Залог за Чернышова в размере 51 млн гривен внесли Андрей Процик и Ирина Федорович, - журналист Ткач

Залог за бывшего вице-премьер-министра Алексея Чернышова, подозреваемого в незаконном обогащении, внесли Андрей Процик и Ирина Федорович.

Об этом сообщил журналист-расследователь Михаил Ткач.

Кто внес залог?

По данным журналиста, залог за Чернышова внесли два физических лица: Процик Андрей Ярославович - 30 миллионов и Федорович Ирина Николаевна - 21,6 миллиона.

Что известно о Процике?

"Андрей Процик — адвокат, управляющий партнер юридической фирмы "Процик и Партнеры". В прошлом он также был соучредителем и партнером совместной юридической фирмы с будущим министром агрополитики Николаем Сольским ("Сольский, Процик и Партнеры"). Сольский в 2024 году получил подозрение от НАБУ и был уволен с должности. Кроме того, Андрей Процик с 2019 по 2022 годы был независимым членом Наблюдательного совета ПАО "Укрнафта"", - рассказал журналист.

Ткач добавил, что по данным источников УП в деловых кругах, Процик может заниматься курированием вопросов на рынке аптек в интересах Чернышова.

Напомним, что за бывшего вице-премьер-министра Алексея Чернышова, подозреваемого в незаконном обогащении, 19 ноября внесли 51 миллион гривен залога. Он должен выйти из СИЗО в ближайшее время.

Миндичгейт

