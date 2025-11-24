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Новини Справи по НАБУ і САП Міндічгейт
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У СБУ та ОГП заявили, що інформація про підготовку підозри Арахамії та Клименку не відповідає дійсності (доповнено)

арахамія

Інформація про те, що Служба безпеки України нібито готувала оголошення підозри у державній зраді голові фракції "Слуга народу" Давиду Арахамії чи очільнику САП Олександру Клименку не відповідає дійсності.

Про це Цензор.НЕТ повідомила пресслужба СБУ.

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"Жодних таких "вказівок", "прохань" чи "натяків" із Офісу Президента або будь-якої іншої структури до СБУ не надходило", - наголосили в СБУ.

"Більше того, відповідно до законодавства, слідчі Служби безпеки не можуть повідомляти про підозру чинним народним депутатам України. Тому цей інформаційний вкид не має нічого спільного із реальністю", - заявили в СБУ. 

Читайте також: ОП мав намір вручити Арахамії підозру в держзраді, - ЗМІ

Доповнено заявою ОГП 

В Офісі генерального прокурора також заявили, що інформація про підготовку підозри голові фракції "СН" Арахамії та керівнику САП не відповідає дійсності.

"Поширені твердження про нібито підготовлену чи погоджену підозру народному депутату за статтею "державна зрада", яку СБУ та ОГП начебто мали вручити, не відповідають дійсності. Наразі відсутні докази, які могли б стати підставою для такого процесуального рішення. Ситуація щодо інших осіб, згаданих у матеріалі, зокрема керівників інших правоохоронних органів - аналогічна", - сказано в заяві.

В ОГП наголосили, що за наявності належних і юридично підтверджених підстав рішення про підозру ухвалюватимуться виключно у межах закону.

"Закликаємо медіа утримуватися від поширення неперевірених чуток та односторонніх "джерел", які формують хибні уявлення. Офіс Генерального прокурора був і залишається поза політикою", - наголосили в повідомленні. 

Читайте також: Після операції "Мідас" влада може атакувати НАБУ та САП, серед варіантів - підозра Клименку, - ЗМІ

Що передувало?

  • Раніше видання "УП" повідомляло про те, що в Офісі президента обговорювали можливість того, щоб саме 20 листопада, у день зустрічі Володимира Зеленського з фракцією "Слуги народу", оголосити підозру у державній зраді керівнику фракції Давиду Арахамії. Таким чином намагалися визначити та показово покарати тих, кого можна було звинуватити у причетності до витоку інформації у справі Міндіча.
  • Також видання писало, що після публікації частин розслідування НАБУ "Мідас" щодо корупції в оточенні президента, глава ОП Андрій Єрмак доручив силовикам підготувати підозру керівникові САП Олександру Клименку.

Читайте також: Після розслідування НАБУ Єрмак дав завдання підготувати підозру керівникові САП Клименку, - ЗМІ

Автор: 

СБУ (13937) Арахамія Давид (1089) підозра (1018) Клименко Олександр САП (90)
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Топ коментарі
+23
"Жодних вказівок з ОП чи інших структур не надходило" -закон??який закон???
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24.11.2025 17:51 Відповісти
+23
ОЙ! це те саме СБУ, котре ліцом та ротом Малюка тверділо , шо треба КОНСТІТУЦІЙНО віддати право прокурворського контролю власному РИГОгенПРокурору Єрамка?
Потім вова ВР нагнув , перголосували... а Малюк навіть не ізвінілся...
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24.11.2025 17:53 Відповісти
+23
Тобто, якби вкзівка була, то б і підозра була?
Курва! А то як?! В нас ні законів, ні вповноважених слідчих органів... Достаньо вказівки від дЄрмака чи Зеленського?
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24.11.2025 17:54 Відповісти
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А чо, спакування Арахамії відволікло би від Міндіча ненадовго.
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24.11.2025 17:51 Відповісти
Зеля очень хочет запугать Раду и вернуть себе полный контроль. Но вот только в Раде всем стало понятно кто сбитый летчик. И вовремя предать - не предать а предвидеть...
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24.11.2025 17:52 Відповісти
"Жодних вказівок з ОП чи інших структур не надходило" -закон??який закон???
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24.11.2025 17:51 Відповісти
Арахіс напружився
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24.11.2025 17:52 Відповісти
Ну его просто хотели сделать крайним а заодно показать силу. Но вроде бы коса на камень нашла, Рада уперлась и не дает. Потому что понимают - сегодня Арахамия - а завтра может быть любой из них. Им выгоднее сейчас сплотиться даже с оппозицией - и прокручивать на микрофоне все хотелки Банковой.
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24.11.2025 17:54 Відповісти
Ну да, ну да.

