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Новини Міндічгейт
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Міндіч та Цукерман проводили таємні зустрічі на Трухановому острові у Києві, - ЗМІ. ВIДЕО

Співвласник "Квартал-95" Тімур Міндіч мав вплив не лише на енергетичну та оборонну сфери держави.

Про це йдеться в матеріалі "УП", інформує Цензор.НЕТ.

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Зв'язки з Міндічем

Журналіст Михайло Ткач у своєму матеріалі розповів, що 1 травня 2025 року тодішня голова АРМА Олена Дума на авто прибуває до однієї з будівель. За 7 місяців, згідно з матеріалами НАБУ та САП, стане відомо, що це - бек-офіс головного фінансиста Міндіча - Олександра Цукермана, клініка DMC.

30 липня 2025 року, коли ЗМІ повідомили про можливе прослуховування у квартирі Міндіча, Дума звільняється з АРМА.

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Журналісти нагадали, що Герман Галущенко проживав в арештованому будинку ексміністра Захарченка, яким опікувалася АРМА. Також там бачили міністерку Світлану Гринчук.

Також Ткач описує інший епізод, коли найбільший нафтохімічний завод України "Карпатнафтохім", який був пов'язаний з росіянами, а після початку повномасштабного вторгнення РФ - заарештовано, раптово вийшов з-під управління АРМА. Далі частка заводу перейшла бізнесмену Андрію Веселому. 

Брат Веселого - бізнесмен Василь Веселий став радником голови наглядової ради "Sense Bank". 

Джерела УП стверджують, що Веселий може бути "смотрящим" за установою. 

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З ким зустрічався Міндіч

31 березня 2025 року журналісти фіксують авто Василя Веселого, яке прямує до клініки Цукермана - DMC. 

Далі Веселий з Олександром Цукерманом їде до аптеки. 

Ткач каже, що зустрічі Цукермана та Міндіча з Веселим регулярно відбувалися на одному з об'єктів на Трухановому острові у Києві.

25 лютого 2025 року на територію об'єкта заїжджало авто з Веселим. Після цього туди заїжджає низка автівок з оперативними номерними знаками. 

За даними УП, Міндіч використовує понад 10 різних авто для пересування. Одна з таких машин заїжджала на Труханів острів та поверталася на вул. Грушевського, 9А.

Джерела стверджують, що комплекс належить Юрію Горовому, якого ЗМІ називали "смотрящим" за ДАБІ.

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У жовтні 2025 року у квартирі на Грушевського, 9А горіло світло. Тоді Міндіч повернувся в Україну. 

Ввечері з території будинку виїжджає авто, поблизу блокпосту до ГУ СБУ невідомий чоловік передає в авто пару номерних знаків. Пізніше авто прямує за місто, там водій міняє номерні знаки. 

Після цього автомобіль зі зміненими номерами авто заїжджає у котеджне містечко, в якому проживають заступник глави ОП Олег Татаров, юрист Василь Фаринник, ексрегіонал Володимир Продіус та інші. 

Джерела УП стверджують, що за допомогою Василя Веселого Міндіч може здійснювати контроль над державним "Sense Bank".

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Міндічгейт

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Автор: 

Міндіч Тімур (335) Цукерман Олександр (29)
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Топ коментарі
+39
Ткач працює ефективнівше ніж СБУ при єрмаківському малюку!
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20.11.2025 11:02 Відповісти
+34
https://defence-line.info/?p=7742 Державна мафія, але Рафік неувіновєн.


Президент Зеленський все ж таки лох. Просто невиліковний лошара! Доля створила для нього не просто шанс - ШАНСИЩЕ! Весь притомний світ його підносив до зірок на початку війни. Його популярність у простих людей по всьому світу була надзвичайна. В США та ЄС прості люди не знали ні своїх прем'єрів, ні своїх президентів, а Зеленського знали!

Йому б просто сидіти і робити все, що треба для ЗСУ, і бити битою по руках свою зелену шоблу. Так ні, захотів стати великим полководцем і спасителем світів, і у вільний час трохи красти. І все, ВСЕ просрав!

Перший його великий факап відбувся в кінці 2022 року, коли він створив ставку верховного гівна і почав командувати бригадами, бо слава Залужного за звільнення Київщини, Харківщини та Херсону не давала спати.

Другий його великий факап - втручання у наступ 2023 року і зухвале нав'язування Генштабу свого бачення наступу, де один потужний удар був розподілений на два.

А потім його факапи пішли просто косяком - саміт НАТО у Вільнюсі, провал контрнаступу, повне руйнування системи мобілізації, відверте опонування Залужному, зняття Залужного, прогавлений повторний наступ орків на Харківщині, абсолютно катастрофічне закінчення рейду на Курську область, скандали з Трампом, літні наїзди на НАБУ і САП, боягузливий відступ від НАБУ і САП з піджатим хвостом, і, нарешті перша частина Міндічгейту.

