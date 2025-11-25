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Новини Міндічгейт
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Кривонос про "Міндічгейт": Є розуміння, що кошти надходили фігурантам не тільки з енергетики

На якому етапі розслідування Міндічгейту? Відповідь НАБУ

У НАБУ розповіли, що кошти фігурантам операції "Мідас" надходили не тільки з енергетичної галузі.

Про це під час засідання комітету ВР з питань антикорупційної політики заявив директор НАБУ Семен Кривонос, передає Цензор.НЕТ.

"У нас є розуміння, що кошти надходили не тільки з енергетики. Але енергетика, на мою думку, була найбільш пріоритетною, тому що вона найбільш "темна" на сьогодні в частині регулювання. Враховуючи схему "шлагбаум", враховуючи відсутність наглядової ради в "Енергоатомі" та багатьох енергетичних компаніях. 

Але є й приходи цих коштів з інших сфер. Так само вивчаються дати розмов із датами транзакцій", - розповів він.

Наразі НАБУ працює над встановленням руху коштів у рамках цієї справи.

Також дивіться: "Міндічгейт": Комітет ВР проводить засідання щодо проміжних висновків операції "Мідас". ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Міндічгейт

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Автор: 

НАБУ (5743) Кривонос Семен (123)
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25.11.2025 12:20 Відповісти
та нема навіть сумнівів що зешобла перетворила країну на свій гаманець...суки ******...
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25.11.2025 12:21 Відповісти
Звідки могли - звідти й тягнули - не можуть нажертися
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25.11.2025 12:23 Відповісти
Конечно. Проверять нужно все госструктуры и Укрзализныцю з потужним лещенко в первую очередь.
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25.11.2025 12:33 Відповісти
Нак самій верхушці піраміди - злочинної організації стояв маленький мальчік від наріду, яки до 2019 року чотирижди відкосив від служби в армію по захисту України. Той, який не втік, не лох, херсампіде,той, що одягнув на себе військову форму, ніби закінчив 5 академій і постійно знаходиться в окопах. Хуцпіст і захисник національної міншості в Україні - самого багатого народу, який обрурив українців, що має 8 старих олігархів: коломойського, боголюбова, пінчука, суку православну, фірташа, ярославського, черновецького, злочевського і 8 новеньких, які стали олігархами завдяки розкрадання допомоги парнерів: Зеленського, єрмака, міндіча, цукермана, братів шефірів та інших.
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25.11.2025 13:09 Відповісти
і ви думаєте шо Ізраель всього цього не знав ?!!! він ше іпідтримував цю зеленську шоблу ...а в історичному контексті ,так як українці починають ловити іудейців за руку шаловливу ...то вже ми вороги для них, антісіміти ...оцю ху* ню треба зупинити , бо вже тошнить віть ціх помазаників ...хай пиз* ять в Ізраелі ...
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25.11.2025 15:01 Відповісти
Є розуміння , що НАБУ пішло в тактичне заторможення викладу інформації , а от немає розуміння ЧОМУ й ЗАРАДИ ДЛЯ КОГО?
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25.11.2025 15:37 Відповісти
Чому виліз ні з чим Кривонос? Та тому що вже все більше та більше стало звучати про недосконалість чи підозрілу заторможенність дій НАБУ. Це сталося після викиду ім"я АЛІБАБА про його віслючка поки що ні-ні ... Й скоріш за все це може бути приорможено партнерами на час мірнодогвірянкових зустрічей . Навіщо Дрісколлу зустрічатися , наприклад, з головою ГРУ? Він зараз в Абу Дабі з цапами , а Буданов полетить туди? Без Алібаби? без Умєрова?
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25.11.2025 15:42 Відповісти
 
 