Поширення конспірології, що США запустили "плівки Міндіча" для капітуляції України – дичина, яка не має нічого спільного із реальністю, - Стерненко
Розповсюдження конспірологічних тез про те, що США "запустили тему з плівками Міндіча, щоб примусити Україну до капітуляції" - це окозамилювання та намагання змістити акценти.
Про це в соцмережі фейсбук написав блогер та волонтер Сергій Стерненко, інформує Цензор.НЕТ.
"Бачу розгон конспірології, що "це американці запустили тему з плівками Міндіча, щоб примусити Україну до капітуляції". Спершу казали, що це Коломойський, але тепер платівка змінилась. Дичина, яка не має нічого спільного із реальністю", - написав Стерненко.
Так він відреагував на заяву телеведучої Наталії Мосейчук, яка написала, що "антикорупційний скандал збіг з капітуляцією, яку пропонують Україні в Анкарі".
"Це Трамп з Деркачем мав справи? Це Рубіо відправляв "двушку в Москву"? Це Віткофф ніс тяжку сумку з доларами? Чи може це Келлог вносив за себе заставу із корупційної каси? Оця конспірологія — окозамилювання. Спроба змістити акценти. І залишити все, як є. Штовхати цю дичину — працювати проти держави. Лише кардинальні зміни здатні зараз врятувати Україну", - заявив волонтер.
Міндічгейт
- Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що НАБУ проводить обшуки у Міндіча, який виїхав з України за кілька годин до обшуків.
- Як повідомлялося, у вівторок, 4 листопада, в одній із філій відокремлених підрозділів НАЕК "Енергоатом" відбулися обшуки у справі про корупцію.
- Також НАБУ проводить обшуки в ексміністра енергетики Галущенка та "Енергоатомі".
- НАБУ та САП заявили про проведення масштабної операції з викриття корупції у сфері енергетики.
- Чинна міністерка енергетики Світлана Гринчук фігурує на записах НАБУ в рамках розслідування корупції в енергетиці.
- Згодом Національне антикорупційне бюро викрило офіс у центрі Києва, що належав родині екснардепа й нинішнього сенатора РФ Андрія Деркача. Там вели "чорну бухгалтерію", облік грошей і організовували відмивання.
- 11 листопада НАБУ оприлюднило записи, на яких фігурують міністр Галущенко та Міндіч.
- Чернишову повідомлено про підозру у незаконному збагаченні в межах операції "Мідас".
- Одного з підозрюваних - Дмитра Басова - відправили під варту із заставою у 40 млн грн.
- Ексрадника Галущенка Миронюка відправили під варту із заставою у 126 млн грн.
- Кабінет Міністрів вніс на розгляд РНБО пропозиції щодо застосування персональних санкцій щодо Тімура Міндіча та Олександра Цукермана після розслідування НАБУ про корупцію в енергетиці.
- Раніше під варту на 60 днів відправили Ігоря Миронюка й виконавчого директора з безпеки "Енергоатому" Дмитра Басова, що фігурував на плівках НАБУ, під прізвиськом Тенор.
- Також на 60 днів у СІЗО відправили іншу фігурантку – Лесю Устименко.
- Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для підозрюваного у справі щодо корупції в енергетиці Ігоря Фурсенка (на записах НАБУ – Рьошик).
- 13 листопада ВАКС арештував Людмилу Зоріну, застава - 12 млн грн.
- Зеленський запровадив санкції проти Міндіча та Цукермана.
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Насправді Ішака не любить ніхто. В нього нема ні корінного електорату, ні відданих соратників.
Одні пристосуванці, рішали, смотрящі від русні та олігархів і корєша яких він здає коли стає гаряче і які з радістю здадуть і його самого.
Хто правий, Мусійчук чи Стерненко?
Суть в тому, що Мусейчук стверджує чи натякає, що це американці організували корупційний скандал з плівками, щоб послабити зелю і тим самим підштовхнули його до капітуляції.
А Стерненко каже що це влада сама винна що розвела корупцію і американці тут ні до чого.
Щось по суті скажете чи боїтесь?
Перед тим, як повірити, треба 10 разів подумати, кому це буде вигідно.
Ще ніколи ця держава нічого не робила для людей. Тільки крала.
Тому обоє з цих морд використовують суперечливі заяви для відволікання уваги від реальних подій.
А привертають увагу до різних варіантів причини цих подій.
І самі заробляють, і виконують певне інформзамовлення.
Трюки медійно-психологічні
Вангувати у нас вміють - через одного!
Нє думаю
Мосійчук захищає зеленського, під приводом, що корупційний скандал організували американці щоб послаблений цим зеля підписав капітуляцію.
А Стерненко спростовував це і каже , що такою брехнею влада хоче відволікти увагу людей і зам'яти скандал з корупцією зеленського.
Зелененко каже: факт корупції/бездарного керування/провальної організації доведено, але це не стосується Зеленського.
Обоє при зеленому кориті.
Але різними словами.
Вчіться, думай_те
Без особистої вигоди там ніхто рота не відкриє
В чому Стерненко зараз не правий?
І тільки зараз коли пішов роздрай у моносброді - його повідець трошки послабили і дозволили погавкати.
Наїздами силовиків і звинуваченнями у залежності від недружнього закордонного впливу.
Наче зеленський і без того мало натворив, щоб справа йшла до поразки:
недофінансування війська;
втручання разом з єрмаком у військові справи, будучи при цьому абсолютними профанами;
призначення некомпетентних кадрів;
зрив нормальної мобілізації;
непереведення країни на військові рейки;
розкрадання, розкрадання і ще раз розкрадання і т.д. і т.п.
Всі при своєму. Ніхто не сів і не сяде
Вся дискусія в 1 реченні
Дивись, бо погано такі ігри для тебе закінчаться!
Інтернет пам'ятає все!