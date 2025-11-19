РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11715 посетителей онлайн
Новости Миндичгейт
1 261 3

Рада поддержала увольнение Галущенко с должности министра

Рада уволила Галущенко с министерской должности

Верховная Рада поддержала увольнение министра юстиции Германа Галущенко.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Голосование

Решение поддержали 323 нардепа.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Читайте: Галущенко и ко, кроме Энергоатома, влияли также на государственные облэнерго, - Кудрицкий

Миндичгейт

Читайте также: У власти до сих пор нет кандидатов на должности министров энергетики и юстиции, - СМИ

Автор: 

ВР (29476) увольнение (2722) Галущенко Герман (299)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ні звіту, ні створення в ВР ТСК по цій особі. Просто сказали своїм рішенням "іді тіха в лєс". Як це по зеленому.
показать весь комментарий
19.11.2025 13:49 Ответить
А під варту взяти корупціонера прямо в залі! Слабо?
показать весь комментарий
19.11.2025 13:56 Ответить
А грамоту не забули дати?
На цугундер під@ра!
показать весь комментарий
19.11.2025 14:06 Ответить
 
 