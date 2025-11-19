И Умеров, и Жумадилов есть на записях НАБУ, - источник
Действующий руководитель АОЗ Арсен Жумадилов и секретарь СНБО Рустем Умеров есть на записях НАБУ.
На прошлой неделе в сети обнародовали часть подозрения Миндичу, в которой говорилось, что тот давил на Рустема Умерова по поводу контракта на бронежилеты под компанию "Миликон".
"И хотя министр оперативно открестился от Миндича и контракта, вопросы все равно остаются.
Потому что, для того чтобы допустить две компании-прокладки, которые теперь уже очевидно связаны с Миндичем, "Государственный оператор тыла" изменил квалификационные критерии к участникам торгов, признал компанию "Крепость защиты" победителем торгов несмотря на отсутствие лицензии на продажу. А когда это выяснил, не перешел к другому участнику, а отменил торги на 1,6 миллиарда. Через месяц ДОТ провел новые торги уже на меньшую сумму – всего 225 миллионов, снова с измененными критериями, которые выиграл "Миликон". Эта компания, купленная за 2 дня до тендера, даже не имела собственного образца бронежилета, а подала образец "Фортеці захисту", несмотря на это была признана победителем", - отмечается в материале.
Эти риски выявили Независимая антикоррупционная комиссия и Общественный антикоррупционный совет еще в марте. Однако ДОТ не обратил внимания на риски, предписание ГАСУ и проигранный суд по результатам тендера.
Контракт расторгли уже при новом министре обороны - Денисе Шмыгале. Повторная экспертиза доказала, что бронежилеты были ненадлежащего качества.
"По информации автора, и Умеров, и экс-руководитель ГОТ Арсен Жумадилов есть на записях. Умерова якобы уже несколько раз вызывали на допросы в НАБУ по бронежилетам, но он не приходил", - отмечается в материале.
Миндичгейт
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что НАБУ проводит обыски у Миндича, который выехал из Украины за несколько часов до обысков.
- Как сообщалось, во вторник, 4 ноября, в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом" прошли обыски по делу о коррупции.
- Также НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Энергоатоме".
- НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
- Действующая министр энергетики Светлана Гринчук фигурирует на записях НАБУ в рамках расследования коррупции в энергетике.
- Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро разоблачило офис в центре Киева, принадлежавший семье экс-нардепа и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача. Там вели "черную бухгалтерию", учет денег и организовывали отмывание.
- 11 ноября НАБУ обнародовало записи, на которых фигурируют министр Галущенко и Миндич.
- Чернышову сообщено о подозрении в незаконном обогащении в рамках операции "Мидас".
- Одного из подозреваемых - Дмитрия Басова - отправили под стражу с залогом в 40 млн грн.
- Экс-советника Галущенко Миронюка отправили под стражу с залогом в 126 млн грн.
- Кабинет Министров внес на рассмотрение СНБО предложения о применении персональных санкций в отношении Тимура Миндича и Александра Цукермана после расследования НАБУ о коррупции в энергетике.
- Ранее под стражу на 60 дней отправили Игоря Миронюка и исполнительного директора по безопасности "Энергоатома" Дмитрия Басова, фигурировавшего на пленках НАБУ под прозвищем Тенор.
- Также на 60 дней в СИЗО отправили другую фигурантку – Лесю Устименко.
- Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для подозреваемого по делу о коррупции в энергетике Игоря Фурсенко (на записях НАБУ – Рёшик).
- 13 ноября ВАКС арестовал Людмилу Зорину, залог – 12 млн грн.
- Зеленский ввел санкции против Миндича и Цукермана.
Умєров: «Я услышал, вызову опять скажу смотрите, что от меня нужно, чтобы вы сделали».
Контракт був заключений.
Нові записи НАБУ.
Все ж таки потрібно у віськовий час повертати вищу міру покараня. Гільотину!
Знаєте, що це означає - що голова ДБР був матеріально зацікавлений пресингувати тих, на кого вказує Міндич (насправді Єрмак).
Українська Правда: "Відкрийте декларацію керівника ДБР Сухачова і подивіться, де отримувала зарплату його дружина. Там "Енергоатом". А ДБР щось розслідували по них?" - каже впливове джерело в правоохоронних органах. І справді, відповідно до даних онлайн-сервісу YouControl, за 2023 рік Ірина Сухачова отримала 190 тисяч заробітної плати в "Енергоатом".
Також крім "Енергоатома" з 2023 року дружина головного ДБРівця мала зарплату в державному акціонерному товаристві "Оператор Ринку", яке перебуває у власності Міністерства енергетики. 150 тисяч у 2023-му і більше ніж 4,5 мільйона в 2024-му році. Це набагато більше, ніж заробляє сам Сухачов."
