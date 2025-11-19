Поширення конспірології, що США запустили "плівки Міндіча" для капітуляції України – дичина, яка не має нічого спільного із реальністю, - Стерненко

Розповсюдження конспірологічних тез про те, що США "запустили тему з плівками Міндіча, щоб примусити Україну до капітуляції" - це окозамилювання та намагання змістити акценти.

Про це в соцмережі фейсбук написав блогер та волонтер Сергій Стерненко, інформує Цензор.НЕТ.

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"Бачу розгон конспірології, що "це американці запустили тему з плівками Міндіча, щоб примусити Україну до капітуляції". Спершу казали, що це Коломойський, але тепер платівка змінилась. Дичина, яка не має нічого спільного із реальністю", - написав Стерненко.

Так він відреагував на заяву телеведучої Наталії Мосейчук, яка написала, що "антикорупційний скандал збіг з капітуляцією, яку пропонують Україні в Анкарі".

"Це Трамп з Деркачем мав справи? Це Рубіо відправляв "двушку в Москву"? Це Віткофф ніс тяжку сумку з доларами? Чи може це Келлог вносив за себе заставу із корупційної каси? Оця конспірологія — окозамилювання. Спроба змістити акценти. І залишити все, як є. Штовхати цю дичину — працювати проти держави. Лише кардинальні зміни здатні зараз врятувати Україну", - заявив волонтер.

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Міндічгейт

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