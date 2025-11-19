РУС
Залог за Чернышова в размере 51 млн гривен внесли Андрей Процик и Ирина Федорович, - журналист Ткач

Общую сумму 51 миллион гривен внесли два человека: Андрей Процик и Ирина Федорович.

Залог за бывшего вице-премьер-министра Алексея Чернышова, подозреваемого в незаконном обогащении, внесли Андрей Процик и Ирина Федорович.

Об этом в соцсети Facebook сообщил журналист-расследователь Михаил Ткач, информирует Цензор.НЕТ.

Кто внес залог?

По данным журналиста, залог за Чернышова внесли два физических лица: Процик Андрей Ярославович - 30 миллионов и Федорович Ирина Николаевна - 21,6 миллиона.

Что известно о Процике?

"Андрей Процик — адвокат, управляющий партнер юридической фирмы "Процик и Партнеры". В прошлом он также был соучредителем и партнером совместной юридической фирмы с будущим министром агрополитики Николаем Сольским ("Сольский, Процик и Партнеры"). Сольский в 2024 году получил подозрение от НАБУ и был уволен с должности. Кроме того, Андрей Процик с 2019 по 2022 годы был независимым членом Наблюдательного совета ПАО "Укрнафта"", - рассказал журналист.

Ткач добавил, что по данным источников УП в деловых кругах, Процик может заниматься курированием вопросов на рынке аптек в интересах Чернышова.

Напомним, что за бывшего вице-премьер-министра Алексея Чернышова, подозреваемого в незаконном обогащении, 19 ноября внесли 51 миллион гривен залога. Он должен выйти из СИЗО в ближайшее время.

Миндичгейт

+20
Вкрав 500 мільйонів, застава 50. Віддав і вільний...
зелене "правосуддя"...
19.11.2025 21:48 Ответить
+12
Бабло рулить...
Головне, вчасно його вкрасти!
19.11.2025 21:46 Ответить
+9
так, так.. тільки не ввімкнув, а вимкнув... ну на то ж він той зелений "моніторинг".
19.11.2025 21:49 Ответить
Бабло рулить...
Головне, вчасно його вкрасти!
19.11.2025 21:46 Ответить
Ось такі процики і підняли ЦІНИ на медикаменти в мережах аптек в Україні, щоб казнокрадам, як чернишов-шифери-шурма-та інші обрізанці, застави виплачувати з грошей Українців!! !!
Зелупень з умеровим, просто стьобається з Українців, як з Майданівців!
Вішати це лайно треба, щоб не тікало з України, де її зраджувало **********!
19.11.2025 22:37 Ответить
Краще четвертувати ....
19.11.2025 23:26 Ответить
Наша надія тільки на Господа Бога
19.11.2025 22:39 Ответить
Фінмоніторинг ввімкнув всі підрозділи і до ранку виявить "откуда бабло"
19.11.2025 21:47 Ответить
так, так.. тільки не ввімкнув, а вимкнув... ну на то ж він той зелений "моніторинг".
19.11.2025 21:49 Ответить
Вибачаюся, пару букв сплутав....
19.11.2025 21:50 Ответить
"главарь" фіемоніторінгу сам під слідством - так що чекати не приходиться...
19.11.2025 22:02 Ответить
Нє у них ліміт для моніторингу не лише знизу є 50 тис грн а зверху більше 20 млн ти уже не відмивач грошей чи неплатник податків а шанована людина.
19.11.2025 22:23 Ответить
Вкрав 500 мільйонів, застава 50. Віддав і вільний...
зелене "правосуддя"...
19.11.2025 21:48 Ответить
Ви уточніть:
зелене - похідна назва від прямокутного паперу схожого на бакси
зелене - від одного із 5-6 дефективних менеджерів Зе
Хоча, яка різниця!
19.11.2025 21:53 Ответить
Скоріше, то купка лайна... зеленого.
Зелені фекалії.. але смердять, як звичайне гімно, хоч і зелене...
19.11.2025 21:56 Ответить
Для чернишова 51 мільйон гривень - це один рік звичного ситого життя. Сума має складати 51 млн євро. Але суд є найгуманнішим у світі, бо такі ж хабарники як і пійманий бідосик.
19.11.2025 21:51 Ответить
Нулик забули
20.11.2025 00:40 Ответить
Да здравстуєт наш суд, самий гуманний суд в мірє. Вкрав мільярд - застава мільйон і на свободу. Вкрав каністру солярки - сім років з конфіскацією. За справедливість, мать її...
19.11.2025 21:54 Ответить
У прізвище процик не закралась зайва літера?
19.11.2025 21:54 Ответить
Пане, в майбутньому хоч вкажіть, яка літера зайва😁 А то поки повиключаєш по одній... 😁
19.11.2025 23:00 Ответить
Мабуть друга....
19.11.2025 23:28 Ответить
Кум Зеленскої знає все. Тому він небезпечний для Зе-мафії. Самий ліпший вихід для них, щоб він зник.
19.11.2025 21:55 Ответить
З таким дзьобом схожий на підора, або жидааа !
19.11.2025 21:55 Ответить
А ТКАЧ не бажає копнути трохи глибше і дізнатися про статки цих осіб: Андрій Процик та Ірина Федорович???
19.11.2025 21:56 Ответить
Мда-а пожертвувати ці гроші на безпілотники ці уроди не спромоглись
19.11.2025 22:03 Ответить
А скільки,****, ці body-волонтери, задонатили на ЗСУ?

