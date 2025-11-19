Заставу за Чернишова у розмірі 51 млн гривень внесли Андрій Процик та Ірина Федорович, - журналіст Ткач
Заставу за колишнього віцепрем’єр-міністра Олексія Чернишова, підозрюваного у незаконному збагаченні, внесли Андрій Процик та Ірина Федорович.
Про це в соцмережі фейсбук повідомив журналіст-розслідувач Михайло Ткач, інформує Цензор.НЕТ.
Хто вніс заставу?
За даними журналіста, заставу за Чернишова внесли дві фізичні особи: Процик Андрій Ярославович - 30 мільйонів та Федорович Ірина Миколаївна - 21,6 мільйонів.
Що відомо про Процика?
"Андрій Процик — адвокат, керуючий партнер юридичної фірми "Процик та Партнери". У минулому він також був співзасновником і партнером спільної юридичної фірми з майбутнім міністром агрополітики Миколою Сольським ("Сольський, Процик та Партнери"). Сольський у 2024 році отримав підозру від НАБУ і був звільнений з посади. Крім того, Андрій Процик з 2019 по 2022 роки був незалежним членом Наглядової ради ПАТ "Укрнафта"", - розповів журналіст.
Ткач додав, що за даними джерел УП у бізнесових колах, Процик може займатися куруванням питань на ринку аптек в інтересах Чернишова.
Нагадаємо, що за колишнього віцепрем’єр-міністра Олексія Чернишова, підозрюваному у незаконному збагаченні, 19 листопада внесли 51 мільйон гривень застави. Він має вийти з СІЗО найближчим часом.
Міндічгейт
- Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що НАБУ проводить обшуки у Міндіча, який виїхав з України за кілька годин до обшуків.
- Як повідомлялося, у вівторок, 4 листопада, в одній із філій відокремлених підрозділів НАЕК "Енергоатом" відбулися обшуки у справі про корупцію.
- Також НАБУ проводить обшуки в ексміністра енергетики Галущенка та "Енергоатомі".
- НАБУ та САП заявили про проведення масштабної операції з викриття корупції у сфері енергетики.
- Чинна міністерка енергетики Світлана Гринчук фігурує на записах НАБУ в рамках розслідування корупції в енергетиці.
- Згодом Національне антикорупційне бюро викрило офіс у центрі Києва, що належав родині екснардепа й нинішнього сенатора РФ Андрія Деркача. Там вели "чорну бухгалтерію", облік грошей і організовували відмивання.
- 11 листопада НАБУ оприлюднило записи, на яких фігурують міністр Галущенко та Міндіч.
- Чернишову повідомлено про підозру у незаконному збагаченні в межах операції "Мідас".
- Одного з підозрюваних - Дмитра Басова - відправили під варту із заставою у 40 млн грн.
- Ексрадника Галущенка Миронюка відправили під варту із заставою у 126 млн грн.
- Кабінет Міністрів вніс на розгляд РНБО пропозиції щодо застосування персональних санкцій щодо Тімура Міндіча та Олександра Цукермана після розслідування НАБУ про корупцію в енергетиці.
- Раніше під варту на 60 днів відправили Ігоря Миронюка й виконавчого директора з безпеки "Енергоатому" Дмитра Басова, що фігурував на плівках НАБУ, під прізвиськом Тенор.
- Також на 60 днів у СІЗО відправили іншу фігурантку – Лесю Устименко.
- Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для підозрюваного у справі щодо корупції в енергетиці Ігоря Фурсенка (на записах НАБУ – Рьошик).
- 13 листопада ВАКС арештував Людмилу Зоріну, застава - 12 млн грн.
- Зеленський запровадив санкції проти Міндіча та Цукермана.
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зелене - похідна назва від прямокутного паперу схожого на бакси
зелене - від одного із 5-6 дефективних менеджерів Зе
Хоча, яка різниця!
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Злодії!
Чтоб то неповадно
Цікаво, а яка відповідальність для того, хто спусковий гачок натиснув?
Куди ж ці
простиЄ парні з нарідуне влізли. Всюди ця погань нарід стиже.