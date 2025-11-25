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Новини Міндічгейт
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Співвласник "Кварталу-95" Міндіч зібрав 500 "досьє" на детективів НАБУ, нардепів та журналістів

Міндічгейт: учасники збирали довідки на журналістів та чиновників

Співвласник студії "Квартал-95" Тімур Міндіч зібрав понад 500 "досьє" на детективів НАБУ, нардепів, міністрів та журналістів.

Про це заявив керівник підрозділу детективів НАБУ Олександр Абакумов під час засідання Комітету ВР, інформує Цензор.НЕТ.

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"Ми бачимо інформацію щодо безпосереднього моніторингу діяльності детективів НАБУ, їхнього пересування по Києву з використанням бази "безпечне місто". Бачимо інформацію щодо збору інформації про місце проживання детективів НАБУ, їхніх родичів, дітей, контактних даних та інших даних, які можуть бути використані, можливо, для тиску", - зазначив він.

Збір інформації

За словами Абакумова, наразі встановлено, що фігурантами "Міндічгейту" було зібрано 527 довідок щодо різних впливових осіб держави.

Також дивіться: Було два шанси звільнити Єрмака // Що далі буде? // Цензор.НЕТ. ВIДЕО

Про кого йдеться?

Йдеться про інформацію щодо 15-х детективів НАБУ, які розслідували злочини в сфері енергетики, правоохоронних органів та ін.

"Частину цих файлів сформовано 17.07.2025 року до сумнозвісних подій в липні щодо масових обшуків у Бюро", - сказав Абакумов.

17 липня було сформовано довідки щодо низки працівників, які згодом отримали підозри від правоохоронців.

"Один із документів сформовано щодо Магамедрасулова Руслана, 17.07. Щодо Тєбєкіна Віталія, який також отримав підозру. Щодо Токаря Євгена. Яким чином інформація, яка міститься в закритих базах щодо місця проживання, контактних номерів телефону, паспортних даних та родичів, їхнє місцепроживання, паспортні дані, ІНН кодів, була отримана членами злочинної організації?", - наголосив керівник підрозділів детективів, додавши, що це наштовхує на думку, що це було зроблено правоохоронними органами.

Також читайте: У СБУ та ОГП заявили, що інформація про підготовку підозри Арахамії та Клименку не відповідає дійсності (доповнено)

Хто ще у списку?

Абакумов додав, що серед файлів, знайдених на носіях інформації під час обшуків у фігурантів, є також довідки щодо 16 народних депутатів, зокрема на голову Комітету ВР з питань антикорупційної політики Анастасію Радіну, голову ТСК Ярослава Железняка та інших.

Також є інформація про 18 міністрів та їхніх заступників, які обіймали посади в енергетичній сфері або в сфері юстиції.

Щодо 9 працівників СБУ, щодо 10 журналістів, зокрема Юрія Ніколова, покійного Шалайського та інших журналістів, які висвітлюють корупцію в енергетичній сфері. 

Щодо колишнього голови "Укренерго".

Також були "профайли" на працівників Державної виконавчої служби, судових експертів.

Читайте: Фігуранти "Міндічгейту" збирали "довідки" й на працівників СБУ, - Кривонос

Міндічгейт

Читайте: Кривонос про "Міндічгейт": Є розуміння, що кошти надходили фігурантам не тільки з енергетики

