Миндич и Цукерман проводили тайные встречи на Трухановом острове в Киеве, - СМИ. ВИДЕО

Совладелец "Квартал-95" Тимур Миндич имел влияние не только на энергетическую и оборонную сферы государства.

Связи с Миндичем

Журналист Михаил Ткач в своем материале рассказал, что 1 мая 2025 года тогдашняя глава АРМА Елена Дума на автомобиле прибывает к одному из зданий. Через 7 месяцев, согласно материалам НАБУ и САП, станет известно, что это - бэк-офис главного финансиста Миндича - Александра Цукермана, клиника DMC.

30 июля 2025 года, когда СМИ сообщили о возможном прослушивании в квартире Миндича, Дума увольняется из АРМА.

Журналисты напомнили, что Герман Галущенко проживал в арестованном доме экс-министра Захарченко, которым занималась АРМА. Также там видели министра Светлану Гринчук.

Также Ткач описывает другой эпизод, когда крупнейший нефтехимический завод Украины "Карпатнафтохим", который был связан с россиянами, а после начала полномасштабного вторжения РФ - арестован, внезапно вышел из-под управления АРМА. Далее доля завода перешла бизнесмену Андрею Веселому.

Брат Веселого - бизнесмен Василий Веселый стал советником председателя наблюдательного совета "Sense Bank".

Источники УП утверждают, что Веселый может быть "смотрящим" за учреждением.

С кем встречался Миндич

31 марта 2025 года журналисты фиксируют автомобиль Василия Веселого, который направляется к клинике Цукермана - DMC.

Далее Веселый с Александром Цукерманом едет в аптеку.

Ткач говорит, что встречи Цукермана и Миндича с Веселым регулярно происходили на одном из объектов на Трухановом острове в Киеве.

25 февраля 2025 года на территорию объекта заезжала машина с Веселым. После этого туда заезжает ряд автомобилей с оперативными номерными знаками.

По данным УП, Миндич использует более 10 различных автомобилей для передвижения. Один из таких заезжал на Труханов остров и возвращался на ул. Грушевского, 9А.

Источники утверждают, что комплекс принадлежит Юрию Горовому, которого СМИ называли "смотрящим" за ГАСИ.

В октябре 2025 года в квартире на Грушевского, 9А горел свет. Тогда Миндич вернулся в Украину.

Вечером с территории дома выезжает автомобиль, возле блокпоста к ГУ СБУ неизвестный мужчина передает в автомобиль пару номерных знаков. Позже автомобиль направляется за город, там водитель меняет номерные знаки.

После этого автомобиль с измененными номерами заезжает в коттеджный городок, в котором проживают заместитель главы ОП Олег Татаров, юрист Василий Фаринник, экс-регионал Владимир Продиус и другие.

Источники УП утверждают, что с помощью Василия Веселого Миндич может осуществлять контроль над государственным "Sense Bank".

Миндичгейт

