Фурсенко устроили в "Fire Point", чтобы тот мог свободно ездить за границу

Записи НАБУ свидетельствуют, что фигуранта "Миндичгейта" Игоря Фурсенко устроили в компанию "Fire Point", чтобы тот имел возможность выезжать за границу и свободно передвигаться по Украине.

Об этом говорится в материале Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Это обсуждалось в разговоре Фурсенко с женой.

Детали разговора

Фурсенко Игорь: сегодня меня подают.

ФурсенкоАлександра: куда?

Фурсенко Игорь: ну куда? На Fire point.

ФурсенкоАлександра: А поздравляю, чтобы ты уже ехал сейчас на новой машине, спокойно через блокпост?

Фурсенко Игорь: Я говорю, Дима, а есть у вас какие-то бейджики, как у людей, чтобы я тоже себе повесил "Файерпоинт", значит, ведущий специалист, все дела.

...Он говорит, что пограничники, мы им звоним вперед, если едет кто-то, что человек из нашей компании едет, и они там уже в курсе дела.

Смотрите также: 14 блогеров, которые отбеливали Офис Президента в первые дни "Миндичгейта". ВИДЕО

Данные Единого реестра юридических лиц, физических лиц, предпринимателей и общественных объединений свидетельствуют, что ООО "Файерпоинт" имеет основной вид деятельности – производство воздушных и космических летательных аппаратов в сопутствующем оборудовании.

Согласно информации от ООО "Файерпоинт", Фурсенко работает с 19 марта 2025 года в должности администратора.

Подробнее читайте в материале Цензор.НЕТ "Из жизни одного Рёшика, или Как обнальник Миндича стал заниматься ракетами Fire point".

Читайте: Зеленский может уволить Ермака, если на записях НАБУ будет прямой разговор с главой ОП о коррупции, - источники

Миндичгейт

Читайте: Миндич и Цукерман незаконно легализовали средств на более чем 311 млн грн, - данные НАБУ. ДОКУМЕНТ