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24.11.2025 18:30 Відповісти
ОЙ! це те саме СБУ, котре ліцом та ротом Малюка тверділо , шо треба КОНСТІТУЦІЙНО віддати право прокурворського контролю власному РИГОгенПРокурору Єрамка?
Потім вова ВР нагнув , перголосували... а Малюк навіть не ізвінілся...
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24.11.2025 17:53 Відповісти
Хтось звернув увагу - за усю історію МІНДІЧГЕЙТУ було дві новини від СБУ
1. Про дійсно звитяги воїнів СБУна фронті
2. Про те що - ні-ні ми не ЗА МІНДІЧГЕЙТ тут у Києві воюємо...
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24.11.2025 17:56 Відповісти
Малюк не такий простий малюк, якщо цього разу не пішов на порушення Закону! Але дуже просили....
Якісь часи наближаються туманні! Щось відчуває!
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24.11.2025 18:21 Відповісти
Тобто, якби вкзівка була, то б і підозра була?
Курва! А то як?! В нас ні законів, ні вповноважених слідчих органів... Достаньо вказівки від дЄрмака чи Зеленського?
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24.11.2025 17:54 Відповісти
"Історія вчить , що вона нічому і нікого не вчить", "На кожен роток не накинеш платок" " Якщо Бог хоче покарати людину то він відбирає у неї розум" Карати чесних і порядних патріотів Право охоронних органів,за те , що вони хочуть покарати 5ту колону, корупціонерів , які наживаючись на крові призвели своїми злочинними діями до тисяч загиблих захисників Батьківщини?! Серйозно і це в Україні, з українським народом, і Майданів не було ...?Це ж треба?!
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24.11.2025 19:56 Відповісти
Ну, канєчна
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24.11.2025 17:54 Відповісти
Кіно . Та хто ж їх посадить, вони ж зелені
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24.11.2025 17:55 Відповісти
Працюють по вказівці? А матеріалу на сухумську макаку мабуть ажно сейфи ось ось луснуть.
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24.11.2025 17:55 Відповісти
Так швидко все в СБУ відреагували щодо аброхамія, а про звільнення співробітника НАБУ, дивно якось в СБУ заклинило!?!?
Малюк з групою осіб на посадах, працюють не на безпеку України, а на хатєлки дивної особи, про яку зеленський знову не буде ЗНАТИ???
Деркач з сівковичем, керують через Оманського, як нагадити Національним інтересам України!?!?
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24.11.2025 17:56 Відповісти
Ну якщо на Банковій діє найвищий принцип взаємоутримання на плаву - КОМПРОМАТ ...
То у мене лиш одна надія - Малюк, герой ПАВУТИНИ , бере перед собою під дуло ставить Бєню ( він же за його ґратами ховається від екстрадиції до США)- й вивозить його до США давати показання на МАФІЮ МІНДІЧГЕЙТУ за пом"якшення правосуддя .... Тільки от біда, там не до справедливих судів, та взагалі не до України ... Он трамп просто послав рєшал від Венса до Києва, не знаючи, шо там за план придумав Віткофф ...
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24.11.2025 18:04 Відповісти
а просто дермака того? ну приватно...
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24.11.2025 18:07 Відповісти
Тримайтеся від чортів з ОП подалі - переходьте на службу Україні, а не єрмакам-татаровим!
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24.11.2025 17:58 Відповісти
Ми всі повірили політикам з СБУ!
Отак прямо зразу!
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24.11.2025 17:58 Відповісти
Как малюк всплыл .. после скандала с вагнеровцами . Зеля .заметил свое предательстат в очередной раз
И нашёл малюка. Тоже артист. С виду патриот . Но .. патриот опы ... сначала. А потом ..
Кто платит тому и служит....
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24.11.2025 17:59 Відповісти
АліБабу вже ніхто ні в що не ставить
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24.11.2025 18:03 Відповісти
"Жодних таких "вказівок", "прохань" чи "натяків" із Офісу Президента або будь-якої іншої структури до СБУ не надходило" а мала би бути відповідь-ми працюємо по заявах та підозрах а не по вказівках ,проханнях та натяках
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24.11.2025 18:03 Відповісти
КРУТО СПІЙМАЛИ!!!
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24.11.2025 18:05 Відповісти
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24.11.2025 18:05 Відповісти
Те що офіційних вказівок і заяв не було- зовсім не відмінює той факт,що Єрмак дійсно хотів зробити винним Арахамію у зливі у справі Мідас, і офіс президента планував вручити йому підозру у держзраді.....
Це прекрасно, просто прекрасно! Пан Арахамія, якби ж він вчився так, як треба....
Та ні. Якби він хоч якось вчився, то він би знав, що система, до вибудовування якої він так дієво доклався, завжди пожирає своїх будівничих - Дубінський не дасть збрехати.....
Тільки от цей «державник», якого мутною хвилею зеленого безумства у 2019-у занесло у найвищу владу прямо з «битви екстрасенсів», мав би отримати підозру ще кілька років тому!
Нагадую:
- Арахамія запевняв, що російських військ біля кордонів України недостатньо для повномасштабного вторгнення, посилаючись на дані від військових.
- Арахамія закликав українців не панікувати і казав, що "все під контролем".
- Арахамія стверджував, що західні ЗМІ та інші партнери "сіють паніку" своїми попередженнями про можливий напад, і називав це "не дружнім кроком". Та ще й багато чого- загальний список був би дуже великий, як і у всієі іхньоі банди....
Що тут скажеш, окрім як «савєт да любофь»!
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24.11.2025 18:08 Відповісти
Це ублюдочне створіння працювало на жовтопиких.
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24.11.2025 18:21 Відповісти
100% ніякого сумніву на червоно*пих...
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24.11.2025 19:07 Відповісти
ГАНЬБА
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24.11.2025 18:08 Відповісти
Панду Геть !
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24.11.2025 18:18 Відповісти
До сраки цього Додіка. Більше цікавить чи виписав підозру таваріщь Алла Борисівна детективам НАБУ.
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24.11.2025 18:16 Відповісти
Ну як ви всі це не розумієте? Яка в нього фвамілія? Абрам.хамія. А бубочка своїх, кошенних і пейсатих не видає.
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24.11.2025 18:18 Відповісти
Невже в пагтії розкол ?

