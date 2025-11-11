После операции "Мидас" власть может атаковать НАБУ и САП, среди вариантов - подозрение Клименко, - СМИ

Главе САП Александру Клименко могут подготовить подозрение. Это станет реакцией на недавние расследования антикоррупционных органов.

Об этом пишет издание LIGA.net со ссылкой на источники в НАБУ и САП.

Там уверяют, что "операция является многоуровневой и не завершится за один день".

Собеседники издания предполагают, что вскоре может последовать "реакция сверху" на такие резонансные дела, особенно в отношении "приближенных лиц".

Подозрение Клименко

Одним из возможных вариантов может быть подготовка подозрения главе САП Клименко. В результате могут появиться условия для вмешательства Офиса Генпрокурора в расследование, которое ведет САП.

В антикоррупционных органах считают, что такое изменение или даже частичная ротация команды создает риск того, что ключевые дела будут тормозиться, а антикоррупционная вертикаль будет ослабляться – вплоть до потери доказательств, добавили они.

Что предшествовало?

