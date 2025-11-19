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Новини Міндічгейт
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"Міндічгейт": За Чернишова внесли 51 мільйон гривень застави, - ЗМІ

Чернишову обирають запобіжний захід. Що відомо?

За колишнього віцепрем’єр-міністра Олексія Чернишова, підозрюваного у незаконному збагаченні, 19 листопада внесли 51 мільйон гривень застави. Він має вийти з СІЗО найближчим часом.

Про це повідомляють "Схеми" ( проєкт "Радіо Свобода"), інформує Цензор.НЕТ.

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Хто вніс заставу?

Від джерел у правоохоронних органах журналісти "Схем" дізналися, що заставу внесли дві фізичні особи – по 30 000 мільйонів гривень та 21 мільйон 600 тисяч гривень відповідно, і вже ввечері 19 листопада він зможе бути звільнений з-під варти.

Нагадаємо, що 18 листопада Вищий антикорупційний суд обрав колишньому віцепрем'єр-міністру Олексію Чернишову, підозрюваному у незаконному збагаченні, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави в 51,6 млн грн.

Міндічгейт

Читайте також: Чернишов про тримання під вартою: Шокуюче і абсурдне рішення, доказів недостатньо

Автор: 

застава (766) Чернишов Олексій (401)
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Топ коментарі
+36
Ну, тепер і на Балі можна мотнути, нерви заспокоїти!
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19.11.2025 19:48 Відповісти
+36
А чи не можна арештувати того, хто вніс заставу за підтримку корупції?
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19.11.2025 19:50 Відповісти
+31
То напевно Лєнка Скумбрія Зеленська за рідного кума подбала.
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19.11.2025 19:49 Відповісти
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Ну, тепер і на Балі можна мотнути, нерви заспокоїти!
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19.11.2025 19:48 Відповісти
у зайчика не боли, у белочки не боли...., а у чернышова Бали. недели хотя б 3-4 ол инклюзив
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19.11.2025 19:54 Відповісти
хто б сумнівався , общак у Зе Ностри , за 7 р , не мі ря ний
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20.11.2025 07:22 Відповісти
З Ізраїлю прислали новою поштою?
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19.11.2025 19:49 Відповісти
Ну так залог был меньше той одной передачки, ясно дело...
Какой вообще залог может быть?!!
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19.11.2025 19:49 Відповісти
Гадаєте, вони даремно штани у ВР протирають? Цілу купу законів під себе напридумували на випадок форс-мажору. І ось, на тобі: форс-мажорчики винирюють майже кожного дня.
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19.11.2025 22:49 Відповісти
То напевно Лєнка Скумбрія Зеленська за рідного кума подбала.
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19.11.2025 19:49 Відповісти
А чи не можна арештувати того, хто вніс заставу за підтримку корупції?
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19.11.2025 19:50 Відповісти
Лєнку Скумбрію не можна - вона жінка самого Зеленського.
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19.11.2025 19:56 Відповісти
Якийсь трикутник - лєнка - жінка зеленського, зеленський - жінка єрмака.
Людоньки, що з це робиться у політиці?
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19.11.2025 20:00 Відповісти
Звичайна квартальна камасутра - ''хоть па-ржом''...
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19.11.2025 20:02 Відповісти
А ми с Кумою ходим в Баньку!
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19.11.2025 19:51 Відповісти
Ще вчора, як тільки арештували Чернишова, писали, що з каси общака міндіча виділять 1% від награбованого і цієї суми стане під заставу Чернишову.
Так і сталось сьогодні.
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19.11.2025 19:52 Відповісти
Так у Али Бабы есть волшебная пещера.
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19.11.2025 19:52 Відповісти
кули тут удивляццо. для этих чуваков 51 лям (1 лям евро) это карманные деньги
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19.11.2025 19:53 Відповісти
аФтор як таке можливо🤔🤔
Ти що математику у школі прогулював
внесли дві фізичні особи - по 30 000 гривень та 21 600 гривень
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19.11.2025 19:54 Відповісти
І знов заставу внесли неіснуючі фірми, які ніхто чомусь не перевіряв? Усе це суддівське та правоохоронне кодло повинен вітер гойдати.
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19.11.2025 19:55 Відповісти
На шаббат до своїх встигне
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19.11.2025 19:55 Відповісти
Зимова підтримка для чернишова -51 000 000,00 ВАУ!
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19.11.2025 19:56 Відповісти
Срали вони на всіх. Вони стільки крадуть кожної секунди.
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19.11.2025 19:56 Відповісти
Могли б i 51 мільйонів $!
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19.11.2025 19:57 Відповісти
https://t.me/JeniokSay Женьок Вещає…

