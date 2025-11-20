Миндич и Цукерман проводили тайные встречи на Трухановом острове в Киеве, - СМИ. ВИДЕО
Совладелец "Квартал-95" Тимур Миндич имел влияние не только на энергетическую и оборонную сферы государства.
Об этом говорится в материале "УП", информирует Цензор.НЕТ.
Связи с Миндичем
Журналист Михаил Ткач в своем материале рассказал, что 1 мая 2025 года тогдашняя глава АРМА Елена Дума на автомобиле прибывает к одному из зданий. Через 7 месяцев, согласно материалам НАБУ и САП, станет известно, что это - бэк-офис главного финансиста Миндича - Александра Цукермана, клиника DMC.
30 июля 2025 года, когда СМИ сообщили о возможном прослушивании в квартире Миндича, Дума увольняется из АРМА.
Журналисты напомнили, что Герман Галущенко проживал в арестованном доме экс-министра Захарченко, которым занималась АРМА. Также там видели министра Светлану Гринчук.
Также Ткач описывает другой эпизод, когда крупнейший нефтехимический завод Украины "Карпатнафтохим", который был связан с россиянами, а после начала полномасштабного вторжения РФ - арестован, внезапно вышел из-под управления АРМА. Далее доля завода перешла бизнесмену Андрею Веселому.
Брат Веселого - бизнесмен Василий Веселый стал советником председателя наблюдательного совета "Sense Bank".
Источники УП утверждают, что Веселый может быть "смотрящим" за учреждением.
С кем встречался Миндич
31 марта 2025 года журналисты фиксируют автомобиль Василия Веселого, который направляется к клинике Цукермана - DMC.
Далее Веселый с Александром Цукерманом едет в аптеку.
Ткач говорит, что встречи Цукермана и Миндича с Веселым регулярно происходили на одном из объектов на Трухановом острове в Киеве.
25 февраля 2025 года на территорию объекта заезжала машина с Веселым. После этого туда заезжает ряд автомобилей с оперативными номерными знаками.
По данным УП, Миндич использует более 10 различных автомобилей для передвижения. Один из таких заезжал на Труханов остров и возвращался на ул. Грушевского, 9А.
Источники утверждают, что комплекс принадлежит Юрию Горовому, которого СМИ называли "смотрящим" за ГАСИ.
В октябре 2025 года в квартире на Грушевского, 9А горел свет. Тогда Миндич вернулся в Украину.
Вечером с территории дома выезжает автомобиль, возле блокпоста к ГУ СБУ неизвестный мужчина передает в автомобиль пару номерных знаков. Позже автомобиль направляется за город, там водитель меняет номерные знаки.
После этого автомобиль с измененными номерами заезжает в коттеджный городок, в котором проживают заместитель главы ОП Олег Татаров, юрист Василий Фаринник, экс-регионал Владимир Продиус и другие.
Источники УП утверждают, что с помощью Василия Веселого Миндич может осуществлять контроль над государственным "Sense Bank".
Миндичгейт
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что НАБУ проводит обыски у Миндича, который выехал из Украины за несколько часов до обысков.
- Как сообщалось, во вторник, 4 ноября, в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом" прошли обыски по делу о коррупции.
- Также НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Энергоатоме".
- НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
- Действующая министр энергетики Светлана Гринчук фигурирует на записях НАБУ в рамках расследования коррупции в энергетике.
- Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро разоблачило офис в центре Киева, принадлежавший семье экс-нардепа и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача. Там вели "черную бухгалтерию", учет денег и организовывали отмывание.
- 11 ноября НАБУ обнародовало записи, на которых фигурируют министр Галущенко и Миндич.
- Чернышову сообщено о подозрении в незаконном обогащении в рамках операции "Мидас".
- Одного из подозреваемых - Дмитрия Басова - отправили под стражу с залогом в 40 млн грн.
- Экс-советника Галущенко Миронюка отправили под стражу с залогом в 126 млн грн.
