Нічого про кримінальне провадження щодо Міндіча я не знав, - заступник керівника САП Синюк

Заступник керівника САП Андрій Синюк заперечує, що йому взагалі було щось відомо про справу Тімура Міндіча, крім того, що повідомляли в мережі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив у коментарі журналістам УП.

Синюк заперечив, що передавав комусь матеріали пов'язані зі справою Міндіча, чи справою "Енергоатома".

За словами заступника голови САП, йому також було не відомо про саму справу щодо Міндіча.

"Те, що писалося в ЗМІ, те мені було відомо. Якихось деталей не було відомо", - зазначив він.

Журналіст Ткач також запитав Синюка чи зустрічався він із людьми, пов'язаними з Офісом Президента, Офісом Генпрокурора чи Тімуром Міндічем.

"Абсолютно ні з ким... принаймні мені не відомо, що це люди, які пов'язані з Тімуром Міндічем. Це 100%. ... Я зустрічаюсь з багатьма людьми, представниками інших правоохоронних органів, органів прокуратури, якісь особисті контакти є. Але жодна людина мене не запитувала про Тімура Міндіча, жодній людині я нічого не повідомляв про Міндіча. Хочу запевнити, що нічого про Міндіча, що стосується кримінального провадження, я не знав", - зазначив він.

Про сьогоднішні обшуки у рамках розслідування корупції в енергетиці Синюк заявив, що дізнався з мережі.

За словами Синюка, він не "зливав" інформацію про обшуки, що дозволило Міндічу виїхати з країни напередодні слідчих дій.

Раніше ЗМІ оприлюднили розслідування, в якому розповіли про можливу участь заступника керівника САП Андрія Синюка у розголошенні матеріалів або обставин розслідувань пов'язаних з Тімуром Міндічем.