А ти лох ***** роби банкі для військових... (с)
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19.11.2025 19:58 Відповісти
"не имей сто рулей, а имей сто друзей"
Може компетентним органам варто придивитись до цих двох внескодавців?
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19.11.2025 19:58 Відповісти
Органи з ним за одне. Країна злодіїв та крадіїв.
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19.11.2025 20:00 Відповісти
Ну що Шановні Українці: поки наші КРАЩІ СИНИ І ДОЧКИ УКРАЇНИ ГИНУТЬ ЗА УКРАЇНУ, ця мерзенна падаль "виходить" за крадені НА ФОРТИФІКАЦІЯХ І ЕНЕРГЕТИКІ кошти!!!!!!!!! Тільки: СМЕРТЬ за СМЕРТЬ успокоїть душі наших воїнів Пора "зелену мразоту" відправляти на концерт200
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19.11.2025 20:02 Відповісти
Ти цей, не той, тікай з міста!
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19.11.2025 20:29 Відповісти
..а тепер за грати посадити того, хто вніс залог і запитати звідки такі гроші!!! І так усіх, хто вносить залоги!!!!
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19.11.2025 20:02 Відповісти
там вкрадено сотні мільйонів долларів, 51 млн грн для нього самі копійки.
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19.11.2025 20:04 Відповісти
100 миллионов баксов украли, миллион баксов за заставу, 99 миллионов жируй. И это только то, что показали, а на самом деле, там миллиардами они воруют.
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19.11.2025 20:16 Відповісти
Ото всіх хто вносить заставу за цих падлів можна в рАсход!
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19.11.2025 20:04 Відповісти
поймали -отпустили. Рыбалка такая
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19.11.2025 20:08 Відповісти
браслет на ногу, гроші на дрони
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19.11.2025 20:09 Відповісти
Браслет на шию..
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19.11.2025 20:53 Відповісти
Что там с налоговыми декларациями у этих физических персон?
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19.11.2025 20:10 Відповісти
Все добре. Один бухарь з Троєщіни, другий бомж с Київського ж/д вокзалу. Обидва непрацюючі- які налоги?
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19.11.2025 20:34 Відповісти
Ось вам правосуддя)
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19.11.2025 20:13 Відповісти
Банда своїх не здає ! омерта , Кривосуддя зейло-портова Портнов здох , сеструха руліт мафією суддейською
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19.11.2025 22:36 Відповісти
показывает только то, что там такой уровень коррупции, что для них пару миллионов баксов - это фантики.
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19.11.2025 20:14 Відповісти
молодца, 51 лімон? как два пальца обоссать, у меня еще есть, опять же французский контракт на 100 рафалей, это на дронsы нет денег, на заставу до ***
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19.11.2025 20:15 Відповісти
Не суд , а прохідний двір. Вкрали 200 мільйонів , заплатили 1 мільйон. Вони плюють нам в обличчя.
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19.11.2025 20:19 Відповісти
То не суд - то такі Закони наприймали !
Судді виносять рішення, плюс-мінус, на підставі нормативних актів...
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19.11.2025 20:28 Відповісти
Якщо суд все одно нікого не посадить - який сенс їх затримувати ?
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19.11.2025 20:46 Відповісти
А гешефт ?
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19.11.2025 20:55 Відповісти
Для затримувачів ?
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19.11.2025 21:07 Відповісти
не бреши , чомусь генералам і військовим мільярдні застави , бізнесмену Мазепі мільярди , за , те , що обмовився сказати , що підтримає генерала Залужного
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19.11.2025 22:39 Відповісти
"Общак" что просто так создавали?Там денег "в залог" куры не клевали..Вот только копнут Минобороны или Нафтогаз...такое вывалился..ма а не горюй..Там этого общака на 100 лет и лично для Али Бабы и Малыша хватит..Робята работали не покладая рук...воровство -это у них в крови.
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19.11.2025 20:23 Відповісти
Як це працює...
Знаходять зі свого оточення подєльніков, які мають такий дохід, віддають їм налічман+комісійні, а ті вносять заставу!
Тобто "чегевара" сплатив заставу сам за себе !
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19.11.2025 20:25 Відповісти
прочитав "занесли"🤷🏻‍♂️
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19.11.2025 20:26 Відповісти
ото і все "ЗЕправосуддя" - крадеш сотні мільйонів доларів, а за тебе вносять смішні копійки на фоні вкраденого і ти гуляєш собі вольним соколом, плюючи в обличчя всім в кого ти вкрав. Цю падаль лише мінусовати, бо все решта тут вже не діє...
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19.11.2025 20:40 Відповісти
Я так розумію, що із України він виїде на абсолютно законних підставах? Міндіч в Ізраїлі вже зачекався...
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19.11.2025 20:58 Відповісти
Какие могут быть залоги за этих висельников, страну можем запросто просрать с такими делами.
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19.11.2025 20:59 Відповісти
хтоб вніз заставу за алкоголіка дядю петю з сусідньої вулиці... вкрав нещасний та голодний мопед щоб загнати та обміняти на їжу та спиртне - впіймали і сидить . нікому не потрібний ! а тут такий карась з такими мільйонами та зв'язками )))
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19.11.2025 21:12 Відповісти
А чи не варто зразу перевіряти на корупційний інтерес того, хто вносить подібні застави, якщо це не сам обвинувачений або його родичі (ну і всі звичайно мали б пояснити походження заставних грошей)?
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19.11.2025 21:17 Відповісти
На пуйла похож
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19.11.2025 21:25 Відповісти
Доки ці падли будуть жити на цьому світі ????

