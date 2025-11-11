Після операції "Мідас" влада може атакувати НАБУ та САП, серед варіантів - підозра Клименку, - ЗМІ
Голові САП Олександру Клименку можуть готувати підозру. Це стане реакцією на нещодавні розслідування антикорупційних органів.
Про це пише видання LIGA.net із посиланням на джерела в НАБУ та САП, інформує Цензор.НЕТ.
Там запевняють, що "операція є багаторівневою і не завершиться за один день".
Співрозмовники видання припускають, що незабаром може надійти "реакція згори" на такі резонансні справи, особливо щодо "наближених осіб".
Підозра Клименку
Одним із можливих варіантів може бути підготовка підозри очільнику САП Клименку. Відтак можуть з'явитись умови для втручання Офісу Генпрокурора у розслідування, яке веде САП.
В антикорупційних органах вважають, що така зміна або навіть часткова ротація команди створює ризик того, що ключові справи гальмуватимуться, а антикорупційна вертикаль послаблюватиметься – аж до втрати доказів, додали вони.
Що передувало?
- Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що НАБУ проводить обшуки у Міндіча, який виїхав з України за кілька годин до обшуків.
- Як повідомлялося, у вівторок, 4 листопада, в одній із філій відокремлених підрозділів НАЕК "Енергоатом" відбулися обшуки у справі про корупцію.
- Також НАБУ проводить обшуки в ексміністра енергетики Галущенка та "Енергоатомі".
- НАБУ та САП заявили про проведення масштабної операції з викриття корупції у сфері енергетики.
- Чинна міністерка енергетики Світлана Гринчук фігурує на записах НАБУ в рамках розслідування корупції в енергетиці.
- Згодом Національне антикорупційне бюро викрило офіс у центрі Києва, що належав родині екснардепа й нинішнього сенатора РФ Андрія Деркача. Там вели "чорну бухгалтерію", облік грошей і організовували відмивання.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Причому «звільняти» одразу в буцигарню, можно в одну камеру з кліменками, обома, і татарова з членами ради ************.
Хіба що серед адептів "марафону", але там безнадійний випадок...
але випливає логічне питання, навіщо тоді він себе ними оточує ?
Давайте дамо їм ще 10, вони ж зможуть?
Сказала, хто є під..с.
Але нарід все перекрутить,
Чекає на "Фламінго" "Рути"...
Сидить без світла і води,
Претензії в них до орди.
А тут "зелені" роздягають,
Та на х..ю вертять і мають.
Можете уявити, як важко НАБУ і САП? Влада і туди поставила декількох своїх, щоб зливали інформацію. А всі засоби (літера, хто в темі то знає про що я), викорнистовується не проти ворога, а проти НАБУ і САП. То як можна в таких умовах працювати? Тут я про поліцію, частину СБУ, що на службі у хуцпи, все ДБР, прикордонники, податкова та інші.
А тут навіть не паровоз - тут впіймав і зустрічний ешелон!!!
В рамках расследования: более 70 обысков.
Было зафиксировано порядка 1000 часов аудиозаписей с разговорами подозреваемых.
Схема касается коррупции в стратегическом секторе - энергетика, особенно в компании НАЭК "Энергоатом".
Основная схема: контрагенты Энергоатома якобы вынуждены были отдавать откаты 10-15% от стоимости контрактов, чтобы избежать блокировки платежей или исключения из списка поставщиков.
Через офис, расположенный в центре Киева (который, по утверждениям, принадлежал семье Андрей Деркач), якобы была отмывка денег - порядка ~100 миллионов долларов.
Среди фигурантов по материалам: бизнесмен Тимур Миндич (бывший партнёр группы компаний, связан с президентом страны), экс-министр энергетики Герман Галущенко, и др.
налет не с шести а с семи направлений /крысы ОП в борьбе за сыр/...
читая новости понимаешь , что ВОЙНА идет и внутри Страны под лозунгами ,,благих намерений,, ЗЕшоблы -------------------------------------------------------------
... ,,банальные,, разборки,, между САП,НАБУ и т.д : всего лишь крысиная возня власти за ВЛАСТЬ под Солнцем . И здесь нет ни грамма стремления расцвета и свободы УКРАИНЕ.
ОБОРОТНИ ВЛАСТИ
ви хто такі щоб заважати красти зажраним під*****
Головне питання на яке поки нема відповіді - ця криза є виключно українською чи все ж, є від початку грою ширшого кола учасників
1. Корупція залишається головною темою держави. Вже після майдану картонок стало зрозуміло, що Банковій все складніше завдавати свою повістку дня. Останні події тільки підтверджують цю точку зору.
2. Чи можливо зараз створити коаліційний уряд, який «перезавантажить» ситуацію? Думаю, що ні. Точніше змінити можна, а перезавантажити ні. Бо у нас не політична, а управлінська криза. Проте гра зараз іде на відставку уряду і створення уряду «народної довіри», який має стати противагою до влади Зеленського. І для Банкової це не дуже хороший сигнал. Адже збереження уряду буде топити Президента, бо корупційні скандали будуть ще більш інтенсивними. Створювати новий уряд - це ослаблювати впливи Банкової.
3. Як далі буде розвиватися ситуація? Ця історія, вже починає жити власним життям і просто відставкою кількох людей справу неможливо закінчити. В гру точно включаться європейці і, можливо, американці (якщо досі не були включеними). І тут ми можемо стати свідками історій по примушуванню нас до виборів та по новим мирним ініціативам.
За будь-яких обставин джин випущений з пляшки.