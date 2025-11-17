Комітет ВР підтримав відставку Галущенка з посади міністра юстиції

Комітет ВР з питань правової політики підтримав відставку Германа Галущенка з посади міністра юстиції.

Про це повідомила пресслужба парламенту, передає Цензор.НЕТ.

Там нагадали, що подання прем'єрки про звільнення міністра, а також заява Галущенка про відставку надійшли до Верховної Ради 12 листопада 2025 року.

Читайте: Галущенко мешкав в арештованому будинку ексміністра Захарченка. Перед обшуками там бачили Гринчук, - Железняк