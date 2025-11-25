Співвласник "Кварталу-95" Міндіч зібрав 500 "досьє" на детективів НАБУ, нардепів та журналістів
Співвласник студії "Квартал-95" Тімур Міндіч зібрав понад 500 "досьє" на детективів НАБУ, нардепів, міністрів та журналістів.
Про це заявив керівник підрозділу детективів НАБУ Олександр Абакумов під час засідання Комітету ВР, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми бачимо інформацію щодо безпосереднього моніторингу діяльності детективів НАБУ, їхнього пересування по Києву з використанням бази "безпечне місто". Бачимо інформацію щодо збору інформації про місце проживання детективів НАБУ, їхніх родичів, дітей, контактних даних та інших даних, які можуть бути використані, можливо, для тиску", - зазначив він.
Збір інформації
За словами Абакумова, наразі встановлено, що фігурантами "Міндічгейту" було зібрано 527 довідок щодо різних впливових осіб держави.
Про кого йдеться?
Йдеться про інформацію щодо 15-х детективів НАБУ, які розслідували злочини в сфері енергетики, правоохоронних органів та ін.
"Частину цих файлів сформовано 17.07.2025 року до сумнозвісних подій в липні щодо масових обшуків у Бюро", - сказав Абакумов.
17 липня було сформовано довідки щодо низки працівників, які згодом отримали підозри від правоохоронців.
"Один із документів сформовано щодо Магамедрасулова Руслана, 17.07. Щодо Тєбєкіна Віталія, який також отримав підозру. Щодо Токаря Євгена. Яким чином інформація, яка міститься в закритих базах щодо місця проживання, контактних номерів телефону, паспортних даних та родичів, їхнє місцепроживання, паспортні дані, ІНН кодів, була отримана членами злочинної організації?", - наголосив керівник підрозділів детективів, додавши, що це наштовхує на думку, що це було зроблено правоохоронними органами.
Хто ще у списку?
Абакумов додав, що серед файлів, знайдених на носіях інформації під час обшуків у фігурантів, є також довідки щодо 16 народних депутатів, зокрема на голову Комітету ВР з питань антикорупційної політики Анастасію Радіну, голову ТСК Ярослава Железняка та інших.
Також є інформація про 18 міністрів та їхніх заступників, які обіймали посади в енергетичній сфері або в сфері юстиції.
Щодо 9 працівників СБУ, щодо 10 журналістів, зокрема Юрія Ніколова, покійного Шалайського та інших журналістів, які висвітлюють корупцію в енергетичній сфері.
Щодо колишнього голови "Укренерго".
Також були "профайли" на працівників Державної виконавчої служби, судових експертів.
Міндічгейт
- Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що НАБУ проводить обшуки у Міндіча, який виїхав з України за кілька годин до обшуків.
- Як повідомлялося, у вівторок, 4 листопада, в одній із філій відокремлених підрозділів НАЕК "Енергоатом" відбулися обшуки у справі про корупцію.
- Також НАБУ проводить обшуки в ексміністра енергетики Галущенка та "Енергоатомі".
- НАБУ та САП заявили про проведення масштабної операції з викриття корупції у сфері енергетики.
- Чинна міністерка енергетики Світлана Гринчук фігурує на записах НАБУ в рамках розслідування корупції в енергетиці.
- Згодом Національне антикорупційне бюро викрило офіс у центрі Києва, що належав родині екснардепа й нинішнього сенатора РФ Андрія Деркача. Там вели "чорну бухгалтерію", облік грошей і організовували відмивання.
- 11 листопада НАБУ оприлюднило записи, на яких фігурують міністр Галущенко та Міндіч.
- Чернишову повідомлено про підозру у незаконному збагаченні в межах операції "Мідас".
- Одного з підозрюваних - Дмитра Басова - відправили під варту із заставою у 40 млн грн.
- Ексрадника Галущенка Миронюка відправили під варту із заставою у 126 млн грн.
