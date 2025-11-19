Заставу за Чернишова у розмірі 51 млн гривень внесли Андрій Процик та Ірина Федорович, - журналіст Ткач

Заставу за колишнього віцепрем’єр-міністра Олексія Чернишова, підозрюваного у незаконному збагаченні, внесли Андрій Процик та Ірина Федорович.

Про це в соцмережі фейсбук повідомив журналіст-розслідувач Михайло Ткач, інформує Цензор.НЕТ.

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Хто вніс заставу?

За даними журналіста, заставу за Чернишова внесли дві фізичні особи: Процик Андрій Ярославович - 30 мільйонів та Федорович Ірина Миколаївна - 21,6 мільйонів.

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Що відомо про Процика?

"Андрій Процик — адвокат, керуючий партнер юридичної фірми "Процик та Партнери". У минулому він також був співзасновником і партнером спільної юридичної фірми з майбутнім міністром агрополітики Миколою Сольським ("Сольський, Процик та Партнери"). Сольський у 2024 році отримав підозру від НАБУ і був звільнений з посади. Крім того, Андрій Процик з 2019 по 2022 роки був незалежним членом Наглядової ради ПАТ "Укрнафта"", - розповів журналіст.

Ткач додав, що за даними джерел УП у бізнесових колах, Процик може займатися куруванням питань на ринку аптек в інтересах Чернишова.

Нагадаємо, що за колишнього віцепрем’єр-міністра Олексія Чернишова, підозрюваному у незаконному збагаченні, 19 листопада внесли 51 мільйон гривень застави. Він має вийти з СІЗО найближчим часом.

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Міндічгейт

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