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Новини Міндічгейт
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Гринчук стверджує, що перебуває в Україні. Галущенко міг деактивувати свої месенджери, - BBC News

Гринчук залишається в країні, тоді як Галущенко, ймовірно, деактивував свої контакти

Колишня міністерка енергетики Світлана Гринчук заперечила інформацію про те, що перебуває за кордоном. Ексміністр юстиції Герман Галущенко не отримав повідомлення від журналістів через можливу деактивацію своїх месенджерів.

Про це пише BBC News Україна, інформує Цензор.НЕТ.

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Гринчук запевняє, що в Україні 

"(Я. – ред.) В Україні, в міністерстві, займаюся передачею документів", – відповіла Гринчук журналістам.

Водночас Гринчук не прокоментувала: чому не прийшла на засідання Ради; чи запрошували її до парламенту на засідання, де розглядалась її відставка; чи вважає свою відставку справедливою; як оцінює свою роботу на посаді очільниці міністерства, як може прокоментувати фігурування свого прізвища у справі "Мідас".

Зазначається, що Гринчук востаннє публічно з'являлась 14 листопада – під час засідання парламентського комітету з питань енергетики та ЖКП щодо її можливої відставки.

Читайте також: Галущенко мешкав в арештованому будинку ексміністра Захарченка. Перед обшуками там бачили Гринчук, - Железняк

Галущенко не відповів BBC News

Журналісти звернулися із запитаннями і до вже колишнього очільника міністерства юстиції Германа Галущенка. Однак, на відміну від Гринчук, він не лише не відповів на них, а й, схоже, навіть не отримав.

WhatsApp та Signal відображають ці повідомлення, як недоставлені адресату, що може свідчити про те, що Галущенко або вимкнув свій телефон, або ж деактивував ці месенджери на своєму мобільному.

У публічній площині Галущенко востаннє з'являвся 12 листопада, коли опублікував свою заяву щодо відсторонення від посади міністра юстиції на період розслідування "Міндічгейту".

Читайте також: Рада підтримала звільнення Галущенка з посади міністра

Міндічгейт

Читайте також: Рада підтримала звільнення Гринчук з посади міністерки енергетики

Автор: 

Галущенко Герман (653) Гринчук Світлана (53)
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Топ коментарі
+6
Тихесенько в ліс пішли...
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20.11.2025 00:58 Відповісти
+6
У нас, на підозрюваних треба надягати електронні нашийники з вибухівкою. Пересік периметр - відразу кірдик.
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20.11.2025 05:35 Відповісти
+4
Якщо ключі від фіртки не віддала - то я знаю де її можна побачити...
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20.11.2025 00:33 Відповісти
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Якщо ключі від фіртки не віддала - то я знаю де її можна побачити...
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20.11.2025 00:33 Відповісти
ооо вона ж ключики в НАБУ не здала. Мабуть раком виносять мішки із внесенням застави. А може як квадробобри.
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20.11.2025 00:54 Відповісти
Тихесенько в ліс пішли...
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20.11.2025 00:58 Відповісти
Чернышова тоже выпустили под заставу. Всех выпустили и они все убегут. Такая система мафиозная выстроена Ахметовым и Коломойским и другими олигархами. Они с Россией сделали деньги на газе и нефти и металлургии. Олигархи с 90-х все СМИ свои сделали и всю власть и судей и прокуроров и силовиков. Чтобы они могли грабить и им ничего не было. Судей так Коза ностра в Сицилии ставила. Только тут все еще хуже, потому что олигархи - это мафия связаная с русской мафией и там же в РФ мафия с спецслужбами в 90-х переплелась и олигархи в Украине тоже и с русской мафией и с переплетенными спецслужбами. То бишь в Сицилии свои хоть, а тут врагов мафия свих судей и власть ставит. Нужно требовать от Запада, чтобы создавали больше таких, как НАБУ - независимых органов. Только это чисто против коррупции. А нужно еще против мафии и организованной преступности. Если лишить олигархов активов государственных, то коррупционеры сами от них разбегутся. Украине нужно проводить национализацию. Вернуть все, что приватизировали мафиозные кланы. Чтобы ФБР или Британские МИ - создали в Украине органы борьбы с организованной преступности и дать им разрешения на иностранную поддержку. Потому что они типа не могут вмешиваться в дела. А нам нужно органы создать, и чтобы они своей эффективностью помогли. И нужно вообще с ними объединиться новыми спецслужбами - вступить в альянс 5 глаз, и стать 6 членом альянса. было бы сильно.
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20.11.2025 01:33 Відповісти
https://republic.com.ua/article/mindich-buv-kuratorom-ale-ne-golovnim-beneficziarom-shemi-detektiv-nabu-ruslan-magamedrasulov.html https://republic.com.ua/article/mindich-buv-kuratorom-ale-ne-golovnim-beneficziarom-shemi-detektiv-nabu-ruslan-

«Міндіч був куратором, але не головним бенефіціаром схеми», - детектив НАБУ Руслан Магамедрасулов
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20.11.2025 04:49 Відповісти
І Умєров, і Жумаділов є на записах НАБУ

Чинний керівник АОЗ Арсен Жумаділов та секретар РНБО Рустем Умєров є на записах НАБУ.

Про це йдеться в матеріалі Цензор.НЕТ.
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20.11.2025 04:51 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=rRYMXIPCPC4 https://www.youtube.com/watch?v=ЧЕРВИНСКИЙ: Вот почему Зеленский НЕ УВОЛЬНЯЕТ ЕРМАКА! Всплыли схемы на $30 млн и квартира в России
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20.11.2025 04:55 Відповісти


Ключові представники влади радять звільнити Єрмака
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20.11.2025 05:17 Відповісти
У нас, на підозрюваних треба надягати електронні нашийники з вибухівкою. Пересік периметр - відразу кірдик.
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20.11.2025 05:35 Відповісти
А на Галущенко треба надягати електронний нацюцюрник
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20.11.2025 08:56 Відповісти
Тримайте злодіїв, бо втечуть...
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20.11.2025 10:16 Відповісти
 
 