- Кабінет Міністрів вніс на розгляд РНБО пропозиції щодо застосування персональних санкцій щодо Тімура Міндіча та Олександра Цукермана після розслідування НАБУ про корупцію в енергетиці.
- Раніше під варту на 60 днів відправили Ігоря Миронюка й виконавчого директора з безпеки "Енергоатому" Дмитра Басова, що фігурував на плівках НАБУ, під прізвиськом Тенор.
- Також на 60 днів у СІЗО відправили іншу фігурантку – Лесю Устименко.
- Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для підозрюваного у справі щодо корупції в енергетиці Ігоря Фурсенка (на записах НАБУ – Рьошик).
- 13 листопада ВАКС арештував Людмилу Зоріну, застава - 12 млн грн.
- Зеленський запровадив санкції проти Міндіча та Цукермана.
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Та він вам САМ підтвердить шо ничого за це не знав.
Ось так прямо і скаже - я не знав.
не просто скаже - не знав!
А потужно та незламно промовить- потужна потужність,незламна незламність мене та кожного і кожної-НЕ ЗНАЛА!
Питання риторичне.
Спитайте у Пастора
Що мають судити фігурантів
Для цього і був потрібен піар від імені операції павутина,яку здійснили невідомі широкому загалу спеціалісти своєї справи.
Не думаю, що в це коло пустили ментів.
Швидше за все, це малюківські підлеглі, серед яких орлів Бакланова немало...
Оце буде весело, коли зібрані матеріали потраплять у закордонну пресу, або ще ліпше, прямісінько на засідання НАТО у Брюселі! А Тимур на це спроможний !
Всі про-російські шанувальники, піною будуть зходити, паплюжачи Україну та z-елену безвладу! А за ним вже не заржавіє!
Після цього, - повна жопа з фінансовою, військовю, інформаційною підтрикою не лише від партнерів, а й інших потенційних можливих донарів Світу. Все, це повний кінець!
Тепер дійсно, можна ставити велику крапку на перемозі у цій війні!!!
Русацьки танки у Києві на Хрещатику, просто справа недалекого часу (3-5 місяців), це треба правдиво визнати, принаймі кожному для себе!
і запам'ятайте її!!!! Це перший кого треба повісити!!
Саме ця морда вкрала Українську перемогу!
Лінч! Хай буде всенародний лінч!
потім передавалися пулу інформаційних кілерів Банкової - для дискредитації в соцмережах, знищення репутації, брехні. Не секрет, що всі ці петрови- іванови зайшли навіть на канал Рада разом з Кінокіт Міндіча в 2021 році і оголосили вендету всім, хто публічно критикував владу за корупцію, авторитаризм і монополізацію інфо простору. Сподіваюся, антикорупційні органи встановлять і корупційні ланцюжки фінансування цього пропагандистського брудного спрута. https://www.facebook.com/EuropeanSolidarity.official?__cft__[0]=****************************************-AB_xMFWl5KT-kZ6vZKrNT5OgGaPmx6vqiELoyB_pjQyEqk9bK0AZ_vJyk_Y37dtkAqicowwBBnTvyTKA_Goh8PI6ZOHHuJl99s9_OwHl18yGBkr-BY0SXhCC6G42umUBEXYRPGmapnYsVYkNkbVJe86jKM&__tn__=-]K-R Європейська Солідарність давно звернулася до СБУ з вимогою заблокувати анонімні ТГ, які розколюють суспільство, проводять інформаційні спецоперації проти опозиційних політиків за вказівкою Банкової, надали конкретні кейси брудного кілерства.
Примітно, ця діяльність по збору інформації і складання списків співпадає з тактикою Портнова, який складав розстрільні списки майданівців і «порохоботів», а також тактику ФСБ, росіяни перед вторгненням також склали списки на концентраційні табори і знищення.
Інформація про те, що
члени ОПГ Міндіча мали ретельно зібрані файли на 527 осіб прозвучала на відкритому засіданні антикорупційного комітету ВР.
Дані в файлах - конфіденційна інформація з закритих реєстрів Міністерства юстиції. От чому банда так потрібен був свій міністр юстиції.