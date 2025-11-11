После операции "Мидас" власть может атаковать НАБУ и САП, среди вариантов - подозрение Клименко, - СМИ
Главе САП Александру Клименко могут подготовить подозрение. Это станет реакцией на недавние расследования антикоррупционных органов.
Об этом пишет издание LIGA.net со ссылкой на источники в НАБУ и САП, информирует Цензор.НЕТ.
Там уверяют, что "операция является многоуровневой и не завершится за один день".
Собеседники издания предполагают, что вскоре может последовать "реакция сверху" на такие резонансные дела, особенно в отношении "приближенных лиц".
Подозрение Клименко
Одним из возможных вариантов может быть подготовка подозрения главе САП Клименко. В результате могут появиться условия для вмешательства Офиса Генпрокурора в расследование, которое ведет САП.
В антикоррупционных органах считают, что такое изменение или даже частичная ротация команды создает риск того, что ключевые дела будут тормозиться, а антикоррупционная вертикаль будет ослабляться – вплоть до потери доказательств, добавили они.
Что предшествовало?
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что НАБУ проводит обыски у Миндича, который выехал из Украины за несколько часов до обысков.
- Как сообщалось, во вторник, 4 ноября, в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом" прошли обыски по делу о коррупции.
- Также НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Энергоатоме".
- НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
- Действующая министр энергетики Светлана Гринчук фигурирует на записях НАБУ в рамках расследования коррупции в энергетике.
- Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро разоблачило офис в центре Киева, принадлежавший семье экс-нардепа и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача. Там вели "черную бухгалтерию", учет денег и организовывали отмывание.
Причому «звільняти» одразу в буцигарню, можно в одну камеру з кліменками, обома, і татарова з членами ради ************.
Сказала, хто є під..с.
Але нарід все перекрутить,
Чекає на "Фламінго" "Рути"...
Сидить без світла і води,
Претензії в них до орди.
А тут "зелені" роздягають,
Та на х..ю вертять і мають.