Залог за Чернышова в размере 51 млн гривен внесли Андрей Процик и Ирина Федорович, - журналист Ткач
Залог за бывшего вице-премьер-министра Алексея Чернышова, подозреваемого в незаконном обогащении, внесли Андрей Процик и Ирина Федорович.
Об этом в соцсети Facebook сообщил журналист-расследователь Михаил Ткач, информирует Цензор.НЕТ.
Кто внес залог?
По данным журналиста, залог за Чернышова внесли два физических лица: Процик Андрей Ярославович - 30 миллионов и Федорович Ирина Николаевна - 21,6 миллиона.
Что известно о Процике?
"Андрей Процик — адвокат, управляющий партнер юридической фирмы "Процик и Партнеры". В прошлом он также был соучредителем и партнером совместной юридической фирмы с будущим министром агрополитики Николаем Сольским ("Сольский, Процик и Партнеры"). Сольский в 2024 году получил подозрение от НАБУ и был уволен с должности. Кроме того, Андрей Процик с 2019 по 2022 годы был независимым членом Наблюдательного совета ПАО "Укрнафта"", - рассказал журналист.
Ткач добавил, что по данным источников УП в деловых кругах, Процик может заниматься курированием вопросов на рынке аптек в интересах Чернышова.
Напомним, что за бывшего вице-премьер-министра Алексея Чернышова, подозреваемого в незаконном обогащении, 19 ноября внесли 51 миллион гривен залога. Он должен выйти из СИЗО в ближайшее время.
Миндичгейт
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что НАБУ проводит обыски у Миндича, который выехал из Украины за несколько часов до обысков.
- Как сообщалось, во вторник, 4 ноября, в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом" прошли обыски по делу о коррупции.
- Также НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Энергоатоме".
- НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
- Действующая министр энергетики Светлана Гринчук фигурирует на записях НАБУ в рамках расследования коррупции в энергетике.
- Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро разоблачило офис в центре Киева, принадлежавший семье экс-нардепа и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача. Там вели "черную бухгалтерию", учет денег и организовывали отмывание.
- 11 ноября НАБУ обнародовало записи, на которых фигурируют министр Галущенко и Миндич.
- Чернышову сообщено о подозрении в незаконном обогащении в рамках операции "Мідас".
- Одного из подозреваемых - Дмитрия Басова - отправили под стражу с залогом в 40 млн грн.
- Экс-советника Галущенко Миронюка отправили под стражу с залогом в 126 млн грн.
- Кабинет Министров внес на рассмотрение СНБО предложения о применении персональных санкций в отношении Тимура Миндича и Александра Цукермана после расследования НАБУ о коррупции в энергетике.
- Ранее под стражу на 60 дней отправили Игоря Миронюка и исполнительного директора по безопасности "Энергоатома" Дмитрия Басова, фигурировавшего на пленках НАБУ под прозвищем Тенор.
- Также на 60 дней в СИЗО отправили другую фигурантку – Лесю Устименко.
- Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для подозреваемого по делу о коррупции в энергетике Игоря Фурсенко (на записях НАБУ – Рёшик).
- 13 ноября ВАКС арестовал Людмилу Зорину, залог – 12 млн грн.
- Зеленский ввел санкции против Миндича и Цукермана.
