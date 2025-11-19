"Міндічгейт": За Чернишова внесли 51 мільйон гривень застави, - ЗМІ
За колишнього віцепрем’єр-міністра Олексія Чернишова, підозрюваного у незаконному збагаченні, 19 листопада внесли 51 мільйон гривень застави. Він має вийти з СІЗО найближчим часом.
Про це повідомляють "Схеми" ( проєкт "Радіо Свобода"), інформує Цензор.НЕТ.
Хто вніс заставу?
Від джерел у правоохоронних органах журналісти "Схем" дізналися, що заставу внесли дві фізичні особи – по 30 000 мільйонів гривень та 21 мільйон 600 тисяч гривень відповідно, і вже ввечері 19 листопада він зможе бути звільнений з-під варти.
Нагадаємо, що 18 листопада Вищий антикорупційний суд обрав колишньому віцепрем'єр-міністру Олексію Чернишову, підозрюваному у незаконному збагаченні, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави в 51,6 млн грн.
Міндічгейт
- Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що НАБУ проводить обшуки у Міндіча, який виїхав з України за кілька годин до обшуків.
- Як повідомлялося, у вівторок, 4 листопада, в одній із філій відокремлених підрозділів НАЕК "Енергоатом" відбулися обшуки у справі про корупцію.
- Також НАБУ проводить обшуки в ексміністра енергетики Галущенка та "Енергоатомі".
- НАБУ та САП заявили про проведення масштабної операції з викриття корупції у сфері енергетики.
- Чинна міністерка енергетики Світлана Гринчук фігурує на записах НАБУ в рамках розслідування корупції в енергетиці.
- Згодом Національне антикорупційне бюро викрило офіс у центрі Києва, що належав родині екснардепа й нинішнього сенатора РФ Андрія Деркача. Там вели "чорну бухгалтерію", облік грошей і організовували відмивання.
- 11 листопада НАБУ оприлюднило записи, на яких фігурують міністр Галущенко та Міндіч.
- Чернишову повідомлено про підозру у незаконному збагаченні в межах операції "Мідас".
- Одного з підозрюваних - Дмитра Басова - відправили під варту із заставою у 40 млн грн.
- Ексрадника Галущенка Миронюка відправили під варту із заставою у 126 млн грн.
- Кабінет Міністрів вніс на розгляд РНБО пропозиції щодо застосування персональних санкцій щодо Тімура Міндіча та Олександра Цукермана після розслідування НАБУ про корупцію в енергетиці.
- Раніше під варту на 60 днів відправили Ігоря Миронюка й виконавчого директора з безпеки "Енергоатому" Дмитра Басова, що фігурував на плівках НАБУ, під прізвиськом Тенор.
- Також на 60 днів у СІЗО відправили іншу фігурантку – Лесю Устименко.
- Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для підозрюваного у справі щодо корупції в енергетиці Ігоря Фурсенка (на записах НАБУ – Рьошик).
- 13 листопада ВАКС арештував Людмилу Зоріну, застава - 12 млн грн.
- Зеленський запровадив санкції проти Міндіча та Цукермана.
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Какой вообще залог может быть?!!
Людоньки, що з це робиться у політиці?
Так і сталось сьогодні.
Ти що математику у школі прогулював
внесли дві фізичні особи - по 30 000 гривень та 21 600 гривень
А ти лох ***** роби банкі для військових... (с)
Може компетентним органам варто придивитись до цих двох внескодавців?
Судді виносять рішення, плюс-мінус, на підставі нормативних актів...
Знаходять зі свого оточення подєльніков, які мають такий дохід, віддають їм налічман+комісійні, а ті вносять заставу!
Тобто "чегевара" сплатив заставу сам за себе !
І коли цим гнидам почнуть відтинати руки ????
Це мене хвилює, в не застави дибільні