Ничего об уголовном производстве в отношении Миндича я не знал, - заместитель руководителя САП Синюк
Заместитель руководителя САП Андрей Синюк отрицает, что ему вообще было что-то известно о деле Тимура Миндича, кроме того, что сообщали в сети.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в комментарии журналистам УП.
Синюк отрицал, что передавал кому-либо материалы, связанные с делом Миндича или делом "Энергоатома".
По словам заместителя главы САП, ему также не было известно о самом деле в отношении Миндича.
"То, что писалось в СМИ, мне было известно. Каких-либо деталей не было известно", - отметил он.
Журналист Ткач также спросил Синюка, встречался ли он с людьми, связанными с Офисом Президента, Офисом Генпрокурора или Тимуром Миндичем.
"Абсолютно ни с кем... по крайней мере, мне не известно, что это люди, связанные с Тимуром Миндичем. Это 100%. ... Я встречаюсь со многими людьми, представителями других правоохранительных органов, органов прокуратуры, какие-то личные контакты есть. Но ни один человек меня не спрашивал о Тимуре Миндиче, ни одному человеку я ничего не сообщал о Миндиче. Хочу заверить, что ничего о Миндиче, что касается уголовного производства, я не знал", - отметил он.
О сегодняшних обысках в рамках расследования коррупции в энергетике Синюк заявил, что узнал из сети.
По словам Синюка, он не "сливал" информацию об обысках, что позволило Миндичу выехать из страны накануне следственных действий.
Ранее СМИ обнародовали расследование, в котором рассказали о возможном участии заместителя руководителя САП Андрея Синюка в разглашении материалов или обстоятельств расследований, связанных с Тимуром Миндичем.
Что предшествовало?
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что НАБУ проводит обыски у Миндича, который выехал из Украины за несколько часов до обысков.
- Как сообщалось, во вторник, 4 ноября, в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом" прошли обыски по делу о коррупции.
- Также НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Энергоатоме".
- НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
- Позже в НАБУ обнародовали записи разговоров и рассказали подробности операции.
- В Раде инициировали увольнение министра юстиции Галущенко и министра энергетики Гринчук.
Носився ж із тією "формолую миру" як із писаною торбою! Міг і пропустити... скрізь пальці!
Чи він просто іноді ходив до каси за зарплатою, і на цьому вважав свої обов'язки виконаними?
Лідор!? А ну пригадайте!
Девіз кожного прикоритного паразита, яких тичуть рилом в нароблене
А чем тогда он занимается на работе?