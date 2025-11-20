Міндіч та Цукерман проводили таємні зустрічі на Трухановому острові у Києві, - ЗМІ. ВIДЕО
Співвласник "Квартал-95" Тімур Міндіч мав вплив не лише на енергетичну та оборонну сфери держави.
Про це йдеться в матеріалі "УП", інформує Цензор.НЕТ.
Зв'язки з Міндічем
Журналіст Михайло Ткач у своєму матеріалі розповів, що 1 травня 2025 року тодішня голова АРМА Олена Дума на авто прибуває до однієї з будівель. За 7 місяців, згідно з матеріалами НАБУ та САП, стане відомо, що це - бек-офіс головного фінансиста Міндіча - Олександра Цукермана, клініка DMC.
30 липня 2025 року, коли ЗМІ повідомили про можливе прослуховування у квартирі Міндіча, Дума звільняється з АРМА.
Журналісти нагадали, що Герман Галущенко проживав в арештованому будинку ексміністра Захарченка, яким опікувалася АРМА. Також там бачили міністерку Світлану Гринчук.
Також Ткач описує інший епізод, коли найбільший нафтохімічний завод України "Карпатнафтохім", який був пов'язаний з росіянами, а після початку повномасштабного вторгнення РФ - заарештовано, раптово вийшов з-під управління АРМА. Далі частка заводу перейшла бізнесмену Андрію Веселому.
Брат Веселого - бізнесмен Василь Веселий став радником голови наглядової ради "Sense Bank".
Джерела УП стверджують, що Веселий може бути "смотрящим" за установою.
З ким зустрічався Міндіч
31 березня 2025 року журналісти фіксують авто Василя Веселого, яке прямує до клініки Цукермана - DMC.
Далі Веселий з Олександром Цукерманом їде до аптеки.
Ткач каже, що зустрічі Цукермана та Міндіча з Веселим регулярно відбувалися на одному з об'єктів на Трухановому острові у Києві.
25 лютого 2025 року на територію об'єкта заїжджало авто з Веселим. Після цього туди заїжджає низка автівок з оперативними номерними знаками.
За даними УП, Міндіч використовує понад 10 різних авто для пересування. Одна з таких машин заїжджала на Труханів острів та поверталася на вул. Грушевського, 9А.
Джерела стверджують, що комплекс належить Юрію Горовому, якого ЗМІ називали "смотрящим" за ДАБІ.
У жовтні 2025 року у квартирі на Грушевського, 9А горіло світло. Тоді Міндіч повернувся в Україну.
Ввечері з території будинку виїжджає авто, поблизу блокпосту до ГУ СБУ невідомий чоловік передає в авто пару номерних знаків. Пізніше авто прямує за місто, там водій міняє номерні знаки.
Після цього автомобіль зі зміненими номерами авто заїжджає у котеджне містечко, в якому проживають заступник глави ОП Олег Татаров, юрист Василь Фаринник, ексрегіонал Володимир Продіус та інші.
Джерела УП стверджують, що за допомогою Василя Веселого Міндіч може здійснювати контроль над державним "Sense Bank".
Міндічгейт
- Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що НАБУ проводить обшуки у Міндіча, який виїхав з України за кілька годин до обшуків.
- Як повідомлялося, у вівторок, 4 листопада, в одній із філій відокремлених підрозділів НАЕК "Енергоатом" відбулися обшуки у справі про корупцію.
- Також НАБУ проводить обшуки в ексміністра енергетики Галущенка та "Енергоатомі".
- НАБУ та САП заявили про проведення масштабної операції з викриття корупції у сфері енергетики.
- Чинна міністерка енергетики Світлана Гринчук фігурує на записах НАБУ в рамках розслідування корупції в енергетиці.
- Згодом Національне антикорупційне бюро викрило офіс у центрі Києва, що належав родині екснардепа й нинішнього сенатора РФ Андрія Деркача. Там вели "чорну бухгалтерію", облік грошей і організовували відмивання.
- 11 листопада НАБУ оприлюднило записи, на яких фігурують міністр Галущенко та Міндіч.
