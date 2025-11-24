У СБУ та ОГП заявили, що інформація про підготовку підозри Арахамії та Клименку не відповідає дійсності (доповнено)

Інформація про те, що Служба безпеки України нібито готувала оголошення підозри у державній зраді голові фракції "Слуга народу" Давиду Арахамії чи очільнику САП Олександру Клименку не відповідає дійсності.

Про це Цензор.НЕТ повідомила пресслужба СБУ.

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"Жодних таких "вказівок", "прохань" чи "натяків" із Офісу Президента або будь-якої іншої структури до СБУ не надходило", - наголосили в СБУ.

"Більше того, відповідно до законодавства, слідчі Служби безпеки не можуть повідомляти про підозру чинним народним депутатам України. Тому цей інформаційний вкид не має нічого спільного із реальністю", - заявили в СБУ.

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Доповнено заявою ОГП

В Офісі генерального прокурора також заявили, що інформація про підготовку підозри голові фракції "СН" Арахамії та керівнику САП не відповідає дійсності.

"Поширені твердження про нібито підготовлену чи погоджену підозру народному депутату за статтею "державна зрада", яку СБУ та ОГП начебто мали вручити, не відповідають дійсності. Наразі відсутні докази, які могли б стати підставою для такого процесуального рішення. Ситуація щодо інших осіб, згаданих у матеріалі, зокрема керівників інших правоохоронних органів - аналогічна", - сказано в заяві.

В ОГП наголосили, що за наявності належних і юридично підтверджених підстав рішення про підозру ухвалюватимуться виключно у межах закону.

"Закликаємо медіа утримуватися від поширення неперевірених чуток та односторонніх "джерел", які формують хибні уявлення. Офіс Генерального прокурора був і залишається поза політикою", - наголосили в повідомленні.

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Що передувало?

Раніше видання "УП" повідомляло про те, що в Офісі президента обговорювали можливість того, щоб саме 20 листопада, у день зустрічі Володимира Зеленського з фракцією "Слуги народу", оголосити підозру у державній зраді керівнику фракції Давиду Арахамії. Таким чином намагалися визначити та показово покарати тих, кого можна було звинуватити у причетності до витоку інформації у справі Міндіча.

Також видання писало, що після публікації частин розслідування НАБУ "Мідас" щодо корупції в оточенні президента, глава ОП Андрій Єрмак доручив силовикам підготувати підозру керівникові САП Олександру Клименку.

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