Гроші забрати на дрони, всіх трьох в кайданки до батареї під домашній арешт до кінця війни
19.11.2025 22:07 Ответить
Фінмоніторінг і вакс як і завжди НЕ перевіряє законність отримання цих коштів, ХОЧА ЦЕ ПРЯМО ПЕРЕДБАЧЕНО.ЗАКОНОМ УКРАЇНИ!!
Злодії!
19.11.2025 22:10 Ответить
Процик адвокат, а Федорович хто??? Дійсно краще би на дрони бабло здали а не на цього єврейського пройду….
19.11.2025 22:10 Ответить
Ирина Федорович Янукович)))
19.11.2025 22:17 Ответить
Тупо в країні завівся спрут!
19.11.2025 22:23 Ответить
мафія
19.11.2025 22:25 Ответить
Так, мафія.
19.11.2025 22:29 Ответить
"Святі" люди!! Витягли з неволі ....."побратими"....Цікаво скільки мільонів на фронт задонатили....?? Чи тільки у батальон Монако????
19.11.2025 22:33 Ответить
Хотів би побачити цього "міністра" в позі портнова на асфальті
19.11.2025 22:35 Ответить
У такі моменти завжди мрієш про укр. моссад...
19.11.2025 22:56 Ответить
Значит поделится и тю-тю, у него запасной паспорт. Ну а накажут лишением почётного гражданства.
Чтоб то неповадно
19.11.2025 22:36 Ответить
Тобто в Україні купа грошей але влада використовує їх для себе, а не щоби захистити державу та громадян.
19.11.2025 22:43 Ответить
Сьогодні вечером за спроби втечі був застрелений...
Цікаво, а яка відповідальність для того, хто спусковий гачок натиснув?
19.11.2025 22:54 Ответить
" ... за даними джерел УП у бізнесових колах, Процик може займатися куруванням питань на ринку аптек в інтересах Чернишова."
Куди ж ці простиЄ парні з наріду не влізли. Всюди ця погань нарід стиже.
19.11.2025 23:19 Ответить
цей "носатий" довго не проживе-багато знає, а тому треба "забаранити". Чекаємо на "зачистку". Далі буде...
19.11.2025 23:29 Ответить
Чернишов вийшов дружину треба садити і так по колу. Там ще багато чого можна знайти, було б бажання.
20.11.2025 00:27 Ответить
 
 