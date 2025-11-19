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Новини Міндічгейт
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Міндічгейт: Апеляція ВАКС залишила Фурсенка під арештом. Застава – 95 млн грн

Апеляційний суд підтвердив запобіжний захід для Фурсенка у справі про корупцію

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду (ВАКС) залишила без змін запобіжний захід фігуранту справи про корупцію в енергетиці Ігорю Фурсенку. Він перебуватиме під вартою до 8 січня з можливістю внесення застави до 95 мільйонів гривень.

Про це повідомляє пресслужба АП ВАКС, інформує Цензор.НЕТ.

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Запобіжний захід залишився в силі

"За результатами розгляду колегія суддів АП ВАКС залишила без задоволення апеляційні скарги сторін захисту та обвинувачення, а ухвалу слідчого судді ВАКС – без змін. Рішення набрало законної сили з моменту проголошення та оскарженню в касаційному порядку не підлягає", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що у разі внесення застави на підозрюваного покладено ряд процесуальних обов’язків.

Наразі застава не внесена, тож Фурсенко перебуває під вартою.

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Що передувало?

  • Нагадаємо, що раніше повідомлялося про те, що підозрюваний у схемі "відкатів" в "Енергоатомі" Ігор Фурсенко (Рьошик) влаштувався адміністратором до оборонної компанії Fire Point, яка виробляє ракети "Фламінго". Це дозволило йому отримати відстрочку від мобілізації та виїжджати за кордон.
  • Прокурорка САП заявила, що Фурсенко має закордонні паспорти та неодноразово виїжджав за межі України — з січня 2018-го до серпня 2025 року здійснив 26 виїздів, зокрема під час воєнного стану.
  • Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для підозрюваного у справі щодо корупції в енергетиці Ігоря Фурсенка (на записах НАБУ – Рьошик) - тримання під вартою на 60 діб з можливістю вийти під грошову заставу у 95 млн гривень.

Міндічгейт

Читайте також: Фурсенка влаштували у "Fire Point", щоб той міг вільно їздити за кордон

Автор: 

арешт (2507) ВАКС Антикорупційний суд (2219) запобіжний захід (675) Фурсенко Ігор (13)
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Уй#бки, ще апеляції подають!
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19.11.2025 19:01 Відповісти
Гарна застава. Здається голова цього барана міндічам скільки не коштує.
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19.11.2025 19:28 Відповісти
А що???,можуть викуп не внести???? В навіщо тоді "общак"?????
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19.11.2025 19:34 Відповісти
Заставу вносять за обраних пархатих довгоносиків
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19.11.2025 20:44 Відповісти
Яка ж велика ганьбища на весь білий світ. До мародерства державних підприємств, а це означає держави, причетні бізнес-партнери президента Зеленського. На місці Зеленського любий президент цивілізованої країни тисячу раз застрілився, не те, що подав у відставку. А цей носиться по світу і робить вигляд, що нічого не трапилося, прикриваючи свою дупу змореним і стікаючим кров'ю українським народом.
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19.11.2025 21:22 Відповісти
 
 