Ничего об уголовном производстве в отношении Миндича я не знал, - заместитель руководителя САП Синюк

Заместитель руководителя САП Андрей Синюк отрицает, что ему вообще было что-то известно о деле Тимура Миндича, кроме того, что сообщали в сети.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в комментарии журналистам УП.

Синюк отрицал, что передавал кому-либо материалы, связанные с делом Миндича или делом "Энергоатома".

По словам заместителя главы САП, ему также не было известно о самом деле в отношении Миндича.

"То, что писалось в СМИ, мне было известно. Каких-либо деталей не было известно", - отметил он.

Журналист Ткач также спросил Синюка, встречался ли он с людьми, связанными с Офисом Президента, Офисом Генпрокурора или Тимуром Миндичем.

"Абсолютно ни с кем... по крайней мере, мне не известно, что это люди, связанные с Тимуром Миндичем. Это 100%. ... Я встречаюсь со многими людьми, представителями других правоохранительных органов, органов прокуратуры, какие-то личные контакты есть. Но ни один человек меня не спрашивал о Тимуре Миндиче, ни одному человеку я ничего не сообщал о Миндиче. Хочу заверить, что ничего о Миндиче, что касается уголовного производства, я не знал", - отметил он.

О сегодняшних обысках в рамках расследования коррупции в энергетике Синюк заявил, что узнал из сети.

По словам Синюка, он не "сливал" информацию об обысках, что позволило Миндичу выехать из страны накануне следственных действий.

Ранее СМИ обнародовали расследование, в котором рассказали о возможном участии заместителя руководителя САП Андрея Синюка в разглашении материалов или обстоятельств расследований, связанных с Тимуром Миндичем.

Что предшествовало?

