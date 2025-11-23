РУС
Новости Миндичгейт
8 523 89

НАБУ подготовило подозрение Умерову, - Гончаренко

Умерова ждет подозрение

НАБУ подготовило подозрение секретарю СНБО Рустему Умерову.

Об этом сообщает народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко, информирует Цензор.НЕТ.

В чем подозревают Умерова?

По словам Гончаренко, его обвиняют в хищении государственных средств.

"Кроме этого, на Умерова записана часть "общака", которую вывели в страны Персидского залива", - добавил он.

"Не буду называть "прозвище" Умерова на пленках. Сами догадаетесь. Но скажу так: год назад я постоянно говорил, что Умерова нужно уволить. Все мне отвечали, что нет более порядочного человека, чем он, что это большой профессионал и невероятный специалист. Я так понимаю, что специалист в хищении бюджета?", - в другом посте добавил Гончаренко.

Как сообщалось, Миндич давил на Умерова по поводу закупки некачественных бронежилетов в шарашкиной конторе.

Миндичгейт

гончаренко умеров скрин

Топ комментарии
+25
так не можна ж !
він захищає мир домовляючись про нашу капітуляцію перед кацапами
показать весь комментарий
23.11.2025 11:23 Ответить
+23
Два шашличних "професіонала" Єрмак і Умєров ведуть перемовини від імені України
Які питання їх цікавлять насправді?

показать весь комментарий
23.11.2025 11:26 Ответить
+18
Цей Умеров своїми корупційними маєтками в Маямі й інших штатах Америки, куплених для себе і своїх родичів на крадені в ЗСУ гроші, повністю знищив кредит довіри, отриманий від незламного борця за права кримсько-татарського народу Мустафи Джемілєва.
Тепер випускати цього дискредитованого корупціонера за кордон у складі делегації, яка вирішуватиме долю України, буде справжнім безумством.
показать весь комментарий
23.11.2025 11:38 Ответить
переговорна група втратила "першого бійця" санітарна втрата....
показать весь комментарий
23.11.2025 11:37 Ответить
В ось цю переговорну групу, мабуть було включено всіх задіяних в схематозах тобто із "зони ризику", яким НАБУ може оголосити підозри, щоб з тих переговорів вони і не повернулися...
показать весь комментарий
23.11.2025 12:59 Ответить
А він повернувся в Україну, чи ще подорожує світом?
показать весь комментарий
23.11.2025 12:29 Ответить
Короче трамп венс через корупцінерів ФБР що зараз працюють на замішаному педофільским скандалом Трампа Венса Вітькоффа через афільовану фірму прокладку так звану НАБУ виконують замовленняна тиск всередині української влади для примущення сдачі український інтересів перед бучанським мясником пуйтіним
показать весь комментарий
23.11.2025 13:21 Ответить
У нього відразу виявиться як мінімум ще 3 громадянства, й стане непідсудним.
показать весь комментарий
23.11.2025 13:21 Ответить
і нафуя оголошувати прилюдно? заре умєров зробить рибу - ********.
показать весь комментарий
23.11.2025 11:24 Ответить
для того і пороблено, щоб рибка в мутній воді змилася....
показать весь комментарий
23.11.2025 11:25 Ответить
Тут лише 2 відповіді : або льоша гончаренко в долі, або льоша поїхав розумом від ******** можливостей стати і оратором і актором і провидцем і мега зіркою помийного інету.
показать весь комментарий
23.11.2025 12:47 Ответить
Ого! На самого умєрова замахнулись? Бабло вже приготував?
показать весь комментарий
23.11.2025 11:24 Ответить
НЕ НЕ НЕ....ВІН МАЄ ЩЕ ЗДАТИ НАС РФ. Ось чувак уже там місяць старається.

