Після операції "Мідас" влада може атакувати НАБУ та САП, серед варіантів - підозра Клименку, - ЗМІ

Як влада може відреагувати на розслідування корупції в енергетиці?

Голові САП Олександру Клименку можуть готувати підозру. Це стане реакцією на нещодавні розслідування антикорупційних органів.

Про це пише видання LIGA.net із посиланням на джерела в НАБУ та САП, інформує Цензор.НЕТ.

Там запевняють, що "операція є багаторівневою і не завершиться за один день".

Співрозмовники видання припускають, що незабаром може надійти "реакція згори" на такі резонансні справи, особливо щодо "наближених осіб".

Підозра Клименку

Одним із можливих варіантів може бути підготовка підозри очільнику САП Клименку. Відтак можуть з'явитись умови для втручання Офісу Генпрокурора у розслідування, яке веде САП.

В антикорупційних органах вважають, що така зміна або навіть часткова ротація команди створює ризик того, що ключові справи гальмуватимуться, а антикорупційна вертикаль послаблюватиметься – аж до втрати доказів, додали вони.

Що передувало?

  • Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що НАБУ проводить обшуки у Міндіча, який виїхав з України за кілька годин до обшуків.
  • Як повідомлялося, у вівторок, 4 листопада, в одній із філій відокремлених підрозділів НАЕК "Енергоатом" відбулися обшуки у справі про корупцію.
  • Також НАБУ проводить обшуки в ексміністра енергетики Галущенка та "Енергоатомі".
  • НАБУ та САП заявили про проведення масштабної операції з викриття корупції у сфері енергетики.
  • Чинна міністерка енергетики Світлана Гринчук фігурує на записах НАБУ в рамках розслідування корупції в енергетиці.
  • Згодом Національне антикорупційне бюро викрило офіс у центрі Києва, що належав родині екснардепа й нинішнього сенатора РФ Андрія Деркача. Там вели "чорну бухгалтерію", облік грошей і організовували відмивання.

