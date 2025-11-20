Экс-руководительница АРМА Дума, вероятно, посещала "бэк-офис" Миндича и Цукермана, - СМИ

Бывшая глава АРМА Елена Дума в мае 2025 года посетила дом, в котором находился бэк-офис фигурантов "Миндичгейта", который те использовали для отмывания средств.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЭП, об этом в своем материале сообщил журналист Михаил Ткач.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

На видео расследователи зафиксировали, как посреди рабочего дня Дума на автомобиле своего заместителя приезжает в клинику DMC, которая, по информации НАБУ, использовалась фигурантами дела Миндыча как "бэк-офис".

Там она провела около 50 минут.

Известно, что в июле 2025 года глава АРМА поддержала законопроект о ликвидации независимости антикоррупционных органов.

30 июля Дума подала заявление об увольнении с должности. Это произошло через несколько дней после того, как журналисты обнародовали новость о том, что НАБУ прослушивало Миндича.

Читайте: Коррупционный скандал представляет наибольшую угрозу для правительства Зеленского с февраля 2022 года, - AP

Миндичгейт

Смотрите: Миндич и Цукерман проводили тайные встречи на Трухановом острове в Киеве, - СМИ. ВИДЕО