А головний факап, генеральний факап Зеленського це те, що на протязі майже 7 років він і його друзі, на посадах і без посад, безкінечно обкрадали і грабували Україну. На Держрезерві і Нафтогазі, на Укрзалізниці і Енергоатомі, на великому будівництві і на ковіді, і особливо крали в період війни.

Чому я вважаю, що це тільки перша частина? Тому що Зе вже забронзовів так, що нічого до нього не доходить. Тому будуть наступні серії - оборонні споруди, виробництво дронів для ЗСУ, виробництво мін, закупівлі зброї, експорт зерна і багато чого іншого.

Зеленського почали мочити. В сортирі, як і обіцяв путєн. Правда, Зеленський не терорист, а мародер, який краде у своїх громадян і у своєї армії. Що як на мене, тільки гірше. А для терориста Зеленський надто сцикливий. І ще лох, просто лошара.

Ви вірите в те, що крали Міндіч з міністрами, а Зе нічого не знав? Я от не вірю. І колишній бізнес-партнер і вчитель Зе пан Коломойський не просто не вірить, а відкрито каже, що Міндіч - це ППП (подай, принеси, пішов геть). А головним був портрет, чи картіна, як його на плівках називають.

А на плівках ще є Алі-Баба, який дає вказівки ДБР та СБУ пресувати НАБУ, Чебурашка, Електронік і багато хто ще.

Алі-Баба це звісно Єрмак А.Б., а от маю припустку, що Електронік - міністр Федоров, а Чебурашка - мій улюбленець Умєров. Можу і помилятись, але скоро дізнаємось.

А як мій улюбленець Умєров чкурнув в Турцію з початком скандалу! Мабуть щось цікаве про себе згадав і наклав в чоботи.

І про цих діячив наш портрет Зе теж нічого не знав? Тобто всюди - в уряді, в офісі президента, в парламенті мародери і крадії, а сам президент, який привів і розсадив їх по кріслах, нічого не знав… Рафік неувіновєн!
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20.11.2025 11:08 Відповісти
+29
Та вже зрозуміло, що паханська республіка замість держави
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20.11.2025 10:59 Відповісти
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Та вже зрозуміло, що паханська республіка замість держави
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20.11.2025 10:59 Відповісти
Але, якщо не прибрати ЗЕшоблу від влади, нічого в країні не зміниться. При чому, це можливо і без виборів, як в 2014-му після втечі яника. Згадайте, як справно голосували рештки партії регіонів, коли їм прикрутили хвоста. Головне ж зробити переформатування в Раді, а це абсолютно можливо з допомогою наших союзників. А потім вже оте "я устал, я ухожу" і всі повноваження переходять до Ради на період воєнного становища.
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20.11.2025 11:34 Відповісти
Зробили це РАЗОМ!!!
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20.11.2025 12:04 Відповісти
Обрізанти мародери на крові Українців, вирішили веселому зробити «весело» з арештованим майном АРМИ?? А тепер екс-голова АРМА, Олена Дума, не хоче і сміятися???
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20.11.2025 17:37 Відповісти
Ткач працює ефективнівше ніж СБУ при єрмаківському малюку!
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20.11.2025 11:02 Відповісти
якщо зепотужний ніяким х..єм до цього непричетний (за версією дуполізів), - то з якого бодуна міністри та інші не обділені посадами сосни та кедри виконували накази та забаганки маловідомого мілкого бізнесмена - співвласника каврталошобли-95?... а сибиу, нацбанки та інші контори не бачили в їх діях нічого протизаконного...
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20.11.2025 11:02 Відповісти
****!
Одні "смотрящі!
Країна мрій, млять!
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20.11.2025 11:05 Відповісти
Это страна оказывается выбрала такую власть? Народец не при чём?!
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20.11.2025 11:09 Відповісти
При чому тут країна?
Це як благополуччя по-середньому.

Якщо частина не голосувала за плісняву, то як їй тут жити? Ну я ж не піду душити тих, хто голосував за придурка.

І такі заклики ні до чого не ведуть: частина зеленої молоді драпанула за кордон, частина людей піднялася із зеленню, частина сама сидить офігіває, а частина просто тупо не розуміє і підтримує його.

Цей факт уже минув, а як це вигрібати зараз - ось питання.
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20.11.2025 11:20 Відповісти
https://defence-line.info/?p=7742 Державна мафія, але Рафік неувіновєн.