Якщо чесно, я особисто хочу бачити на лаві ПІДСУДНИХ по ст.«державна зрада» все керівництво держави, весь склад кабміну за останні 7 років, всіх слуг урода і опзж з довірою, всіх членів ********** рад, всіх членів рад доброчесності, всіх членів конкурсних комісій разом з тими кого вони відібрали а потім поизначили на керівні посади
11.11.2025 09:45 Відповісти
Ні, на загін самогубців більше схожі українці, які вибрали до свого курника хитрих лисів. А ті кожного дня їдять їх курей і вказують на попередників і Захід.
11.11.2025 09:53 Відповісти
Спецоперакція "Мідас"
Сказала, хто є під..с.
Але нарід все перекрутить,
Чекає на "Фламінго" "Рути"...
Сидить без світла і води,
Претензії в них до орди.
А тут "зелені" роздягають,
Та на х..ю вертять і мають.
11.11.2025 09:51 Відповісти
Зелена шобла все більше становиться схожою на загін самогубців...
11.11.2025 09:39 Відповісти
ні, буратіно і ко просто поставили всіх раком і регочуть в очі, "попілівая гешефт". Вже зрозуміло що нічого не буде.
11.11.2025 09:46 Відповісти
Яких самогубців, у них все добре, вілли в Катарах та Оманах лише збільшуються в розмірах. Майдани їм до сраки, у випадку загрози прокладуть собі дорогу кулеметниками.
11.11.2025 10:42 Відповісти
врядли зеленый будет их щас трогать, он с прошлого раза обосрался, когда европейцы сказали хер тебе а не бабки если прикроешь набу и сап, как и испукался картонного майдана. А если зеленый щас начнет их трогать то реакция европы будет еще сильней, но копать на набу и сап и готовиться к будущим атакам будет
11.11.2025 09:40 Відповісти
"Гора" сидить обдовбана обісрана у себе в бункері а їрмак проти ФБР нічо не зробить
11.11.2025 09:44 Відповісти
Діло пахне керосином.Чує моє серденько,якщо не помиляється, треба ЗЕленому прибирати Єрмака з Татаровим,щоб зробити спробу спасти свою репутацію.Хоча вона обісрана і вже не відмитсь.
11.11.2025 09:44 Відповісти
Причому «звільняти» одразу в буцигарню, можно в одну камеру з кліменками, обома, і татарова з членами ради ************.
11.11.2025 09:47 Відповісти
Так вони ж його здадуть. Тут буде йти боротьба за виживання. Всі засоби будуть кинуті на порятунок Найвеличнішого. Аж до приїзду в Україну Натаньяху та виділення Ізраїлем зброї для України.
11.11.2025 10:18 Відповісти
"зробити спробу спасти свою репутацію" - а вона була? 😂
Хіба що серед адептів "марафону", але там безнадійний випадок...
11.11.2025 10:14 Відповісти
Є у нього така риса, запевняти усіх, що він не мерзотник,
але випливає логічне питання, навіщо тоді він себе ними оточує ?
11.11.2025 11:46 Відповісти
Оце такі пріоритети у кубла зрадників,покидьків та ворюг з жОПи під час війни з кацапстаном. Потужно переможемо.
11.11.2025 09:44 Відповісти
А також все кабінетне СБУ, весь керівний склад МВС та ДБР. Вони всі - ланки однієї мафії.
11.11.2025 10:16 Відповісти
Спочатку всі склади НАЗК(які хворі на невиліковну хворобу курячої сліпоти, бачать тільки банкноти які їм заносять міндічі і кліменки з савсунами), потім все кнрівництво НАБУ і САП разом з ряюошляпками і луценками з ситниками і углавами, з шабуніними і радіними!! Влни мають сісти першими, бо саме ВОНИ ВІДПОВІДАЛИ ЗА АНТИКОРУПЦІЙНУ ПОЛІТИКУ І МАЛИ БУТИ В ЦІЙ БОРОТЬБІ НЕПРИМИРЕННИМИ, але жирували як коти в маслі!!!
11.11.2025 10:36 Відповісти
Всього-на-всього 10 років (НАБУ та САП).
Давайте дамо їм ще 10, вони ж зможуть?
11.11.2025 10:44 Відповісти
Сьогодні змії очухаються після ударної дози акйкосів і будуть методично поливати гівном все що не зелене. Буде багато нових цікавих історій про головне. Ну і звичайно про попередників.
11.11.2025 09:47 Відповісти
Справа в тому, ЩО ВСЕ ЗЕЛЕНЕ!!! Рада зелена, кабмін зелегий, назк зелене, набу, сап, гпу, ова....ради зуєчесності, ради *********, конкурсні комісії все все ЗЕЛЕНЕ, по своїй ненажерливій, зрадницькій СУТІ!!
11.11.2025 10:38 Відповісти
Криси почали їсти один одного. Я за. Зіжріть вже один одного уроди і поскоріше
11.11.2025 09:48 Відповісти
Потужний під@р...
11.11.2025 09:53 Відповісти
Так їх же НАБУ і САП прикриває Захід - ОПа ж не самогубці
11.11.2025 09:53 Відповісти
А хто через Раду проголосував щоб підкорити НАБУ і САП Офісу президента через генерального прокурора? Якби не студенти з картонками, то ми втратили б єдиний напівживий орган НАБУ-САП, який у важких умовах документує злочини хуцпи. Тоді ж не побоялися? На Заході Лідор, що тут його знають як Боневтіка Позорно-Брехливого, каже, щоб не розгойдували човен, що в нас війна і що бійці покинуть опопи, якщо його знімуть, бо він супер генералісімус(щоб не заважали красти і узурпувати владу).
Можете уявити, як важко НАБУ і САП? Влада і туди поставила декількох своїх, щоб зливали інформацію. А всі засоби (літера, хто в темі то знає про що я), викорнистовується не проти ворога, а проти НАБУ і САП. То як можна в таких умовах працювати? Тут я про поліцію, частину СБУ, що на службі у хуцпи, все ДБР, прикордонники, податкова та інші.
11.11.2025 10:01 Відповісти
Цікаво, а є в НАБУ матеріали по Міндічу, про його схеми в сфері "виробництва" озброєння? Бо там суми виділялися в рази більші ніж на "захисні споруди"...
11.11.2025 10:01 Відповісти
Хочете сказати що жадібний на мізері погорів?
11.11.2025 10:27 Відповісти
на "мізері" можна програти всю гру, якщо "паровоз впіймати"
А тут навіть не паровоз - тут впіймав і зустрічний ешелон!!!
11.11.2025 10:45 Відповісти
Операція "Зелупідас" йде по плану, все невдолення корупцією і зеленським повішали на якогось бандюка міндічя. Зєлєнской і Єрмаков ніпрічьом. Лохи хавають шоу, банда далі при владі🐑🐑🐑
11.11.2025 10:09 Відповісти
Спробувати можна і таке. Але яка ж тоді різниця буде між умовним Зєлєнскім і довбо*обом, який заліз у клітку з крокодилом і для понтів запхав те, що має містити не лише негажерливий рот, а й мізки у пащу до триметрового аллігатора? А практично ніякої! Навіть якщо умовний Зєлєнскій і уникне суду Лінча, то свободи буде позбавлений, як і грошей. Чи кращим буде таке життя від миттєвої смерті? Маю сумніви - ці людці звикли любити життя і ні в чому собі не відмовляти. Икремо про тих, хто візьметься виконувати такий план, як знищення/ослаблення НАБУ і САП. Ці, прости Господи правопохоронці мали б розуміти, що те, що робить НАБУ і САП - не їхня ініцватива, навіть не ініціатива Заходу - це запит суспільства. Це також і можливість випустити пару з казана, в якому вариться гнів, біль, розчарувпння мільйонів людей. Виконавців замовник точно здасть, ще й винними зробить, щоб самому залишитись білим і пухнастим. Тому виконавцям буде найгірше. От скажімо я не уявляю, як зможе аідбілитися Малюк, якщо ця система рухне. А вона рухне. У Малюка ю лише один шанс - заарештувати як мінімум Єрмака. Лише це можливо якось йому допоможе залишитися в історії позитивним героєм.
11.11.2025 10:13 Відповісти
11.11.2025 10:21 Відповісти
Так це що, не буде ніяких фламінгів, чагарників та довгих буратін? Поверніть Міндіча! І Цукерманів.
11.11.2025 10:26 Відповісти
НАБУ заявляет, что расследование длилось 15 месяцев.
В рамках расследования: более 70 обысков.
Было зафиксировано порядка 1000 часов аудиозаписей с разговорами подозреваемых.
Схема касается коррупции в стратегическом секторе - энергетика, особенно в компании НАЭК "Энергоатом".
Основная схема: контрагенты Энергоатома якобы вынуждены были отдавать откаты 10-15% от стоимости контрактов, чтобы избежать блокировки платежей или исключения из списка поставщиков.
Через офис, расположенный в центре Киева (который, по утверждениям, принадлежал семье Андрей Деркач), якобы была отмывка денег - порядка ~100 миллионов долларов.
Среди фигурантов по материалам: бизнесмен Тимур Миндич (бывший партнёр группы компаний, связан с президентом страны), экс-министр энергетики Герман Галущенко, и др.
11.11.2025 10:27 Відповісти
Зеленский законы против НАБУ вносил, - это мотив прикрыть жопу Миндича и Деркача, через чей офис отмывали бабки. А Деркач признанный агент ФСБ. Зеленский еще и без выборов сам себе срок продлевает президентский. Мы живем в каком то абсурде. В любой стране мира уже бы погнали такого президента. Президент связан с олигархами и деркачами - агентами ФСБ. Импичмент Рада не внесет ибо там сидят до сих пор ОПЗЖ и партия Зеленского из организованной преступности и агентов ФСБ. Ничего не изменилось после Януковича, еще хуже все стало. Орг преступность никуда не исчезла олигархов и фсбшников слитных.
11.11.2025 10:36 Відповісти
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html tZE inform від 10/11.2025р.: "Мафіозна структура Зеленського-Міндича-Галущенко перетворила США в центр конвертації і обналу незаконно виведених коштів у розмірі майже $1 млрд. НАБУ скромно замовчує ключовий факт цієї злочинної афери - транспортування готівкових сум через систему дипломатичних перевезень, що ставить під питання затримання працівників американського посольства. Кошти переводились в США саме з Болгарії , про аферу з "атомними реакторами" якої ми неодноразово писали".
11.11.2025 10:57 Відповісти
https://www.rbc.ua/ukr/news/shahedi-letili-shesti-napryamkiv-k-tsieyi-1762847211.html "Шахеды" летели с шести направлений: как этой ночью отработала ПВО
налет не с шести а с семи направлений /крысы ОП в борьбе за сыр/...

