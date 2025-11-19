Міндічгейт: Апеляція ВАКС залишила Фурсенка під арештом. Застава – 95 млн грн

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду (ВАКС) залишила без змін запобіжний захід фігуранту справи про корупцію в енергетиці Ігорю Фурсенку. Він перебуватиме під вартою до 8 січня з можливістю внесення застави до 95 мільйонів гривень.

Про це повідомляє пресслужба АП ВАКС, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Запобіжний захід залишився в силі

"За результатами розгляду колегія суддів АП ВАКС залишила без задоволення апеляційні скарги сторін захисту та обвинувачення, а ухвалу слідчого судді ВАКС – без змін. Рішення набрало законної сили з моменту проголошення та оскарженню в касаційному порядку не підлягає", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що у разі внесення застави на підозрюваного покладено ряд процесуальних обов’язків.

Наразі застава не внесена, тож Фурсенко перебуває під вартою.

Читайте також: Фігурант "плівок Міндіча" Фурсенко, який скаржився, що йому важко нести гроші, 8 листопада повернувся з відпочинку на Мальдівах, - ЗМІ

Що передувало?

Нагадаємо, що раніше повідомлялося про те, що підозрюваний у схемі "відкатів" в "Енергоатомі" Ігор Фурсенко (Рьошик) влаштувався адміністратором до оборонної компанії Fire Point, яка виробляє ракети "Фламінго". Це дозволило йому отримати відстрочку від мобілізації та виїжджати за кордон.

Прокурорка САП заявила, що Фурсенко має закордонні паспорти та неодноразово виїжджав за межі України — з січня 2018-го до серпня 2025 року здійснив 26 виїздів, зокрема під час воєнного стану.

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для підозрюваного у справі щодо корупції в енергетиці Ігоря Фурсенка (на записах НАБУ – Рьошик) - тримання під вартою на 60 діб з можливістю вийти під грошову заставу у 95 млн гривень.

Міндічгейт

Читайте також: Фурсенка влаштували у "Fire Point", щоб той міг вільно їздити за кордон