Трибуна Рады заблокирована. Стефанчук закрыл заседание и анонсировал Согласительный совет

Сегодня, 18 ноября 2025 года, Верховная Рада не смогла уволить министра энергетики Светлану Гринчук и министра юстиции Германа Галущенко.

Об этом сообщил в телеграм-канале нардеп "Голоса" Ярослав Железняк, информирует Цензор.НЕТ.

"Да, трибуна Рады заблокирована с требованием реальных кадровых решений. Все, думаю, на сегодня голосований не ждите", - пишет он.

"Все - закрыли заседание", - добавил нардеп.

Читайте также: Комитет ВР поддержал отставку Галущенко с поста министра юстиции

По информации нардепа "Евросолидарности" Алексея Гончаренко, Стефанчук закрыл заседание и призвал председателей фракций и групп собраться на Согласительный совет.

Что предшествовало?

По данным СМИ, у власти до сих пор нет кандидатов на должности министров энергетики и юстиции.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": США больше не могут доверять Зеленскому, американцы устали от системной коррупции, - экс-советник Трампа Кортес

Миндичгейт

Читайте также: Галущенко и ко, кроме Энергоатома, влияли также на государственные облэнерго, - Кудрицкий