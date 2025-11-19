"Миндичгейт": За Чернышова внесли 51 миллион гривен залога, - СМИ

За бывшего вице-премьер-министра Алексея Чернышова, подозреваемого в незаконном обогащении, 19 ноября уже внесли 51 миллион гривен залога. Он должен выйти из СИЗО в ближайшее время.

Об этом сообщают "Схеми" (проект "Радіо Свобода"), информирует Цензор.НЕТ.

Кто внес залог?

Из источников в правоохранительных органах журналисты "Схем" узнали, что залог внесли два физических лица - по 30 миллионов гривен и 21 миллион 600 тысяч гривен соответственно, и уже вечером 19 ноября он может быть освобожден из-под стражи.

Напомним, что 18 ноября Высший антикоррупционный суд избрал бывшему вице-премьер-министру Алексею Чернышеву, подозреваемому в незаконном обогащении, меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 51,6 млн грн.

Миндичгейт

Также читайте: Миндичгейт: Апелляция ВАКС оставила Фурсенко под арестом. Залог - 95 млн грн