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НАБУ (5743) СБУ (13938) зливання інформації (75)
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Топ коментарі
+39
Вони ж не самі це робили, для цього були задіяні "спеціально навчені люди", які 100% були при погонах, і замість того, щоб займатися своєю безпосередньою роботою, працювали на "дядю", ось тепер це все треба встановити і довести до суду, але це дуже довго і скоріше за все безперспективно, нажаль!
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25.11.2025 12:49 Відповісти
+29
І звістно Вава про це ничого не знав.
Та він вам САМ підтвердить шо ничого за це не знав.
Ось так прямо і скаже - я не знав.
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25.11.2025 12:51 Відповісти
+24
зелений спрут...
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25.11.2025 12:50 Відповісти
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25.11.2025 12:45 Відповісти
банда Ze
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25.11.2025 12:47 Відповісти
В останній час в українській політиці, як кістки, обсмоктуються всі події зв'язані з "Міндічгейтом". Проте не видно, щоб українські політики зробили правильні висновки з цього скандалу спробували виправити стан , куди Україну загнало шобло Вови **********-Міндича. Невже "видатним українським мужам" від політики не прийшла в їхні світлі голови така проста думка: націоналізувати компанію "Файр пойнт".Контора створена виключно на вкрадені в України гроші і буде вищою справедливістю передати її у власність українського народу. Поскільки вона має важливе значення для національної оборони, то проблем з націоналізацією компанії взагалі не повинно бути. Заодно показати суспільству,що красти - негарно, бо буде покарання. І крім того це стало б остаточною перевіркою Вови ********** на вошивість. Це дуже погана прикмета, коли мародери і аферисти проникають в сферу оборони держави. Така держава не життєздатна.
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25.11.2025 13:53 Відповісти
Якщо є можливість офіційно це зробити.
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25.11.2025 21:05 Відповісти
А вона на території України ?
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25.11.2025 23:48 Відповісти
Моссад-95
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25.11.2025 18:54 Відповісти
Вони ж не самі це робили, для цього були задіяні "спеціально навчені люди", які 100% були при погонах, і замість того, щоб займатися своєю безпосередньою роботою, працювали на "дядю", ось тепер це все треба встановити і довести до суду, але це дуже довго і скоріше за все безперспективно, нажаль!
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25.11.2025 12:49 Відповісти
Малюк теж, як і Вовп, скаже - я був не в курсі. Ничого не знаю та не знав.
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25.11.2025 12:54 Відповісти
Ага, підсвідомо поглажуючи "Золоту Зірку" в кишені.
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25.11.2025 12:56 Відповісти
Була надія тільки на армію. Але шобло Вови ********** і цих корумпувало, роздаючи кому Зірку Героя, кому військове звання, а кому і бабло в чистому вигляді.
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25.11.2025 13:48 Відповісти
Абакумов прямим текстом каже: "Це ********* на думку, що це було зроблено правоохоронними органами". Ну, а про те що МВС, ДБР, СБУ "надають послуги" Банковій, вже мабуть лиш глухий не чув. Ми давно звикли до того, що роботу цих органів набагато ефективніше виконують журналісти.
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25.11.2025 12:54 Відповісти
Слово жид є образливим, так само як і хохол. Не вживайте його якщо не хочете бути звинуваченими в антисеметизмі.
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25.11.2025 21:08 Відповісти
"...Образливим..." Етнічна мафіозна банда під проводом Зеленського захопила основні важелі управління державою і розкрадає як цивільний так і військовий сектор. Виродки навіть дешеві прострілювані бронежилети продали при допомозі корупціонерів для ЗСУ. То якими словами називати таких виродків. І крім гниди жидівської слова іншого не знаходжу.
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25.11.2025 22:47 Відповісти
Слово "жид" нещодавно проходило детальну лінгвістичну оцінку в Україні і признано різними комісіями цілком нормальним. Якщо слідувати вашій логіці, то антисемітами треба признати Тараса Шевченка і Івана Франка, які вживали це слово, а також всіх дореволюційних українських письменників. Крім того це слово вживається в країнах Східної Європи і в Західній Україні, де слово "єврей" ніколи не вживалося, більше того, є образливим. Так вважають самі жиди, які живуть на цих територіях. Українці вживають слово "жид" згідно з нормами і традиціями української мови і літератури, а також згідно до історичних традицій і ніхто не має права вказувати на це. До речі найзапекліші антисеміти -це іудеї, які щиро ненавидять семітів -арабів. В Ізраїлі навіть в дитячих садках вчать віршик :"Ту-ту-ту, ту-ту-ту, хааравім ямуту", який буквально означає: "Хай помре араб". Слово "єврей" було впроваджено на території колишнього СРСР більшовиками, керівництво яких складалось в значній чапстині з жидів.
