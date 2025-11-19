"Міндічгейт": За Чернишова внесли 51 мільйон гривень застави, - ЗМІ

За колишнього віцепрем’єр-міністра Олексія Чернишова, підозрюваного у незаконному збагаченні, 19 листопада внесли 51 мільйон гривень застави. Він має вийти з СІЗО найближчим часом.

Про це повідомляють "Схеми" ( проєкт "Радіо Свобода"), інформує Цензор.НЕТ.

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Хто вніс заставу?

Від джерел у правоохоронних органах журналісти "Схем" дізналися, що заставу внесли дві фізичні особи – по 30 000 мільйонів гривень та 21 мільйон 600 тисяч гривень відповідно, і вже ввечері 19 листопада він зможе бути звільнений з-під варти.

Нагадаємо, що 18 листопада Вищий антикорупційний суд обрав колишньому віцепрем'єр-міністру Олексію Чернишову, підозрюваному у незаконному збагаченні, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави в 51,6 млн грн.

Міндічгейт

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