Круто!!!!! Ізраїльтяни, татари, грузини - за гроші продають життя на смерть українців в УКРАЇНІ!
показать весь комментарий
23.11.2025 11:24 Ответить
А Украинцев в этом списке нет?Тут места не хватит из перечислить за все годы независимости и при Зе с начала его правления !У воров и негодяев нет национальностей! Они живут по другим правилам им на корни и принадлежность плевать!
показать весь комментарий
23.11.2025 13:11 Ответить
Это ж нужно показывать на всех экранах страны
И большими буквами писать потужно и незламно
показать весь комментарий
23.11.2025 11:42 Ответить
Давно пора!
показать весь комментарий
23.11.2025 11:27 Ответить
Це був виток - попередження? Підготувало але ще не повідомило про підозру фігуранту? ВІн вже має процесуальний статус чи поки що лише статус державного службовця найвищої категорії?
показать весь комментарий
23.11.2025 11:27 Ответить
Підготовуйте підозри, не підготовуйте, а собі ці потужні переговірники впихнуть пунктик в мирний план капітуляції, щоб позбавити себе відповідальності.
показать весь комментарий
23.11.2025 11:29 Ответить
Значить будут тикать.
Пархатому роду нема переводу © чебурек чебурек куда катишься
показать весь комментарий
23.11.2025 11:34 Ответить
Куди і навіщо тікати?Ща подоляк розкаже що це все рашка і порошенко для того щоб ослабити нашу переговорну позицію
показать весь комментарий
23.11.2025 11:35 Ответить
На переговорника від України кримінальну справу?Ніззя срачі розводити!Єднаймеся навколо умєрова з єрмаком!!!!!
показать весь комментарий
23.11.2025 11:34 Ответить
показать весь комментарий
23.11.2025 11:52 Ответить
Підготувало підозру ?
А він їде підписувати " мирні угоди" ?
Ще й за бюджетні кошти поїде у політичний притулок....добре що попередили про підозру.
показать весь комментарий
23.11.2025 11:34 Ответить
Ця потвора Умєров із цього ганебного плану виключила пункт з аудитом, підготувала собі, зеленої шоблі і москалям повну амністію за злочини і погодилася з капітуляцією.
показать весь комментарий
23.11.2025 12:30 Ответить
Карлсон,Шугармен, Сігізмунд, Тенор, Че Гевара, Рокет,Болек ..... Мідас це відімо Зелька, все, до чого торкається своїми руками, перетворюється в лайно. П.С. «Странный вы народ, блатные. Как собаки жу́чки, ни имени ни роду, одни кликухи поганые» Г. Жеглов.
показать весь комментарий
23.11.2025 11:35 Ответить
Алы-Баба та сорок розбійників.
показать весь комментарий
23.11.2025 11:44 Ответить
Умеров знає багато,надто ФБР,за який кошт і як, живе сімейка в Америці.
показать весь комментарий
23.11.2025 11:35 Ответить
Почему чебурека срочно отправили в Америку ?? Его миссия простая - принять все пункты "плана капитуляцию" лишь бы отменили Пункт о полной инвентаризации западной помощи. это ж факт признание с повинной - они тырили из всех потоков помощи
показать весь комментарий
23.11.2025 11:39 Ответить
А умеров в складі делегації у Швейцарії ! Ось так парадокс !
показать весь комментарий
23.11.2025 11:38 Ответить
Може вже саме час повертати в Україну смертну кару за злочини під час війни, за державну зраду? Маю підозру, що бажаючих в розстрільну команду буде дуже багато.
показать весь комментарий
23.11.2025 11:40 Ответить
Ні. Смертна кара - це що, все??? Нехай відбувають строки під конвоєм пожиттєво.
показать весь комментарий
23.11.2025 13:27 Ответить
Алі Баба?
показать весь комментарий
23.11.2025 11:42 Ответить
Умеров втік в той же день що і Міндіч. І повертатися не збирається.
показать весь комментарий
23.11.2025 11:42 Ответить
Ну нє, це вже ржач...
показать весь комментарий
23.11.2025 11:43 Ответить
про "кличку" здогадаєтесь самі.. я щось не зрозумів - це Алі-баба перетворюється з завхоза на умерова чи що?
показать весь комментарий
23.11.2025 11:43 Ответить
І про шо він тепер буде думати на переговорах? Як ви думаєте? Про Україну?
показать весь комментарий
23.11.2025 11:47 Ответить
Умеров громадянин США, майно, сім'я в США. Після перевірки общака на Близькому Сході їздив до Америки домовлятися з ФБР. Їх взяли за яйця.
показать весь комментарий