Президент Зеленський все ж таки лох. Просто невиліковний лошара! Доля створила для нього не просто шанс - ШАНСИЩЕ! Весь притомний світ його підносив до зірок на початку війни. Його популярність у простих людей по всьому світу була надзвичайна. В США та ЄС прості люди не знали ні своїх прем'єрів, ні своїх президентів, а Зеленського знали!

Йому б просто сидіти і робити все, що треба для ЗСУ, і бити битою по руках свою зелену шоблу. Так ні, захотів стати великим полководцем і спасителем світів, і у вільний час трохи красти. І все, ВСЕ просрав!

Перший його великий факап відбувся в кінці 2022 року, коли він створив ставку верховного гівна і почав командувати бригадами, бо слава Залужного за звільнення Київщини, Харківщини та Херсону не давала спати.

Другий його великий факап - втручання у наступ 2023 року і зухвале нав'язування Генштабу свого бачення наступу, де один потужний удар був розподілений на два.

А потім його факапи пішли просто косяком - саміт НАТО у Вільнюсі, провал контрнаступу, повне руйнування системи мобілізації, відверте опонування Залужному, зняття Залужного, прогавлений повторний наступ орків на Харківщині, абсолютно катастрофічне закінчення рейду на Курську область, скандали з Трампом, літні наїзди на НАБУ і САП, боягузливий відступ від НАБУ і САП з піджатим хвостом, і, нарешті перша частина Міндічгейту.

А головний факап, генеральний факап Зеленського це те, що на протязі майже 7 років він і його друзі, на посадах і без посад, безкінечно обкрадали і грабували Україну. На Держрезерві і Нафтогазі, на Укрзалізниці і Енергоатомі, на великому будівництві і на ковіді, і особливо крали в період війни.

Чому я вважаю, що це тільки перша частина? Тому що Зе вже забронзовів так, що нічого до нього не доходить. Тому будуть наступні серії - оборонні споруди, виробництво дронів для ЗСУ, виробництво мін, закупівлі зброї, експорт зерна і багато чого іншого.

Зеленського почали мочити. В сортирі, як і обіцяв путєн. Правда, Зеленський не терорист, а мародер, який краде у своїх громадян і у своєї армії. Що як на мене, тільки гірше. А для терориста Зеленський надто сцикливий. І ще лох, просто лошара.

Ви вірите в те, що крали Міндіч з міністрами, а Зе нічого не знав? Я от не вірю. І колишній бізнес-партнер і вчитель Зе пан Коломойський не просто не вірить, а відкрито каже, що Міндіч - це ППП (подай, принеси, пішов геть). А головним був портрет, чи картіна, як його на плівках називають.

А на плівках ще є Алі-Баба, який дає вказівки ДБР та СБУ пресувати НАБУ, Чебурашка, Електронік і багато хто ще.

Алі-Баба це звісно Єрмак А.Б., а от маю припустку, що Електронік - міністр Федоров, а Чебурашка - мій улюбленець Умєров. Можу і помилятись, але скоро дізнаємось.

А як мій улюбленець Умєров чкурнув в Турцію з початком скандалу! Мабуть щось цікаве про себе згадав і наклав в чоботи.

І про цих діячив наш портрет Зе теж нічого не знав? Тобто всюди - в уряді, в офісі президента, в парламенті мародери і крадії, а сам президент, який привів і розсадив їх по кріслах, нічого не знав… Рафік неувіновєн!
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20.11.2025 11:08 Відповісти
А ви уявляєте, що зараз коїться у владних кабінетах Європи? В них же війни поки немає, але є вибори. Як вони будуть пояснювати своїм виборцям, що Україні треба продовжувати допомагати, коли скандал тільки почався, і може тривати місяцями? Якщо західні кошти на війну почали красти з 24.02.2022 року, уявляєте скільки накрали?

Тільки один епізод, який оприлюднив полковник Червінський в інтерв'ю. На початку війни Ілон Маск передав нашому міністерству мародерства 1600 терміналів Старлінк. Міністр Рєзніков декілька місяців через свою фірму платив місячну абонплату в сумі 2500 доларів за кожний старлінк! Це в 25 разів дорожче стандартній абонплати. Я не можу перевірити це, але Червінському я більше довіряю, ніж Рєзнікову. І вірю, що ніхто з наших мародерів не очікував, що Україна не впаде, і всі паскуди крали просто гігантськими об'ємами.

І рано чи пізно ця і подібна інформація буде оприлюднена з доказами аудіо чи відео, і Захід просто знепритомніє. А кількість просто вбивчої інформації має особливість переростати в якість, і рішення Заходу може бути непередбачуваним.

