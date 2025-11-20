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Новини Міндічгейт
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Заставу за Чернишова внесли особи, пов’язані із Міндічем, - Железняк

Одним із тих, хто вніс заставу за віцепрем'єра Олексія Чернишова, може бути пов'язаний із оточенням Міндіча адвокат.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.

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Він нагадав, що за Чернишова вніс 30 млн грн застави Андрій Процик - адвокат, керуючий партнер юридичної фірми "Процик та Партнери".

За даними ЗМІ, Процик може займатися "курируванням питань на ринку аптек".

"І тут я хочу повернутися до дуже відомого фото (його обрізали зазвичай залишає Міндіча та Цукермана), але я дам повне - третій на фото справа це Ігор Червоненко. Пишуть, що він співвласник мережі аптек "Доброго дня".

Хто вніс заставу за Чернишова? Нові подробиці

Наші джерела, говорять, що він був цього вересня на дні народженні Міндіча в Герцліі (Ізраїль 🇮🇱) в готелі DAN ACCADIA HERTZLIA", - розповів парламентар.

Джерела Железняка стверджують, що саме Процик може представляти інтереси Червоненка на фармринку.

"Навіть говорять, що там в аптечному бізнесу може мати частку і сам Міндіч. Особливо, після обшуків вчора НАБУ в цій сфері в рамках операції "Мідас".

Тож думаю такої логіки треба притримуватись, коли ми шукаємо хто вніс нову заставу", - підсумував він.

Нагадаємо, що за колишнього віцепрем’єр-міністра Олексія Чернишова, підозрюваному у незаконному збагаченні, 19 листопада внесли 51 мільйон гривень застави. Він має вийти з СІЗО найближчим часом.

Читайте: Зеленському варто звільнити Єрмака та почати працювати з опозицією, - FT

Міндічгейт

Також читайте: Поширення конспірології, що США запустили "плівки Міндіча" для капітуляції України – дичина, яка не має нічого спільного із реальністю, - Стерненко

Хто вніс заставу за Чернишова? Нові подробиці

Автор: 

застава (766) Чернишов Олексій (401) Міндіч Тімур (335)
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Топ коментарі
+22
Давайте вже називати зло своїм іменем. І це імʼя зеленський!
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20.11.2025 10:44 Відповісти
+21
Спрут імені Гундоса Потужно-Брехливого продовжує і далі корумпувати Україну. Витягує своїх поддельнічков за гроші, які накрали в дуржави. Що ж ви наробили 73%???
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20.11.2025 10:43 Відповісти
+13
Які щірі українці, аднака
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20.11.2025 10:51 Відповісти
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20.11.2025 10:39 Відповісти
своїх не бросают.
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20.11.2025 10:41 Відповісти
Спрут імені Гундоса Потужно-Брехливого продовжує і далі корумпувати Україну. Витягує своїх поддельнічков за гроші, які накрали в дуржави. Що ж ви наробили 73%???
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20.11.2025 10:43 Відповісти
Та забийте вже на ті 73%, як мантру оту повторюєте. Легше не стане..
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20.11.2025 10:48 Відповісти
Так їх заклинило, бо свого нічого запропунувати не можуть. В таких завжди хтось винен, але не я.
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20.11.2025 13:00 Відповісти
Як я можу забити на ці 73%? Я працюю у великому колективі і вже сьогодні після розкриття сутності банди Гундоса, після опублікованих на плдівках злочинах, майже 95% працівників компанії кричать "До чого тут Зеленський?" То Порошенко підкупив всі українські суди і нічого не дає зробити бідному Зеленському. То хто привів цю свору до влади? Як можна забути ці 73% ідіотів???
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20.11.2025 13:55 Відповісти
Я хз, де Ви стільки упоротих знайшли..верніше - де Ви таку роботу з упоротими знайшли..
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20.11.2025 21:18 Відповісти
Працюю в одній із південних областей України. В кожній країні є десь 60% людей, які не здатні чогось переосмислити, а в нас їх більше 70%, це якийсь крах, біль.
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20.11.2025 21:27 Відповісти
Давайте вже називати зло своїм іменем. І це імʼя зеленський!
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20.11.2025 10:44 Відповісти
Він не стільки зло скільки вирок ху...а Україні.
«Я ваш вирок!»(цар)
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20.11.2025 10:48 Відповісти
вони реально провокують на голокост чи що ? заїбали.
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20.11.2025 10:46 Відповісти
Євреї ненавидять Богдана Хмельницького мабуть ще дужче ніж гітлера, а козацькі повстання (в першу чергу Коліївщина) в них асоціюються з національною трагедією не меншою за значенням ніж холокост.
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20.11.2025 11:37 Відповісти
"Богдан Чорний" в єврейській історії....

