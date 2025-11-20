Заставу за Чернишова внесли особи, пов’язані із Міндічем, - Железняк

Одним із тих, хто вніс заставу за віцепрем'єра Олексія Чернишова, може бути пов'язаний із оточенням Міндіча адвокат.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.

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Він нагадав, що за Чернишова вніс 30 млн грн застави Андрій Процик - адвокат, керуючий партнер юридичної фірми "Процик та Партнери".

За даними ЗМІ, Процик може займатися "курируванням питань на ринку аптек".

"І тут я хочу повернутися до дуже відомого фото (його обрізали зазвичай залишає Міндіча та Цукермана), але я дам повне - третій на фото справа це Ігор Червоненко. Пишуть, що він співвласник мережі аптек "Доброго дня".

Наші джерела, говорять, що він був цього вересня на дні народженні Міндіча в Герцліі (Ізраїль ) в готелі DAN ACCADIA HERTZLIA", - розповів парламентар.

Джерела Железняка стверджують, що саме Процик може представляти інтереси Червоненка на фармринку.

"Навіть говорять, що там в аптечному бізнесу може мати частку і сам Міндіч. Особливо, після обшуків вчора НАБУ в цій сфері в рамках операції "Мідас".

Тож думаю такої логіки треба притримуватись, коли ми шукаємо хто вніс нову заставу", - підсумував він.

Нагадаємо, що за колишнього віцепрем’єр-міністра Олексія Чернишова, підозрюваному у незаконному збагаченні, 19 листопада внесли 51 мільйон гривень застави. Він має вийти з СІЗО найближчим часом.

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Міндічгейт

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