І не треба казати, що Захід розрізняє українців і Зеленського. Не розрізняє. Як і ми з вами не розрізняємо московитів і путєна. Це правило діє однаково і для московії і для України.

А може почалась набагато більш потужна гра, ніж просто відставка міністрів чи всього уряду, і призначення нового уряду «національної єдності». Може ті, хто дає нам гроші і зброю, зрозуміли, що без усунення Зеленського Україна просто не витримає? Може вони зрозуміли, що як уряд не міняй, це не вплине ні на мобілізацію, ні на захист енергетики, ні на оборонні споруди, ні на виробництво зброї. Тому що ці функції під час війни - обов'язок президента. А якщо Зе вже майже 7 років просто не виконує свої конституційні обов'язки, а просто покриває мародерів, за що має свою частку як «картіна», то Україна може не витримати. Якщо немає солдата, то і зброя не допоможе. Ніяка ППО не захистить на 100% об'єкт енергопостачання чи трансформатор.

Може є десь прорахунки з висновками, що ще рік царювання Зе, і Україна почне руйнуватись зсередини. І було прийняте рішення - валити Зе. Не чекати переобрання на виборах, які невідомо коли відбудуться, а валити зараз.

Я впевнений, що Зеленського є чим налякати до всрачки. Він стільки накоїв за своє царювання, що на десятки смертних вироків вистачить.

Так от, зараз почнеться вкид просто вбивчого компромату, а потім Зеленському лагідно запропонують дуже швидко переобрати голову Ради на притомну людину, і подати у відставку «за станом здоров'я». Пороха не оберуть, він під безтерміновими санкціями і позбавлений права підпису, велика заслуга Зе. Але в Раді ще ж залишились притомні люди.

І вже виконуючий обов'язки президента почне з правоохоронних структур, парламент швидко стане в стойло (пам'ятаєте весну 2014?) і ці курви будуть працювати як зайчики.

Мені такий сценарій подобається, але це все мої припущення і мрії.

Ну а наша сьогоденна дійсність доводить - Президент Зеленський - вирок Україні.
https://defence-line.info/?p=7742
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20.11.2025 11:10 Відповісти
с-руль і його команда
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20.11.2025 11:23 Відповісти
Не доля створила йому шанс, а гроші каломойші, ригів, та кацапні.
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20.11.2025 11:29 Відповісти
Тут все зійшлося в одному місці -- те, що Ви перерахували, + людина + іще деякі обставини... Хіба не можна це назвати долею?
Ми ж усі, сподіваюсь, розуміємо, що він став президентом не за свої заслуги, таланти, працю.
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20.11.2025 11:35 Відповісти
💯
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20.11.2025 11:30 Відповісти
Лох не він а всі що очікували якось дива від бездарі.Лохи ми,українці
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20.11.2025 12:09 Відповісти
А не всі українці лохи, я вважаю. А тільки ті, хто в 2019-му голосував за нього або не прийшов на виб.ділянки.
Наприклад, моя совість тут чиста -- я "порохобот".
imho
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20.11.2025 12:26 Відповісти
Лохи і ті що за нього голосували і ті що ******** що навкруги одні ідіоти
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20.11.2025 19:25 Відповісти
+ До того ж, пам'ятаю, усіх "зазеленського" попереджали: "Не робіть цього, бо буде горе!" Сподіваюсь, Ви теж пам'ятаєте, що було чути у відповідь.
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20.11.2025 12:31 Відповісти
Тварі їбучі, скільки людей могло б жити, скільки людей не були б каліками, наскільки менше горя і біди було б в нашій країні якби ви не крали. Не буду вас ні проклинати ні бажати біди вам, але ви ви отримаєте за своє. Не мине вас. За кожного в кого ви життя забрали своєю жадністю.
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20.11.2025 11:15 Відповісти
Надіюся цих покидьків будуть відстрелювати, бо толку не буде.
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20.11.2025 12:03 Відповісти
ммм...прапор один одному цілували чи фламінгу та товстий нептун полірували?
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20.11.2025 12:16 Відповісти
І кого може звільнити чи покарати зелений скоморох, якщо він там нічого не вирішує?
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20.11.2025 15:28 Відповісти
себе. себе може звільнити і покарати.
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20.11.2025 22:11 Відповісти
Новина подаєтья так, ніби вони на червоній площі зустрічались, біля мавзолею
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20.11.2025 17:45 Відповісти
Отже обіцяні "шашлички на травневі" для деяких громадян таки відбулись.
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20.11.2025 19:37 Відповісти
Танцював Рабе з єрмаком,Рабе з єрмаком,а Зелупа з цукерманом,цукерманом.Гоца дріца,гоца-ца,нема в міндіча яйца.
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21.11.2025 03:20 Відповісти
 
 