуть і його самого.
показать весь комментарий
19.11.2025 23:50 Ответить
Створюється ще одна тема для жвавого обговорення. Менше лишається суспільної уваги до основної теми, чи персонажа.
показать весь комментарий
19.11.2025 23:52 Ответить
Стерненко?
показать весь комментарий
19.11.2025 23:27 Ответить
А своєї думки не має, немає що по суті сказати?
Хто правий, Мусійчук чи Стерненко?
показать весь комментарий
19.11.2025 23:29 Ответить
калеблімся потроху ... вместе с лінієй партії
показать весь комментарий
19.11.2025 23:33 Ответить
По суті крадіжок? Хто мою думку буде слухати. Тим більш - про борщовий набір.
показать весь комментарий
19.11.2025 23:43 Ответить
Всі уважно тут послухаємо вашу думку, якщо вона у вас є.
Суть в тому, що Мусейчук стверджує чи натякає, що це американці організували корупційний скандал з плівками, щоб послабити зелю і тим самим підштовхнули його до капітуляції.
А Стерненко каже що це влада сама винна що розвела корупцію і американці тут ні до чого.
Щось по суті скажете чи боїтесь?
показать весь комментарий
19.11.2025 23:49 Ответить
Що казати по суті? Два кловуни на манежі дають один другому підсрачники, відволікають нарід в той час коли спритні крадії чистять гаманці.
показать весь комментарий
19.11.2025 23:56 Ответить
- так майже 35 років !
показать весь комментарий
20.11.2025 00:04 Ответить
США не організовували корупційну підставу зеленському феесбешнику ...вони дали можливість йому грабувати з самого початку ,хоча інноді махали пальчиком ...але факт є, шо 🤡 вчепився в крісло вже втомлює всіх , шось починають підозрювати , шо ця зеленска паскуда ,таки хоче підписати капітуляцію ,і разом з кремлем , не можуть знайти винних ...
показать весь комментарий
20.11.2025 00:04 Ответить
Час покаже...
Вангувати у нас вміють - через одного!
показать весь комментарий
19.11.2025 23:27 Ответить
ще один захисник зельонкіна.
показать весь комментарий
19.11.2025 23:29 Ответить
Навпаки, ви хоч читали новину?
Мосійчук захищає зеленського, під приводом, що корупційний скандал організували американці щоб послаблений цим зеля підписав капітуляцію.
А Стерненко спростовував це і каже , що такою брехнею влада хоче відволікти увагу людей і зам'яти скандал з корупцією зеленського.
показать весь комментарий
19.11.2025 23:36 Ответить
Мосійчук каже: це все видумана/інспірована х..ня, не треба нічого змінювати.
Зелененко каже: факт корупції/бездарного керування/провальної організації доведено, але це не стосується Зеленського.
показать весь комментарий
19.11.2025 23:47 Ответить
Чому мовчать, що майже все, що робить Єрмак, працює на кремль?
показать весь комментарий
19.11.2025 23:31 Ответить
І Оксану Мороз укусила.. от же ж...
показать весь комментарий
19.11.2025 23:32 Ответить
США варто запровадити санкції проти професійної онуки Геббельса мосейчук-раєвської, її дітей і її нинішнього чоловіка.
показать весь комментарий
19.11.2025 23:33 Ответить
худоба наташа написала; краіна купається в крові, не купається а вже тоне, завдяки таким ЗЕленим потворам.
показать весь комментарий
19.11.2025 23:33 Ответить
Хто ці крокординальні зміни буде робити? Україна це проклята теріторія, нічого вже не буде.
показать весь комментарий
19.11.2025 23:35 Ответить
Как кто ? Чаушевску конечно
показать весь комментарий
19.11.2025 23:39 Ответить
Дичина те що такім як ти придворнім волонтерам кидають гроші типо на дрони чи на зсу і неясно на що вони в кінці кінців йдуть - супутник притули хтось бачив?
показать весь комментарий
19.11.2025 23:37 Ответить
Дичина в тому, що у вас не має своєї думки щодо конкретного питання.
В чому Стерненко зараз не правий?
показать весь комментарий
19.11.2025 23:41 Ответить
В тому що він не називає поки що головного прізвища. І навіть другого за значимістю теж. Хоча щев 20 році верещав "їрмака геть". Але потім довелось шукати дах в СБУ і почав коливатися строго з лінією партії.
І тільки зараз коли пішов роздрай у моносброді - його повідець трошки послабили і дозволили погавкати.
показать весь комментарий
19.11.2025 23:55 Ответить
Во всём...типа волонтёр...охрана, тачки, пентхауз и тд за наш счёт...а теперь вопиос- а посему не в ЗСУ????? Тоже блин мне волонтёр....и да не надо сразу же мне писать - откуда я пишу и почему я не в окопе....уже 4й год.....а Стерненко такой де урод как и притула...
показать весь комментарий
20.11.2025 00:02 Ответить
Тут зі Стерненком можна погодитись. Зевлада намагається знищити антикорупційні органи.
Наїздами силовиків і звинуваченнями у залежності від недружнього закордонного впливу.
показать весь комментарий
19.11.2025 23:40 Ответить
Ну потрібно ж на когось скинути прой#би зеленського і Ко?
Наче зеленський і без того мало натворив, щоб справа йшла до поразки:
недофінансування війська;
втручання разом з єрмаком у військові справи, будучи при цьому абсолютними профанами;
призначення некомпетентних кадрів;
зрив нормальної мобілізації;
непереведення країни на військові рейки;
розкрадання, розкрадання і ще раз розкрадання і т.д. і т.п.
показать весь комментарий
19.11.2025 23:44 Ответить
цю шлюху коломойського та міндіча давно пора відх**рить
показать весь комментарий
19.11.2025 23:47 Ответить
Якби Стерненко не гнав на Порошенка та його спробу звiльнити усiх мiнiстрiв, а не тiльки двох вiдбувайлiв, то може й би прислухався до нього. А так просто вiдписався вiд його соц.мереж. Хай сам донатить на ВСУ замiсть мене.
показать весь комментарий
19.11.2025 23:50 Ответить
Нам ще політичної і урядової кризи не вистачає. Я би підтримав Порошенка з його блокуваннями, якби він ними вимагав законодавчу альтернативу для корупціонерів і зрадників, що втекли з країни від суду під час війни, у вигляді ескадронів смерті (не хочеш сісти, то ляжеш на пару метрів нижче поверхні землі).
показать весь комментарий
20.11.2025 00:06 Ответить
Стерненко это американцы сказали? Откуда у него инфа?
показать весь комментарий
19.11.2025 23:50 Ответить
оце можливо і так ,але зеленського🤡 прохають піти і не губити українську державу , а воно чмо прилипло до президенства ...то і висновкі в народі такі ...
показать весь комментарий
19.11.2025 23:57 Ответить
Згоден.
показать весь комментарий
20.11.2025 00:02 Ответить
отже, ми побачимо як НАБУ розправляється з нашою мафією - сотні системних корупціонерів і їх теперішня "верхушка " незабаром будуть сидіти по тюрмах з конфіскацією
показать весь комментарий
20.11.2025 00:27 Ответить
То Петро був у всьому винет, а от тепер американці. Зміщення акцентів.
показать весь комментарий
20.11.2025 00:28 Ответить
 
 