У СБУ та ОГП заявили, що інформація про підготовку підозри Арахамії та Клименку не відповідає дійсності (доповнено)
Інформація про те, що Служба безпеки України нібито готувала оголошення підозри у державній зраді голові фракції "Слуга народу" Давиду Арахамії чи очільнику САП Олександру Клименку не відповідає дійсності.
Про це Цензор.НЕТ повідомила пресслужба СБУ.
"Жодних таких "вказівок", "прохань" чи "натяків" із Офісу Президента або будь-якої іншої структури до СБУ не надходило", - наголосили в СБУ.
"Більше того, відповідно до законодавства, слідчі Служби безпеки не можуть повідомляти про підозру чинним народним депутатам України. Тому цей інформаційний вкид не має нічого спільного із реальністю", - заявили в СБУ.
Доповнено заявою ОГП
В Офісі генерального прокурора також заявили, що інформація про підготовку підозри голові фракції "СН" Арахамії та керівнику САП не відповідає дійсності.
"Поширені твердження про нібито підготовлену чи погоджену підозру народному депутату за статтею "державна зрада", яку СБУ та ОГП начебто мали вручити, не відповідають дійсності. Наразі відсутні докази, які могли б стати підставою для такого процесуального рішення. Ситуація щодо інших осіб, згаданих у матеріалі, зокрема керівників інших правоохоронних органів - аналогічна", - сказано в заяві.
В ОГП наголосили, що за наявності належних і юридично підтверджених підстав рішення про підозру ухвалюватимуться виключно у межах закону.
"Закликаємо медіа утримуватися від поширення неперевірених чуток та односторонніх "джерел", які формують хибні уявлення. Офіс Генерального прокурора був і залишається поза політикою", - наголосили в повідомленні.
Що передувало?
- Раніше видання "УП" повідомляло про те, що в Офісі президента обговорювали можливість того, щоб саме 20 листопада, у день зустрічі Володимира Зеленського з фракцією "Слуги народу", оголосити підозру у державній зраді керівнику фракції Давиду Арахамії. Таким чином намагалися визначити та показово покарати тих, кого можна було звинуватити у причетності до витоку інформації у справі Міндіча.
- Також видання писало, що після публікації частин розслідування НАБУ "Мідас" щодо корупції в оточенні президента, глава ОП Андрій Єрмак доручив силовикам підготувати підозру керівникові САП Олександру Клименку.
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Потім вова ВР нагнув , перголосували... а Малюк навіть не ізвінілся...
1. Про дійсно звитяги воїнів СБУна фронті
2. Про те що - ні-ні ми не ЗА МІНДІЧГЕЙТ тут у Києві воюємо...
Якісь часи наближаються туманні! Щось відчуває!
Курва! А то як?! В нас ні законів, ні вповноважених слідчих органів... Достаньо вказівки від дЄрмака чи Зеленського?
Малюк з групою осіб на посадах, працюють не на безпеку України, а на хатєлки дивної особи, про яку зеленський знову не буде ЗНАТИ???
Деркач з сівковичем, керують через Оманського, як нагадити Національним інтересам України!?!?
То у мене лиш одна надія - Малюк, герой ПАВУТИНИ , бере перед собою під дуло ставить Бєню ( він же за його ґратами ховається від екстрадиції до США)- й вивозить його до США давати показання на МАФІЮ МІНДІЧГЕЙТУ за пом"якшення правосуддя .... Тільки от біда, там не до справедливих судів, та взагалі не до України ... Он трамп просто послав рєшал від Венса до Києва, не знаючи, шо там за план придумав Віткофф ...
Отак прямо зразу!
И нашёл малюка. Тоже артист. С виду патриот . Но .. патриот опы ... сначала. А потом ..
Кто платит тому и служит....
Це прекрасно, просто прекрасно! Пан Арахамія, якби ж він вчився так, як треба....
Та ні. Якби він хоч якось вчився, то він би знав, що система, до вибудовування якої він так дієво доклався, завжди пожирає своїх будівничих - Дубінський не дасть збрехати.....
Тільки от цей «державник», якого мутною хвилею зеленого безумства у 2019-у занесло у найвищу владу прямо з «битви екстрасенсів», мав би отримати підозру ще кілька років тому!
Нагадую:
- Арахамія запевняв, що російських військ біля кордонів України недостатньо для повномасштабного вторгнення, посилаючись на дані від військових.
- Арахамія закликав українців не панікувати і казав, що "все під контролем".
- Арахамія стверджував, що західні ЗМІ та інші партнери "сіють паніку" своїми попередженнями про можливий напад, і називав це "не дружнім кроком". Та ще й багато чого- загальний список був би дуже великий, як і у всієі іхньоі банди....
Що тут скажеш, окрім як «савєт да любофь»!
Носатому роду нема переводу ! алібаба нам до торжества веде
Цікаво, а що на це відповість підконтрольний ОП Генпрокурор
МОЖНА Й НЕ ВИПИСУВАТИ,ЗАВДАННЯ ВИКОНАЛИ!
ТАТАРОВ ВИДАСТЬ ВСІМ ПРЕМІЮ ЗАБРАВШИ СВІЙ ВІДСОТОК,
ШЛАГБАУМ ТА ШЛАГБАУМ!