23.11.2025 12:00 Ответить
Так не зря він їздив в Турцію, щоб туди здриснути.
показать весь комментарий
23.11.2025 11:48 Ответить
Треба Умєрову терміново у відрядження до Туреччини чкурнути, "по робочим питанням"...
показать весь комментарий
23.11.2025 11:52 Ответить
- Громадянин Умєров, ви нам якісь підозрілі. )
показать весь комментарий
23.11.2025 11:56 Ответить
Ну,а нахєра Ганчарєнка про це пише?)Попереджає,щоб Умєрав не повертався з відрядження?))Він і Міндіча попереджав?))
показать весь комментарий
23.11.2025 12:01 Ответить
Ну, і мишлєніє у вас, Грицеляк!
показать весь комментарий
23.11.2025 12:30 Ответить
Аж мені страшно))
показать весь комментарий
23.11.2025 12:33 Ответить
Тінь?
показать весь комментарий
23.11.2025 12:45 Ответить
....минулого))
показать весь комментарий
23.11.2025 12:46 Ответить
Покайтеся!
показать весь комментарий
23.11.2025 12:52 Ответить
Каяття, то є один з видів медитації))вона діє лиш на оточуючих ,як на спостерігачів,але на практиканта ні))
показать весь комментарий
23.11.2025 12:56 Ответить
Демагогія - наука!
показать весь комментарий
23.11.2025 13:02 Ответить
Статевий акт- є фізичний процес.
показать весь комментарий
23.11.2025 13:05 Ответить
показать весь комментарий
23.11.2025 13:07 Ответить
яка цікава кадрова лава у зєлєнского - кого не візьме, то все лайно.
Виникає питання - чи можно створити "уряд єдності" з лайном?
показать весь комментарий
23.11.2025 12:12 Ответить
Черга до "команди гетьманцева" і його самого коли дійде?
показать весь комментарий
23.11.2025 12:13 Ответить
Кличка "лантух носатий" ?
показать весь комментарий
23.11.2025 12:15 Ответить
Як правильно кримською, чебурек чи чабурек?
Правильно- умеров...що воно могло радити пану Джемільову, х.з.
показать весь комментарий
23.11.2025 12:17 Ответить
Не ображайте громадянина США і не тільки США...
показать весь комментарий
23.11.2025 12:38 Ответить
Американці кажуть, що він у угоді випрашував пунк про амністію для українських чиновників-крадіїв. Тепер все сходиться. Алі Баба і Абрек представляють Україну в Швейцарії. Потужно.
показать весь комментарий
23.11.2025 12:18 Ответить
З наративу казки "Алібаба і 40 розбійників" v.2.0 :
"Липень 2019 року. Алібаба веде нараду. Секретар Бориспільської міськради , який раніше мав судимість за статтею "розбій", щось пояснює учасникам наради.
Алібаба командує йому
- Вийди звідсі, розбійнику!"
показать весь комментарий
23.11.2025 12:56 Ответить
Долоню по прізвищу ЗЕленському негайно змінити склад делегації.Думаю що і Алі-Баба засвітиться.
показать весь комментарий
23.11.2025 12:19 Ответить
якщо і "Алі-Баба" засвітиться і переговорна група втратить "другого бійця" та ще й командира цієї групи, "місія провалена" буде навіть при умові, що тимчасовим командиром групи буде бАданов - потрібно ж санітарних "потужних бійців" комусь виносити із поля бою...
показать весь комментарий
23.11.2025 12:27 Ответить
Підготувало???? То чекаємо від них це повідомлення..Ти не в НАБУ?? То попкорн їж..
показать весь комментарий
23.11.2025 12:23 Ответить
Яка там ще підозра? Мародера рустємчика у складі делегації під головуванням дєрьмака(!?) члєнограй відправив на перемовини з трампістами. Це замість того, щоб у відставку відправити.
показать весь комментарий
23.11.2025 12:25 Ответить
Шановні диванні ура-патріоти , на переговорах все залежить виключно від США ,а ця зєльона шобла - прості статисти ,думка яких нікому не цікава ,як вирішать США ,так і буде .
показать весь комментарий
23.11.2025 12:26 Ответить
взамін на амністію трампила зе кодло підпише що угодно , якби натирене не забирали і грати не світили..при владі справжні " патріоти " вже сьомий рік ..
показать весь комментарий
23.11.2025 12:35 Ответить
Чию амністію ,не смішіть ,для Трампа зєля - відпрацьований матеріал і його хотєлкі Трампу до одного місця.
показать весь комментарий
23.11.2025 12:37 Ответить
І ось цей підорас разом з іншим підорасом Алі - Бабою у складі української делегації під тиском рідого підорасу з Вашингтона вирішують долю народу України.

