1 081 15
Комітет ВР підтримав відставку Галущенка з посади міністра юстиції
Комітет ВР з питань правової політики підтримав відставку Германа Галущенка з посади міністра юстиції.
Про це повідомила пресслужба парламенту, передає Цензор.НЕТ.
Там нагадали, що подання прем'єрки про звільнення міністра, а також заява Галущенка про відставку надійшли до Верховної Ради 12 листопада 2025 року.
Міндічгейт
- Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що НАБУ проводить обшуки у Міндіча, який виїхав з України за кілька годин до обшуків.
- Як повідомлялося, у вівторок, 4 листопада, в одній із філій відокремлених підрозділів НАЕК "Енергоатом" відбулися обшуки у справі про корупцію.
- Також НАБУ проводить обшуки в ексміністра енергетики Галущенка та "Енергоатомі".
- НАБУ та САП заявили про проведення масштабної операції з викриття корупції у сфері енергетики.
- Чинна міністерка енергетики Світлана Гринчук фігурує на записах НАБУ в рамках розслідування корупції в енергетиці.
- Згодом Національне антикорупційне бюро викрило офіс у центрі Києва, що належав родині екснардепа й нинішнього сенатора РФ Андрія Деркача. Там вели "чорну бухгалтерію", облік грошей і організовували відмивання.
- 11 листопада НАБУ оприлюднило записи, на яких фігурують міністр Галущенко та Міндіч.
- Чернишову повідомлено про підозру у незаконному збагаченні в межах операції "Мідас".
- Одного з підозрюваних - Дмитра Басова - відправили під варту із заставою у 40 млн грн.
- Ексрадника Галущенка Миронюка відправили під варту із заставою у 126 млн грн.
- Кабінет Міністрів вніс на розгляд РНБО пропозиції щодо застосування персональних санкцій щодо Тімура Міндіча та Олександра Цукермана після розслідування НАБУ про корупцію в енергетиці.
- Раніше під варту на 60 днів відправили Ігоря Миронюка й виконавчого директора з безпеки "Енергоатому" Дмитра Басова, що фігурував на плівках НАБУ, під прізвиськом Тенор.
- Також на 60 днів у СІЗО відправили іншу фігурантку – Лесю Устименко.
- Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для підозрюваного у справі щодо корупції в енергетиці Ігоря Фурсенка (на записах НАБУ – Рьошик).
- 13 листопада ВАКС арештував Людмилу Зоріну, застава - 12 млн грн.
- Зеленський запровадив санкції проти Міндіча та Цукермана.
Топ коментарі
+5 Green Bill #603485
показати весь коментар17.11.2025 14:03 Відповісти Посилання
+5 Sergey #606813
показати весь коментар17.11.2025 14:03 Відповісти Посилання
+4 Anastasiya Lebiga
показати весь коментар17.11.2025 14:05 Відповісти Посилання
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Green Bill #603485
показати весь коментар17.11.2025 14:03 Відповісти Мені подобається 5 Посилання
velvetsarcasm
показати весь коментар17.11.2025 15:34 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Валентин Коваль #587289
показати весь коментар17.11.2025 14:03 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Sergey #606813
показати весь коментар17.11.2025 14:03 Відповісти Мені подобається 5 Посилання
Urs
показати весь коментар17.11.2025 14:04 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Ярослав Кийко
показати весь коментар17.11.2025 14:05 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
Nika Vesela
показати весь коментар17.11.2025 14:44 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Ярослав Кийко
показати весь коментар17.11.2025 15:33 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Anastasiya Lebiga
показати весь коментар17.11.2025 14:05 Відповісти Мені подобається 4 Посилання
Дан Корвин
показати весь коментар17.11.2025 14:07 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Старый зольдат
показати весь коментар17.11.2025 14:08 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Анатолій #590561
показати весь коментар17.11.2025 14:17 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Виктор Шевченко
показати весь коментар17.11.2025 14:18 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Андрій Аніщенко
показати весь коментар17.11.2025 14:26 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Ан Мур
показати весь коментар17.11.2025 14:53 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль