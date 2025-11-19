РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10746 посетителей онлайн
Новости Миндичгейт
2 539 21

Рада поддержала увольнение Гринчук с должности министра энергетики

Рада поддержала увольнение Светланы Гринчук

Верховная Рада Украины поддержала увольнение Светланы Гринчук с должности министра энергетики.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"За" проголосовали 315 нардепов.

19 ноября ВР также поддержала увольнение Галущенко.

Читайте: Трибуна Рады заблокирована. Стефанчук закрыл заседание и анонсировал Согласительный совет

Миндичгейт

Читайте также: Встреча Ермака с Уиткоффом отменена из-за коррупционного скандала в Украине, - The Economist

Автор: 

ВР (29476) увольнение (2722) Гринчук Светлана (27)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+9
Ех, таку кадриню втратила країна
показать весь комментарий
19.11.2025 14:13 Ответить
+6
Та їй вже до дупи, вона за кордон вже звалила, тепер чекаємо на втечу по ЗЕленому коридору її хахаля Галущенка.
показать весь комментарий
19.11.2025 14:15 Ответить
+5
Треба ще перейменувати міністерство енергетики в міністерство темноти і корупції.
показать весь комментарий
19.11.2025 14:15 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А де саме це тело-щосьтамприймач?
показать весь комментарий
19.11.2025 14:13 Ответить
Ех, таку кадриню втратила країна
показать весь комментарий
19.11.2025 14:13 Ответить
Конкурентка корабельної сосни, анал табу та іванісова.
показать весь комментарий
19.11.2025 14:16 Ответить
тєма сісєк не розкрита..
показать весь комментарий
19.11.2025 15:49 Ответить
"Рада підтримала звільнення Гринчук з посади міністерки енергетики..." - за її власним бажанням
показать весь комментарий
19.11.2025 14:14 Ответить
Та їй вже до дупи, вона за кордон вже звалила, тепер чекаємо на втечу по ЗЕленому коридору її хахаля Галущенка.
показать весь комментарий
19.11.2025 14:15 Ответить
Треба ще перейменувати міністерство енергетики в міністерство темноти і корупції.
показать весь комментарий
19.11.2025 14:15 Ответить
«Отсосни, отСосни, отСосни іголочка»
показать весь комментарий
19.11.2025 14:20 Ответить
Накрала, потрахалась і можна в Іспанію відпочити)

ЦЕ реально іделально бути злодієм в Україні - 0 проблем
показать весь комментарий
19.11.2025 14:22 Ответить
Таке життя - захотіла з грязі в князі і за це готова була на все, тепер треба повертатися туди, де була!
показать весь комментарий
19.11.2025 14:27 Ответить
Такого ніколи не було, щоб kurwy керували енергетикою. Та сиділи в РНБУ...

хохлобидло_73% -- їжте!
показать весь комментарий
19.11.2025 14:28 Ответить
оно того стоило, хоть ПАРЖАЛИ
показать весь комментарий
19.11.2025 14:40 Ответить
...переважна більшість -- на кутні...
показать весь комментарий
19.11.2025 14:42 Ответить
как же так!!! зверьё!!! дама даже по ночам вопросы рабочие решала, за каждлго из вас переживала, не спала ночами - а вы так!!! стыдоба!!!
показать весь комментарий
19.11.2025 14:39 Ответить
Вона навіть закин Ома не знає, а на посаду в енергетиці сосну призначили, так ********.
показать весь комментарий
19.11.2025 15:04 Ответить
Я ще з школи пам*ятаю- I=U на R
показать весь комментарий
19.11.2025 15:24 Ответить
Так то Ви а то вона, робоча сосна.
За кількість законів Кіргофа не питаю.
показать весь комментарий
19.11.2025 15:45 Ответить
Ті що вгорі- не сидять, сидять ті що внизу.
показать весь комментарий
19.11.2025 15:21 Ответить
А коли посадять???
показать весь комментарий
19.11.2025 15:24 Ответить
а эту суку на Мену.
показать весь комментарий
19.11.2025 15:26 Ответить
Звільнення???!!! На зону,ВСІХ ЗЕЛЕНИХ МАРОДЕРІВ ЯК НІ
показать весь комментарий
19.11.2025 16:30 Ответить
 
 