.
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20.11.2025 15:50 Відповісти
ахто його проплачувати буде?
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20.11.2025 11:22 Відповісти
"Заставу... внесли особи, пов'язані із Міндічем,,," Джерело: https://censor.net/ua/n3586007

А ви шо,хотіли б щоб заставу вносили "чужі люде"?
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20.11.2025 10:49 Відповісти
👏
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20.11.2025 11:18 Відповісти
А чому не від Порошенкаааааа?!!!! 🤢
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20.11.2025 11:25 Відповісти
А ваш Порошенко - жадний бариґа! На краві!! В 82 раза!!! Апшори!!!! Апшори!!!!
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20.11.2025 12:58 Відповісти
при Пороху їли пів вареника, а
при ЗЄлі зализуємо від ран пів України.... це ту, яка у нас залишилась.

.
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20.11.2025 15:52 Відповісти
Які щірі українці, аднака
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20.11.2025 10:51 Відповісти
Потвори
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20.11.2025 10:53 Відповісти
в ярмолках !

ну що ж, "Доброго дня", до побачення !!!!

побачимося в твоїй мережі не скоро !
чого й іншим раджу !

.
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20.11.2025 15:54 Відповісти
"Они сражались за Родину" - (відома радянська кінострічка.)
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20.11.2025 10:55 Відповісти
"Ані срвжалісь за Родіну Бабло"
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20.11.2025 13:13 Відповісти
Это - ******!
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20.11.2025 11:09 Відповісти
1% виділили міндичі з каси награбованого общака і вуаля, ти вільний і можеш і далі мародерити під час війни.
Це перше негласне правило корупційного кодексу зеленського і його банди.
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20.11.2025 11:10 Відповісти
Своїх не кидають.
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20.11.2025 11:11 Відповісти
Три кошерных мушкеитёра.
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20.11.2025 11:18 Відповісти
Ізраель ,алеее, пора вгамувати апетити ваших діточок... я розумію шо важко кинути одразу погані звичкі за 90 років з ленінських часів ...але може хоч спробуїте ? порядні люди скоро на вулицю виходити незможуть ...
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20.11.2025 11:22 Відповісти
Луиза, они таки работают на израэль. Так сказать безналоговые инвистиции в минирашостан. Так что зря аппелируете.
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20.11.2025 15:18 Відповісти
шкоди і огидно ,вони хоч іноді думають о своїх же людях ,які мають в Україні своїх родичів у якіх є совість ?...
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20.11.2025 15:39 Відповісти
Не-а, эти родичи всегда могут тоже уехать в израэль. Так что ой вей. Жаль украинцев обманутых, коим некуда бежать.
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20.11.2025 17:07 Відповісти
Тапочки на фото прям справжні "українці", ще й у вишиванках😆🤣🤣🤣
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20.11.2025 11:30 Відповісти
Вышиванки красивые. В последнее время именно по вышиванкам можно определить, кто больше украл из бюджета Украины.
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20.11.2025 11:36 Відповісти
Значить і їх за хобот і в буцугарню треба!
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20.11.2025 11:39 Відповісти
Логіка і здоровий глузд підказують, перше, що треба зробити при внесенні застави будь-ким, крім підозрюваного, це поцікавитися в нього: 'А звідки дровішки (тобто гроші)?'. І при відсутності правдоподібної та
об'єктивно підтвердженої відповіді відправити цього 'поручителя' до сусідньої камери. І щодо розміру застави. За тою ж самою логікою, вона має разів в 10 перевищувати розмір виявленого зловживання. Чомусь за безквитковий проїзд в транспорті штрафують 'зайця' саме в такій пропорції, в не пропонують йому просто придбати квиток. А в корупційних справах чомусь діє принцип: якщо все ж раптом піймають, то просто віддам гроші (а то й навіть не всі) і проблема вичерпана.
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20.11.2025 11:47 Відповісти
яка логіка? В Україні? Коли в ній була логіка? Чортяча хіба логіка.
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20.11.2025 12:01 Відповісти
Вы наивный). Так те кто воруют, те и правила пишут)
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20.11.2025 12:20 Відповісти
Законами портнова все передбачено: "заставовносець - внє падазрєній". Навіть дивно, що закон не дозволяє вносити заставу анонімно.
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20.11.2025 13:11 Відповісти
заставу? чергове дурилово. в тюрягу на довічне з конфіскацією всього майна.
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20.11.2025 11:59 Відповісти
ви бачили хоч одного єврея чемпіона з боксу ??? або бою в октагоні ??? а в шахматах як блох у бродячого кота ---- думай-тє !!!!!
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20.11.2025 14:09 Відповісти
Вопрос на засыпку - что общего у всех коррупционеров во власти в Украине с этими на фото? Невинные детки же, дети с "поволжья".
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20.11.2025 15:17 Відповісти
Дивлячись на фото цих носатих, починаєш розуміти чому у всі віки їх ненавиділи.
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20.11.2025 16:15 Відповісти
 
 