Носатому роду нема переводу ! алібаба нам до торжества веде
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24.11.2025 18:19 Відповісти
Малюк вже від Генерального Прокурора відповідає?....бо в в його компетенції висувати підозру діючому депутату ВР та керівнику САП...
Цікаво, а що на це відповість підконтрольний ОП Генпрокурор
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24.11.2025 18:31 Відповісти
Так при чому тут СБУ. Воно давно вже мертве по розкриттю дійсних злочинів. Воно може тільки фабрикувати справи проти законопослушних громадян. Нариклад, як вийшло з прикордоником.
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24.11.2025 19:08 Відповісти
"Ми поза політикою!" - але підозру в держзраді за "Двушечку на мацкву " не дамо друганам Зечма, бо нема строків давності.
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24.11.2025 19:35 Відповісти
НАЛЯКАЛИ МАВПУ АГРОХЛАМІДІЮ,
МОЖНА Й НЕ ВИПИСУВАТИ,ЗАВДАННЯ ВИКОНАЛИ!
ТАТАРОВ ВИДАСТЬ ВСІМ ПРЕМІЮ ЗАБРАВШИ СВІЙ ВІДСОТОК,
ШЛАГБАУМ ТА ШЛАГБАУМ!
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24.11.2025 20:35 Відповісти
Карлосон і Хломідія це вороги України...
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24.11.2025 20:42 Відповісти
Запопадливість Малюка перед ....ОПою загально відома. Пару років тому він на Цензору привселюдно назвав Романа Червінського, патріота України, своїм особистим ворогом. Але після провалу в судах у вотчині Татарова майже рік мовчав. А щодо цієї інфи, це контрольований АліБабою скид - дивіться який я всесильний. Тому що не слід забувати, що в УП і Алібаби один хресний батько - зятьок Кучми.
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24.11.2025 21:32 Відповісти
А що, Малюк вам так все і розкаже? Хто звонив, що просив і т.д. ...
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24.11.2025 22:15 Відповісти
Ну а ****, якщо вже спалили схему.
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24.11.2025 22:16 Відповісти
а чому це не відповідає дійсності, бо вона вже готова, та всі тільки за, давно пора, дуже давно.
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24.11.2025 22:58 Відповісти
на плівках абрахамія є хачапурі чи чєбурєк хто скаже?
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24.11.2025 23:37 Відповісти
Це лише питання часу.
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25.11.2025 04:28 Відповісти
ПАДЛИ СБУШНИКИ СКОНАЙТЕ РАЗОМ У КАНАВІ УСІ ХТО СМОКЧЕ ЗЕ
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25.11.2025 07:07 Відповісти
 
 