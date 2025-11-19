РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12274 посетителя онлайн
Новости Миндичгейт
627 3

Миндичгейт: Апелляция ВАКС оставила Фурсенко под арестом. Залог - 95 млн грн

Апелляционный суд подтвердил меру пресечения для Фурсенко по делу о коррупции

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) оставила без изменений меру пресечения фигуранту дела о коррупции в энергетике Игорю Фурсенко. Он будет находиться под стражей до 8 января с возможностью внесения залога до 95 миллионов гривен.

Об этом сообщает пресс-служба АП ВАКС, информирует Цензор.НЕТ.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Меры пресечения остались в силе

"По результатам рассмотрения коллегия судей АП ВАКС оставила без удовлетворения апелляционные жалобы сторон защиты и обвинения, а постановление следственного судьи ВАКС – без изменений. Решение вступило в законную силу с момента провозглашения и обжалованию в кассационном порядке не подлежит", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в случае внесения залога на подозреваемого возлагается ряд процессуальных обязанностей.

Пока залог не внесен, поэтому Фурсенко находится под стражей.

Читайте также: Фигурант "пленок Миндича" Фурсенко, который жаловался, что ему трудно нести деньги, 8 ноября вернулся с отдыха на Мальдивах, - СМИ

Что предшествовало?

  • Напомним, что ранее сообщалось о том, что подозреваемый в схеме "откатов" в "Энергоатоме" Игорь Фурсенко (Рёшик) устроился администратором в оборонную компанию Fire Point, которая производит ракеты "Фламинго". Это позволило ему получить отсрочку от мобилизации и выезжать за границу.
  • Прокурор САП заявила, что Фурсенко имеет заграничные паспорта и неоднократно выезжал за пределы Украины — с января 2018-го по август 2025 года совершил 26 выездов, в том числе во время военного положения.
  • Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для подозреваемого по делу о коррупции в энергетике Игоря Фурсенко (на записях НАБУ — Рёшик) — содержание под стражей на 60 суток с возможностью выйти под денежный залог в 95 млн гривен.

Миндичгейт

Читайте также: Фурсенко устроили в "Fire Point", чтобы тот мог свободно ездить за границу

Автор: 

арест (10478) Антикоррупционный суд (1319) мера пресечения (557) Фурсенко Игорь (7)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Уй#бки, ще апеляції подають!
показать весь комментарий
19.11.2025 19:01 Ответить
Гарна застава. Здається голова цього барана міндічам скільки не коштує.
показать весь комментарий
19.11.2025 19:28 Ответить
А що???,можуть викуп не внести???? В навіщо тоді "общак"?????
показать весь комментарий
19.11.2025 19:34 Ответить
 
 