Новости
4 534 12

Гринчук утверждает, что находится в Украине. Галущенко мог деактивировать свои мессенджеры, - BBC News

Гринчук залишається в країні, тоді як Галущенко, ймовірно, деактивував свої контакти

Бывшая министр энергетики Светлана Гринчук отрицает информацию о том, что находится за границей. Экс-министр юстиции Герман Галущенко не получил сообщения от журналистов из-за возможной деактивации своих мессенджеров.

Об этом пишет BBC News Украина, передает Цензор.НЕТ.

Гринчук уверяет, что в Украине

"(Я. – ред.) В Украине, в министерстве, занимаюсь передачей документов", – ответила Гринчук журналистам.

В то же время Гринчук не прокомментировала: почему не пришла на заседание Рады; приглашали ли ее в парламент на заседание, где рассматривалась ее отставка; считает ли свою отставку справедливой; как оценивает свою работу в должности главы министерства, как может прокомментировать фигурирование своей фамилии в деле "Мидас".

Отмечается, что Гринчук последний раз публично появлялась 14 ноября – во время заседания парламентского комитета по вопросам энергетики и ЖКУ относительно ее возможной отставки.

Галущенко проживал в арестованном доме экс-министра Захарченко. Перед обысками там видели Гринчук, - Железняк

Галущенко не ответил BBC News

Журналисты обратились с вопросами и к уже бывшему руководителю министерства юстиции Герману Галущенко. Однако, в отличие от Гринчук, он не только не ответил на них, но и, похоже, даже не получил.

WhatsApp и Signal отображают эти сообщения, как недоставленные адресату, что может свидетельствовать о том, что Галущенко либо выключил свой телефон, либо деактивировал эти мессенджеры на своем мобильном.

В публичной плоскости Галущенко последний раз появлялся 12 ноября, когда опубликовал свое заявление об отстранении от должности министра юстиции на период расследования "Миндичгейта".

Рада поддержала увольнение Галущенко с должности министра

Миндичгейт

Рада поддержала увольнение Гринчук с должности министра энергетики

Тихесенько в ліс пішли...
У нас, на підозрюваних треба надягати електронні нашийники з вибухівкою. Пересік периметр - відразу кірдик.
Якщо ключі від фіртки не віддала - то я знаю де її можна побачити...
20.11.2025 00:33 Ответить
Якщо ключі від фіртки не віддала - то я знаю де її можна побачити...
ооо вона ж ключики в НАБУ не здала. Мабуть раком виносять мішки із внесенням застави. А може як квадробобри.
Тихесенько в ліс пішли...
Чернышова тоже выпустили под заставу. Всех выпустили и они все убегут. Такая система мафиозная выстроена Ахметовым и Коломойским и другими олигархами. Они с Россией сделали деньги на газе и нефти и металлургии. Олигархи с 90-х все СМИ свои сделали и всю власть и судей и прокуроров и силовиков. Чтобы они могли грабить и им ничего не было. Судей так Коза ностра в Сицилии ставила. Только тут все еще хуже, потому что олигархи - это мафия связаная с русской мафией и там же в РФ мафия с спецслужбами в 90-х переплелась и олигархи в Украине тоже и с русской мафией и с переплетенными спецслужбами. То бишь в Сицилии свои хоть, а тут врагов мафия свих судей и власть ставит. Нужно требовать от Запада, чтобы создавали больше таких, как НАБУ - независимых органов. Только это чисто против коррупции. А нужно еще против мафии и организованной преступности. Если лишить олигархов активов государственных, то коррупционеры сами от них разбегутся. Украине нужно проводить национализацию. Вернуть все, что приватизировали мафиозные кланы. Чтобы ФБР или Британские МИ - создали в Украине органы борьбы с организованной преступности и дать им разрешения на иностранную поддержку. Потому что они типа не могут вмешиваться в дела. А нам нужно органы создать, и чтобы они своей эффективностью помогли. И нужно вообще с ними объединиться новыми спецслужбами - вступить в альянс 5 глаз, и стать 6 членом альянса. было бы сильно.
«Міндіч був куратором, але не головним бенефіціаром схеми», - детектив НАБУ Руслан Магамедрасулов

«Міндіч був куратором, але не головним бенефіціаром схеми», - детектив НАБУ Руслан Магамедрасулов
І Умєров, і Жумаділов є на записах НАБУ

Чинний керівник АОЗ Арсен Жумаділов та секретар РНБО Рустем Умєров є на записах НАБУ.

Про це йдеться в матеріалі Цензор.НЕТ.
ЧЕРВИНСКИЙ: Вот почему Зеленский НЕ УВОЛЬНЯЕТ ЕРМАКА! Всплыли схемы на $30 млн и квартира в России
Ключові представники влади радять звільнити Єрмака
У нас, на підозрюваних треба надягати електронні нашийники з вибухівкою. Пересік периметр - відразу кірдик.
А на Галущенко треба надягати електронний нацюцюрник
Тримайте злодіїв, бо втечуть...
