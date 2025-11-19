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Новини Міндічгейт
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Поширення конспірології, що США запустили "плівки Міндіча" для капітуляції України – дичина, яка не має нічого спільного із реальністю, - Стерненко

Стерненко спростовує дичину про те, що плівки запустили "американці для капітуляції"

Розповсюдження конспірологічних тез про те, що США "запустили тему з плівками Міндіча, щоб примусити Україну до капітуляції" - це окозамилювання та намагання змістити акценти.

Про це в соцмережі фейсбук написав блогер та волонтер Сергій Стерненко, інформує Цензор.НЕТ.

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"Бачу розгон конспірології, що "це американці запустили тему з плівками Міндіча, щоб примусити Україну до капітуляції". Спершу казали, що це Коломойський, але тепер платівка змінилась. Дичина, яка не має нічого спільного із реальністю", - написав Стерненко.

Так він відреагував на заяву телеведучої Наталії Мосейчук, яка написала, що "антикорупційний скандал збіг з капітуляцією, яку пропонують Україні в Анкарі".

допис Мосейчук

"Це Трамп з Деркачем мав справи? Це Рубіо відправляв "двушку в Москву"? Це Віткофф ніс тяжку сумку з доларами? Чи може це Келлог вносив за себе заставу із корупційної каси? Оця конспірологія — окозамилювання. Спроба змістити акценти. І залишити все, як є. Штовхати цю дичину — працювати проти держави. Лише кардинальні зміни здатні зараз врятувати Україну", - заявив волонтер.

допис стерненка

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Міндічгейт

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Автор: 

корупція (5077) пропаганда (2921) Стерненко Сергій (405)
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Топ коментарі
+23
Ого, розкол у придворних блогерів. Чому б це🤔.
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19.11.2025 23:26 Відповісти
+23
Стерненко і мосійчучка з пів вареником - це авторитетні представники суспільства. Давайте ще їх послухаємо. Богуцька вже виступала.
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19.11.2025 23:27 Відповісти
+16
Це натяк Зю від Малюка.
Насправді Ішака не любить ніхто. В нього нема ні корінного електорату, ні відданих соратників.
Одні пристосуванці, рішали, смотрящі від русні та олігархів і корєша яких він здає коли стає гаряче і які з радістю здадуть і його самого.
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19.11.2025 23:50 Відповісти
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Ого, розкол у придворних блогерів. Чому б це🤔.
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19.11.2025 23:26 Відповісти
Це натяк Зю від Малюка.
Насправді Ішака не любить ніхто. В нього нема ні корінного електорату, ні відданих соратників.
Одні пристосуванці, рішали, смотрящі від русні та олігархів і корєша яких він здає коли стає гаряче і які з радістю здадуть і його самого.
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19.11.2025 23:50 Відповісти
Створюється ще одна тема для жвавого обговорення. Менше лишається суспільної уваги до основної теми, чи персонажа.
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19.11.2025 23:52 Відповісти
Стерненко?
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19.11.2025 23:27 Відповісти
Стерненко і мосійчучка з пів вареником - це авторитетні представники суспільства. Давайте ще їх послухаємо. Богуцька вже виступала.
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19.11.2025 23:27 Відповісти
А своєї думки не має, немає що по суті сказати?
Хто правий, Мусійчук чи Стерненко?
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19.11.2025 23:29 Відповісти
калеблімся потроху ... вместе с лінієй партії
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19.11.2025 23:33 Відповісти
По суті крадіжок? Хто мою думку буде слухати. Тим більш - про борщовий набір.
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19.11.2025 23:43 Відповісти
Всі уважно тут послухаємо вашу думку, якщо вона у вас є.
Суть в тому, що Мусейчук стверджує чи натякає, що це американці організували корупційний скандал з плівками, щоб послабити зелю і тим самим підштовхнули його до капітуляції.
А Стерненко каже що це влада сама винна що розвела корупцію і американці тут ні до чого.
Щось по суті скажете чи боїтесь?
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19.11.2025 23:49 Відповісти
Що казати по суті? Два кловуни на манежі дають один другому підсрачники, відволікають нарід в той час коли спритні крадії чистять гаманці.
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19.11.2025 23:56 Відповісти
По суті: влада сама винна що розвела корупцію, але піндоси це використали шоб схилити зе до капітуляції. Обоє рябое.
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20.11.2025 02:27 Відповісти
Так.