- Кабинет Министров внес на рассмотрение СНБО предложения о применении персональных санкций в отношении Тимура Миндича и Александра Цукермана после расследования НАБУ о коррупции в энергетике.
- Ранее под стражу на 60 дней отправили Игоря Миронюка и исполнительного директора по безопасности "Энергоатома" Дмитрия Басова, фигурировавшего на пленках НАБУ под прозвищем Тенор.
- Также на 60 дней в СИЗО отправили другую фигурантку – Лесю Устименко.
- Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для подозреваемого по делу о коррупции в энергетике Игоря Фурсенко (на записях НАБУ – Рёшик).
- 13 ноября ВАКС арестовал Людмилу Зорину, залог – 12 млн грн.
- Зеленский ввел санкции против Миндича и Цукермана.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Одні "смотрящі!
Країна мрій, млять!
Це як благополуччя по-середньому.
Якщо частина не голосувала за плісняву, то як їй тут жити? Ну я ж не піду душити тих, хто голосував за придурка.
І такі заклики ні до чого не ведуть: частина зеленої молоді драпанула за кордон, частина людей піднялася із зеленню, частина сама сидить офігіває, а частина просто тупо не розуміє і підтримує його.
Цей факт уже минув, а як це вигрібати зараз - ось питання.
Президент Зеленський все ж таки лох. Просто невиліковний лошара! Доля створила для нього не просто шанс - ШАНСИЩЕ! Весь притомний світ його підносив до зірок на початку війни. Його популярність у простих людей по всьому світу була надзвичайна. В США та ЄС прості люди не знали ні своїх прем'єрів, ні своїх президентів, а Зеленського знали!
Йому б просто сидіти і робити все, що треба для ЗСУ, і бити битою по руках свою зелену шоблу. Так ні, захотів стати великим полководцем і спасителем світів, і у вільний час трохи красти. І все, ВСЕ просрав!
Перший його великий факап відбувся в кінці 2022 року, коли він створив ставку верховного гівна і почав командувати бригадами, бо слава Залужного за звільнення Київщини, Харківщини та Херсону не давала спати.
Другий його великий факап - втручання у наступ 2023 року і зухвале нав'язування Генштабу свого бачення наступу, де один потужний удар був розподілений на два.
А потім його факапи пішли просто косяком - саміт НАТО у Вільнюсі, провал контрнаступу, повне руйнування системи мобілізації, відверте опонування Залужному, зняття Залужного, прогавлений повторний наступ орків на Харківщині, абсолютно катастрофічне закінчення рейду на Курську область, скандали з Трампом, літні наїзди на НАБУ і САП, боягузливий відступ від НАБУ і САП з піджатим хвостом, і, нарешті перша частина Міндічгейту.
А головний факап, генеральний факап Зеленського це те, що на протязі майже 7 років він і його друзі, на посадах і без посад, безкінечно обкрадали і грабували Україну. На Держрезерві і Нафтогазі, на Укрзалізниці і Енергоатомі, на великому будівництві і на ковіді, і особливо крали в період війни.
Чому я вважаю, що це тільки перша частина? Тому що Зе вже забронзовів так, що нічого до нього не доходить. Тому будуть наступні серії - оборонні споруди, виробництво дронів для ЗСУ, виробництво мін, закупівлі зброї, експорт зерна і багато чого іншого.
Зеленського почали мочити. В сортирі, як і обіцяв путєн. Правда, Зеленський не терорист, а мародер, який краде у своїх громадян і у своєї армії. Що як на мене, тільки гірше. А для терориста Зеленський надто сцикливий. І ще лох, просто лошара.
Ви вірите в те, що крали Міндіч з міністрами, а Зе нічого не знав? Я от не вірю. І колишній бізнес-партнер і вчитель Зе пан Коломойський не просто не вірить, а відкрито каже, що Міндіч - це ППП (подай, принеси, пішов геть). А головним був портрет, чи картіна, як його на плівках називають.