- Чернишову повідомлено про підозру у незаконному збагаченні в межах операції "Мідас".
- Одного з підозрюваних - Дмитра Басова - відправили під варту із заставою у 40 млн грн.
- Ексрадника Галущенка Миронюка відправили під варту із заставою у 126 млн грн.
- Кабінет Міністрів вніс на розгляд РНБО пропозиції щодо застосування персональних санкцій щодо Тімура Міндіча та Олександра Цукермана після розслідування НАБУ про корупцію в енергетиці.
- Раніше під варту на 60 днів відправили Ігоря Миронюка й виконавчого директора з безпеки "Енергоатому" Дмитра Басова, що фігурував на плівках НАБУ, під прізвиськом Тенор.
- Також на 60 днів у СІЗО відправили іншу фігурантку – Лесю Устименко.
- Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для підозрюваного у справі щодо корупції в енергетиці Ігоря Фурсенка (на записах НАБУ – Рьошик).
- 13 листопада ВАКС арештував Людмилу Зоріну, застава - 12 млн грн.
- Зеленський запровадив санкції проти Міндіча та Цукермана.
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Одні "смотрящі!
Країна мрій, млять!
Це як благополуччя по-середньому.
Якщо частина не голосувала за плісняву, то як їй тут жити? Ну я ж не піду душити тих, хто голосував за придурка.
І такі заклики ні до чого не ведуть: частина зеленої молоді драпанула за кордон, частина людей піднялася із зеленню, частина сама сидить офігіває, а частина просто тупо не розуміє і підтримує його.
Цей факт уже минув, а як це вигрібати зараз - ось питання.
Президент Зеленський все ж таки лох. Просто невиліковний лошара! Доля створила для нього не просто шанс - ШАНСИЩЕ! Весь притомний світ його підносив до зірок на початку війни. Його популярність у простих людей по всьому світу була надзвичайна. В США та ЄС прості люди не знали ні своїх прем'єрів, ні своїх президентів, а Зеленського знали!
Йому б просто сидіти і робити все, що треба для ЗСУ, і бити битою по руках свою зелену шоблу. Так ні, захотів стати великим полководцем і спасителем світів, і у вільний час трохи красти. І все, ВСЕ просрав!
Перший його великий факап відбувся в кінці 2022 року, коли він створив ставку верховного гівна і почав командувати бригадами, бо слава Залужного за звільнення Київщини, Харківщини та Херсону не давала спати.
Другий його великий факап - втручання у наступ 2023 року і зухвале нав'язування Генштабу свого бачення наступу, де один потужний удар був розподілений на два.
А потім його факапи пішли просто косяком - саміт НАТО у Вільнюсі, провал контрнаступу, повне руйнування системи мобілізації, відверте опонування Залужному, зняття Залужного, прогавлений повторний наступ орків на Харківщині, абсолютно катастрофічне закінчення рейду на Курську область, скандали з Трампом, літні наїзди на НАБУ і САП, боягузливий відступ від НАБУ і САП з піджатим хвостом, і, нарешті перша частина Міндічгейту.
А головний факап, генеральний факап Зеленського це те, що на протязі майже 7 років він і його друзі, на посадах і без посад, безкінечно обкрадали і грабували Україну. На Держрезерві і Нафтогазі, на Укрзалізниці і Енергоатомі, на великому будівництві і на ковіді, і особливо крали в період війни.
Чому я вважаю, що це тільки перша частина? Тому що Зе вже забронзовів так, що нічого до нього не доходить. Тому будуть наступні серії - оборонні споруди, виробництво дронів для ЗСУ, виробництво мін, закупівлі зброї, експорт зерна і багато чого іншого.
Зеленського почали мочити. В сортирі, як і обіцяв путєн. Правда, Зеленський не терорист, а мародер, який краде у своїх громадян і у своєї армії. Що як на мене, тільки гірше. А для терориста Зеленський надто сцикливий. І ще лох, просто лошара.
