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Новини Міндічгейт
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Заставу за Чернишова у розмірі 51 млн гривень внесли Андрій Процик та Ірина Федорович, - журналіст Ткач

Загальну суму 51 мільйон гривень внесли дві особи: Андрій Процик та Ірина Федорович.

Заставу за колишнього віцепрем’єр-міністра Олексія Чернишова, підозрюваного у незаконному збагаченні, внесли Андрій Процик та Ірина Федорович.

Про це в соцмережі фейсбук повідомив журналіст-розслідувач Михайло Ткач, інформує Цензор.НЕТ.

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Хто вніс заставу?

За даними журналіста, заставу за Чернишова внесли дві фізичні особи: Процик Андрій Ярославович - 30 мільйонів та Федорович Ірина Миколаївна - 21,6 мільйонів.

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Що відомо про Процика?

"Андрій Процик — адвокат, керуючий партнер юридичної фірми "Процик та Партнери". У минулому він також був співзасновником і партнером спільної юридичної фірми з майбутнім міністром агрополітики Миколою Сольським ("Сольський, Процик та Партнери"). Сольський у 2024 році отримав підозру від НАБУ і був звільнений з посади. Крім того, Андрій Процик з 2019 по 2022 роки був незалежним членом Наглядової ради ПАТ "Укрнафта"", - розповів журналіст.

Ткач додав, що за даними джерел УП у бізнесових колах, Процик може займатися куруванням питань на ринку аптек в інтересах Чернишова.

Нагадаємо, що за колишнього віцепрем’єр-міністра Олексія Чернишова, підозрюваному у незаконному збагаченні, 19 листопада внесли 51 мільйон гривень застави. Він має вийти з СІЗО найближчим часом.

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Міндічгейт

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Автор: 

застава (766) Ткач Михайло (153) Чернишов Олексій (401)
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Топ коментарі
+28
Вкрав 500 мільйонів, застава 50. Віддав і вільний...
зелене "правосуддя"...
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19.11.2025 21:48 Відповісти
+17
Бабло рулить...
Головне, вчасно його вкрасти!
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19.11.2025 21:46 Відповісти
+13
Для чернишова 51 мільйон гривень - це один рік звичного ситого життя. Сума має складати 51 млн євро. Але суд є найгуманнішим у світі, бо такі ж хабарники як і пійманий бідосик.
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19.11.2025 21:51 Відповісти
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Бабло рулить...
Головне, вчасно його вкрасти!
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19.11.2025 21:46 Відповісти
Ось такі процики і підняли ЦІНИ на медикаменти в мережах аптек в Україні, щоб казнокрадам, як чернишов-шифери-шурма-та інші обрізанці, застави виплачувати з грошей Українців!! !!
Зелупень з умеровим, просто стьобається з Українців, як з Майданівців!
Вішати це лайно треба, щоб не тікало з України, де її зраджувало **********!
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19.11.2025 22:37 Відповісти
Краще четвертувати ....
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19.11.2025 23:26 Відповісти
Наша надія тільки на Господа Бога
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19.11.2025 22:39 Відповісти
Бога взивай, а сам рук докладай--------------Боже поможи, та й сам не лежи--------------Роби, небоже, то й Бог поможе------------Богу молися, а сам трудися------------------Тоді Бог дасть, як сам заробиш----------------------На Бога надійся, а сам до роботи берися
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20.11.2025 09:20 Відповісти
Фінмоніторинг ввімкнув всі підрозділи і до ранку виявить "откуда бабло"
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19.11.2025 21:47 Відповісти
так, так.. тільки не ввімкнув, а вимкнув... ну на то ж він той зелений "моніторинг".
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19.11.2025 21:49 Відповісти
Вибачаюся, пару букв сплутав....
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19.11.2025 21:50 Відповісти
"главарь" фіемоніторінгу сам під слідством - так що чекати не приходиться...
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19.11.2025 22:02 Відповісти
Нє у них ліміт для моніторингу не лише знизу є 50 тис грн а зверху більше 20 млн ти уже не відмивач грошей чи неплатник податків а шанована людина.
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19.11.2025 22:23 Відповісти
Фінмоніторинг? Пронін? Ха-ха-ха!!!
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20.11.2025 06:34 Відповісти
Вкрав 500 мільйонів, застава 50. Віддав і вільний...
зелене "правосуддя"...
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19.11.2025 21:48 Відповісти
Ви уточніть:
зелене - похідна назва від прямокутного паперу схожого на бакси
зелене - від одного із 5-6 дефективних менеджерів Зе
Хоча, яка різниця!
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19.11.2025 21:53 Відповісти
Скоріше, то купка лайна... зеленого.
Зелені фекалії.. але смердять, як звичайне гімно, хоч і зелене...
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19.11.2025 21:56 Відповісти
Для чернишова 51 мільйон гривень - це один рік звичного ситого життя. Сума має складати 51 млн євро. Але суд є найгуманнішим у світі, бо такі ж хабарники як і пійманий бідосик.
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19.11.2025 21:51 Відповісти
Нулик забули
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20.11.2025 00:40 Відповісти
Да здравстуєт наш суд, самий гуманний суд в мірє. Вкрав мільярд - застава мільйон і на свободу. Вкрав каністру солярки - сім років з конфіскацією. За справедливість, мать її...
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19.11.2025 21:54 Відповісти
У прізвище процик не закралась зайва літера?
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19.11.2025 21:54 Відповісти
Пане, в майбутньому хоч вкажіть, яка літера зайва😁 А то поки повиключаєш по одній... 😁
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19.11.2025 23:00 Відповісти
Мабуть друга....
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19.11.2025 23:28 Відповісти
Кум Зеленскої знає все. Тому він небезпечний для Зе-мафії. Самий ліпший вихід для них, щоб він зник.
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19.11.2025 21:55 Відповісти
А ТКАЧ не бажає копнути трохи глибше і дізнатися про статки цих осіб: Андрій Процик та Ірина Федорович???
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19.11.2025 21:56 Відповісти
А правоохоронні органи? Ні? Не чули?
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20.11.2025 06:38 Відповісти
Мда-а пожертвувати ці гроші на безпілотники ці уроди не спромоглись
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19.11.2025 22:03 Відповісти
А скільки,****, ці body-волонтери, задонатили на ЗСУ?

