После расследования НАБУ Ермак дал задание подготовить подозрение руководителю САП Клименко, - СМИ

После публикации частей расследования НАБУ "Мидас" о коррупции в окружении президента, глава ОП Андрей Ермак поручил силовикам подготовить подозрение руководителю САП Александру Клименко.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале Украинской правды "Одна битва за другой, или Зеленский между "Мидасом" и Трампом".

Как сообщили источники УП, после публикации расследования "Мидас" руководитель Офиса Президента продолжал координировать подконтрольных ОП силовиков.

На одной из пресс-конференций руководитель САП Клименко заявил, что "Али Баба проводит совещания и нарезает задачи правоохранительным органам для того, чтобы они преследовали и продолжали преследовать детективов НАБУ и прокуроров САП. Это не нормальная история".

Это произошло на той же неделе, когда были обнародованы пленки Миндича.

Как отмечают источники УП, "Али Баба" — это не позывной Ермака на пленках, а конспиративное прозвище, которое используют детективы и прокуроры во внутренних коммуникациях, сокращая имя и отчество Ермака — АБ.

В конце первой недели операции "Мидас", по информации собеседников, приближенных к ОП, президент Владимир Зеленский пригласил на встречу руководителей НАБУ и САП.

Впрочем, "разговор не пошел", отмечает влиятельный чиновник, знакомый с ходом той встречи.

Сразу после попытки поговорить, как утверждают собеседники в правоохранительных органах, Ермак в очередной раз поставил задачу силовикам готовить подозрение руководителю САП Клименко.