Ви вірите в те, що крали Міндіч з міністрами, а Зе нічого не знав? Я от не вірю. І колишній бізнес-партнер і вчитель Зе пан Коломойський не просто не вірить, а відкрито каже, що Міндіч - це ППП (подай, принеси, пішов геть). А головним був портрет, чи картіна, як його на плівках називають.
А на плівках ще є Алі-Баба, який дає вказівки ДБР та СБУ пресувати НАБУ, Чебурашка, Електронік і багато хто ще.
Алі-Баба це звісно Єрмак А.Б., а от маю припустку, що Електронік - міністр Федоров, а Чебурашка - мій улюбленець Умєров. Можу і помилятись, але скоро дізнаємось.
А як мій улюбленець Умєров чкурнув в Турцію з початком скандалу! Мабуть щось цікаве про себе згадав і наклав в чоботи.
І про цих діячив наш портрет Зе теж нічого не знав? Тобто всюди - в уряді, в офісі президента, в парламенті мародери і крадії, а сам президент, який привів і розсадив їх по кріслах, нічого не знав… Рафік неувіновєн!
Тільки один епізод, який оприлюднив полковник Червінський в інтерв'ю. На початку війни Ілон Маск передав нашому міністерству мародерства 1600 терміналів Старлінк. Міністр Рєзніков декілька місяців через свою фірму платив місячну абонплату в сумі 2500 доларів за кожний старлінк! Це в 25 разів дорожче стандартній абонплати. Я не можу перевірити це, але Червінському я більше довіряю, ніж Рєзнікову. І вірю, що ніхто з наших мародерів не очікував, що Україна не впаде, і всі паскуди крали просто гігантськими об'ємами.
І рано чи пізно ця і подібна інформація буде оприлюднена з доказами аудіо чи відео, і Захід просто знепритомніє. А кількість просто вбивчої інформації має особливість переростати в якість, і рішення Заходу може бути непередбачуваним.
І не треба казати, що Захід розрізняє українців і Зеленського. Не розрізняє. Як і ми з вами не розрізняємо московитів і путєна. Це правило діє однаково і для московії і для України.
А може почалась набагато більш потужна гра, ніж просто відставка міністрів чи всього уряду, і призначення нового уряду «національної єдності». Може ті, хто дає нам гроші і зброю, зрозуміли, що без усунення Зеленського Україна просто не витримає? Може вони зрозуміли, що як уряд не міняй, це не вплине ні на мобілізацію, ні на захист енергетики, ні на оборонні споруди, ні на виробництво зброї. Тому що ці функції під час війни - обов'язок президента. А якщо Зе вже майже 7 років просто не виконує свої конституційні обов'язки, а просто покриває мародерів, за що має свою частку як «картіна», то Україна може не витримати. Якщо немає солдата, то і зброя не допоможе. Ніяка ППО не захистить на 100% об'єкт енергопостачання чи трансформатор.
Може є десь прорахунки з висновками, що ще рік царювання Зе, і Україна почне руйнуватись зсередини. І було прийняте рішення - валити Зе. Не чекати переобрання на виборах, які невідомо коли відбудуться, а валити зараз.
Я впевнений, що Зеленського є чим налякати до всрачки. Він стільки накоїв за своє царювання, що на десятки смертних вироків вистачить.
Так от, зараз почнеться вкид просто вбивчого компромату, а потім Зеленському лагідно запропонують дуже швидко переобрати голову Ради на притомну людину, і подати у відставку «за станом здоров'я». Пороха не оберуть, він під безтерміновими санкціями і позбавлений права підпису, велика заслуга Зе. Але в Раді ще ж залишились притомні люди.
І вже виконуючий обов'язки президента почне з правоохоронних структур, парламент швидко стане в стойло (пам'ятаєте весну 2014?) і ці курви будуть працювати як зайчики.
Мені такий сценарій подобається, але це все мої припущення і мрії.
Ну а наша сьогоденна дійсність доводить - Президент Зеленський - вирок Україні.
https://defence-line.info/?p=7742
Ми ж усі, сподіваюсь, розуміємо, що він став президентом не за свої заслуги, таланти, працю.
Наприклад, моя совість тут чиста -- я "порохобот".
imho