Після операції "Мідас" влада може атакувати НАБУ та САП, серед варіантів - підозра Клименку, - ЗМІ

Голові САП Олександру Клименку можуть готувати підозру. Це стане реакцією на нещодавні розслідування антикорупційних органів.

Про це пише видання LIGA.net із посиланням на джерела в НАБУ та САП, інформує Цензор.НЕТ.

Там запевняють, що "операція є багаторівневою і не завершиться за один день".

Співрозмовники видання припускають, що незабаром може надійти "реакція згори" на такі резонансні справи, особливо щодо "наближених осіб".

Підозра Клименку

Одним із можливих варіантів може бути підготовка підозри очільнику САП Клименку. Відтак можуть з'явитись умови для втручання Офісу Генпрокурора у розслідування, яке веде САП.

В антикорупційних органах вважають, що така зміна або навіть часткова ротація команди створює ризик того, що ключові справи гальмуватимуться, а антикорупційна вертикаль послаблюватиметься – аж до втрати доказів, додали вони.

Що передувало?