читая новости понимаешь , что ВОЙНА идет и внутри Страны под лозунгами ,,благих намерений,, ЗЕшоблы -------------------------------------------------------------

... ,,банальные,, разборки,, между САП,НАБУ и т.д : всего лишь крысиная возня власти за ВЛАСТЬ под Солнцем . И здесь нет ни грамма стремления расцвета и свободы УКРАИНЕ.
ОБОРОТНИ ВЛАСТИ
11.11.2025 10:59 Відповісти
Якщо так буде, то потрібно буде нашим захисниками робити зачистку на Печерських пагорбах.
11.11.2025 11:12 Відповісти
11.11.2025 11:39 Відповісти
100% піздаб0л скоро почне щимити і фабрикувати справи
ви хто такі щоб заважати красти зажраним під*****
11.11.2025 12:18 Відповісти
https://spektrnews.in.ua/news/uryadova-kriza-scho-bude-dal---vadim-denisenko/180552#gsc.tab=0 Вадим Денисенко:
Головне питання на яке поки нема відповіді - ця криза є виключно українською чи все ж, є від початку грою ширшого кола учасників
1. Корупція залишається головною темою держави. Вже після майдану картонок стало зрозуміло, що Банковій все складніше завдавати свою повістку дня. Останні події тільки підтверджують цю точку зору.
2. Чи можливо зараз створити коаліційний уряд, який «перезавантажить» ситуацію? Думаю, що ні. Точніше змінити можна, а перезавантажити ні. Бо у нас не політична, а управлінська криза. Проте гра зараз іде на відставку уряду і створення уряду «народної довіри», який має стати противагою до влади Зеленського. І для Банкової це не дуже хороший сигнал. Адже збереження уряду буде топити Президента, бо корупційні скандали будуть ще більш інтенсивними. Створювати новий уряд - це ослаблювати впливи Банкової.
3. Як далі буде розвиватися ситуація? Ця історія, вже починає жити власним життям і просто відставкою кількох людей справу неможливо закінчити. В гру точно включаться європейці і, можливо, американці (якщо досі не були включеними). І тут ми можемо стати свідками історій по примушуванню нас до виборів та по новим мирним ініціативам.

За будь-яких обставин джин випущений з пляшки.
11.11.2025 12:38 Відповісти
 
 