Гроші забрати на дрони, всіх трьох в кайданки до батареї під домашній арешт до кінця війни
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19.11.2025 22:07 Відповісти
Фінмоніторінг і вакс як і завжди НЕ перевіряє законність отримання цих коштів, ХОЧА ЦЕ ПРЯМО ПЕРЕДБАЧЕНО.ЗАКОНОМ УКРАЇНИ!!
Злодії!
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19.11.2025 22:10 Відповісти
Процик адвокат, а Федорович хто??? Дійсно краще би на дрони бабло здали а не на цього єврейського пройду….
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19.11.2025 22:10 Відповісти
Які наївні! Вони піздять у нас гроші, що донатити на дрони?😁
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20.11.2025 06:41 Відповісти
Ирина Федорович Янукович)))
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19.11.2025 22:17 Відповісти
Тупо в країні завівся спрут!
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19.11.2025 22:23 Відповісти
мафія
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19.11.2025 22:25 Відповісти
Так, мафія.
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19.11.2025 22:29 Відповісти
"Святі" люди!! Витягли з неволі ....."побратими"....Цікаво скільки мільонів на фронт задонатили....?? Чи тільки у батальон Монако????
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19.11.2025 22:33 Відповісти
Хотів би побачити цього "міністра" в позі портнова на асфальті
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19.11.2025 22:35 Відповісти
У такі моменти завжди мрієш про укр. моссад...
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19.11.2025 22:56 Відповісти
Значит поделится и тю-тю, у него запасной паспорт. Ну а накажут лишением почётного гражданства.
Чтоб то неповадно
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19.11.2025 22:36 Відповісти
Тобто в Україні купа грошей але влада використовує їх для себе, а не щоби захистити державу та громадян.
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19.11.2025 22:43 Відповісти
Сьогодні вечером за спроби втечі був застрелений...
Цікаво, а яка відповідальність для того, хто спусковий гачок натиснув?
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19.11.2025 22:54 Відповісти
" ... за даними джерел УП у бізнесових колах, Процик може займатися куруванням питань на ринку аптек в інтересах Чернишова."
Куди ж ці простиЄ парні з наріду не влізли. Всюди ця погань нарід стиже.
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19.11.2025 23:19 Відповісти
цей "носатий" довго не проживе-багато знає, а тому треба "забаранити". Чекаємо на "зачистку". Далі буде...
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19.11.2025 23:29 Відповісти
Чернишов вийшов дружину треба садити і так по колу. Там ще багато чого можна знайти, було б бажання.
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20.11.2025 00:27 Відповісти
А походження грошей суд ніяк не перевіряє блд? Суки кінчені....впарюють суспільству дичину....
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20.11.2025 02:54 Відповісти
Мільйонні суми застави корупціонери без проблем платять краденими грошима. Суми накраденого зашкалюють
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20.11.2025 04:43 Відповісти
І гривну в базарний день за нього не дав би
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20.11.2025 06:16 Відповісти
Застава-юридичний захист мафії,працює як годинник.
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20.11.2025 07:10 Відповісти
Мафіозі придумали ---можна красти,заставу візмуть з общака Ніяки застави,ніякі віп-камери Вкрав--сиди у вонючій камері.
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20.11.2025 08:46 Відповісти
А вони звідки взяли ці гроші? Гроші доволі немаленькі! Нехай антикорупційні органи перевірять їхні статки.Чи не буде там незаконного збагачення???
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20.11.2025 08:53 Відповісти
 
 