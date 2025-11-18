РУС
Трибуна Рады заблокирована. Стефанчук закрыл заседание и анонсировал Согласительный совет

Европейская Солидарность заблокировала трибуну ВР

Сегодня, 18 ноября 2025 года, Верховная Рада не смогла уволить министра энергетики Светлану Гринчук и министра юстиции Германа Галущенко.

Об этом сообщил в телеграм-канале нардеп "Голоса" Ярослав Железняк, информирует Цензор.НЕТ.

"Да, трибуна Рады заблокирована с требованием реальных кадровых решений. Все, думаю, на сегодня голосований не ждите", - пишет он.

"Все - закрыли заседание", - добавил нардеп.

По информации нардепа "Евросолидарности" Алексея Гончаренко, Стефанчук закрыл заседание и призвал председателей фракций и групп собраться на Согласительный совет.

Что предшествовало?

По данным СМИ, у власти до сих пор нет кандидатов на должности министров энергетики и юстиции.

Миндичгейт

При Несторі Махно напевно було більше порядку ніж при зелеплісняві.
18.11.2025 13:07 Ответить
+4
Стефанчуки з аброхамієм, та їх куратори з ригоАНАЛЬНИХ, вчергове обгадилися перед Світом і Українцями !! Політична криза у Парламенті, на розкраданні грошей з США, привладними шмигаля-свириденко!!!
18.11.2025 13:09 Ответить
+3
"Я не знаю кого ставити на їх місця. Мої зелені братани крадуть всі, в тому числі і я. Таке життя, війна все ж."

18.11.2025 13:20 Ответить
При Несторі Махно напевно було більше порядку ніж при зелеплісняві.
18.11.2025 13:07 Ответить
Ніде не було такого порядку і дисципліни як в батька Махно.Тому що анархія це не вседозволеність взагалі,це - вседозволеність в рамках законів,принципів,традицій.
18.11.2025 13:13 Ответить
«Анархія - мати порядку» - це відома цитата анархіста https://www.google.com/search?q=%D0%9F%27%D1%94%D1%80%D0%B0+%D0%96%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%84%D0%B0+%D0%9F%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B0&oq=%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%85%D1%96%D1%8F+%D0%BC%D0%B0&gs_lcrp=**************************************************************************************************************************************************************************************&sourceid=chrome&ie=UTF-8&mstk=AUtExfAIgB4sqCIs7jQMxYTz5I4J4hYmLFahGJ11ksCxEYDwkczn-dfA1o9MbFPFoaOmbqmUbJ7BWrwi2XPvZsNFFKN1eqzftpmQqaY-SuthuLQe_fZBsoYOalCDqmMglwGursREKwTQS3zfc5XEzjklSAMqw-7IwRDvGAKihd-c_5YVh9Q&csui=3&ved=2ahUKEwiT98qQ2PuQAxX7SvEDHXL7BkYQgK4QegQIARAC П'єра Жозефа Прудона з його книги «Рішення соціального питання». Вона означає, що свобода є основою, а не наслідком, суспільного ладу, який будується на добровільних, взаємовигідних та рівноправних відносинах між людьми, а не на примусі чи державному насиллі.

https://www.google.com/search?q=%D0%9F%27%D1%94%D1%80+%D0%96%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%84+%D0%9F%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%BD&oq=%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%85%D1%96%D1%8F+%D0%BC%D0%B0&gs_lcrp=**************************************************************************************************************************************************************************************&sourceid=chrome&ie=UTF-8&mstk=AUtExfAIgB4sqCIs7jQMxYTz5I4J4hYmLFahGJ11ksCxEYDwkczn-dfA1o9MbFPFoaOmbqmUbJ7BWrwi2XPvZsNFFKN1eqzftpmQqaY-SuthuLQe_fZBsoYOalCDqmMglwGursREKwTQS3zfc5XEzjklSAMqw-7IwRDvGAKihd-c_5YVh9Q&csui=3&ved=2ahUKEwiT98qQ2PuQAxX7SvEDHXL7BkYQgK4QegQIBBAB П'єр Жозеф Прудон був французьким теоретиком анархізму.
18.11.2025 14:29 Ответить
Стефанчуки з аброхамієм, та їх куратори з ригоАНАЛЬНИХ, вчергове обгадилися перед Світом і Українцями !! Політична криза у Парламенті, на розкраданні грошей з США, привладними шмигаля-свириденко!!!
18.11.2025 13:09 Ответить
Торгуються хто пропихне свого, який буде красти ще більше
18.11.2025 13:11 Ответить
Більше ніж крадуть при твоєму обранці мородері навряд хто зможе.
18.11.2025 13:16 Ответить
Стефанчук у бронежилеті
18.11.2025 13:18 Ответить
"Я не знаю кого ставити на їх місця. Мої зелені братани крадуть всі, в тому числі і я. Таке життя, війна все ж."

18.11.2025 13:20 Ответить
Мені спочатку було соромно за тих типажів,яких Зєлєнський призначав на вищі державні посади.Потім я зрозумів,що він можливо по інерціі,можливо для приколу чи сміху призначає карикатурних напівідіотів.Згадаймо першого прем"єр міністра при ньому,який катався на самокаті по коридорам і кабінетам,згадаймо Малюську,Мілованова,а та стосорока кілограмова бабега,яку призначили керувати фондом Голодомору...І Стефончук з цієї ж опери.Він починав з кавеену,де сама поява цього пузатого придурка з дипломом професора вигликала сміх.Тільки там от сміялись,а у ВР плакати хочеться...
18.11.2025 13:24 Ответить
О, нашли время трибуну блокировать, сейчас самое время грызню между собой устроить, от ***** обрадуется.
18.11.2025 14:17 Ответить
Я би думаю, автомат і гранати в прямому ефірі навели би там більший порядок чим оце дешеве шоу.
18.11.2025 14:52 Ответить
 
 