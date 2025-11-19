РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11607 посетителей онлайн
Новости Миндичгейт
2 017 10

Фурсенко устроили в "Fire Point", чтобы тот мог свободно ездить за границу

Почему Фурсенко устроили в Fire Point? Подробности

Записи НАБУ свидетельствуют, что фигуранта "Миндичгейта" Игоря Фурсенко устроили в компанию "Fire Point", чтобы тот имел возможность выезжать за границу и свободно передвигаться по Украине.

Об этом говорится в материале Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Это обсуждалось в разговоре Фурсенко с женой.

Детали разговора

Фурсенко Игорь: сегодня меня подают.

ФурсенкоАлександра: куда?

Фурсенко Игорь: ну куда? На Fire point.

ФурсенкоАлександра: А поздравляю, чтобы ты уже ехал сейчас на новой машине, спокойно через блокпост?

Фурсенко Игорь: Я говорю, Дима, а есть у вас какие-то бейджики, как у людей, чтобы я тоже себе повесил "Файерпоинт", значит, ведущий специалист, все дела.

...Он говорит, что пограничники, мы им звоним вперед, если едет кто-то, что человек из нашей компании едет, и они там уже в курсе дела.

Смотрите также: 14 блогеров, которые отбеливали Офис Президента в первые дни "Миндичгейта". ВИДЕО

Данные Единого реестра юридических лиц, физических лиц, предпринимателей и общественных объединений свидетельствуют, что ООО "Файерпоинт" имеет основной вид деятельности – производство воздушных и космических летательных аппаратов в сопутствующем оборудовании.

Согласно информации от ООО "Файерпоинт", Фурсенко работает с 19 марта 2025 года в должности администратора.

Подробнее читайте в материале Цензор.НЕТ "Из жизни одного Рёшика, или Как обнальник Миндича стал заниматься ракетами Fire point".

Читайте: Зеленский может уволить Ермака, если на записях НАБУ будет прямой разговор с главой ОП о коррупции, - источники

Миндичгейт

Читайте: Миндич и Цукерман незаконно легализовали средств на более чем 311 млн грн, - данные НАБУ. ДОКУМЕНТ

Автор: 

Fire Point (3) Фурсенко Игорь (5)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+2
"ракєтчик" зеленорилий
показать весь комментарий
19.11.2025 12:40 Ответить
+1
Україна котиться в прірву без дна
показать весь комментарий
19.11.2025 13:13 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"ракєтчик" зеленорилий
показать весь комментарий
19.11.2025 12:40 Ответить
Власник "Fire Point" в ефірі радіо nv розповідав Дмитрук Тузову, що Фурсенко був консультантом на його підприємстві і вивозив із рашки його колишню дружину і двох дітей. Висловлював вдячність за це. Ми, можливо, багато чого не знаємо, але часто інтерпретуємо так, як нам зручно, або хочеться.
показать весь комментарий
19.11.2025 12:42 Ответить
Особиста послуга за державні кошти та пільги?
показать весь комментарий
19.11.2025 12:52 Ответить
Ну як державні... Вони виробляють продукцію, продають її. Збройним силам, звичайно. Але кошти не бюджетні.
показать весь комментарий
19.11.2025 13:07 Ответить
А які ще? Власні? Казки дітям розповідайте.
показать весь комментарий
19.11.2025 13:08 Ответить
****! Сидить задоволегий і, усміхнений, бо.знає, що нічого йому не буде, а накрадені кривпві мільйони ВАКС відмиє своїм рішення ім'ям України, виправдавши цього покидьки, все в кращих традиціях цього суду який нам обрав ВККС та ********* ради жернакова-колишнього судді рига анального, який засуджував активістів за Майдан.!!!
показать весь комментарий
19.11.2025 12:43 Ответить
"Он говорит, что пограничники, мы им звоним , что человек из нашей компании , они уже в курсе " как єто *******, красиво, и *******-красиво читать! А куда они ещё звонят, чтоб "там біли в курсе"?
показать весь комментарий
19.11.2025 12:58 Ответить
Україна котиться в прірву без дна
показать весь комментарий
19.11.2025 13:13 Ответить
І на великій швидкості-чи є гальма які здатні зупинити цей рух?
показать весь комментарий
19.11.2025 13:43 Ответить
А що скаже Вася два пістолєта?
показать весь комментарий
19.11.2025 14:02 Ответить
 
 