НАБУ подготовило подозрение Умерову, - Гончаренко
НАБУ подготовило подозрение секретарю СНБО Рустему Умерову.
Об этом сообщает народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко, информирует Цензор.НЕТ.
В чем подозревают Умерова?
По словам Гончаренко, его обвиняют в хищении государственных средств.
"Кроме этого, на Умерова записана часть "общака", которую вывели в страны Персидского залива", - добавил он.
"Не буду называть "прозвище" Умерова на пленках. Сами догадаетесь. Но скажу так: год назад я постоянно говорил, что Умерова нужно уволить. Все мне отвечали, что нет более порядочного человека, чем он, что это большой профессионал и невероятный специалист. Я так понимаю, что специалист в хищении бюджета?", - в другом посте добавил Гончаренко.
Как сообщалось, Миндич давил на Умерова по поводу закупки некачественных бронежилетов в шарашкиной конторе.
Миндичгейт
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что НАБУ проводит обыски у Миндича, который выехал из Украины за несколько часов до обысков.
- Как сообщалось, во вторник, 4 ноября, в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом" прошли обыски по делу о коррупции.
- Также НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Энергоатоме".
- НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
- Действующая министр энергетики Светлана Гринчук фигурирует на записях НАБУ в рамках расследования коррупции в энергетике.
- Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро разоблачило офис в центре Киева, принадлежавший семье экс-нардепа и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача. Там вели "черную бухгалтерию", учет денег и организовывали отмывание.
- 11 ноября НАБУ обнародовало записи, на которых фигурируют министр Галущенко и Миндич.
- Чернышову сообщено о подозрении в незаконном обогащении в рамках операции "Мидас".
- Одного из подозреваемых - Дмитрия Басова - отправили под стражу с залогом в 40 млн грн.
- Экс-советника Галущенко Миронюка отправили под стражу с залогом в 126 млн грн.
- Кабинет Министров внес на рассмотрение СНБО предложения о применении персональных санкций в отношении Тимура Миндича и Александра Цукермана после расследования НАБУ о коррупции в энергетике.
- Ранее под стражу на 60 дней отправили Игоря Миронюка и исполнительного директора по безопасности "Энергоатома" Дмитрия Басова, фигурировавшего на пленках НАБУ под прозвищем Тенор.
- Также на 60 дней в СИЗО отправили другую фигурантку – Лесю Устименко.
- Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для подозреваемого по делу о коррупции в энергетике Игоря Фурсенко (на записях НАБУ – Рёшик).
- 13 ноября ВАКС арестовал Людмилу Зорину, залог – 12 млн грн.
- Зеленский ввел санкции против Миндича и Цукермана.
він захищає мир домовляючись про нашу капітуляцію перед кацапами
Круто!!!!! Ізраїльтяни, татари, грузини - за гроші продають життя на смерть українців в УКРАЇНІ!
Які питання їх цікавлять насправді?
И большими буквами писать потужно и незламно
Пархатому роду нема переводу © чебурек чебурек куда катишься
А він їде підписувати " мирні угоди" ?
Ще й за бюджетні кошти поїде у політичний притулок....добре що попередили про підозру.
Тепер випускати цього дискредитованого корупціонера за кордон у складі делегації, яка вирішуватиме долю України, буде справжнім безумством.
Виникає питання - чи можно створити "уряд єдності" з лайном?
Правильно- умеров...що воно могло радити пану Джемільову, х.з.
"Липень 2019 року. Алібаба веде нараду. Секретар Бориспільської міськради , який раніше мав судимість за статтею "розбій", щось пояснює учасникам наради.
Алібаба командує йому
- Вийди звідсі, розбійнику!"
75% ідіотів - вам ніде не тисне?
- Не вибирайте це - помрете.
Марно все виявилося..
Навіщо тоді Україні всі ці державні інституції, якщо з усім справляється "завідувач канцелярією", і хто дав йому повноваження представляти народ України на міжнародній арені, та вирішувати долю країни?.
Умєров - потенційний підозрюваний, а згодом можливо ще появляться співтовариші у тому списку. Виявляється, що "пан президент" не бачив, що за його спиною відбувалося, а ще нічого не бачить і перед собою, і не чує...Це вже клініка !
Розумію, що це повна нісенітниця, але на Банковій розумом не сяють.
Йому потрібні переговорники, що відстоюють його, Зєлємского, інтереси, та інтереси його шобли.