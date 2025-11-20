Міндіч та Цукерман проводили таємні зустрічі на Трухановому острові у Києві, - ЗМІ. ВIДЕО

Співвласник "Квартал-95" Тімур Міндіч мав вплив не лише на енергетичну та оборонну сфери держави.

Про це йдеться в матеріалі "УП", інформує Цензор.НЕТ.

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Зв'язки з Міндічем

Журналіст Михайло Ткач у своєму матеріалі розповів, що 1 травня 2025 року тодішня голова АРМА Олена Дума на авто прибуває до однієї з будівель. За 7 місяців, згідно з матеріалами НАБУ та САП, стане відомо, що це - бек-офіс головного фінансиста Міндіча - Олександра Цукермана, клініка DMC.

30 липня 2025 року, коли ЗМІ повідомили про можливе прослуховування у квартирі Міндіча, Дума звільняється з АРМА.

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Журналісти нагадали, що Герман Галущенко проживав в арештованому будинку ексміністра Захарченка, яким опікувалася АРМА. Також там бачили міністерку Світлану Гринчук.

Також Ткач описує інший епізод, коли найбільший нафтохімічний завод України "Карпатнафтохім", який був пов'язаний з росіянами, а після початку повномасштабного вторгнення РФ - заарештовано, раптово вийшов з-під управління АРМА. Далі частка заводу перейшла бізнесмену Андрію Веселому.

Брат Веселого - бізнесмен Василь Веселий став радником голови наглядової ради "Sense Bank".

Джерела УП стверджують, що Веселий може бути "смотрящим" за установою.

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З ким зустрічався Міндіч

31 березня 2025 року журналісти фіксують авто Василя Веселого, яке прямує до клініки Цукермана - DMC.

Далі Веселий з Олександром Цукерманом їде до аптеки.

Ткач каже, що зустрічі Цукермана та Міндіча з Веселим регулярно відбувалися на одному з об'єктів на Трухановому острові у Києві.

25 лютого 2025 року на територію об'єкта заїжджало авто з Веселим. Після цього туди заїжджає низка автівок з оперативними номерними знаками.

За даними УП, Міндіч використовує понад 10 різних авто для пересування. Одна з таких машин заїжджала на Труханів острів та поверталася на вул. Грушевського, 9А.

Джерела стверджують, що комплекс належить Юрію Горовому, якого ЗМІ називали "смотрящим" за ДАБІ.

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У жовтні 2025 року у квартирі на Грушевського, 9А горіло світло. Тоді Міндіч повернувся в Україну.

Ввечері з території будинку виїжджає авто, поблизу блокпосту до ГУ СБУ невідомий чоловік передає в авто пару номерних знаків. Пізніше авто прямує за місто, там водій міняє номерні знаки.

Після цього автомобіль зі зміненими номерами авто заїжджає у котеджне містечко, в якому проживають заступник глави ОП Олег Татаров, юрист Василь Фаринник, ексрегіонал Володимир Продіус та інші.

Джерела УП стверджують, що за допомогою Василя Веселого Міндіч може здійснювати контроль над державним "Sense Bank".

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Міндічгейт

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