Перед тим, як повірити, треба 10 разів подумати, кому це буде вигідно.

Ще ніколи ця держава нічого не робила для людей. Тільки крала.

Тому обоє з цих морд використовують суперечливі заяви для відволікання уваги від реальних подій.

А привертають увагу до різних варіантів причини цих подій.

І самі заробляють, і виконують певне інформзамовлення.

Трюки медійно-психологічні
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20.11.2025 10:04 Відповісти
США не організовували корупційну підставу зеленському феесбешнику ...вони дали можливість йому грабувати з самого початку ,хоча інноді махали пальчиком ...але факт є, шо 🤡 вчепився в крісло вже втомлює всіх , шось починають підозрювати , шо ця зеленска паскуда ,таки хоче підписати капітуляцію ,і разом з кремлем , не можуть знайти винних ...
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20.11.2025 00:04 Відповісти
Ні,це все По ро ше нко!!!!!!!
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20.11.2025 05:58 Відповісти
😂😂😂👍
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20.11.2025 08:57 Відповісти
Час покаже...
Вангувати у нас вміють - через одного!
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19.11.2025 23:27 Відповісти
Совпадєніє ?
Нє думаю
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19.11.2025 23:28 Відповісти
ще один захисник зельонкіна.
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19.11.2025 23:29 Відповісти
Навпаки, ви хоч читали новину?
Мосійчук захищає зеленського, під приводом, що корупційний скандал організували американці щоб послаблений цим зеля підписав капітуляцію.
А Стерненко спростовував це і каже , що такою брехнею влада хоче відволікти увагу людей і зам'яти скандал з корупцією зеленського.
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19.11.2025 23:36 Відповісти
Мосійчук каже: це все видумана/інспірована х..ня, не треба нічого змінювати.
Зелененко каже: факт корупції/бездарного керування/провальної організації доведено, але це не стосується Зеленського.
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19.11.2025 23:47 Відповісти
У сумі дорівнює 1.
Обоє при зеленому кориті.
Але різними словами.

