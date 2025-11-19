"500 тысяч на стройку": прокурор Савицкий рассказал подробности финансирования Чернышова из офиса родственников предателя Деркача. ВИДЕО

Прокурор Сергей Савицкий в суде подробно изложил аргументацию относительно происхождения и обстоятельств получения бывшим министром развития громад и территорий Алексеем Чернышовым средств, которые, по версии следствия, были переданы ему представителями преступной организации, связанной с родственниками предателя Украины Андрея Деркача.

"Как вы оказались в офисе преступной организации?", - прокурор к Чернышову

Как сообщает Цензор.НЕТ, прокурор задал подозреваемому вопрос о том, с какой целью он посещал помещение на улице Владимирской в Киеве - офис, который, по данным следствия, принадлежит окружению Деркача. Именно там, по материалам производства, должностное лицо категории "А" Чернышов получал денежные средства от Александра Цукермана.

Разговоры об "интеллектуальном клубе" и непрозрачных финансовых схемах

Обвинение указывает, что версия об "интеллектуальном клубе", в рамках которого якобы проходили встречи, не выдерживает критики. Зато в прослушанных разговорах фигурируют требования о передаче средств и дискуссии, в которых Цукерман согласовывает вопрос выдачи денег с Тимуром Миндичем.

Прокурор подчеркнул: фрагменты телефонных разговоров, приведенные стороной защиты, только подтверждают выводы следствия.

"500 дадим в стройку". Что это за строительство и куда пошли средства?

Особое внимание прокурор обратил на эпизод с передачей 500 тысяч долларов США, которые, по словам участников разговора, должны были быть направлены "в стройку".

"Какое это строительство? Куда именно Чернышов вкладывает эти средства? Не превращены ли они в другое имущество? Это нужно исследовать, но факт приобретения денег уже свидетельствует о завершенном составе преступления", - подчеркнул прокурор.

Он добавил, что дальнейшее использование средств может квалифицироваться уже по другим статьям - в частности, по легализации средств, полученных преступным путем.

Продолжение преступления и конспирация после освобождения

Прокурор обратил внимание, что передача средств продолжалась и после того, как Чернышову было сообщено о подозрении:

"Чернышов не остановился. Он получал деньги в феврале, марте, мае. Последние 500 тысяч - через жену, за месяц до объявления подозрения. И делал это с применением мер конспирации", - говорит Савицкий.

Следствие предполагает, что аналогичные действия могли продолжаться даже в сентябре, однако соответствующих записей пока нет.

Кто такой "Чегевара" и почему он имеет значение в деле

В материалах производства фигурирует лицо по прозвищу "Чегевара". В разговорах между Цукерманом и Фурсенко его упоминают как ключевого участника процесса согласования передачи средств:

"С большим трудом вас поставили в приоритет. Благодаря самому мудрому Алексею Михайловичу, кормчему", - цитировал прокурор.

Он отметил, что хотя личность "Чегевары" еще не установлена официально, контекст свидетельствует о его важной роли в схеме.

Прокурор: вырванные фразы защиты не опровергают доказательств

Прокурор подытожил, что никакие отрывки разговоров, предоставленные защитой, не меняют общей картины:

"По моему убеждению, эти материалы не опровергают ни одного доказательства, а лишь подтверждают риски и завершенный характер преступления."

