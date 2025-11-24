После расследования НАБУ Ермак дал задание подготовить подозрение руководителю САП Клименко, - СМИ
После публикации частей расследования НАБУ "Мидас" о коррупции в окружении президента, глава ОП Андрей Ермак поручил силовикам подготовить подозрение руководителю САП Александру Клименко.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале Украинской правды "Одна битва за другой, или Зеленский между "Мидасом" и Трампом".
Как сообщили источники УП, после публикации расследования "Мидас" руководитель Офиса Президента продолжал координировать подконтрольных ОП силовиков.
На одной из пресс-конференций руководитель САП Клименко заявил, что "Али Баба проводит совещания и нарезает задачи правоохранительным органам для того, чтобы они преследовали и продолжали преследовать детективов НАБУ и прокуроров САП. Это не нормальная история".
Это произошло на той же неделе, когда были обнародованы пленки Миндича.
Как отмечают источники УП, "Али Баба" — это не позывной Ермака на пленках, а конспиративное прозвище, которое используют детективы и прокуроры во внутренних коммуникациях, сокращая имя и отчество Ермака — АБ.
В конце первой недели операции "Мидас", по информации собеседников, приближенных к ОП, президент Владимир Зеленский пригласил на встречу руководителей НАБУ и САП.
Впрочем, "разговор не пошел", отмечает влиятельный чиновник, знакомый с ходом той встречи.
Сразу после попытки поговорить, как утверждают собеседники в правоохранительных органах, Ермак в очередной раз поставил задачу силовикам готовить подозрение руководителю САП Клименко.
Миндичгейт
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что НАБУ проводит обыски у Миндича, который выехал из Украины за несколько часов до обысков.
- Как сообщалось, во вторник, 4 ноября, в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом" прошли обыски по делу о коррупции.
- Также НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Энергоатоме".
- НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
- Действующая министр энергетики Светлана Гринчук фигурирует на записях НАБУ в рамках расследования коррупции в энергетике.
- Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро разоблачило офис в центре Киева, принадлежавший семье экс-нардепа и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача. Там вели "черную бухгалтерию", учет денег и организовывали отмывание.
- 11 ноября НАБУ обнародовало записи, на которых фигурируют министр Галущенко и Миндич.
- Чернышову сообщено о подозрении в незаконном обогащении в рамках операции "Мидас".
- Одного из подозреваемых - Дмитрия Басова - отправили под стражу с залогом в 40 млн грн.
- Экс-советника Галущенко Миронюка отправили под стражу с залогом в 126 млн грн.
- Кабинет Министров внес на рассмотрение СНБО предложения о применении персональных санкций в отношении Тимура Миндича и Александра Цукермана после расследования НАБУ о коррупции в энергетике.
- Ранее под стражу на 60 дней отправили Игоря Миронюка и исполнительного директора по безопасности "Энергоатома" Дмитрия Басова, фигурировавшего на пленках НАБУ под прозвищем Тенор.
- Также на 60 дней в СИЗО отправили другую фигурантку – Лесю Устименко.
- Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для подозреваемого по делу о коррупции в энергетике Игоря Фурсенко (на записях НАБУ – Рёшик).
- 13 ноября ВАКС арестовал Людмилу Зорину, залог – 12 млн грн.
- Зеленский ввел санкции против Миндича и Цукермана.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
"В курсі" по самі вуха!!!
Та ні. Буде шкодити максимально і відкрито. Чого вже ховатись.
Раби кварталівські все стерплять
Це покищо єдине, у чому злого клоуна не помітили.