А на плівках ще є Алі-Баба, який дає вказівки ДБР та СБУ пресувати НАБУ, Чебурашка, Електронік і багато хто ще.
Алі-Баба це звісно Єрмак А.Б., а от маю припустку, що Електронік - міністр Федоров, а Чебурашка - мій улюбленець Умєров. Можу і помилятись, але скоро дізнаємось.
А як мій улюбленець Умєров чкурнув в Турцію з початком скандалу! Мабуть щось цікаве про себе згадав і наклав в чоботи.
І про цих діячив наш портрет Зе теж нічого не знав? Тобто всюди - в уряді, в офісі президента, в парламенті мародери і крадії, а сам президент, який привів і розсадив їх по кріслах, нічого не знав… Рафік неувіновєн!
Тільки один епізод, який оприлюднив полковник Червінський в інтерв'ю. На початку війни Ілон Маск передав нашому міністерству мародерства 1600 терміналів Старлінк. Міністр Рєзніков декілька місяців через свою фірму платив місячну абонплату в сумі 2500 доларів за кожний старлінк! Це в 25 разів дорожче стандартній абонплати. Я не можу перевірити це, але Червінському я більше довіряю, ніж Рєзнікову. І вірю, що ніхто з наших мародерів не очікував, що Україна не впаде, і всі паскуди крали просто гігантськими об'ємами.
І рано чи пізно ця і подібна інформація буде оприлюднена з доказами аудіо чи відео, і Захід просто знепритомніє. А кількість просто вбивчої інформації має особливість переростати в якість, і рішення Заходу може бути непередбачуваним.
І не треба казати, що Захід розрізняє українців і Зеленського. Не розрізняє. Як і ми з вами не розрізняємо московитів і путєна. Це правило діє однаково і для московії і для України.
А може почалась набагато більш потужна гра, ніж просто відставка міністрів чи всього уряду, і призначення нового уряду «національної єдності». Може ті, хто дає нам гроші і зброю, зрозуміли, що без усунення Зеленського Україна просто не витримає? Може вони зрозуміли, що як уряд не міняй, це не вплине ні на мобілізацію, ні на захист енергетики, ні на оборонні споруди, ні на виробництво зброї. Тому що ці функції під час війни - обов'язок президента. А якщо Зе вже майже 7 років просто не виконує свої конституційні обов'язки, а просто покриває мародерів, за що має свою частку як «картіна», то Україна може не витримати. Якщо немає солдата, то і зброя не допоможе. Ніяка ППО не захистить на 100% об'єкт енергопостачання чи трансформатор.
Може є десь прорахунки з висновками, що ще рік царювання Зе, і Україна почне руйнуватись зсередини. І було прийняте рішення - валити Зе. Не чекати переобрання на виборах, які невідомо коли відбудуться, а валити зараз.
Я впевнений, що Зеленського є чим налякати до всрачки. Він стільки накоїв за своє царювання, що на десятки смертних вироків вистачить.
Так от, зараз почнеться вкид просто вбивчого компромату, а потім Зеленському лагідно запропонують дуже швидко переобрати голову Ради на притомну людину, і подати у відставку «за станом здоров'я». Пороха не оберуть, він під безтерміновими санкціями і позбавлений права підпису, велика заслуга Зе. Але в Раді ще ж залишились притомні люди.
І вже виконуючий обов'язки президента почне з правоохоронних структур, парламент швидко стане в стойло (пам'ятаєте весну 2014?) і ці курви будуть працювати як зайчики.
Мені такий сценарій подобається, але це все мої припущення і мрії.
Ну а наша сьогоденна дійсність доводить - Президент Зеленський - вирок Україні.
https://defence-line.info/?p=7742
Ми ж усі, сподіваюсь, розуміємо, що він став президентом не за свої заслуги, таланти, працю.
Наприклад, моя совість тут чиста -- я "порохобот".
imho