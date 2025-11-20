Экс-руководительница АРМА Дума, вероятно, посещала "бэк-офис" Миндича и Цукермана, - СМИ
Бывшая глава АРМА Елена Дума в мае 2025 года посетила дом, в котором находился бэк-офис фигурантов "Миндичгейта", который те использовали для отмывания средств.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЭП, об этом в своем материале сообщил журналист Михаил Ткач.
На видео расследователи зафиксировали, как посреди рабочего дня Дума на автомобиле своего заместителя приезжает в клинику DMC, которая, по информации НАБУ, использовалась фигурантами дела Миндыча как "бэк-офис".
Там она провела около 50 минут.
Известно, что в июле 2025 года глава АРМА поддержала законопроект о ликвидации независимости антикоррупционных органов.
30 июля Дума подала заявление об увольнении с должности. Это произошло через несколько дней после того, как журналисты обнародовали новость о том, что НАБУ прослушивало Миндича.
Миндичгейт
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что НАБУ проводит обыски у Миндича, который выехал из Украины за несколько часов до обысков.
- Как сообщалось, во вторник, 4 ноября, в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом" прошли обыски по делу о коррупции.
- Также НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Энергоатоме".
- НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
- Действующая министр энергетики Светлана Гринчук фигурирует на записях НАБУ в рамках расследования коррупции в энергетике.
- Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро разоблачило офис в центре Киева, принадлежавший семье экс-нардепа и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача. Там вели "черную бухгалтерию", учет денег и организовывали отмывание.
- 11 ноября НАБУ обнародовало записи, на которых фигурируют министр Галущенко и Миндич.
- Чернышову сообщено о подозрении в незаконном обогащении в рамках операции "Мідас".
- Одного из подозреваемых - Дмитрия Басова - отправили под стражу с залогом в 40 млн грн.
- Экс-советника Галущенко Миронюка отправили под стражу с залогом в 126 млн грн.
- Кабинет Министров внес на рассмотрение СНБО предложения о применении персональных санкций в отношении Тимура Миндича и Александра Цукермана после расследования НАБУ о коррупции в энергетике.
- Ранее под стражу на 60 дней отправили Игоря Миронюка и исполнительного директора по безопасности "Энергоатома" Дмитрия Басова, фигурировавшего на пленках НАБУ под прозвищем Тенор.
- Также на 60 дней в СИЗО отправили другую фигурантку – Лесю Устименко.
- Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для подозреваемого по делу о коррупции в энергетике Игоря Фурсенко (на записях НАБУ – Рёшик).
- 13 ноября ВАКС арестовал Людмилу Зорину, залог – 12 млн грн.
- Зеленский ввел санкции против Миндича и Цукермана.
