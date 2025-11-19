РУС
И Умеров, и Жумадилов есть на записях НАБУ, - источник

На записях НАБУ фигурируют Умеров и Жумадилов

Действующий руководитель АОЗ Арсен Жумадилов и секретарь СНБО Рустем Умеров есть на записях НАБУ.

Об этом говорится в материале Цензор.НЕТ.

На прошлой неделе в сети обнародовали часть подозрения Миндичу, в которой говорилось, что тот давил на Рустема Умерова по поводу контракта на бронежилеты под компанию "Миликон".

"И хотя министр оперативно открестился от Миндича и контракта, вопросы все равно остаются.

Читайте: Чернышов о содержании под стражей: Шокирующее и абсурдное решение, доказательств недостаточно

Потому что, для того чтобы допустить две компании-прокладки, которые теперь уже очевидно связаны с Миндичем, "Государственный оператор тыла" изменил квалификационные критерии к участникам торгов, признал компанию "Крепость защиты" победителем торгов несмотря на отсутствие лицензии на продажу. А когда это выяснил, не перешел к другому участнику, а отменил торги на 1,6 миллиарда. Через месяц ДОТ провел новые торги уже на меньшую сумму – всего 225 миллионов, снова с измененными критериями, которые выиграл "Миликон". Эта компания, купленная за 2 дня до тендера, даже не имела собственного образца бронежилета, а подала образец "Фортеці захисту", несмотря на это была признана победителем", - отмечается в материале.

Эти риски выявили Независимая антикоррупционная комиссия и Общественный антикоррупционный совет еще в марте. Однако ДОТ не обратил внимания на риски, предписание ГАСУ и проигранный суд по результатам тендера.

Читайте также: Миндич - лишь куратор в коррупционной схеме "Энергоатома". Есть еще "бенефициары", - детектив НАБУ Магамедрасулов

Контракт расторгли уже при новом министре обороны - Денисе Шмыгале. Повторная экспертиза доказала, что бронежилеты были ненадлежащего качества.

"По информации автора, и Умеров, и экс-руководитель ГОТ Арсен Жумадилов есть на записях. Умерова якобы уже несколько раз вызывали на допросы в НАБУ по бронежилетам, но он не приходил", - отмечается в материале.

Подробнее читайте в статье Цензор.НЕТ по ссылке.

Читайте: Зеленский может уволить Ермака, если на записях НАБУ будет прямой разговор с главой ОП о коррупции, - источники

Миндичгейт

Читайте также: Миндич давил на Умерова по поводу закупки некачественных бронежилетов в шарашкиной конторе, - Николаенко

НАБУ (4723) Минобороны (9651) Жумадилов Арсен (47) Умеров Рустем (672)
+17
Міндіч: «Прошу тебя не уйди ну бронежилеты это большие деньги», «Просто пусть приемку подпишут. Все. Ну это тебе один звонок *бана в рот просто скажи, я не хочу больше слышать от Тимура про бронежилеты, а я с ним встречаюсь два раза в неделю», «ну это одна твоя команды и все», «Реши этот вопрос прошу тебя или это пи*дец какой-то будет», «Просто там 7 или 6-300 миллионов вложено, половина моих денег».

Умєров: «Я услышал, вызову опять скажу смотрите, что от меня нужно, чтобы вы сделали».

Контракт був заключений.

Нові записи НАБУ.

Все ж таки потрібно у віськовий час повертати вищу міру покараня. Гільотину!
19.11.2025 12:16 Ответить
+16
19.11.2025 12:23 Ответить
+12
..тай Зєля там є...головний куратор дерібану
19.11.2025 12:14 Ответить
..тай Зєля там є...головний куратор дерібану
19.11.2025 12:14 Ответить
Шо робицця! Якось так невдобно получилось...
19.11.2025 12:15 Ответить
Міндіч: «Прошу тебя не уйди ну бронежилеты это большие деньги», «Просто пусть приемку подпишут. Все. Ну это тебе один звонок *бана в рот просто скажи, я не хочу больше слышать от Тимура про бронежилеты, а я с ним встречаюсь два раза в неделю», «ну это одна твоя команды и все», «Реши этот вопрос прошу тебя или это пи*дец какой-то будет», «Просто там 7 или 6-300 миллионов вложено, половина моих денег».

Умєров: «Я услышал, вызову опять скажу смотрите, что от меня нужно, чтобы вы сделали».

Контракт був заключений.

Нові записи НАБУ.

