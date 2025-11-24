РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10724 посетителя онлайн
Новости Влияние Ермака Дела НАБУ и СБУ Миндичгейт
5 886 32

После расследования НАБУ Ермак дал задание подготовить подозрение руководителю САП Клименко, - СМИ

Ермак поручил подготовить подозрение Клименко.

После публикации частей расследования НАБУ "Мидас" о коррупции в окружении президента, глава ОП Андрей Ермак поручил силовикам подготовить подозрение руководителю САП Александру Клименко.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале Украинской правды "Одна битва за другой, или Зеленский между "Мидасом" и Трампом".

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Как сообщили источники УП, после публикации расследования "Мидас" руководитель Офиса Президента продолжал координировать подконтрольных ОП силовиков.

На одной из пресс-конференций руководитель САП Клименко заявил, что "Али Баба проводит совещания и нарезает задачи правоохранительным органам для того, чтобы они преследовали и продолжали преследовать детективов НАБУ и прокуроров САП. Это не нормальная история".

Это произошло на той же неделе, когда были обнародованы пленки Миндича.

Как отмечают источники УП, "Али Баба" — это не позывной Ермака на пленках, а конспиративное прозвище, которое используют детективы и прокуроры во внутренних коммуникациях, сокращая имя и отчество Ермака — АБ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Руководство НАБУ и САП ожидало возможных обысков и задержаний до завершения операции "Мидас", - Клименко

В конце первой недели операции "Мидас", по информации собеседников, приближенных к ОП, президент Владимир Зеленский пригласил на встречу руководителей НАБУ и САП.

Впрочем, "разговор не пошел", отмечает влиятельный чиновник, знакомый с ходом той встречи.

Сразу после попытки поговорить, как утверждают собеседники в правоохранительных органах, Ермак в очередной раз поставил задачу силовикам готовить подозрение руководителю САП Клименко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": НАБУ подготовило подозрение Умерову, - Гончаренко

Миндичгейт

Автор: 

НАБУ (4734) САП (2360) Ермак Андрей (1361) Миндич Тимур (137) Клименко Александр САП (50)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+9
Зрадник ішак не вгамується, доки мудака не винесуть. Т.з. "план" із 28 п. - спільний доробок ішака, рижого та *****, щоб перебити скандал про мародерство, де ішак є ватажком злочинного угрупування. Але це не надовго. Друга серія уже не за горами.
показать весь комментарий
24.11.2025 08:15 Ответить
+7
гуманно. А міг же дати завдання розстріляти Клименка.
показать весь комментарий
24.11.2025 08:06 Ответить
+6
А підозра в чому, у держ. зраді? Зрадили вовандера з його 5-6 дефективними менеджерами та дЄрмачиною?
показать весь комментарий
24.11.2025 08:06 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А підозра в чому, у держ. зраді? Зрадили вовандера з його 5-6 дефективними менеджерами та дЄрмачиною?
показать весь комментарий
24.11.2025 08:06 Ответить
гуманно. А міг же дати завдання розстріляти Клименка.
показать весь комментарий
24.11.2025 08:06 Ответить
Абсурд триває.
показать весь комментарий
24.11.2025 08:09 Ответить
В усьому винен Горбачов! Таку країну просрав...
показать весь комментарий
24.11.2025 08:21 Ответить
при ГОРБИ ПРАВДА ВСЕ было более лудше.у бабки грудь стояла горизонтально,у деда-уй торчал так,что в нос упирался
показать весь комментарий
24.11.2025 08:38 Ответить
Ти згадай леніна і сталіна комуняцький недобиток вас у91 розкуркулювать треба було і висилать на болота кацапам такі потвори вигідні
показать весь комментарий
24.11.2025 08:40 Ответить
Коли, нарешті, зачистять цю ватоголову потвору єрмака та його спільників?
показать весь комментарий
24.11.2025 08:14 Ответить
Зрадник ішак не вгамується, доки мудака не винесуть. Т.з. "план" із 28 п. - спільний доробок ішака, рижого та *****, щоб перебити скандал про мародерство, де ішак є ватажком злочинного угрупування. Але це не надовго. Друга серія уже не за горами.
показать весь комментарий
24.11.2025 08:15 Ответить
"Нет у вас методов против Єрмака, pardon? Кости Сапрыкина"
показать весь комментарий
24.11.2025 08:21 Ответить
Алі Баби
показать весь комментарий
24.11.2025 08:25 Ответить
Ща під прикриттям перемовин про "мир" закриють і сап,і набу,і Пороха.Тому що -"припиніть срачі" і будьте покірними.Бо підпишу таке що окуїєте"
показать весь комментарий
24.11.2025 08:22 Ответить
Не підпишуть, Європа стримає частково від цього. Але ж за кураж 2019 треба відповідати, маємо що маємо
показать весь комментарий
24.11.2025 08:58 Ответить
а шо Клименко наробив ?
показать весь комментарий
24.11.2025 08:27 Ответить
На святе замахнувся.
показать весь комментарий
24.11.2025 08:31 Ответить
на корупцію ?
показать весь комментарий
24.11.2025 08:32 Ответить
Кліменко що не знав чи навпаки знав і потурав фсбшним консервам набу і сап це не потрібні органи які замість викривати і саджати покривали і допомогали віп корупціонерам міндіч просто так втік хто з цих сап чи набу типа показали роботу алн один з головних виконавців виїхав а разом з гим обірвалися зв,язки а дві торби купюр так у крупи було більше
показать весь комментарий
24.11.2025 08:46 Ответить
шо то я плохо не поняв
показать весь комментарий
24.11.2025 08:53 Ответить
Хто така єрмак щоб давати накази ? Послати на 3 веселі букви .
показать весь комментарий
24.11.2025 08:32 Ответить
І хай ЗЄ більше не бреше, що він не в курсі.
"В курсі" по самі вуха!!!
показать весь комментарий
24.11.2025 08:34 Ответить
А ви думали воно хвоста піджало ?
Та ні. Буде шкодити максимально і відкрито. Чого вже ховатись.
Раби кварталівські все стерплять
показать весь комментарий
24.11.2025 08:37 Ответить
Почалось...хто кого отпідозрить
показать весь комментарий
24.11.2025 08:39 Ответить
Заждіть, з часом з'ясується, що ЗЄ і вбивства силовикам замовляв.

Це покищо єдине, у чому злого клоуна не помітили.
показать весь комментарий
24.11.2025 08:40 Ответить
Хіба і на цей раз бабло переможе?
показать весь комментарий
24.11.2025 08:45 Ответить
Назначили цапа?
показать весь комментарий
24.11.2025 08:47 Ответить
ЗДемоклов меч цей ДЄрмак... Як тільки взяли за цугундер Міндіч і К так відразу МОборони і ЗЕленський розледіли що План капітуляції хкуйла і трампла дійсно веде до миру...На весні вони там нічого не побачили.. То відповідь сама іде на язик - Трампло поставив ультиматум цим хлопакам - або приймаєте наш Плпн або ви в США не втічете і нікуди в світі, якщо ви замішені в корупції...
показать весь комментарий
24.11.2025 08:50 Ответить
Системні відкати в економіці розповсюдились на торгівлю державними посадами? Скільки коштує мандат у вр?
показать весь комментарий
24.11.2025 08:51 Ответить
Чомусь всі номерні писаки як не довбонуте від народження так кацапсяча консерва пртухша смердять що одні що другі
показать весь комментарий
24.11.2025 08:54 Ответить
Фашисти...
показать весь комментарий
24.11.2025 08:58 Ответить
 
 