75% ідіотів - вам ніде не тисне?
показать весь комментарий
23.11.2025 12:28 Ответить
.. а їм то " какая разница "???... " ани паржали " !!
показать весь комментарий
23.11.2025 12:37 Ответить
від Бога було десятки попереджень для українців - від ********** паличок та синьєр-голодомор до зійтися посередині і я закінчив війну у своїй голові
- Не вибирайте це - помрете.
Марно все виявилося..

показать весь комментарий
23.11.2025 12:45 Ответить
Ані палітікай нє інтєресуюца.
показать весь комментарий
23.11.2025 13:42 Ответить
Дійшло до абсурду....Може "пану президенту" вже потрібно пояснити,чому він вибрав такий склад делегації ?.Маємо цілий кабінет міністрів з міністрами та їхніми заступниками, ВР , а делегацію очолює Єрмак.
Навіщо тоді Україні всі ці державні інституції, якщо з усім справляється "завідувач канцелярією", і хто дав йому повноваження представляти народ України на міжнародній арені, та вирішувати долю країни?.
Умєров - потенційний підозрюваний, а згодом можливо ще появляться співтовариші у тому списку. Виявляється, що "пан президент" не бачив, що за його спиною відбувалося, а ще нічого не бачить і перед собою, і не чує...Це вже клініка !
показать весь комментарий
23.11.2025 12:38 Ответить
Верховне падло має піти у відставку!
показать весь комментарий
23.11.2025 12:40 Ответить
ПОВНЕ ... !!! Секретар РНБО - злодій, веде перемовини про закінчення війни.
показать весь комментарий
23.11.2025 12:58 Ответить
Льоша, а що там з відставкою Єрмака?
показать весь комментарий
23.11.2025 12:59 Ответить
рустемке? та не може буты, тот щирый патриот
показать весь комментарий
23.11.2025 13:16 Ответить
Ну і навіщо це треба було оголошувати, він вже таксі викликав
показать весь комментарий
23.11.2025 13:20 Ответить
Не здивуюся, якщо Зеленський і Умєров вже готують санкції проти НАБУ та САП🤭
Розумію, що це повна нісенітниця, але на Банковій розумом не сяють.
показать весь комментарий
23.11.2025 13:21 Ответить
Зєлємскому не потрібні переговорники, що відстоюють інтереси України.
Йому потрібні переговорники, що відстоюють його, Зєлємского, інтереси, та інтереси його шобли.
показать весь комментарий
23.11.2025 13:24 Ответить
"Нет у вас методов против Єрмака/Умєрова/...., pardon? Кости Сапрыкина"
показать весь комментарий
23.11.2025 13:25 Ответить
Ну Гончаренко ще той балабол...
показать весь комментарий
23.11.2025 13:41 Ответить
Умерову ні в якому разі не можна повертатися в Україну. Бо він, рятуючи свою шкіру, може дати свідчення проти президента.
показать весь комментарий
23.11.2025 13:44 Ответить
Тепер чебурек буде довго гастролювати за державний кошт по мальовничим куточкам нашої планети або кінцево осяде біля родини в Маямі, щасливо проживаючи вкрадені в дурних українців гроші.
показать весь комментарий
23.11.2025 13:47 Ответить
 
 