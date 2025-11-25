РУС
Кривонос о "Миндичгейте": Есть понимание, что средства поступали фигурантам не только из энергетики

На каком этапе расследования Миндичгейта? Ответ НАБУ

В НАБУ рассказали, что средства фигурантам операции "Мидас" поступали не только из энергетической отрасли.

Об этом во время заседания комитета ВР по вопросам антикоррупционной политики заявил директор НАБУ Семен Кривонос, передает Цензор.НЕТ.

"У нас есть понимание, что средства поступали не только из энергетики. Но энергетика, по моему мнению, была наиболее приоритетной, потому что она наиболее "темная" на сегодняшний день в части регулирования. Учитывая схему "шлагбаум", учитывая отсутствие наблюдательного совета в "Энергоатоме" и многих энергетических компаниях. 

Но есть и поступления этих средств из других сфер. Также изучаются даты разговоров с датами транзакций", - рассказал он.

Сейчас НАБУ работает над установлением движения средств в рамках этого дела.

Миндичгейт

25.11.2025 12:20 Ответить
та нема навіть сумнівів що зешобла перетворила країну на свій гаманець...суки ******...
25.11.2025 12:21 Ответить
Звідки могли - звідти й тягнули - не можуть нажертися
25.11.2025 12:23 Ответить
Конечно. Проверять нужно все госструктуры и Укрзализныцю з потужним лещенко в первую очередь.
25.11.2025 12:33 Ответить
Нак самій верхушці піраміди - злочинної організації стояв маленький мальчік від наріду, яки до 2019 року чотирижди відкосив від служби в армію по захисту України. Той, який не втік, не лох, херсампіде,той, що одягнув на себе військову форму, ніби закінчив 5 академій і постійно знаходиться в окопах. Хуцпіст і захисник національної міншості в Україні - самого багатого народу, який обрурив українців, що має 8 старих олігархів: коломойського, боголюбова, пінчука, суку православну, фірташа, ярославського, черновецького, злочевського і 8 новеньких, які стали олігархами завдяки розкрадання допомоги парнерів: Зеленського, єрмака, міндіча, цукермана, братів шефірів та інших.
25.11.2025 13:09 Ответить
 
 