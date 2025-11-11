РУС
Новости Коррупция в энергетике
968 12

После операции "Мидас" власть может атаковать НАБУ и САП, среди вариантов - подозрение Клименко, - СМИ

Как власть может отреагировать на расследование коррупции в энергетике?

Главе САП Александру Клименко могут подготовить подозрение. Это станет реакцией на недавние расследования антикоррупционных органов.

Об этом пишет издание LIGA.net со ссылкой на источники в НАБУ и САП, информирует Цензор.НЕТ.

Там уверяют, что "операция является многоуровневой и не завершится за один день".

Собеседники издания предполагают, что вскоре может последовать "реакция сверху" на такие резонансные дела, особенно в отношении "приближенных лиц".

Подозрение Клименко

Подозрение Клименко

Одним из возможных вариантов может быть подготовка подозрения главе САП Клименко. В результате могут появиться условия для вмешательства Офиса Генпрокурора в расследование, которое ведет САП.

В антикоррупционных органах считают, что такое изменение или даже частичная ротация команды создает риск того, что ключевые дела будут тормозиться, а антикоррупционная вертикаль будет ослабляться – вплоть до потери доказательств, добавили они.

Что предшествовало?

Что предшествовало?

  • Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что НАБУ проводит обыски у Миндича, который выехал из Украины за несколько часов до обысков.
  • Как сообщалось, во вторник, 4 ноября, в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом" прошли обыски по делу о коррупции.
  • Также НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Энергоатоме".
  • НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
  • Действующая министр энергетики Светлана Гринчук фигурирует на записях НАБУ в рамках расследования коррупции в энергетике.
  • Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро разоблачило офис в центре Киева, принадлежавший семье экс-нардепа и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача. Там вели "черную бухгалтерию", учет денег и организовывали отмывание.

Автор:

Автор: 

НАБУ (4676) САП (2341) Клименко Александр САП (47)
Зелена шобла все більше становиться схожою на загін самогубців...
показать весь комментарий
11.11.2025 09:39 Ответить
ні, буратіно і ко просто поставили всіх раком і регочуть в очі, "попілівая гешефт". Вже зрозуміло що нічого не буде.
показать весь комментарий
11.11.2025 09:46 Ответить
Ні, на загін самогубців більше схожі українці, які вибрали до свого курника хитрих лисів. А ті кожного дня їдять їх курей і вказують на попередників і Захід.
показать весь комментарий
11.11.2025 09:53 Ответить
врядли зеленый будет их щас трогать, он с прошлого раза обосрался, когда европейцы сказали хер тебе а не бабки если прикроешь набу и сап, как и испукался картонного майдана. А если зеленый щас начнет их трогать то реакция европы будет еще сильней, но копать на набу и сап и готовиться к будущим атакам будет
показать весь комментарий
11.11.2025 09:40 Ответить
"Гора" сидить обдовбана обісрана у себе в бункері а їрмак проти ФБР нічо не зробить
показать весь комментарий
11.11.2025 09:44 Ответить
Діло пахне керосином.Чує моє серденько,якщо не помиляється, треба ЗЕленому прибирати Єрмака з Татаровим,щоб зробити спробу спасти свою репутацію.Хоча вона обісрана і вже не відмитсь.
показать весь комментарий
11.11.2025 09:44 Ответить
🔥🔥🔥
Причому «звільняти» одразу в буцигарню, можно в одну камеру з кліменками, обома, і татарова з членами ради ************.
показать весь комментарий
11.11.2025 09:47 Ответить
Оце такі пріоритети у кубла зрадників,покидьків та ворюг з жОПи під час війни з кацапстаном. Потужно переможемо.
показать весь комментарий
11.11.2025 09:44 Ответить
Якщо чесно, я особисто хочу бачити на лаві ПІДСУДНИХ по ст.«державна зрада» все керівництво держави, весь склад кабміну за останні 7 років, всіх слуг урода і опзж з довірою, всіх членів ********** рад, всіх членів рад доброчесності, всіх членів конкурсних комісій разом з тими кого вони відібрали а потім поизначили на керівні посади
показать весь комментарий
11.11.2025 09:45 Ответить
Сьогодні змії очухаються після ударної дози акйкосів і будуть методично поливати гівном все що не зелене. Буде багато нових цікавих історій про головне. Ну і звичайно про попередників.
показать весь комментарий
11.11.2025 09:47 Ответить
Криси почали їсти один одного. Я за. Зіжріть вже один одного уроди і поскоріше
показать весь комментарий
11.11.2025 09:48 Ответить
Спецоперакція "Мідас"
Сказала, хто є під..с.
Але нарід все перекрутить,
Чекає на "Фламінго" "Рути"...
Сидить без світла і води,
Претензії в них до орди.
А тут "зелені" роздягають,
Та на х..ю вертять і мають.
показать весь комментарий
11.11.2025 09:51 Ответить
 
 