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25.11.2025 22:59 Відповісти
Не вигадуйте. Свого часу О. Тягнибок з цим до ВС дійшов. І виграв. Усе законно.
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25.11.2025 23:51 Відповісти
брехня. з чого ти таку дурницю взяло?
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26.11.2025 00:40 Відповісти
ваш рівень спілкування я вже бачу, тому воно (тобто ви) відійшло від мене та пішло своєю дорогою.
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30.11.2025 04:27 Відповісти
якесь брехливо ждчмо прийшло сюди, і розказує всякі побрехеньки ними ж видумані, само пішло туди звідки припелось, а краще за руцкім карабольом
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30.11.2025 07:32 Відповісти
сам туди і йди, свиня неосвічена, а тому що ти свиня тому на Ти! до свині по-іншому не можна.
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08.01.2026 23:15 Відповісти
в пеший тур с эротическим уклоном шагом марш.!
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20.01.2026 03:42 Відповісти
Слово ЖИД не є образливим, це абсолютно літературне слово. Не потрібно дурити людям голову. Будь-який адекватний суддя, суд вам покаже слово ЖИД є літературним, не є образою ,не є матюком .
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30.11.2025 11:12 Відповісти
Це дуже страшно, коли Зеленський і його хуцпа за 6 років встигли корумпувати майже всі правоохоронні органи, суди... Виходить, що вони замастилися об смердячі зелене лайно, яке не відмивається і попереду нова люстрація?
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25.11.2025 13:18 Відповісти
як завжди в 🇺🇦 понять і простіть Якийсь , гр Ізраїлю міндіч , не маючи ніякої посади і навіть освіти , керує правоохоронцями, потрапляє на режимоб'єкт Єнергоатом …… призначає послів, відправляє " душку" д террористичноі паРаши, а ойго подельнік зеленський ні прі делах 😄😂Навіть в назві фальш А , наприклад, написати так :" Зеленський , створив банду , яка працює на знищення Украіни з середєни , підм'явши під себе всі правоохоронні органи , які разом співпрацюють з ФСБ і зрадника Деркача , чи ше "неначасі "?
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25.11.2025 19:22 Відповісти
от скажіть, якісь (куми і таке інше верховного боневтіка) вирішують кого на які посади призначити, а він типа ніпричому. Хтось в таке повірить?
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26.11.2025 00:44 Відповісти
Якщо це правда , що про їх злодіяння пишуть , то складається враження , що українська 5 та колона, корупціонери-заробітчани, мародери на крові і ті хто їх покриває , їхня "діяльність" це державна зрада, вони люті вороги українського народу, спільно з рф роблять Все щоб знищити українську Державу і народ! Де закон, що прирівнює корупцію під час війни до державної зради з довічним ув'язненням без права на амністію, звільнення під заставу бабла бандитсько-мародерського "общака"???.Ув'язнення мають проходити на загальних умовах без супер камер як болівійського наркобарона А lj Ескобар із джакузі, ресторанним харчуванням і з викликом різноманітних ******* де курві "надом"..?! Патріоти в органах влади всіх рівнів, ПРАВО охоронної системи, громадяни-"Борітеся, поборете Вам Бог помагає.."!!! Україна в страшній небезпеці!
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26.11.2025 19:32 Відповісти
зелений спрут...
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25.11.2025 12:50 Відповісти
І звістно Вава про це ничого не знав.
Та він вам САМ підтвердить шо ничого за це не знав.
Ось так прямо і скаже - я не знав.
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25.11.2025 12:51 Відповісти
ЛІДОР ТА ФЕНОМЕН ******** СВІТОВОЇ ПОЛІТИКИ,
не просто скаже - не знав!
А потужно та незламно промовить- потужна потужність,незламна незламність мене та кожного і кожної-НЕ ЗНАЛА!
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25.11.2025 19:18 Відповісти
А простачки ж73% вірять, " ну прі чем , там бубачка", то все украл Порошенко , рускій след, трохи американський , каламойський , хто завгодно , а зейло святий
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25.11.2025 19:27 Відповісти
Не країна а суцільна темна схема
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25.11.2025 12:54 Відповісти
І янелох нічого звісно ж не знав. от таки бреше то бреше
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25.11.2025 12:55 Відповісти
причому так потужно і незламно
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26.11.2025 00:45 Відповісти
от так..пан Малюк міг увійти в історію під проводом якого провели операцію "Павутиння", натомість він вляпався як служка зешмарклі
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25.11.2025 13:03 Відповісти
Та і "Павутину" мені здається розробив не він. Корлись і про це стане відомо. А поки війна хай всі думають, що то його заслуга. Не будуть же спецслужби інших країн говорити, що то їх справа.
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25.11.2025 13:20 Відповісти
Яким чином інформація, яка міститься в закритих базах щодо місця проживання, контактних номерів телефону, паспортних даних та родичів, їхнє місцепроживання, паспортні дані, ІНН кодів, була отримана членами злочинної організації?"

