РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12975 посетителей онлайн
Новости Миндичгейт
2 375 18

Экс-руководительница АРМА Дума, вероятно, посещала "бэк-офис" Миндича и Цукермана, - СМИ

Елена Дума могла посещать бэк-офис Цукермана

Бывшая глава АРМА Елена Дума в мае 2025 года посетила дом, в котором находился бэк-офис фигурантов "Миндичгейта", который те использовали для отмывания средств.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЭП, об этом в своем материале сообщил журналист Михаил Ткач.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

На видео расследователи зафиксировали, как посреди рабочего дня Дума на автомобиле своего заместителя приезжает в клинику DMC, которая, по информации НАБУ, использовалась фигурантами дела Миндыча как "бэк-офис".

Там она провела около 50 минут.

Известно, что в июле 2025 года глава АРМА поддержала законопроект о ликвидации независимости антикоррупционных органов.

30 июля Дума подала заявление об увольнении с должности. Это произошло через несколько дней после того, как журналисты обнародовали новость о том, что НАБУ прослушивало Миндича.

Читайте: Коррупционный скандал представляет наибольшую угрозу для правительства Зеленского с февраля 2022 года, - AP

Миндичгейт

Смотрите: Миндич и Цукерман проводили тайные встречи на Трухановом острове в Киеве, - СМИ. ВИДЕО

Автор: 

АРМА (129) Дума Елена (15)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+17
вопрос в другом, хоть один говноед среди наивысших постов не окажется заляпаный в этих схемах ?
показать весь комментарий
20.11.2025 14:03 Ответить
+15
Рівень авто заступників та відсутність авто у захисників на фронті досить красномовне.
показать весь комментарий
20.11.2025 14:03 Ответить
+14
У буцигарню і нехай там дума думу думає!
показать весь комментарий
20.11.2025 14:02 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
У буцигарню і нехай там дума думу думає!
показать весь комментарий
20.11.2025 14:02 Ответить
Рівень авто заступників та відсутність авто у захисників на фронті досить красномовне.
показать весь комментарий
20.11.2025 14:03 Ответить
вопрос в другом, хоть один говноед среди наивысших постов не окажется заляпаный в этих схемах ?
показать весь комментарий
20.11.2025 14:03 Ответить
Думи мої думи - лихо мені з вами - Т. Г. Шевченко
показать весь комментарий
20.11.2025 14:04 Ответить
Зелений спрут на тілі України😡😡😡😡
показать весь комментарий
20.11.2025 14:04 Ответить
АРМА - це Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів. Це центральний орган виконавчої влади, який займається пошуком, арештом та управлінням активами, отриманими незаконним шляхом, що допомагає боротися з корупцією та зміцнювати фінансову безпеку країни.
показать весь комментарий
20.11.2025 14:19 Ответить
все прогнило наскрізь !!
показать весь комментарий
20.11.2025 14:07 Ответить
"Остров Невезения в океане есть
Он покрытый ЗЕлэнью!
Абсолютно весь.... !!!"

.
показать весь комментарий
20.11.2025 14:08 Ответить
та ви шо ?!!!!!!

.
показать весь комментарий
20.11.2025 14:07 Ответить
Вона надавала «усілякі послуги» в цій будівлі після курсів для послиць, отим особам, з характерним обрізанням плоті, які тепер в Ізраїлі сміються з Свириденко і шмигаля та Українців!! Зеленський з стефанчуками і умеровим, можуть це підтвердити!!!
показать весь комментарий
20.11.2025 14:07 Ответить
це дивно, хіба могли люди, які так щиро і чесно служили Україні, зробити такі маленькі 50 мільйонів на заставу, це ж любому українцю доступно) всього лише 50 мійльонів, правда дивує?) і ця наволоч так легко такі гроші викладає, уявіть, скільки ця наволоч вкрала, **** там хоч грам совісті є?)
показать весь комментарий
20.11.2025 14:17 Ответить
Здається мені, що легше оприлюднити список тих посадовців, які не відвідували бек-офіс міндіча-цукермана?
показать весь комментарий
20.11.2025 14:42 Ответить
не будемо економити на папері !

.
показать весь комментарий
20.11.2025 15:11 Ответить
На всі посади розставлені агенти параши. У владі сидять щурі ФСБешні.
показать весь комментарий
20.11.2025 14:47 Ответить
Та всі вони з опи там відмивали своє крадене бабло. Ссуки!
показать весь комментарий
20.11.2025 14:49 Ответить
Цілий карабельнососновий ліс утворився
показать весь комментарий
20.11.2025 14:50 Ответить
усе, як заповідав ЗЄлєнін !

міліард дерев... соснових !
вся Україна в ЗЄлєні, вкрита соснами

.
показать весь комментарий
20.11.2025 15:09 Ответить
 
 