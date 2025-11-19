"500 тысяч на стройку": прокурор Савицкий рассказал подробности финансирования Чернышова из офиса родственников предателя Деркача. ВИДЕО
Прокурор Сергей Савицкий в суде подробно изложил аргументацию относительно происхождения и обстоятельств получения бывшим министром развития громад и территорий Алексеем Чернышовым средств, которые, по версии следствия, были переданы ему представителями преступной организации, связанной с родственниками предателя Украины Андрея Деркача.
"Как вы оказались в офисе преступной организации?", - прокурор к Чернышову
Как сообщает Цензор.НЕТ, прокурор задал подозреваемому вопрос о том, с какой целью он посещал помещение на улице Владимирской в Киеве - офис, который, по данным следствия, принадлежит окружению Деркача. Именно там, по материалам производства, должностное лицо категории "А" Чернышов получал денежные средства от Александра Цукермана.
Разговоры об "интеллектуальном клубе" и непрозрачных финансовых схемах
Обвинение указывает, что версия об "интеллектуальном клубе", в рамках которого якобы проходили встречи, не выдерживает критики. Зато в прослушанных разговорах фигурируют требования о передаче средств и дискуссии, в которых Цукерман согласовывает вопрос выдачи денег с Тимуром Миндичем.
Прокурор подчеркнул: фрагменты телефонных разговоров, приведенные стороной защиты, только подтверждают выводы следствия.
"500 дадим в стройку". Что это за строительство и куда пошли средства?
Особое внимание прокурор обратил на эпизод с передачей 500 тысяч долларов США, которые, по словам участников разговора, должны были быть направлены "в стройку".
"Какое это строительство? Куда именно Чернышов вкладывает эти средства? Не превращены ли они в другое имущество? Это нужно исследовать, но факт приобретения денег уже свидетельствует о завершенном составе преступления", - подчеркнул прокурор.
Он добавил, что дальнейшее использование средств может квалифицироваться уже по другим статьям - в частности, по легализации средств, полученных преступным путем.
Продолжение преступления и конспирация после освобождения
Прокурор обратил внимание, что передача средств продолжалась и после того, как Чернышову было сообщено о подозрении:
"Чернышов не остановился. Он получал деньги в феврале, марте, мае. Последние 500 тысяч - через жену, за месяц до объявления подозрения. И делал это с применением мер конспирации", - говорит Савицкий.
Следствие предполагает, что аналогичные действия могли продолжаться даже в сентябре, однако соответствующих записей пока нет.
Кто такой "Чегевара" и почему он имеет значение в деле
В материалах производства фигурирует лицо по прозвищу "Чегевара". В разговорах между Цукерманом и Фурсенко его упоминают как ключевого участника процесса согласования передачи средств:
"С большим трудом вас поставили в приоритет. Благодаря самому мудрому Алексею Михайловичу, кормчему", - цитировал прокурор.
Он отметил, что хотя личность "Чегевары" еще не установлена официально, контекст свидетельствует о его важной роли в схеме.
Прокурор: вырванные фразы защиты не опровергают доказательств
Прокурор подытожил, что никакие отрывки разговоров, предоставленные защитой, не меняют общей картины:
"По моему убеждению, эти материалы не опровергают ни одного доказательства, а лишь подтверждают риски и завершенный характер преступления."
Видео: Екатерина Галко/Эспрессо
Миндичгейт
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что НАБУ проводит обыски у Миндича, который выехал из Украины за несколько часов до обысков.
- Как сообщалось, во вторник, 4 ноября, в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом" прошли обыски по делу о коррупции.
- Также НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Энергоатоме".
- НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
- Действующая министр энергетики Светлана Гринчук фигурирует на записях НАБУ в рамках расследования коррупции в энергетике.
- Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро разоблачило офис в центре Киева, принадлежавший семье экс-нардепа и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача. Там вели "черную бухгалтерию", учет денег и организовывали отмывание.
- 11 ноября НАБУ обнародовало записи, на которых фигурируют министр Галущенко и Миндич.
- Чернышову сообщено о подозрении в незаконном обогащении в рамках операции "Мидас".
- Одного из подозреваемых - Дмитрия Басова - отправили под стражу с залогом в 40 млн грн.
- Экс-советника Галущенко Миронюка отправили под стражу с залогом в 126 млн грн.
- Кабинет Министров внес на рассмотрение СНБО предложения о применении персональных санкций в отношении Тимура Миндича и Александра Цукермана после расследования НАБУ о коррупции в энергетике.
- Ранее под стражу на 60 дней отправили Игоря Миронюка и исполнительного директора по безопасности "Энергоатома" Дмитрия Басова, фигурировавшего на пленках НАБУ под прозвищем Тенор.
- Также на 60 дней в СИЗО отправили другую фигурантку – Лесю Устименко.
- Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для подозреваемого по делу о коррупции в энергетике Игоря Фурсенко (на записях НАБУ – Рёшик).
- 13 ноября ВАКС арестовал Людмилу Зорину, залог – 12 млн грн.
- Зеленский ввел санкции против Миндича и Цукермана.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Якщо це правда, то на цьому "шкандаль" і закінчиться. Звільнять кілька "цапів-відбувайлів" і знову продовжиться дерибан залишків держави.
Йому більше підходить погоняло "Шнобель"...
А може ковчег ?
Його треба обов'язково дослідити.