Все ж таки потрібно у віськовий час повертати вищу міру покараня. Гільотину!
19.11.2025 12:16 Ответить
ні в якому разі гільотіну! надто легка смерть!
19.11.2025 12:40 Ответить
Гільйотину й було винайдено як гуманний спосіб страти - бо при відтинанні голови "вручну" чистота виконання і миттєва смерть залежала від кваліфікації ката, були випадки невдалої страти.
19.11.2025 13:32 Ответить
У "Гаррі Поттері" є такий персонаж - привид на прізвисько Майже-Безголовий Нік, йому теж відрубали голову, але не повністю
19.11.2025 13:35 Ответить
Питання в тому що з ними робити віпускати їх не можна.
19.11.2025 12:19 Ответить
ЭТО УКРАИНЦЫ !!!???
19.11.2025 12:19 Ответить
Какая разніца?
19.11.2025 12:21 Ответить
Аби були стовпи і на на них лампочки. І все заасфальтіровано. І не важливо на якій мові - головне - посцяти під той стовп.
19.11.2025 12:30 Ответить
Рустємчіку пора когті рвать.
19.11.2025 12:19 Ответить
А якщо пригадати "подвиги" його папередника, яйцекрада Рєзнікова...
19.11.2025 12:51 Ответить
Мразота
19.11.2025 12:19 Ответить
ЗЕ-потвора хайпане найбільший шмат цього пирога після публікації записів за його участі...
19.11.2025 12:20 Ответить
молодці етнічні українці та і малороські теж ,вибрали своїх до влади ,в 19р... дали їм великі можливості обдерти себе в три шкури... корисні ід* оти ...
19.11.2025 12:20 Ответить
Умєров, Жумаділов - узбецьке танго?
19.11.2025 12:21 Ответить
Їх треба всіх судити по закону воєнного стану. зеленський ТИ клоун тепер х.й викрутися. Там просто ОЗУ
19.11.2025 12:23 Ответить
19.11.2025 12:23 Ответить
Що ж це відбувається, людоньки? Набу і сап геноцидять корінний кримськотатарський нарід! Ні геноциду! Руки геть від кримськотатарського народу!
19.11.2025 12:24 Ответить
скоріще узбеків..
19.11.2025 12:27 Ответить
Носатий та чорний зараз почнуть скиглити та брехати...шо там по "команді гетьманцева" ?
19.11.2025 12:26 Ответить
палітічєскоє прєслєдованіє
19.11.2025 12:32 Ответить
🥀Ще одна огидна сенсація - дружина голови ДБР Олексія Сухачова отримувала зарплату в Енергоатомі та "Операторі ринку" під Міненерго. Причому зарплата була 375 000 грн на місяць, що більше, ніж заробляв її чоловік.

Знаєте, що це означає - що голова ДБР був матеріально зацікавлений пресингувати тих, на кого вказує Міндич (насправді Єрмак).

Українська Правда: "Відкрийте декларацію керівника ДБР Сухачова і подивіться, де отримувала зарплату його дружина. Там "Енергоатом". А ДБР щось розслідували по них?" - каже впливове джерело в правоохоронних органах. І справді, відповідно до даних онлайн-сервісу YouControl, за 2023 рік Ірина Сухачова отримала 190 тисяч заробітної плати в "Енергоатом".

Також крім "Енергоатома" з 2023 року дружина головного ДБРівця мала зарплату в державному акціонерному товаристві "Оператор Ринку", яке перебуває у власності Міністерства енергетики. 150 тисяч у 2023-му і більше ніж 4,5 мільйона в 2024-му році. Це набагато більше, ніж заробляє сам Сухачов."
19.11.2025 12:32 Ответить
В СБУ така сама помийка.
19.11.2025 12:54 Ответить
Нам потрібна інквізиція. Всіх цих виродків відразу на аутодафе.
19.11.2025 12:33 Ответить
Теперь благодаря коррумпированным чинушам, З-команду шантажируют сдать страну в обмен на личную безопасость. Амеры сговорились с русскими. Снимите розовые очки
https://haqqin.az/news/366544
19.11.2025 12:37 Ответить
Ніяких "русскіх" немає, не повторюйте маячню голобородька та інших маріонеток кацапетівки.
19.11.2025 12:56 Ответить
Міндич, умеров, жумаділов, шефір, арахамія..де тут українці? Чому це все курує Україною? Та Бог би з ним -керували, а то піздять гроші як не в себе ..жах
19.11.2025 12:44 Ответить
19.11.2025 12:47 Ответить
Доведеться вчергове подовжувати "заплановані відрядження"
19.11.2025 12:57 Ответить
19.11.2025 12:47 Ответить
Взагалі то це булінг національних меншин. "Палітіческає прєслєдованіє"
19.11.2025 12:56 Ответить
Антітатарізм якийсь получається. Тепер якщо татарина злучити з євреєм то буде зататарений єврей.
19.11.2025 12:57 Ответить
Україна корумпована наскрізь,починаючи з стаоости села і вище
19.11.2025 13:20 Ответить
жидо- татарские твари, а других в правительстве нет
19.11.2025 13:24 Ответить
Умєров - чєбурєк !!!
19.11.2025 14:09 Ответить
Нащадки хана Іслам-Ґірея ІІІ зрадили Україні! Це когось з українців дивує?
19.11.2025 13:27 Ответить
Всі пташенята зеленої жаби будуть на записах НАБУ. Звичайно про них вже знають в США і інших країнах Заходу. Виборці 73% дуже вумні, не дали вибрати мир, процвітання і "мінські" домовленності "бариги", а вибрали простого мальчіка від наріду, його воровську кодлу-хуцпу і сидіння в підвалах без світла та тепла. Кожного дня втрачаємо території і саме цінне - людей. Це ще раз підтверджує запис НАБУ де Зе сказав, що він не навидить укоаїнців і призначає оцю шулупень. Те офіційне обнародування буде означати контрольний вичстріл в голову зеленої хуцпи.
19.11.2025 13:40 Ответить
Повинні сісти. Разом. Гундосий привезе Умєрова з Туреччини?
19.11.2025 14:01 Ответить
Схоже, чабурек в Україну не повернеться…
19.11.2025 14:08 Ответить
 
 