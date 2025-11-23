НАБУ подготовило подозрение Умерову, - Гончаренко

НАБУ подготовило подозрение секретарю СНБО Рустему Умерову.

Об этом сообщает народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко, информирует Цензор.НЕТ.

В чем подозревают Умерова?

По словам Гончаренко, его обвиняют в хищении государственных средств.

"Кроме этого, на Умерова записана часть "общака", которую вывели в страны Персидского залива", - добавил он.

"Не буду называть "прозвище" Умерова на пленках. Сами догадаетесь. Но скажу так: год назад я постоянно говорил, что Умерова нужно уволить. Все мне отвечали, что нет более порядочного человека, чем он, что это большой профессионал и невероятный специалист. Я так понимаю, что специалист в хищении бюджета?", - в другом посте добавил Гончаренко.

Как сообщалось, Миндич давил на Умерова по поводу закупки некачественных бронежилетов в шарашкиной конторе.

Миндичгейт

