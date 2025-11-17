РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10651 посетитель онлайн
Новости Миндичгейт
373 11

Комитет ВР поддержал отставку Галущенко с должности министра юстиции

Увольнение Галущенко: Комитет ВР поддержал решение

Комитет ВР по вопросам правовой политики поддержал отставку Германа Галущенко с должности министра юстиции.

Об этом сообщила пресс-служба парламента, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Там напомнили, что представление премьерки об увольнении министра, а также заявление Галущенко об отставке поступили в Верховную Раду 12 ноября 2025 года.

Читайте: ГБР не отстраняло ни одного сотрудника после публикации "пленок Миндича"

Миндичгейт

Читайте: Галущенко жил в арестованном доме экс-министра Захарченко. Перед обысками там видели Гринчука, - Железняк

Автор: 

ВР (29472) отставка (3178) увольнение (2720) Галущенко Герман (293)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+4
Предлагаю просто поменять его с его сосной корабельной местами. Такие кадры зелени нужны.
показать весь комментарий
17.11.2025 14:03 Ответить
+2
Непорядок! - міг би ше рік-два протриматись
показать весь комментарий
17.11.2025 14:03 Ответить
+2
Відставка - не покарання!
показать весь комментарий
17.11.2025 14:05 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Предлагаю просто поменять его с его сосной корабельной местами. Такие кадры зелени нужны.
показать весь комментарий
17.11.2025 14:03 Ответить
Непорядок! - міг би ше рік-два протриматись
показать весь комментарий
17.11.2025 14:03 Ответить
Хай комітет підтримає відставку президента в повному складі, а то це нагадує здвигання ліжок в лярвній.
показать весь комментарий
17.11.2025 14:03 Ответить
та нє можєт бить!!!
показать весь комментарий
17.11.2025 14:04 Ответить
Відставка - не покарання!
показать весь комментарий
17.11.2025 14:05 Ответить
І відразу - НА ФРОНТ!
показать весь комментарий
17.11.2025 14:05 Ответить
А как же он харчеваться будет? Найдут применение).
показать весь комментарий
17.11.2025 14:07 Ответить
Яке неподобство знимати ТАКОГО zeленого міністра!
показать весь комментарий
17.11.2025 14:08 Ответить
Потужно,***
показать весь комментарий
17.11.2025 14:17 Ответить
Об'явіть подяку,виплатіть "вихідні" і відпустіть.
показать весь комментарий
17.11.2025 14:18 Ответить
І тижня не минуло...
показать весь комментарий
17.11.2025 14:26 Ответить
 
 