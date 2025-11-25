Кривонос о "Миндичгейте": Есть понимание, что средства поступали фигурантам не только из энергетики

В НАБУ рассказали, что средства фигурантам операции "Мидас" поступали не только из энергетической отрасли.

Об этом во время заседания комитета ВР по вопросам антикоррупционной политики заявил директор НАБУ Семен Кривонос, передает Цензор.НЕТ.

"У нас есть понимание, что средства поступали не только из энергетики. Но энергетика, по моему мнению, была наиболее приоритетной, потому что она наиболее "темная" на сегодняшний день в части регулирования. Учитывая схему "шлагбаум", учитывая отсутствие наблюдательного совета в "Энергоатоме" и многих энергетических компаниях.

Но есть и поступления этих средств из других сфер. Также изучаются даты разговоров с датами транзакций", - рассказал он.

Сейчас НАБУ работает над установлением движения средств в рамках этого дела.

Смотрите также: "Миндичгейт": Комитет ВР проводит заседание по промежуточным выводам операции "Мидас". ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Миндичгейт

Читайте также: Свириденко вместе с депутатами согласует кандидатуры на должности глав Минюста и Минэнерго, - Зеленский