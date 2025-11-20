Гринчук стверджує, що перебуває в Україні. Галущенко міг деактивувати свої месенджери, - BBC News
Колишня міністерка енергетики Світлана Гринчук заперечила інформацію про те, що перебуває за кордоном. Ексміністр юстиції Герман Галущенко не отримав повідомлення від журналістів через можливу деактивацію своїх месенджерів.
Про це пише BBC News Україна, інформує Цензор.НЕТ.
Гринчук запевняє, що в Україні
"(Я. – ред.) В Україні, в міністерстві, займаюся передачею документів", – відповіла Гринчук журналістам.
Водночас Гринчук не прокоментувала: чому не прийшла на засідання Ради; чи запрошували її до парламенту на засідання, де розглядалась її відставка; чи вважає свою відставку справедливою; як оцінює свою роботу на посаді очільниці міністерства, як може прокоментувати фігурування свого прізвища у справі "Мідас".
Зазначається, що Гринчук востаннє публічно з'являлась 14 листопада – під час засідання парламентського комітету з питань енергетики та ЖКП щодо її можливої відставки.
Галущенко не відповів BBC News
Журналісти звернулися із запитаннями і до вже колишнього очільника міністерства юстиції Германа Галущенка. Однак, на відміну від Гринчук, він не лише не відповів на них, а й, схоже, навіть не отримав.
WhatsApp та Signal відображають ці повідомлення, як недоставлені адресату, що може свідчити про те, що Галущенко або вимкнув свій телефон, або ж деактивував ці месенджери на своєму мобільному.
У публічній площині Галущенко востаннє з'являвся 12 листопада, коли опублікував свою заяву щодо відсторонення від посади міністра юстиції на період розслідування "Міндічгейту".
Міндічгейт
- Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що НАБУ проводить обшуки у Міндіча, який виїхав з України за кілька годин до обшуків.
- Як повідомлялося, у вівторок, 4 листопада, в одній із філій відокремлених підрозділів НАЕК "Енергоатом" відбулися обшуки у справі про корупцію.
- Також НАБУ проводить обшуки в ексміністра енергетики Галущенка та "Енергоатомі".
- НАБУ та САП заявили про проведення масштабної операції з викриття корупції у сфері енергетики.
- Чинна міністерка енергетики Світлана Гринчук фігурує на записах НАБУ в рамках розслідування корупції в енергетиці.
- Згодом Національне антикорупційне бюро викрило офіс у центрі Києва, що належав родині екснардепа й нинішнього сенатора РФ Андрія Деркача. Там вели "чорну бухгалтерію", облік грошей і організовували відмивання.
- 11 листопада НАБУ оприлюднило записи, на яких фігурують міністр Галущенко та Міндіч.
- Чернишову повідомлено про підозру у незаконному збагаченні в межах операції "Мідас".
- Одного з підозрюваних - Дмитра Басова - відправили під варту із заставою у 40 млн грн.
- Ексрадника Галущенка Миронюка відправили під варту із заставою у 126 млн грн.
- Кабінет Міністрів вніс на розгляд РНБО пропозиції щодо застосування персональних санкцій щодо Тімура Міндіча та Олександра Цукермана після розслідування НАБУ про корупцію в енергетиці.
- Раніше під варту на 60 днів відправили Ігоря Миронюка й виконавчого директора з безпеки "Енергоатому" Дмитра Басова, що фігурував на плівках НАБУ, під прізвиськом Тенор.
- Також на 60 днів у СІЗО відправили іншу фігурантку – Лесю Устименко.
- Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для підозрюваного у справі щодо корупції в енергетиці Ігоря Фурсенка (на записах НАБУ – Рьошик).
- 13 листопада ВАКС арештував Людмилу Зоріну, застава - 12 млн грн.
- Зеленський запровадив санкції проти Міндіча та Цукермана.
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Чинний керівник АОЗ Арсен Жумаділов та секретар РНБО Рустем Умєров є на записах НАБУ.
Про це йдеться в матеріалі Цензор.НЕТ.
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