Комитет ВР поддержал отставку Галущенко с должности министра юстиции

Комитет ВР по вопросам правовой политики поддержал отставку Германа Галущенко с должности министра юстиции.

Об этом сообщила пресс-служба парламента, передает Цензор.НЕТ.

Там напомнили, что представление премьерки об увольнении министра, а также заявление Галущенко об отставке поступили в Верховную Раду 12 ноября 2025 года.

