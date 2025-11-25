Співвласник "Кварталу-95" Міндіч зібрав 500 "досьє" на детективів НАБУ, нардепів та журналістів

Співвласник студії "Квартал-95" Тімур Міндіч зібрав понад 500 "досьє" на детективів НАБУ, нардепів, міністрів та журналістів.

Про це заявив керівник підрозділу детективів НАБУ Олександр Абакумов під час засідання Комітету ВР, інформує Цензор.НЕТ.

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"Ми бачимо інформацію щодо безпосереднього моніторингу діяльності детективів НАБУ, їхнього пересування по Києву з використанням бази "безпечне місто". Бачимо інформацію щодо збору інформації про місце проживання детективів НАБУ, їхніх родичів, дітей, контактних даних та інших даних, які можуть бути використані, можливо, для тиску", - зазначив він.

Збір інформації

За словами Абакумова, наразі встановлено, що фігурантами "Міндічгейту" було зібрано 527 довідок щодо різних впливових осіб держави.

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Про кого йдеться?

Йдеться про інформацію щодо 15-х детективів НАБУ, які розслідували злочини в сфері енергетики, правоохоронних органів та ін.

"Частину цих файлів сформовано 17.07.2025 року до сумнозвісних подій в липні щодо масових обшуків у Бюро", - сказав Абакумов.

17 липня було сформовано довідки щодо низки працівників, які згодом отримали підозри від правоохоронців.

"Один із документів сформовано щодо Магамедрасулова Руслана, 17.07. Щодо Тєбєкіна Віталія, який також отримав підозру. Щодо Токаря Євгена. Яким чином інформація, яка міститься в закритих базах щодо місця проживання, контактних номерів телефону, паспортних даних та родичів, їхнє місцепроживання, паспортні дані, ІНН кодів, була отримана членами злочинної організації?", - наголосив керівник підрозділів детективів, додавши, що це наштовхує на думку, що це було зроблено правоохоронними органами.

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Хто ще у списку?

Абакумов додав, що серед файлів, знайдених на носіях інформації під час обшуків у фігурантів, є також довідки щодо 16 народних депутатів, зокрема на голову Комітету ВР з питань антикорупційної політики Анастасію Радіну, голову ТСК Ярослава Железняка та інших.

Також є інформація про 18 міністрів та їхніх заступників, які обіймали посади в енергетичній сфері або в сфері юстиції.

Щодо 9 працівників СБУ, щодо 10 журналістів, зокрема Юрія Ніколова, покійного Шалайського та інших журналістів, які висвітлюють корупцію в енергетичній сфері.

Щодо колишнього голови "Укренерго".

Також були "профайли" на працівників Державної виконавчої служби, судових експертів.

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