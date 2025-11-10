Нічого про кримінальне провадження щодо Міндіча я не знав, - заступник керівника САП Синюк

Заступник керівника САП Андрій Синюк заперечує, що йому взагалі було щось відомо про справу Тімура Міндіча, крім того, що повідомляли в мережі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив у коментарі журналістам УП.

Синюк заперечив, що передавав комусь матеріали пов'язані зі справою Міндіча, чи справою "Енергоатома".

За словами заступника голови САП, йому також було не відомо про саму справу щодо Міндіча.

"Те, що писалося в ЗМІ, те мені було відомо. Якихось деталей не було відомо", - зазначив він.

Журналіст Ткач також запитав Синюка чи зустрічався він із людьми, пов'язаними з Офісом Президента, Офісом Генпрокурора чи Тімуром Міндічем.

"Абсолютно ні з ким... принаймні мені не відомо, що це люди, які пов'язані з Тімуром Міндічем. Це 100%. ... Я зустрічаюсь з багатьма людьми, представниками інших правоохоронних органів, органів прокуратури, якісь особисті контакти є. Але жодна людина мене не запитувала про Тімура Міндіча, жодній людині я нічого не повідомляв про Міндіча. Хочу запевнити, що нічого про Міндіча, що стосується кримінального провадження, я не знав", - зазначив він.

Про сьогоднішні обшуки у рамках розслідування корупції в енергетиці Синюк заявив, що дізнався з мережі. 

За словами Синюка, він не "зливав" інформацію про обшуки, що дозволило Міндічу виїхати з країни напередодні слідчих дій. 

Раніше ЗМІ оприлюднили розслідування, в якому розповіли про можливу участь заступника керівника САП Андрія Синюка у розголошенні матеріалів або обставин розслідувань пов'язаних з Тімуром Міндічем.

+17
Мародерити стікаючу кровою країну, можуть виключно вороги. Влада в руках ворогів, це занадто очевидно. Протермінований мародер повинен сидіти, як і його антиукраїнська кодла.
10.11.2025 17:21 Відповісти
+13
Так всі і повірили.
10.11.2025 17:19 Відповісти
+13
Для початку голова прикордонної служби чорт - Дейнеко має піти під слідство, а потім всі інші
10.11.2025 17:19 Відповісти
Та я сам в ****!
10.11.2025 17:46 Відповісти
🤣👍
10.11.2025 18:08 Відповісти
А навіщо це йому, якась справа про пересічного мешканця України, він мабуть про бабцю Параску з суіднього кварталу й то більш інформований, вони ж не для того на такі посади обираються щоб на щось впливати а просто протирають брюки.
10.11.2025 17:26 Відповісти
Дейнеко скаже, що був документ ГУР як штатного.....
10.11.2025 17:21 Відповісти
А може Zємлєнскій не знав про цю корупцію, він би точно порозганяв би цих корупціонерів.
10.11.2025 17:23 Відповісти
Та він міг і не встигнути слідкувати за тими 5-6 дефективними менеджерами...
Носився ж із тією "формолую миру" як із писаною торбою! Міг і пропустити... скрізь пальці!
10.11.2025 17:27 Відповісти
Спільник спільника ніколи не здасть - закон злочинців....
10.11.2025 17:20 Відповісти
ще і як здасть... якщо притиснуть...
10.11.2025 18:45 Відповісти
Міндіч, оплачував роботу ссучених «певних осіб», як у курнику приблуд95, так і в державних органах з Урядового кварталу!!
10.11.2025 17:22 Відповісти
Начальник не знає чим зайняті підлеглі.Хотів виторгувати у Міндича за інформацію коли узнав які у нього відкати .
10.11.2025 17:24 Відповісти
Цікаво, а йому було відомо, що він - заступник керівника САП?
Чи він просто іноді ходив до каси за зарплатою, і на цьому вважав свої обов'язки виконаними?
10.11.2025 17:24 Відповісти
А яку аналогію зі Свинарчуками приводив потужний Лідор!? А ну пригадайте!
10.11.2025 17:24 Відповісти
18 квітня 2019 року: У своєму Facebook ЗЄнарко заявив: "Якщо знайдуть мого 'Свинарчука' - президент має піти". Це було обіцянкою нулевої толерантності до корупції в своєму оточенні - типовий популістський хук, щоб контрастувати себе з "старою системою".
10.11.2025 17:26 Відповісти
Вже потроху визначається стиль роботи всієї квартальної братіі що стала владою - напердіти і тіхонько уйті в лєс.А інші нехай той сморід винюхують...
10.11.2025 17:25 Відповісти
Наступний комікс про міндича- у 95 кварталі! замовляйте квитки заздалегідь!!!
10.11.2025 17:26 Відповісти
"Постуляли **здаки! Неначасі критикувати владу!" (С)
10.11.2025 17:30 Відповісти
я не знав
Девіз кожного прикоритного паразита, яких тичуть рилом в нароблене
10.11.2025 17:43 Відповісти
"Нада проста воврємя прікінутцца дурачком"
10.11.2025 21:42 Відповісти
Гарний заступник. Добре, що хоч щось читав!
10.11.2025 17:48 Відповісти
Вся страна знает, а этот руководитель САП не знает.
А чем тогда он занимается на работе?
10.11.2025 17:57 Відповісти
Бабки одне, дівки друге, кабаки третє
10.11.2025 21:44 Відповісти
синюка , Звиздить як дихає ...
10.11.2025 18:10 Відповісти
звідки воно таке тупориле взялося? всі знали, що міндіч вкрав багато зелених грошей, і на нього набусправу відкрило. а це тупориле - не знало.
10.11.2025 18:25 Відповісти
Це не ви попередили Міндіча? Ні, це не я...От що творить болгарська валерьяна!
10.11.2025 20:52 Відповісти
 
 