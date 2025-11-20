Гринчук утверждает, что находится в Украине. Галущенко мог деактивировать свои мессенджеры, - BBC News

Бывшая министр энергетики Светлана Гринчук отрицает информацию о том, что находится за границей. Экс-министр юстиции Герман Галущенко не получил сообщения от журналистов из-за возможной деактивации своих мессенджеров.

Об этом пишет BBC News Украина, передает Цензор.НЕТ.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Гринчук уверяет, что в Украине

"(Я. – ред.) В Украине, в министерстве, занимаюсь передачей документов", – ответила Гринчук журналистам.

В то же время Гринчук не прокомментировала: почему не пришла на заседание Рады; приглашали ли ее в парламент на заседание, где рассматривалась ее отставка; считает ли свою отставку справедливой; как оценивает свою работу в должности главы министерства, как может прокомментировать фигурирование своей фамилии в деле "Мидас".

Отмечается, что Гринчук последний раз публично появлялась 14 ноября – во время заседания парламентского комитета по вопросам энергетики и ЖКУ относительно ее возможной отставки.

Читайте также: Галущенко проживал в арестованном доме экс-министра Захарченко. Перед обысками там видели Гринчук, - Железняк

Галущенко не ответил BBC News

Журналисты обратились с вопросами и к уже бывшему руководителю министерства юстиции Герману Галущенко. Однако, в отличие от Гринчук, он не только не ответил на них, но и, похоже, даже не получил.

WhatsApp и Signal отображают эти сообщения, как недоставленные адресату, что может свидетельствовать о том, что Галущенко либо выключил свой телефон, либо деактивировал эти мессенджеры на своем мобильном.

В публичной плоскости Галущенко последний раз появлялся 12 ноября, когда опубликовал свое заявление об отстранении от должности министра юстиции на период расследования "Миндичгейта".

Читайте также: Рада поддержала увольнение Галущенко с должности министра

Миндичгейт

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рада поддержала увольнение Гринчук с должности министра энергетики