Питання риторичне.
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25.11.2025 13:09 Відповісти
Без продажных правоохранителей такое сделать невозможно. Теперь надо найти "кротов" в мундирах и поступить с ними по справедливости.
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25.11.2025 13:11 Відповісти
Безбожники порядку не наведуть
Спитайте у Пастора
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25.11.2025 13:37 Відповісти
Дуже цінна інформація, яка показуцє, що влада боролася не російськими диверсантами, розвідниками, агентами, а виключно використовувала спецслужби СБУ, ДБР, прикордонної служби і прокуратури для перешкоджання діяльності єдиного органу НАБУ, який боровся із внутрішніми ворогами, що розриває Україну по шматках. Виходить, що для Зеленського, Єрмака, Малюка андрюха деркач, міндічі, цукермани не вороги, а вороги всі детективи НАБУ, які документували злочини барин і мародерів, Радіна, Железняк, Ніколов, Порошенко, Гончаренко та інші, які виявляли мародерів і намагалися боротися з ними.
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25.11.2025 13:15 Відповісти
А навіщо? Гралися у розвідників?
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25.11.2025 13:20 Відповісти
Корочше говорячи організована банда, яка прикриваючись війною дерибанить український народ.
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25.11.2025 13:22 Відповісти
А на суддів нема нічого???
Що мають судити фігурантів
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25.11.2025 13:36 Відповісти
судді всі під портновим , хоч він іздох , справа жива в обличчі ойго сеструхи , яка перейняла єстафету
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25.11.2025 19:30 Відповісти
Я не здивуюся якщо окрім СБУ проти НАБУ та САП були задіяні всі інші структури від правоохоронних і до тих хто щось принесе на слідчих.
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25.11.2025 13:44 Відповісти
Зібрала безпечна служба,хто ж і ще.
Для цього і був потрібен піар від імені операції павутина,яку здійснили невідомі широкому загалу спеціалісти своєї справи.
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25.11.2025 14:20 Відповісти
Інфу бандюкам та казнокрадам злили ті "правоохоронні органи", які в долі.
Не думаю, що в це коло пустили ментів.
Швидше за все, це малюківські підлеглі, серед яких орлів Бакланова немало...
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25.11.2025 14:27 Відповісти
Реєстри вони закривають від своїх громадян, а не від ворога, а інформацію для ворога вони самі збирають і самі відносять.
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25.11.2025 14:29 Відповісти
Скоро тітушки в камуфляжі будуть детективів просто вбивати під під'їздом.
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25.11.2025 14:49 Відповісти
Коли вже картавого Боневтіку приб'ють, де той добродій що Бузину забузинив?
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30.11.2025 11:18 Відповісти
одні еврейські Воїни захищають Україну в інтернаціональних корпусах ,а друга частина хитрозробленних іудеїв най* буть і навіть своїх ...
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25.11.2025 15:04 Відповісти
захищають евреї, а крадуть жиди або маланци.
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25.11.2025 18:05 Відповісти
опг алібаби . огпу . офіс фофана . мвд . дбр . фінмоніторинг . антимонопольний комітет .. какая разніца.. --- немає різниці одна зелена вигрібна смердюча яма
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25.11.2025 15:27 Відповісти
Яка хитрожопа потвора)
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25.11.2025 15:44 Відповісти
СУПЕР-МЕН!
Оце буде весело, коли зібрані матеріали потраплять у закордонну пресу, або ще ліпше, прямісінько на засідання НАТО у Брюселі! А Тимур на це спроможний !
Всі про-російські шанувальники, піною будуть зходити, паплюжачи Україну та z-елену безвладу! А за ним вже не заржавіє!
Після цього, - повна жопа з фінансовою, військовю, інформаційною підтрикою не лише від партнерів, а й інших потенційних можливих донарів Світу. Все, це повний кінець!
Тепер дійсно, можна ставити велику крапку на перемозі у цій війні!!!
Русацьки танки у Києві на Хрещатику, просто справа недалекого часу (3-5 місяців), це треба правдиво визнати, принаймі кожному для себе!
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25.11.2025 16:11 Відповісти
Подивіться на цю гидотну, пихату, ситу, лиснячу, мерзотну мизу Міндіча,
і запам'ятайте її!!!! Це перший кого треба повісити!!
Саме ця морда вкрала Українську перемогу!
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25.11.2025 16:22 Відповісти
Так у зеленому шоблі багато таких морд, ця гидота тільки один із них
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25.11.2025 22:05 Відповісти
Значить повісити все z-елене шобло-*****!
Лінч! Хай буде всенародний лінч!
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26.11.2025 08:48 Відповісти
Пусть НАБУ все записи обнародует! Это приказ народа!
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25.11.2025 16:23 Відповісти
Хай спочатку до кінця обнародують усі плівки справи Міндіча і К
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25.11.2025 22:02 Відповісти
Какого такого народа, кацапчик?
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25.11.2025 22:03 Відповісти
Прямо таки сам "зібрав" і в "Кварталі" зберігав... Оці маніпуляції зі смислами не допомагають викривати всіх учасників "процесу" - лише сіють смуту.
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25.11.2025 17:43 Відповісти
Смарагдова клептократія
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25.11.2025 18:06 Відповісти
Занадто багато знає...
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25.11.2025 21:21 Відповісти
За це ЗЄ Міндіча нагородить, а може й призначить на високу посаду
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25.11.2025 22:00 Відповісти
Секрет Полішинеля став публічним. Організоване злочинне угруповування Мінідча збирало розстрільні списки про опозиційних депутатів, детективів НАБУ, журналістів. Знайдено 527 файлів, серед яких - 16 нардепів, критиків влади і тих, хто спеціалізувався на боротьбі з корупцією. Інформація не лише на опозиціонерів , слідчих, журналістів, а на членів родин, дітей, подружжя, батьків. Які

