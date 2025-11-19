И Умеров, и Жумадилов есть на записях НАБУ, - источник

Действующий руководитель АОЗ Арсен Жумадилов и секретарь СНБО Рустем Умеров есть на записях НАБУ.

Об этом говорится в материале Цензор.НЕТ.

На прошлой неделе в сети обнародовали часть подозрения Миндичу, в которой говорилось, что тот давил на Рустема Умерова по поводу контракта на бронежилеты под компанию "Миликон".

"И хотя министр оперативно открестился от Миндича и контракта, вопросы все равно остаются.

Потому что, для того чтобы допустить две компании-прокладки, которые теперь уже очевидно связаны с Миндичем, "Государственный оператор тыла" изменил квалификационные критерии к участникам торгов, признал компанию "Крепость защиты" победителем торгов несмотря на отсутствие лицензии на продажу. А когда это выяснил, не перешел к другому участнику, а отменил торги на 1,6 миллиарда. Через месяц ДОТ провел новые торги уже на меньшую сумму – всего 225 миллионов, снова с измененными критериями, которые выиграл "Миликон". Эта компания, купленная за 2 дня до тендера, даже не имела собственного образца бронежилета, а подала образец "Фортеці захисту", несмотря на это была признана победителем", - отмечается в материале.

Эти риски выявили Независимая антикоррупционная комиссия и Общественный антикоррупционный совет еще в марте. Однако ДОТ не обратил внимания на риски, предписание ГАСУ и проигранный суд по результатам тендера.

Контракт расторгли уже при новом министре обороны - Денисе Шмыгале. Повторная экспертиза доказала, что бронежилеты были ненадлежащего качества.

"По информации автора, и Умеров, и экс-руководитель ГОТ Арсен Жумадилов есть на записях. Умерова якобы уже несколько раз вызывали на допросы в НАБУ по бронежилетам, но он не приходил", - отмечается в материале.

Миндичгейт