Вчіться, думай_те
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20.11.2025 10:07 Відповісти
Типовий приклад командної роботи
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20.11.2025 10:11 Відповісти
Все на те схоже.
Без особистої вигоди там ніхто рота не відкриє
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20.11.2025 10:43 Відповісти
Чому мовчать, що майже все, що робить Єрмак, працює на кремль?
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19.11.2025 23:31 Відповісти
Не майже, а все!
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20.11.2025 08:59 Відповісти
І Оксану Мороз укусила.. от же ж...
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19.11.2025 23:32 Відповісти
США варто запровадити санкції проти професійної онуки Геббельса мосейчук-раєвської, її дітей і її нинішнього чоловіка.
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19.11.2025 23:33 Відповісти
Проти всіх слуг з їх дворецьким і ключницею
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20.11.2025 09:03 Відповісти
худоба наташа написала; краіна купається в крові, не купається а вже тоне, завдяки таким ЗЕленим потворам.
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19.11.2025 23:33 Відповісти
Как кто ? Чаушевску конечно
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19.11.2025 23:39 Відповісти
Дичина те що такім як ти придворнім волонтерам кидають гроші типо на дрони чи на зсу і неясно на що вони в кінці кінців йдуть - супутник притули хтось бачив?
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19.11.2025 23:37 Відповісти
Дичина в тому, що у вас не має своєї думки щодо конкретного питання.
В чому Стерненко зараз не правий?
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19.11.2025 23:41 Відповісти
В тому що він не називає поки що головного прізвища. І навіть другого за значимістю теж. Хоча щев 20 році верещав "їрмака геть". Але потім довелось шукати дах в СБУ і почав коливатися строго з лінією партії.
І тільки зараз коли пішов роздрай у моносброді - його повідець трошки послабили і дозволили погавкати.
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19.11.2025 23:55 Відповісти
Во всём...типа волонтёр...охрана, тачки, пентхауз и тд за наш счёт...а теперь вопиос- а посему не в ЗСУ????? Тоже блин мне волонтёр....и да не надо сразу же мне писать - откуда я пишу и почему я не в окопе....уже 4й год.....а Стерненко такой де урод как и притула...
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20.11.2025 00:02 Відповісти
Тут зі Стерненком можна погодитись. Зевлада намагається знищити антикорупційні органи.
Наїздами силовиків і звинуваченнями у залежності від недружнього закордонного впливу.
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19.11.2025 23:40 Відповісти
Ну потрібно ж на когось скинути прой#би зеленського і Ко?
Наче зеленський і без того мало натворив, щоб справа йшла до поразки:
недофінансування війська;
втручання разом з єрмаком у військові справи, будучи при цьому абсолютними профанами;
призначення некомпетентних кадрів;
зрив нормальної мобілізації;
непереведення країни на військові рейки;
розкрадання, розкрадання і ще раз розкрадання і т.д. і т.п.
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19.11.2025 23:44 Відповісти
цю шлюху коломойського та міндіча давно пора відх**рить
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19.11.2025 23:47 Відповісти
Якби Стерненко не гнав на Порошенка та його спробу звiльнити усiх мiнiстрiв, а не тiльки двох вiдбувайлiв, то може й би прислухався до нього. А так просто вiдписався вiд його соц.мереж. Хай сам донатить на ВСУ замiсть мене.
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19.11.2025 23:50 Відповісти
Нам ще політичної і урядової кризи не вистачає. Я би підтримав Порошенка з його блокуваннями, якби він ними вимагав законодавчу альтернативу для корупціонерів і зрадників, що втекли з країни від суду під час війни, у вигляді ескадронів смерті (не хочеш сісти, то ляжеш на пару метрів нижче поверхні землі).
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20.11.2025 00:06 Відповісти
оце можливо і так ,але зеленського🤡 прохають піти і не губити українську державу , а воно чмо прилипло до президенства ...то і висновкі в народі такі ...
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19.11.2025 23:57 Відповісти
Згоден.
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20.11.2025 00:02 Відповісти
отже, ми побачимо як НАБУ розправляється з нашою мафією - сотні системних корупціонерів і їх теперішня "верхушка " незабаром будуть сидіти по тюрмах з конфіскацією
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20.11.2025 00:27 Відповісти
Нізто з ними не розправляється і не збирався. Не тіште себе марними іллюзічми.
Всі при своєму. Ніхто не сів і не сяде
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20.11.2025 09:06 Відповісти
То Петро був у всьому винет, а от тепер американці. Зміщення акцентів.
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20.11.2025 00:28 Відповісти
Як Петро? Юлька все вкрала!
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20.11.2025 01:41 Відповісти
Слизька земноводна зелена квака - вгадав?
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20.11.2025 01:46 Відповісти
В Мосейчукчи підгарає аж димить
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20.11.2025 05:40 Відповісти
А "волонтер" дає право на бронь,відстрочку,або мільйонні статки у мутних непідзвітних доларах?? Хтось воює,а хтось "волонтерять" у пенхаузах з фото з Сирським....у ванні....
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20.11.2025 06:55 Відповісти
Шлях_тичі. Голубих кровєй
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20.11.2025 10:37 Відповісти
Так і є вони ******* гроші для того щоб Україна перемогла,а американці завадили цій переможній схемі.
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20.11.2025 07:47 Відповісти
😁Це прекрасно)
Вся дискусія в 1 реченні
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20.11.2025 10:41 Відповісти
Ще один геополітик мамкин
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20.11.2025 08:14 Відповісти
Серожа, ти провокатор!
Дивись, бо погано такі ігри для тебе закінчаться!
Інтернет пам'ятає все!
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20.11.2025 16:00 Відповісти
 
 