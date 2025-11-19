Фурсенко устроили в "Fire Point", чтобы тот мог свободно ездить за границу
Записи НАБУ свидетельствуют, что фигуранта "Миндичгейта" Игоря Фурсенко устроили в компанию "Fire Point", чтобы тот имел возможность выезжать за границу и свободно передвигаться по Украине.
Об этом говорится в материале Цензор.НЕТ.
Это обсуждалось в разговоре Фурсенко с женой.
Детали разговора
Фурсенко Игорь: сегодня меня подают.
ФурсенкоАлександра: куда?
Фурсенко Игорь: ну куда? На Fire point.
ФурсенкоАлександра: А поздравляю, чтобы ты уже ехал сейчас на новой машине, спокойно через блокпост?
Фурсенко Игорь: Я говорю, Дима, а есть у вас какие-то бейджики, как у людей, чтобы я тоже себе повесил "Файерпоинт", значит, ведущий специалист, все дела.
...Он говорит, что пограничники, мы им звоним вперед, если едет кто-то, что человек из нашей компании едет, и они там уже в курсе дела.
Данные Единого реестра юридических лиц, физических лиц, предпринимателей и общественных объединений свидетельствуют, что ООО "Файерпоинт" имеет основной вид деятельности – производство воздушных и космических летательных аппаратов в сопутствующем оборудовании.
Согласно информации от ООО "Файерпоинт", Фурсенко работает с 19 марта 2025 года в должности администратора.
Подробнее читайте в материале Цензор.НЕТ "Из жизни одного Рёшика, или Как обнальник Миндича стал заниматься ракетами Fire point".
Миндичгейт
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что НАБУ проводит обыски у Миндича, который выехал из Украины за несколько часов до обысков.
- Как сообщалось, во вторник, 4 ноября, в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом" прошли обыски по делу о коррупции.
- Также НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Энергоатоме".
- НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
- Действующая министр энергетики Светлана Гринчук фигурирует на записях НАБУ в рамках расследования коррупции в энергетике.
- Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро разоблачило офис в центре Киева, принадлежавший семье экс-нардепа и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача. Там вели "черную бухгалтерию", учет денег и организовывали отмывание.
- 11 ноября НАБУ обнародовало записи, на которых фигурируют министр Галущенко и Миндич.
- Чернышову сообщено о подозрении в незаконном обогащении в рамках операции "Мидас".
- Одного из подозреваемых - Дмитрия Басова - отправили под стражу с залогом в 40 млн грн.
- Экс-советника Галущенко Миронюка отправили под стражу с залогом в 126 млн грн.
- Кабинет Министров внес на рассмотрение СНБО предложения о применении персональных санкций в отношении Тимура Миндича и Александра Цукермана после расследования НАБУ о коррупции в энергетике.
- Ранее под стражу на 60 дней отправили Игоря Миронюка и исполнительного директора по безопасности "Энергоатома" Дмитрия Басова, фигурировавшего на пленках НАБУ под прозвищем Тенор.
- Также на 60 дней в СИЗО отправили другую фигурантку – Лесю Устименко.
- Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для подозреваемого по делу о коррупции в энергетике Игоря Фурсенко (на записях НАБУ – Рёшик).
- 13 ноября ВАКС арестовал Людмилу Зорину, залог – 12 млн грн.
- Зеленский ввел санкции против Миндича и Цукермана.
