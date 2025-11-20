Заставу за Чернишова внесли особи, пов’язані із Міндічем, - Железняк
Одним із тих, хто вніс заставу за віцепрем'єра Олексія Чернишова, може бути пов'язаний із оточенням Міндіча адвокат.
Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.
Він нагадав, що за Чернишова вніс 30 млн грн застави Андрій Процик - адвокат, керуючий партнер юридичної фірми "Процик та Партнери".
За даними ЗМІ, Процик може займатися "курируванням питань на ринку аптек".
"І тут я хочу повернутися до дуже відомого фото (його обрізали зазвичай залишає Міндіча та Цукермана), але я дам повне - третій на фото справа це Ігор Червоненко. Пишуть, що він співвласник мережі аптек "Доброго дня".
Наші джерела, говорять, що він був цього вересня на дні народженні Міндіча в Герцліі (Ізраїль ) в готелі DAN ACCADIA HERTZLIA", - розповів парламентар.
Джерела Железняка стверджують, що саме Процик може представляти інтереси Червоненка на фармринку.
"Навіть говорять, що там в аптечному бізнесу може мати частку і сам Міндіч. Особливо, після обшуків вчора НАБУ в цій сфері в рамках операції "Мідас".
Тож думаю такої логіки треба притримуватись, коли ми шукаємо хто вніс нову заставу", - підсумував він.
Нагадаємо, що за колишнього віцепрем’єр-міністра Олексія Чернишова, підозрюваному у незаконному збагаченні, 19 листопада внесли 51 мільйон гривень застави. Він має вийти з СІЗО найближчим часом.
Міндічгейт
- Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що НАБУ проводить обшуки у Міндіча, який виїхав з України за кілька годин до обшуків.
- Як повідомлялося, у вівторок, 4 листопада, в одній із філій відокремлених підрозділів НАЕК "Енергоатом" відбулися обшуки у справі про корупцію.
- Також НАБУ проводить обшуки в ексміністра енергетики Галущенка та "Енергоатомі".
- НАБУ та САП заявили про проведення масштабної операції з викриття корупції у сфері енергетики.
- Чинна міністерка енергетики Світлана Гринчук фігурує на записах НАБУ в рамках розслідування корупції в енергетиці.
- Згодом Національне антикорупційне бюро викрило офіс у центрі Києва, що належав родині екснардепа й нинішнього сенатора РФ Андрія Деркача. Там вели "чорну бухгалтерію", облік грошей і організовували відмивання.
- 11 листопада НАБУ оприлюднило записи, на яких фігурують міністр Галущенко та Міндіч.
- Чернишову повідомлено про підозру у незаконному збагаченні в межах операції "Мідас".
- Одного з підозрюваних - Дмитра Басова - відправили під варту із заставою у 40 млн грн.
- Ексрадника Галущенка Миронюка відправили під варту із заставою у 126 млн грн.
- Кабінет Міністрів вніс на розгляд РНБО пропозиції щодо застосування персональних санкцій щодо Тімура Міндіча та Олександра Цукермана після розслідування НАБУ про корупцію в енергетиці.
- Раніше під варту на 60 днів відправили Ігоря Миронюка й виконавчого директора з безпеки "Енергоатому" Дмитра Басова, що фігурував на плівках НАБУ, під прізвиськом Тенор.
- Також на 60 днів у СІЗО відправили іншу фігурантку – Лесю Устименко.
- Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для підозрюваного у справі щодо корупції в енергетиці Ігоря Фурсенка (на записах НАБУ – Рьошик).
- 13 листопада ВАКС арештував Людмилу Зоріну, застава - 12 млн грн.
- Зеленський запровадив санкції проти Міндіча та Цукермана.
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«Я ваш вирок!»(цар)
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А ви шо,хотіли б щоб заставу вносили "чужі люде"?
при ЗЄлі зализуємо від ран пів України.... це ту, яка у нас залишилась.
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ну що ж, "Доброго дня", до побачення !!!!
побачимося в твоїй мережі не скоро !
чого й іншим раджу !
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РодінуБабло"
Це перше негласне правило корупційного кодексу зеленського і його банди.
об'єктивно підтвердженої відповіді відправити цього 'поручителя' до сусідньої камери. І щодо розміру застави. За тою ж самою логікою, вона має разів в 10 перевищувати розмір виявленого зловживання. Чомусь за безквитковий проїзд в транспорті штрафують 'зайця' саме в такій пропорції, в не пропонують йому просто придбати квиток. А в корупційних справах чомусь діє принцип: якщо все ж раптом піймають, то просто віддам гроші (а то й навіть не всі) і проблема вичерпана.