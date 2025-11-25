Кривонос про "Міндічгейт": Є розуміння, що кошти надходили фігурантам не тільки з енергетики

У НАБУ розповіли, що кошти фігурантам операції "Мідас" надходили не тільки з енергетичної галузі.

Про це під час засідання комітету ВР з питань антикорупційної політики заявив директор НАБУ Семен Кривонос, передає Цензор.НЕТ.

"У нас є розуміння, що кошти надходили не тільки з енергетики. Але енергетика, на мою думку, була найбільш пріоритетною, тому що вона найбільш "темна" на сьогодні в частині регулювання. Враховуючи схему "шлагбаум", враховуючи відсутність наглядової ради в "Енергоатомі" та багатьох енергетичних компаніях.

Але є й приходи цих коштів з інших сфер. Так само вивчаються дати розмов із датами транзакцій", - розповів він.

Наразі НАБУ працює над встановленням руху коштів у рамках цієї справи.

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