РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12233 посетителя онлайн
Новости Бизнес Миндича
1 955 23

Ничего об уголовном производстве в отношении Миндича я не знал, - заместитель руководителя САП Синюк

Дело Миндыча: Синюк отрицает, что сливал информацию

Заместитель руководителя САП Андрей Синюк отрицает, что ему вообще было что-то известно о деле Тимура Миндича, кроме того, что сообщали в сети.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в комментарии журналистам УП.

Синюк отрицал, что передавал кому-либо материалы, связанные с делом Миндича или делом "Энергоатома".

По словам заместителя главы САП, ему также не было известно о самом деле в отношении Миндича.

"То, что писалось в СМИ, мне было известно. Каких-либо деталей не было известно", - отметил он.

Читайте также: Давление на антикоррупционные органы в Украине вызывает беспокойство, - еврокомиссар Кос

Журналист Ткач также спросил Синюка, встречался ли он с людьми, связанными с Офисом Президента, Офисом Генпрокурора или Тимуром Миндичем.

"Абсолютно ни с кем... по крайней мере, мне не известно, что это люди, связанные с Тимуром Миндичем. Это 100%. ... Я встречаюсь со многими людьми, представителями других правоохранительных органов, органов прокуратуры, какие-то личные контакты есть. Но ни один человек меня не спрашивал о Тимуре Миндиче, ни одному человеку я ничего не сообщал о Миндиче. Хочу заверить, что ничего о Миндиче, что касается уголовного производства, я не знал", - отметил он.

О сегодняшних обысках в рамках расследования коррупции в энергетике Синюк заявил, что узнал из сети.

По словам Синюка, он не "сливал" информацию об обысках, что позволило Миндичу выехать из страны накануне следственных действий.

Ранее СМИ обнародовали расследование, в котором рассказали о возможном участии заместителя руководителя САП Андрея Синюка в разглашении материалов или обстоятельств расследований, связанных с Тимуром Миндичем.

Читайте: "Энергоатом" подтвердил обыски и заявил о готовности к сотрудничеству со следствием

Что предшествовало?

Читайте: На этой неделе планируются подозрения против руководства НАБУ и САП. Это ответ на обыски у Миндича, - Гончаренко

Автор: 

САП (2341) Синюк Андрей (5)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+8
Мародерити стікаючу кровою країну, можуть виключно вороги. Влада в руках ворогів, це занадто очевидно. Протермінований мародер повинен сидіти, як і його антиукраїнська кодла.
показать весь комментарий
10.11.2025 17:21 Ответить
+8
показать весь комментарий
10.11.2025 17:22 Ответить
+4
Цікаво, а йому було відомо, що він - заступник керівника САП?
Чи він просто іноді ходив до каси за зарплатою, і на цьому вважав свої обов'язки виконаними?
показать весь комментарий
10.11.2025 17:24 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Так всі і повірили.
показать весь комментарий
10.11.2025 17:19 Ответить
Та я сам в ****!
показать весь комментарий
10.11.2025 17:46 Ответить
🤣👍
показать весь комментарий
10.11.2025 18:08 Ответить
А навіщо це йому, якась справа про пересічного мешканця України, він мабуть про бабцю Параску з суіднього кварталу й то більш інформований, вони ж не для того на такі посади обираються щоб на щось впливати а просто протирають брюки.
показать весь комментарий
10.11.2025 17:26 Ответить
Для початку голова прикордонної служби чорт - Дейнеко має піти під слідство, а потім всі інші
показать весь комментарий
10.11.2025 17:19 Ответить
Дейнеко скаже, що був документ ГУР як штатного.....
показать весь комментарий
10.11.2025 17:21 Ответить
А може Zємлєнскій не знав про цю корупцію, він би точно порозганяв би цих корупціонерів.
показать весь комментарий
10.11.2025 17:23 Ответить
Та він міг і не встигнути слідкувати за тими 5-6 дефективними менеджерами...
Носився ж із тією "формолую миру" як із писаною торбою! Міг і пропустити... скрізь пальці!
показать весь комментарий
10.11.2025 17:27 Ответить
Спільник спільника ніколи не здасть - закон злочинців....
показать весь комментарий
10.11.2025 17:20 Ответить
Мародерити стікаючу кровою країну, можуть виключно вороги. Влада в руках ворогів, це занадто очевидно. Протермінований мародер повинен сидіти, як і його антиукраїнська кодла.
показать весь комментарий
10.11.2025 17:21 Ответить
Міндіч, оплачував роботу ссучених «певних осіб», як у курнику приблуд95, так і в державних органах з Урядового кварталу!!
показать весь комментарий
10.11.2025 17:22 Ответить
Начальник не знає чим зайняті підлеглі.Хотів виторгувати у Міндича за інформацію коли узнав які у нього відкати .
показать весь комментарий
10.11.2025 17:24 Ответить
Цікаво, а йому було відомо, що він - заступник керівника САП?
Чи він просто іноді ходив до каси за зарплатою, і на цьому вважав свої обов'язки виконаними?
показать весь комментарий
10.11.2025 17:24 Ответить
А яку аналогію зі Свинарчуками приводив потужний Лідор!? А ну пригадайте!
показать весь комментарий
10.11.2025 17:24 Ответить
18 квітня 2019 року: У своєму Facebook ЗЄнарко заявив: "Якщо знайдуть мого 'Свинарчука' - президент має піти". Це було обіцянкою нулевої толерантності до корупції в своєму оточенні - типовий популістський хук, щоб контрастувати себе з "старою системою".
показать весь комментарий
10.11.2025 17:26 Ответить
Вже потроху визначається стиль роботи всієї квартальної братіі що стала владою - напердіти і тіхонько уйті в лєс.А інші нехай той сморід винюхують...
показать весь комментарий
10.11.2025 17:25 Ответить
Наступний комікс про міндича- у 95 кварталі! замовляйте квитки заздалегідь!!!
показать весь комментарий
10.11.2025 17:26 Ответить
"Постуляли **здаки! Неначасі критикувати владу!" (С)
показать весь комментарий
10.11.2025 17:30 Ответить
я не знав
Девіз кожного прикоритного паразита, яких тичуть рилом в нароблене
показать весь комментарий
10.11.2025 17:43 Ответить
Гарний заступник. Добре, що хоч щось читав!
показать весь комментарий
10.11.2025 17:48 Ответить
Вся страна знает, а этот руководитель САП не знает.
А чем тогда он занимается на работе?
показать весь комментарий
10.11.2025 17:57 Ответить
синюка , Звиздить як дихає ...
показать весь комментарий
10.11.2025 18:10 Ответить
 
 