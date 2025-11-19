Миндичгейт: Апелляция ВАКС оставила Фурсенко под арестом. Залог - 95 млн грн

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) оставила без изменений меру пресечения фигуранту дела о коррупции в энергетике Игорю Фурсенко. Он будет находиться под стражей до 8 января с возможностью внесения залога до 95 миллионов гривен.

Меры пресечения остались в силе

"По результатам рассмотрения коллегия судей АП ВАКС оставила без удовлетворения апелляционные жалобы сторон защиты и обвинения, а постановление следственного судьи ВАКС – без изменений. Решение вступило в законную силу с момента провозглашения и обжалованию в кассационном порядке не подлежит", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в случае внесения залога на подозреваемого возлагается ряд процессуальных обязанностей.

Пока залог не внесен, поэтому Фурсенко находится под стражей.

Что предшествовало?

Напомним, что ранее сообщалось о том, что подозреваемый в схеме "откатов" в "Энергоатоме" Игорь Фурсенко (Рёшик) устроился администратором в оборонную компанию Fire Point, которая производит ракеты "Фламинго". Это позволило ему получить отсрочку от мобилизации и выезжать за границу.

Прокурор САП заявила, что Фурсенко имеет заграничные паспорта и неоднократно выезжал за пределы Украины — с января 2018-го по август 2025 года совершил 26 выездов, в том числе во время военного положения.

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для подозреваемого по делу о коррупции в энергетике Игоря Фурсенко (на записях НАБУ — Рёшик) — содержание под стражей на 60 суток с возможностью выйти под денежный залог в 95 млн гривен.

Миндичгейт

