"Миндичгейт": За Чернышова внесли 51 миллион гривен залога, - СМИ
За бывшего вице-премьер-министра Алексея Чернышова, подозреваемого в незаконном обогащении, 19 ноября уже внесли 51 миллион гривен залога. Он должен выйти из СИЗО в ближайшее время.
Об этом сообщают "Схеми" (проект "Радіо Свобода"), информирует Цензор.НЕТ.
Кто внес залог?
Из источников в правоохранительных органах журналисты "Схем" узнали, что залог внесли два физических лица - по 30 миллионов гривен и 21 миллион 600 тысяч гривен соответственно, и уже вечером 19 ноября он может быть освобожден из-под стражи.
Напомним, что 18 ноября Высший антикоррупционный суд избрал бывшему вице-премьер-министру Алексею Чернышеву, подозреваемому в незаконном обогащении, меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 51,6 млн грн.
Миндичгейт
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что НАБУ проводит обыски у Миндича, который выехал из Украины за несколько часов до обысков.
- Как сообщалось, во вторник, 4 ноября, в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом" прошли обыски по делу о коррупции.
- Также НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Энергоатоме".
- НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
- Действующая министр энергетики Светлана Гринчук фигурирует на записях НАБУ в рамках расследования коррупции в энергетике.
- Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро разоблачило офис в центре Киева, принадлежавший семье экс-нардепа и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача. Там вели "черную бухгалтерию", учет денег и организовывали отмывание.
- 11 ноября НАБУ обнародовало записи, на которых фигурируют министр Галущенко и Миндич.
- Чернышову сообщено о подозрении в незаконном обогащении в рамках операции "Мидас".
- Одного из подозреваемых - Дмитрия Басова - отправили под стражу с залогом в 40 млн грн.
- Экс-советника Галущенко Миронюка отправили под стражу с залогом в 126 млн грн.
- Кабинет Министров внес на рассмотрение СНБО предложения о применении персональных санкций в отношении Тимура Миндича и Александра Цукермана после расследования НАБУ о коррупции в энергетике.
- Ранее под стражу на 60 дней отправили Игоря Миронюка и исполнительного директора по безопасности "Энергоатома" Дмитрия Басова, фигурировавшего на пленках НАБУ под прозвищем Тенор.
- Также на 60 дней в СИЗО отправили другую фигурантку – Лесю Устименко.
- Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для подозреваемого по делу о коррупции в энергетике Игоря Фурсенко (на записях НАБУ – Рёшик).
- 13 ноября ВАКС арестовал Людмилу Зорину, залог – 12 млн грн.
- Зеленский ввел санкции против Миндича и Цукермана.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Какой вообще залог может быть?!!
Людоньки, що з це робиться у політиці?
Так і сталось сьогодні.
Ти що математику у школі прогулював
внесли дві фізичні особи - по 30 000 гривень та 21 600 гривень
А ти лох ***** роби банкі для військових... (с)
Може компетентним органам варто придивитись до цих двох внескодавців?
Судді виносять рішення, плюс-мінус, на підставі нормативних актів...
Знаходять зі свого оточення подєльніков, які мають такий дохід, віддають їм налічман+комісійні, а ті вносять заставу!
Тобто "чегевара" сплатив заставу сам за себе !
І коли цим гнидам почнуть відтинати руки ????
Це мене хвилює, в не застави дибільні