потім передавалися пулу інформаційних кілерів Банкової - для дискредитації в соцмережах, знищення репутації, брехні. Не секрет, що всі ці петрови- іванови зайшли навіть на канал Рада разом з Кінокіт Міндіча в 2021 році і оголосили вендету всім, хто публічно критикував владу за корупцію, авторитаризм і монополізацію інфо простору. Сподіваюся, антикорупційні органи встановлять і корупційні ланцюжки фінансування цього пропагандистського брудного спрута. https://www.facebook.com/EuropeanSolidarity.official?__cft__[0]=****************************************-AB_xMFWl5KT-kZ6vZKrNT5OgGaPmx6vqiELoyB_pjQyEqk9bK0AZ_vJyk_Y37dtkAqicowwBBnTvyTKA_Goh8PI6ZOHHuJl99s9_OwHl18yGBkr-BY0SXhCC6G42umUBEXYRPGmapnYsVYkNkbVJe86jKM&__tn__=-]K-R Європейська Солідарність давно звернулася до СБУ з вимогою заблокувати анонімні ТГ, які розколюють суспільство, проводять інформаційні спецоперації проти опозиційних політиків за вказівкою Банкової, надали конкретні кейси брудного кілерства.

Примітно, ця діяльність по збору інформації і складання списків співпадає з тактикою Портнова, який складав розстрільні списки майданівців і «порохоботів», а також тактику ФСБ, росіяни перед вторгненням також склали списки на концентраційні табори і знищення.

Інформація про те, що

члени ОПГ Міндіча мали ретельно зібрані файли на 527 осіб прозвучала на відкритому засіданні антикорупційного комітету ВР.

Дані в файлах - конфіденційна інформація з закритих реєстрів Міністерства юстиції. От чому банда так потрібен був свій міністр юстиції.
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25.11.2025 23:41 Відповісти
Ого крутяк! Довідки знайшли! Аж 500! Побачимо чим це закінчиться, поки що виглядає так собі, точніше ніяк, як завжди.
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26.11.2025 00:49 Відповісти
Представить к награде за бдительность! Нарешті з'ясувалось в честь кого назвали диверсійний підрозділ ГУР.
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26.11.2025 02:31 Відповісти
 
 