І коли цим гнидам почнуть відтинати руки ????
Це мене хвилює, в не застави дибільні
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19.11.2025 21:34 Відповісти
... общак видно добре наповнений, грошенят на всіх аферистів вистачить у скрутну годину
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19.11.2025 21:42 Відповісти
Невже??? Святі люди!! Все життя "заробляли"!!! Ось,як треба любити Україну!! В ТИ,що зробив??? Га????
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19.11.2025 22:10 Відповісти
Зелена влада потопає у корупції , а Україна у крові.
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19.11.2025 22:37 Відповісти
преле-е-есно!!! а завтра він передасть нам всім привіт з Ізраїлю чи з Мексики
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19.11.2025 23:19 Відповісти
По законам Італіі в Україні мафія, бо якщо кажуть візьми гроші з общака, то і Шефіра і Чегівару треба закривати а зам прокурора кацапка з паспортом РФ ось шо жидовня наробила ********, шоб ви всі виздихали шоб все ваше майно згоріло, будьте прокляті.
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19.11.2025 23:37 Відповісти
Капець. Вони тупо з нас знущаються!
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19.11.2025 23:39 Відповісти
З нового року ,коли прутень вииліз з під лавки і прохрипів що буде вожаком стада отупівших вкрай ідіотів.....
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20.11.2025 03:12 Відповісти
Тут явно виден договорные антикоррупционного суда ,НАБУ и зелёной шоблой! Во первых,такие заставы для мародеров ,это копейки? Почему суд не даёт заставы как тем кому Зелёная шобла фальсифицирует дела: по 300-500 миллионов!? Почему принимают залоги не проверяя их происхождение,и уплату налогов? А мы наивные подумали,что наконец то НАБУ ,и САП начали наводить порядок! Противно
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20.11.2025 05:46 Відповісти
Якби була обов'язкова перевірка тих, хто вносить та походження тих мільйонів, то відразу б відпала можливість вносити ті застави
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20.11.2025 08:49 Відповісти
найхріновіше на цій ситуації що молода команда сіла на соціальний ліфт з однієї лише мети, суто української, виявитис с найтемніші сторони коли ніхто не дивиться і чим гірше в країні, тим краще для моролерства
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20.11.2025 09:26 Відповісти
 
 