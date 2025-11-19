Миндичгейт: Апелляция ВАКС оставила Фурсенко под арестом. Залог - 95 млн грн
Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) оставила без изменений меру пресечения фигуранту дела о коррупции в энергетике Игорю Фурсенко. Он будет находиться под стражей до 8 января с возможностью внесения залога до 95 миллионов гривен.
Об этом сообщает пресс-служба АП ВАКС, информирует Цензор.НЕТ.
Меры пресечения остались в силе
"По результатам рассмотрения коллегия судей АП ВАКС оставила без удовлетворения апелляционные жалобы сторон защиты и обвинения, а постановление следственного судьи ВАКС – без изменений. Решение вступило в законную силу с момента провозглашения и обжалованию в кассационном порядке не подлежит", – говорится в сообщении.
Отмечается, что в случае внесения залога на подозреваемого возлагается ряд процессуальных обязанностей.
Пока залог не внесен, поэтому Фурсенко находится под стражей.
Что предшествовало?
- Напомним, что ранее сообщалось о том, что подозреваемый в схеме "откатов" в "Энергоатоме" Игорь Фурсенко (Рёшик) устроился администратором в оборонную компанию Fire Point, которая производит ракеты "Фламинго". Это позволило ему получить отсрочку от мобилизации и выезжать за границу.
- Прокурор САП заявила, что Фурсенко имеет заграничные паспорта и неоднократно выезжал за пределы Украины — с января 2018-го по август 2025 года совершил 26 выездов, в том числе во время военного положения.
- Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для подозреваемого по делу о коррупции в энергетике Игоря Фурсенко (на записях НАБУ — Рёшик) — содержание под стражей на 60 суток с возможностью выйти под денежный залог в 95 млн гривен.
Миндичгейт
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что НАБУ проводит обыски у Миндича, который выехал из Украины за несколько часов до обысков.
- Как сообщалось, во вторник, 4 ноября, в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом" прошли обыски по делу о коррупции.
- Также НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Энергоатоме".
- НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
- Действующая министр энергетики Светлана Гринчук фигурирует на записях НАБУ в рамках расследования коррупции в энергетике.
- Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро разоблачило офис в центре Киева, принадлежавший семье экс-нардепа и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача. Там вели "черную бухгалтерию", учет денег и организовывали отмывание.
- 11 ноября НАБУ обнародовало записи, на которых фигурируют министр Галущенко и Миндич.
- Чернышову сообщено о подозрении в незаконном обогащении в рамках операции "Мідас".
- Одного из подозреваемых - Дмитрия Басова - отправили под стражу с залогом в 40 млн грн.
- Экс-советника Галущенко Миронюка отправили под стражу с залогом в 126 млн грн.
- Кабинет Министров внес на рассмотрение СНБО предложения о применении персональных санкций в отношении Тимура Миндича и Александра Цукермана после расследования НАБУ о коррупции в энергетике.
- Ранее под стражу на 60 дней отправили Игоря Миронюка и исполнительного директора по безопасности "Энергоатома" Дмитрия Басова, фигурировавшего на пленках НАБУ под прозвищем Тенор.
- Также на 60 дней в СИЗО отправили другую фигурантку – Лесю Устименко.
- Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для подозреваемого по делу о коррупции в энергетике Игоря Фурсенко (на записях НАБУ – Рёшик).
- 13 ноября ВАКС арестовал Людмилу Зорину, залог – 12 млн грн.
- Зеленский ввел санкции против Миндича и Цукермана.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль