Новости Миндичгейт
4 774 59

"Миндичгейт": За Чернышова внесли 51 миллион гривен залога, - СМИ

Чернышову выбирают меру пресечения. Что известно?

За бывшего вице-премьер-министра Алексея Чернышова, подозреваемого в незаконном обогащении, 19 ноября уже внесли 51 миллион гривен залога. Он должен выйти из СИЗО в ближайшее время.

Об этом сообщают "Схеми" (проект "Радіо Свобода"), информирует Цензор.НЕТ.

Кто внес залог?

Из источников в правоохранительных органах журналисты "Схем" узнали, что залог внесли два физических лица - по 30 миллионов гривен и 21 миллион 600 тысяч гривен соответственно, и уже вечером 19 ноября он может быть освобожден из-под стражи.

Напомним, что 18 ноября Высший антикоррупционный суд избрал бывшему вице-премьер-министру Алексею Чернышеву, подозреваемому в незаконном обогащении, меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 51,6 млн грн.

Миндичгейт

Также читайте: Миндичгейт: Апелляция ВАКС оставила Фурсенко под арестом. Залог - 95 млн грн

Автор: 

залог (549) Чернышов Алексей (229)
Топ комментарии
+31
Ну, тепер і на Балі можна мотнути, нерви заспокоїти!
19.11.2025 19:48
+30
А чи не можна арештувати того, хто вніс заставу за підтримку корупції?
19.11.2025 19:50
+26
То напевно Лєнка Скумбрія Зеленська за рідного кума подбала.
19.11.2025 19:49
Ну, тепер і на Балі можна мотнути, нерви заспокоїти!
19.11.2025 19:48
у зайчика не боли, у белочки не боли...., а у чернышова Бали. недели хотя б 3-4 ол инклюзив
19.11.2025 19:54
З Ізраїлю прислали новою поштою?
19.11.2025 19:49
Ну так залог был меньше той одной передачки, ясно дело...
Какой вообще залог может быть?!!
19.11.2025 19:49
То напевно Лєнка Скумбрія Зеленська за рідного кума подбала.
19.11.2025 19:49
А чи не можна арештувати того, хто вніс заставу за підтримку корупції?
19.11.2025 19:50
Лєнку Скумбрію не можна - вона жінка самого Зеленського.
19.11.2025 19:56
Якийсь трикутник - лєнка - жінка зеленського, зеленський - жінка єрмака.
Людоньки, що з це робиться у політиці?
19.11.2025 20:00
Звичайна квартальна камасутра - ''хоть па-ржом''...
19.11.2025 20:02
А ми с Кумою ходим в Баньку!
19.11.2025 19:51
Ще вчора, як тільки арештували Чернишова, писали, що з каси общака міндіча виділять 1% від награбованого і цієї суми стане під заставу Чернишову.
Так і сталось сьогодні.
19.11.2025 19:52
Так у Али Бабы есть волшебная пещера.
19.11.2025 19:52
кули тут удивляццо. для этих чуваков 51 лям (1 лям евро) это карманные деньги
19.11.2025 19:53
аФтор як таке можливо🤔🤔
Ти що математику у школі прогулював
внесли дві фізичні особи - по 30 000 гривень та 21 600 гривень
19.11.2025 19:54
І знов заставу внесли неіснуючі фірми, які ніхто чомусь не перевіряв? Усе це суддівське та правоохоронне кодло повинен вітер гойдати.
19.11.2025 19:55
На шаббат до своїх встигне
19.11.2025 19:55
Зимова підтримка для чернишова -51 000 000,00 ВАУ!
19.11.2025 19:56
Срали вони на всіх. Вони стільки крадуть кожної секунди.
19.11.2025 19:56
Могли б i 51 мільйонів $!
19.11.2025 19:57
https://t.me/JeniokSay Женьок Вещає…

А ти лох ***** роби банкі для військових... (с)
19.11.2025 19:58
"не имей сто рулей, а имей сто друзей"
Може компетентним органам варто придивитись до цих двох внескодавців?
19.11.2025 19:58
Органи з ним за одне. Країна злодіїв та крадіїв.
19.11.2025 20:00
Ну що Шановні Українці: поки наші КРАЩІ СИНИ І ДОЧКИ УКРАЇНИ ГИНУТЬ ЗА УКРАЇНУ, ця мерзенна падаль "виходить" за крадені НА ФОРТИФІКАЦІЯХ І ЕНЕРГЕТИКІ кошти!!!!!!!!! Тільки: СМЕРТЬ за СМЕРТЬ успокоїть душі наших воїнів Пора "зелену мразоту" відправляти на концерт200
19.11.2025 20:02
Ти цей, не той, тікай з міста!
19.11.2025 20:29
..а тепер за грати посадити того, хто вніс залог і запитати звідки такі гроші!!! І так усіх, хто вносить залоги!!!!
19.11.2025 20:02
там вкрадено сотні мільйонів долларів, 51 млн грн для нього самі копійки.
19.11.2025 20:04
100 миллионов баксов украли, миллион баксов за заставу, 99 миллионов жируй. И это только то, что показали, а на самом деле, там миллиардами они воруют.
19.11.2025 20:16
Ото всіх хто вносить заставу за цих падлів можна в рАсход!
19.11.2025 20:04
поймали -отпустили. Рыбалка такая
19.11.2025 20:08
браслет на ногу, гроші на дрони
19.11.2025 20:09
Браслет на шию..
19.11.2025 20:53
Что там с налоговыми декларациями у этих физических персон?
19.11.2025 20:10
Все добре. Один бухарь з Троєщіни, другий бомж с Київського ж/д вокзалу. Обидва непрацюючі- які налоги?
19.11.2025 20:34
Ось вам правосуддя)
19.11.2025 20:13
Банда своїх не здає ! омерта , Кривосуддя зейло-портова Портнов здох , сеструха руліт мафією суддейською
19.11.2025 22:36
показывает только то, что там такой уровень коррупции, что для них пару миллионов баксов - это фантики.
19.11.2025 20:14
молодца, 51 лімон? как два пальца обоссать, у меня еще есть, опять же французский контракт на 100 рафалей, это на дронsы нет денег, на заставу до ***
19.11.2025 20:15
Не суд , а прохідний двір. Вкрали 200 мільйонів , заплатили 1 мільйон. Вони плюють нам в обличчя.
19.11.2025 20:19
То не суд - то такі Закони наприймали !
Судді виносять рішення, плюс-мінус, на підставі нормативних актів...
19.11.2025 20:28
Якщо суд все одно нікого не посадить - який сенс їх затримувати ?
19.11.2025 20:46
А гешефт ?
19.11.2025 20:55
Для затримувачів ?
19.11.2025 21:07
"Общак" что просто так создавали?Там денег "в залог" куры не клевали..Вот только копнут Минобороны или Нафтогаз...такое вывалился..ма а не горюй..Там этого общака на 100 лет и лично для Али Бабы и Малыша хватит..Робята работали не покладая рук...воровство -это у них в крови.
19.11.2025 20:23
Як це працює...
Знаходять зі свого оточення подєльніков, які мають такий дохід, віддають їм налічман+комісійні, а ті вносять заставу!
Тобто "чегевара" сплатив заставу сам за себе !
19.11.2025 20:25
прочитав "занесли"🤷🏻‍♂️
19.11.2025 20:26
ото і все "ЗЕправосуддя" - крадеш сотні мільйонів доларів, а за тебе вносять смішні копійки на фоні вкраденого і ти гуляєш собі вольним соколом, плюючи в обличчя всім в кого ти вкрав. Цю падаль лише мінусовати, бо все решта тут вже не діє...
19.11.2025 20:40
Я так розумію, що із України він виїде на абсолютно законних підставах? Міндіч в Ізраїлі вже зачекався...
19.11.2025 20:58
Какие могут быть залоги за этих висельников, страну можем запросто просрать с такими делами.
19.11.2025 20:59
хтоб вніз заставу за алкоголіка дядю петю з сусідньої вулиці... вкрав нещасний та голодний мопед щоб загнати та обміняти на їжу та спиртне - впіймали і сидить . нікому не потрібний ! а тут такий карась з такими мільйонами та зв'язками )))
19.11.2025 21:12
А чи не варто зразу перевіряти на корупційний інтерес того, хто вносить подібні застави, якщо це не сам обвинувачений або його родичі (ну і всі звичайно мали б пояснити походження заставних грошей)?
19.11.2025 21:17
На пуйла похож
19.11.2025 21:25
Я здогадуюсь хто вніс залог, це Буратіно , Пінокіо, карлик Ніс, Марабу, .....
19.11.2025 21:27
Доки ці падли будуть жити на цьому світі ????

І коли цим гнидам почнуть відтинати руки ????
Це мене хвилює, в не застави дибільні
19.11.2025 21:34
... общак видно добре наповнений, грошенят на всіх аферистів вистачить у скрутну годину
19.11.2025 21:42
Невже??? Святі люди!! Все життя "заробляли"!!! Ось,як треба любити Україну!! В ТИ,що зробив??? Га????
19.11.2025 22:10
Зелена влада потопає у корупції , а Україна у крові.
19.11.2025 22:37
 
 