Гринчук утверждает, что находится в Украине. Галущенко мог деактивировать свои мессенджеры, - BBC News

Бывшая министр энергетики Светлана Гринчук отрицает информацию о том, что находится за границей. Экс-министр юстиции Герман Галущенко не получил сообщения от журналистов из-за возможной деактивации своих мессенджеров.
Гринчук уверяет, что в Украине
"(Я. – ред.) В Украине, в министерстве, занимаюсь передачей документов", – ответила Гринчук журналистам.
В то же время Гринчук не прокомментировала: почему не пришла на заседание Рады; приглашали ли ее в парламент на заседание, где рассматривалась ее отставка; считает ли свою отставку справедливой; как оценивает свою работу в должности главы министерства, как может прокомментировать фигурирование своей фамилии в деле "Мидас".
Отмечается, что Гринчук последний раз публично появлялась 14 ноября – во время заседания парламентского комитета по вопросам энергетики и ЖКУ относительно ее возможной отставки.
Галущенко не ответил BBC News
Журналисты обратились с вопросами и к уже бывшему руководителю министерства юстиции Герману Галущенко. Однако, в отличие от Гринчук, он не только не ответил на них, но и, похоже, даже не получил.
WhatsApp и Signal отображают эти сообщения, как недоставленные адресату, что может свидетельствовать о том, что Галущенко либо выключил свой телефон, либо деактивировал эти мессенджеры на своем мобильном.
В публичной плоскости Галущенко последний раз появлялся 12 ноября, когда опубликовал свое заявление об отстранении от должности министра юстиции на период расследования "Миндичгейта".
Миндичгейт
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что НАБУ проводит обыски у Миндича, который выехал из Украины за несколько часов до обысков.
- Как сообщалось, во вторник, 4 ноября, в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом" прошли обыски по делу о коррупции.
- Также НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Энергоатоме".
- НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
- Действующая министр энергетики Светлана Гринчук фигурирует на записях НАБУ в рамках расследования коррупции в энергетике.
- Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро разоблачило офис в центре Киева, принадлежавший семье экс-нардепа и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача. Там вели "черную бухгалтерию", учет денег и организовывали отмывание.
- 11 ноября НАБУ обнародовало записи, на которых фигурируют министр Галущенко и Миндич.
- Чернышову сообщено о подозрении в незаконном обогащении в рамках операции "Мидас".
- Одного из подозреваемых - Дмитрия Басова - отправили под стражу с залогом в 40 млн грн.
- Экс-советника Галущенко Миронюка отправили под стражу с залогом в 126 млн грн.
- Кабинет Министров внес на рассмотрение СНБО предложения о применении персональных санкций в отношении Тимура Миндича и Александра Цукермана после расследования НАБУ о коррупции в энергетике.
- Ранее под стражу на 60 дней отправили Игоря Миронюка и исполнительного директора по безопасности "Энергоатома" Дмитрия Басова, фигурировавшего на пленках НАБУ под прозвищем Тенор.
- Также на 60 дней в СИЗО отправили другую фигурантку – Лесю Устименко.
- Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для подозреваемого по делу о коррупции в энергетике Игоря Фурсенко (на записях НАБУ – Рёшик).
- 13 ноября ВАКС арестовал Людмилу Зорину, залог – 12 млн грн.
- Зеленский ввел санкции против Миндича и Цукермана.
