Гринчук стверджує, що перебуває в Україні. Галущенко міг деактивувати свої месенджери, - BBC News

Колишня міністерка енергетики Світлана Гринчук заперечила інформацію про те, що перебуває за кордоном. Ексміністр юстиції Герман Галущенко не отримав повідомлення від журналістів через можливу деактивацію своїх месенджерів.

Про це пише BBC News Україна, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Гринчук запевняє, що в Україні

"(Я. – ред.) В Україні, в міністерстві, займаюся передачею документів", – відповіла Гринчук журналістам.

Водночас Гринчук не прокоментувала: чому не прийшла на засідання Ради; чи запрошували її до парламенту на засідання, де розглядалась її відставка; чи вважає свою відставку справедливою; як оцінює свою роботу на посаді очільниці міністерства, як може прокоментувати фігурування свого прізвища у справі "Мідас".

Зазначається, що Гринчук востаннє публічно з'являлась 14 листопада – під час засідання парламентського комітету з питань енергетики та ЖКП щодо її можливої відставки.

Читайте також: Галущенко мешкав в арештованому будинку ексміністра Захарченка. Перед обшуками там бачили Гринчук, - Железняк

Галущенко не відповів BBC News

Журналісти звернулися із запитаннями і до вже колишнього очільника міністерства юстиції Германа Галущенка. Однак, на відміну від Гринчук, він не лише не відповів на них, а й, схоже, навіть не отримав.

WhatsApp та Signal відображають ці повідомлення, як недоставлені адресату, що може свідчити про те, що Галущенко або вимкнув свій телефон, або ж деактивував ці месенджери на своєму мобільному.

У публічній площині Галущенко востаннє з'являвся 12 листопада, коли опублікував свою заяву щодо відсторонення від посади міністра юстиції на період розслідування "Міндічгейту".

Читайте також: Рада підтримала звільнення Галущенка з посади міністра

Міндічгейт

Читайте також: Рада підтримала звільнення Гринчук з посади міністерки енергетики